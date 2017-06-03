Екатеринбург, 3 июня, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Уникальный изумруд начали обрабатывать ювелиры Малышевского рудника в Свердловской области. Крупный драгоценный камень стоимостью почти в миллион рублей рабочие предприятия обнаружили в шахте. За это каждый из них получит премию, передает ОТР.

Torange.biz Изумруд

Изумруд весом 280 граммов — достаточно крупный самородок. Его нашли на Малышевском месторождении, в шахте, которая находится в самом сердце Уральских гор.

Изумруд уже очистили от руды, изначально, он весил почти полкилограмма. У него хорошо очерчены все грани. Самородок имеет сочно-зеленый цвет и отличную прозрачность. Эксперты Малышевского месторождения, уже оценили находку. По их подсчетам, такой изумруд на рынке стоит около миллиона рублей.

Каждый день в шахте добывают около 220 тонн руды. Ее доставляют на изумрудно-обогатительную фабрику, где горную породу тщательно промывают. Она проходит через конвейеры. Задача рабочих не пропустить, в этом потоке, драгоценные и полудрагоценные камни. За эти ценные находки сотрудники получают премии, к примеру, за этот изумруд, порядка 5 тысяч рублей получит каждый работник смены.