Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире в целом сейчас находится на плато, но его уровень неприемлемо высок, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Суточный прирост заболеваемости составляет менее одного процента, но по-прежнему измеряется сотнями тысяч новых случаев.
Снижение темпов эпидемии отмечается во многих частях света, включая Северную и Южную Америку и Европу, в то же время в Юго-Восточной Азии количество заражений и смертность от COVID-19 нарастают.
По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион. Наибольшее число случаев на 100 тыс. населения зарегистрировано в Юго-Восточной Азии, здесь же зарегистрирован наибольший прирост суточного числа новых случаев.
При этом в целом ряде регионов мира продолжается циркуляция новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, отличающихся повышенной способностью к распространению и устойчивостью к лекарственным препаратам и вакцинам. Однако массовая вакцинация населения, как свидетельствует опыт наиболее успешных в этом процессе стран, остается единственной возможностью помешать новым волнам эпидемии.
Все подробности о ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 511 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 510 носителей коронавируса
За последние сутки во Франции было выявлено свыше 3,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Об этом: Во Франции за сутки выявили свыше 3 тыс. новых носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 25,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает минздрав страны.
Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев заражения коронавирусом
39 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 10 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии выявили почти 40 носителей коронавируса за сутки
В Казахстане за минувшие сутки выявили 1766 новых случаев заражения коронавирусом. Среди регионов наибольший рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Алма-Ате.
Читайте также: В Казахстане выявили 1766 новых носителей коронавируса
Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1 698 893 человека. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте также: Вакцину против коронавируса в Казахстане получили 1,7 млн человек
Запрет на перемещение физических лиц, включая туристов, между Россией и Монголией продлён до 2 июня. Об этом в пресс-службе таможни Бурятии сообщили 11 мая журналистам.
Ограничение продлено для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, оно не распространяется на водителей грузовиков.
Об этом: Монголия продлила запрет на перемещение граждан через границу с РФ
За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 6125 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Об этом: В Германии за сутки выявили свыше 6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За истекшие сутки на Украине было выявлено 2208 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.
Подробности в материале: На Украине за сутки выявили свыше 2,2 тыс. носителей коронавируса
С начала пандемии коронавируса по 29 апреля в КНДР сдали тест на коронавирус 25 986 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Подробности в материале: Число сдавших тест на коронавирус в КНДР превысило 25 тыс. человек — ВОЗ
В ходе 56 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом
Сотрудникам ООН следует привиться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, гле власти одобрили его применение. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил 11 мая в интервью российским СМИ.
«Мы призываем наших сотрудников, которые работают в тех странах, где прививают «Спутником», прививаться этой вакциной», — сказал Гуттереш в преддверии своего визита в Москву.
Подробности в материале: ООН призвала свой персонал прививаться «Спутником V»
Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик написал 10 мая на своей странице в Twitter, что в республике сделано уже более 14 миллионов прививок от COVID-19.
Читайте подробнее: В Польше число сделанных прививок от COVID-19 достигло 14 миллионов
В то время как более обеспеченные страны мира ведут активную прививочную кампанию от COVID-19, некоторые из стран мира до сих пор не получили ни одной дозы вакцины. Об этом 11 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью российским СМИ.
Подробности в материале: Генсек ООН: «Вакцинный национализм — это большая ошибка»
Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, могут начать выпускать на территории Азербайджана. Соответствующий диалог между Россией и Азербайджаном в настоящее время ведётся. Об этом 11 мая на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте также: В Азербайджане могут начать производить «Спутник V»
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 8341 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: В Южной Корее от COVID-19 привили более 3,69 млн человек
11 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике. Так, зафиксировано 2032 новых случая заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 22 человека.
Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили около 2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В Грузии в течение последних суток в ходе 28 532 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1788 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили почти 1800 носителей коронавируса
По итогам апреля 2022 года на итальянском рынке были проданы 145 033 автомобиля, что в 34 раза больше по сравнению с 2020 годом. В Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA) объясняют такой рост продаж низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки нового коронавируса в стране были закрыты автоцентры.
Последняя партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» поставлена в Венгрию российской стороной по контракту между Российским фондом прямых инвестиций и венгерскими властями. Об этом 11 мая сообщили в посольстве России в Венгрии.
Об этом: Последнюю партию «Спутника V» по январскому контракту доставили в Венгрию
В Оренбургской области 274 человека привлечены к административной ответственности за нарушение требования о прохождение теста на COVID-19 и внесении результатов на портале госуслуг, сообщает 11 мая Управление Роспотребнадзора по региону. Общая сумма штрафов составила 2,5 млн рублей.
