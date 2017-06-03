Вашингтон, 3 июня, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC, говоря вмешательстве в выборы в США, заявил, что хакеры могли быть из США, но «ловко перевели стрелку».

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«Хакеры могут быть где угодно… даже в Латинской Америке. Это могут быть, кстати, хакеры в США, которые ловко и профессионально перевели стрелку на Россию. Вы такое не допускаете? В ходе острой политической борьбы?» — сказал президент РФ.

По данным журналиста NBC, Путин предположил также, что за кибератаками могло стоять ЦРУ.

Тема вмешательства РФ в ход президентских выборов в США была одной из центральных во время предвыборной кампании ‑ и после. Так, до выборов была совершена кибератака на серверы Нацкомитета Демократической партии. Власти США и кандидат о демократов Хиллари Клинтон возложили ответственность за взлом на спецслужбы РФ.

Ранее президент РФ в ходе пленарной сессии на ПМЭФ пошутил во время вопроса о том, имело ли место вмешательство России в выборы в США.

После вопроса ведущей Мегин Келли премьеру Индии Нарендре Моди о том, верит ли он в факт вмешательства РФ в выборы в США, Путин пошутил: «у Додона спросите, он знает».