Читайте также: В Оренбуржье туристов оштрафовали на 2,5 млн рублей
Контракт на поставку вакцины от COVID-19 американо-германского концерна Pfizer/BioNTech на Украину увеличен в два раза. Об этом 11 мая заявил глава украинского минздрава Максим Степанов.
Об этом: Украина вдвое увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer — Степанов
Авиакомпании Южной Кореи намерены организовать дополнительные чартерные рейсы в Индию для эвакуации сограждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: В Южной Корее анонсировали новые рейсы для эвакуации сограждан из Индии
Европейский союз потребовал от британско-шведской компании AstraZeneca до конца июня поставить 120 млн доз вакцин от COVID-19, а также выполнить свои контрактные обязательства перед ЕС на поставку в общей сложности 300 млн доз данного препарата до конца сентября текущего года. Об этом 11 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката, представляющего интересы ЕС в суде.
Об этом: ЕС потребовал от AstraZeneca выполнить контрактные обязательства — Reuters
На фоне пандемии коронавируса объемы товарного экспорта в Швеции в 2020 году сократились на 6% по сравнению с годом ранее, что соответствует потере 93 миллиардов крон (€9,3 млрд). Отмечается, что пострадали 15 из 21 региона страны. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Подробности в материале: Экспорт товаров из Швеции за год сократился на 6%
Согласно последним данным Стокгольмской торговой палаты, гостиничный бизнес в Швеции начинает восстанавливать свои потери в преддверии наступающего лета после провального 2020 года, омраченного пандемией коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: Гостиничный бизнес в Швеции постепенно восстанавливает потери — SVT
В различных районах и муниципалитетах мегаполисов Швеции существует большой разрыв в уровне дохода и степени получаемого дохода между привитыми от COVID-19 гражданами и теми, кто прививку делать отказался. Свою роль также играет страна происхождения жителей крупных городов. Об этом сообщила новостная служба Sverige Radio.
Читайте подробнее: Уровни дохода и образования жителей Швеции влияют на темпы вакцинации — SR
В Грузии в конце мая могут отменить комендантский час, введённый в рамках мер по профилактике пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 мая заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.
Об этом: В Грузии комендантский час могут отметить в мае — минздрав
Четвертая и заключительная фаза вакцинации от COVID-19 в Вестра-Гёталанде, расположенном на западном побережье Швеции, началась раньше, чем ожидалось. Причиной этому послужили высокие темпы вакцинации на предыдущих этапах. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Подробности в материале: В шведском Вестра-Гёталанде досрочно началась последняя фаза вакцинации
Правительство Швеции, контролируемое «Социал-демократами» и «Зелеными», договорилось с сотрудничающими с ним партиями «Центристов» и «Либералов» о продлении на три месяца поддержки граждан, рабочие часы которых были временно сокращены вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.
Подробности в материале: В Швеции предложили продлить сроки стимулирования на рынке труда
Число граждан Индонезии, подвергшихся воздействию коронавируса за рубежом, выросло до 4555, сообщает Kompas.
Читайте также: Более 4500 граждан Индонезии заразились коронавирусом за рубежом
34% взрослого населения ЕС получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса, отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кирьякидес на VI Дельфийском экономическом форуме в Афинах 10 мая, передает AMNA.
Читайте также: Треть взрослого населения стран ЕС привилась от COVID-19 — еврокомиссар
Греция постепенно и осторожно возвращается к нормальной жизни на фоне быстрого расширения программы вакцинации, заявила президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу, открывая 6-й Дельфийский экономический форум 10 мая. Об этом сообщает AMNA.
Об этом: В Греции объявили о возвращении к нормальной жизни после пандемии
Посольство Южной Кореи в США работает над тем, чтобы обеспечить до конца июня поставки необходимого количества вакцины от COVID-19.
Читайте также: Южная Корея сотрудничает с США в вопросе поставок вакцины от COVID-19 — KBS
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 239 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает минздрав ДНР.
Читайте также: В ДНР за сутки выявили 239 новых носителей коронавируса
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5021 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Об этом: В Индонезии за сутки от COVID-19 умерли 247 человек
Сегодня, 11 мая, в лене Вестманланд, расположенном в центральной части Швеции, началась четвертая и заключительная фаза вакцинации населения от COVID-19, которой будут охвачены все взрослые жители региона. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Читайте подробнее: В шведском Вестманланде стартовала последняя фаза вакцинации от COVID-19
Расходы на наем внештатных врачей и медсестер в Швеции продолжают расти. Так, в прошлом году регионам на привлечение новых кадров пришлось потратить 5,6 миллиарда крон (€560 млн) из-за острого кризиса системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.
Подробности в материале: В Швеции потратили €560 млн на наем внештатных врачей и медсестер
Специально сформированная группа экспертов в Норвегии изучила вопрос, следует ли включать две векторные вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca и Janssen в норвежскую программу вакцинации. 10 мая эксперты пришли к выводу, что обе вакцины не должны предлагаться властями населению. Однако они могут и дальше использоваться на добровольной основе, но не в рамках официальной программы. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.
Читайте подробнее: В Норвегии приняли решение по использованию вакцин AstraZeneca и Janssen
После того, как 10 мая Норвегия отказалась включать вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca в национальной программу вакцинации, Швеции не придется возвращать ранее заимствованные 200 000 доз данного препарата. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter после интервью с координатором по вакцинам в Швеции Ричардом Бергстрёмом.
Об этом: Швеция не намерена возвращать одолженные у Норвегии сотни тысяч доз вакцины
Возраст применения вакцины AstraZeneca в Грузии снизили до 45 лет. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 мая заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.
Подробности в материале: В Грузии снизили возраст применения вакцины AstraZeneca до 45 лет
Активисты объединения Global Justice Now приковали себя цепями к дверям офиса фармацевтической компании AstraZeneca в Кембридже.
Администрация президента США Джо Байдена готова отправить в КНДР вакцины от коронавируса и другую гуманитарную помощь, сообщает CNN со ссылкой на источники.
В Берлине могут начать новый этап снятия ограничений уже к 19−20 мая, заявил бургомистр столицы Германии Михаэль Мюллер.
Граждане Монголии, переболевшие COVID в последние четыре месяца, а также те, у которых прошло 14 дней после получения второй дозы вакцины от коронавируса, смогут свободно передвигаться между городами.
Подробности в материале: В Монголии вакцинированным и переболевшим разрешили поездки между районами
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от коронавируса привили 13 615 313 человек, включая медицинских работников, государственных служащих и пожилых жителей, сообщает Antara.
Подробности в материале: В Индонезии от коронавируса привили 13,6 млн человек
На спаржевой ферме, принадлежащей Генриху Тирману, которая находится в Кирхдорфе (Нижняя Саксония, Германия), произошла вспышка заражений коронавирусом, в связи с чем её сотрудники были отправлены на карантин. Однако часть из них, прибывшая на работу из Польши, пожаловалась местным СМИ на условия содержания. Об этом передает немецкое издание Die Welt.
Читайте также: Польские рабочие в Германии жалуются на условия карантина
В индийском штате Бихар из реки Ганг выловили свыше 70 человеческих тел, сообщил 11 мая журналистам министр водных ресурсов штата Санджай Кумар.
По его словам, тела были сброшены в Ганг выше по течению на территории соседнего штата Уттар-Прадеш.
Читайте также: Более 70 человеческих тел выловили из вод реки Ганг в Индии
Власти Словакии приостановили вакцинацию от коронавируса при помощи препаратов AstraZenecа, заявила 11 мая журналистам представитель минздрава страны Зузана Элиашова.
По ее словам, такое решение было принято главой минздрава Словакии Владимиром Ленгварским после смерти от тромбоза 47-летней женщины, ранее привитой вакциной AstraZenecа.
Читайте также: В Словакии заморозили применение вакцины от коронавируса AstraZenecа
Средства в размере $1 млн для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Индии и других нуждающихся странах будут предоставлены британско-шведской компанией AstraZeneca, 11 мая сообщается в официальном заявлении компании.
Об этом: AstraZeneca предоставит Индии $250 тыс. на борьбу с коронавирусом
За минувшие сутки на территории США выявили более 36 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 11 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте подробнее: В США за сутки выявили более 36 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Вопреки решению ВОЗ, которая 10 мая признала «индийский» штамм коронавируса «вызывающим беспокойство», в США данная разновидность коронавируса классифицируется как «вызывающая пристальное внимание». Об этом 11 мая сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Читайте также: США не признали «индийский» штамм коронавируса «вызывающим беспокойство»
За истекшие сутки на территории Индии было выявлено почти 330 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 мая телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Читайте также: В Индии за сутки выявили почти 330 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Минздрав Филиппин 11 мая официально подтвердил факт выявления на территории страны нового штамма коронавируса, который первоначально был обнаружен в Индии и распространяется быстрее обычного. Об этом сообщает CNN со ссылкой на филиппинское ведомство.
Читайте подробнее: «Индийский» штамм коронавируса обнаружили на Филиппинах
Еврокомиссия (ЕК) подала второй иск в суд на компанию AstraZeneca за нарушение поставок вакцины от COVID-19 в Европейский союз. Об этом 11 мая сообщает CNN со ссылкой на представителя ЕК Стефана Де Кеерсмакера.
Читайте также: Евросоюз подал второй судебный иск против AstraZeneca
Правительство канадской провинции Альберта решило не продолжать использовать вакцину AstraZeneca, сообщает 11 мая The Globe со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Читайте также: Канадская провинция Альберта отказалась от вакцины AstraZeneca
В мире за последние сутки зафиксировано 643 735 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 912 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 643 тысячи новых случаев COVID-19
По данным на11 мая, в Италии умерли 123 282человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на251 (днем ранее — на 198).
Число подтвержденных носителей выросло на6946(днем ранее — на5080).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 123 230 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 363 859человек — на9811 меньше, чем днем ранее.
Об этом: За сутки в Италии выявили менее 7000 случаев коронавируса
Нет никакой опасности дефицита вакцин от коронавируса для регионов Италии, заявила министр по делам регионов Мариастелла Джельмини.Работая совместно, национальные и региональные власти уже вышли на плановый показатель в полмиллиона прививок в день и теперь готовы этот план перевыполнять, добавила она.
Об этом: Регионам Италии обещают, что вакцина от коронавируса не закончится
Жители итальянского региона Лацио (Рим) в возрасте старше 40 лет с 17 мая уже могут записать к своему терапевту на прививку от коронавируса. Прививать граждан этого возраста с указанной даты будут вакцинами AstraZemeca и Johnson & Johnson. Граждане, которых эти условия не устраивают, будут вакцинированы позднее.
Читайте подробнее: Жителям Рима предлагают привиться вакциной AstraZeneca или подождать
В июне 2021 года Италия выйдет на показатель в миллион прививок от коронавируса в день, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.
В начале 2021 года власти поставили задачу прививать 500 тысяч граждан в день. Выйти на такие показатели удалось лишь в конце апреля 2021 года.
Подробности в материале: Власти Италии обещают прививать по миллиону человек в день
В июне-июле 2021 года в Италии число носителей коронавируса, умирающих от его последствий, снизится до нуля, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.Это произойдёт благодаря тому, что около половины населения страны уже будет вакцинировано, это резко снизит распространяемость вируса, пояснил Силери.
Подробности в материале: Минздрав Италии обещает обнулить смертность от коронавируса
Властям Италии следует отменить основные сохраняющиеся антикоронавирусные ограничения, с такой инициативой выступили представители правых партий страны.
«Лига» (входит в правящую широкую коалицию) и «Братья Италии» (находятся в оппозиции) предлагают, в частности, отменить комендантский час, разрешить торговым центрам работать в выходные, разрешить посещение религиозных церемоний и спортивных мероприятий при условии соблюдения санитарных правил.
Италии следует «открываться», чтобы ускорить восстановление экономики, сказано в заявлении правых.
Читайте также: Правые Италии предлагают правительству отменить оставшиеся ограничения
Греция подтвердила 3197 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 11 мая. Греция зафиксировала в сумме 367 076 случаев заражения с начала пандемии.
Читайте подробнее: В Греции выявлены ещё 3197 носителей коронавируса
Минздрав Испании и региональные власти страны договорились об использовании вакцины от COVID-19 компании Janssen для лиц младше 60 лет.
Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт», сообщает Бахрейнское информагентство.
Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российского препарата «Спутник Лайт» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину «Спутник Лайт»
По официальным данным, всего в Косово выявили 106 538 случаев заражения коронавирусом. 98 223 пациента уже здоровы. 2213 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6102 человека.
Об этом: В Косово за сутки выявили 49 носителей коронавируса
Задачи исследования таковы:
— Измерение серопреобладания антител к коронавирусу по полам и возрастным группам с целью оценить накопленный иммунитет населения.
— Оценка уровня присутствия асимтоматических, пара-симптоматических или субклинических случаев заражения по родам и возрастным группам.
— Измерение доли населения с антителами к коронавируса в случайной выборке.
Подробности в материале: ВОЗ запустила исследование распространения SARS CoV-2 в Косово
За последние сутки в стране скончались 26 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 138 308 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 10 308 человек.
Об этом: В Северной Македонии за сутки умерли 26 носителей коронавируса
В Иране за прошедшие сутки выявили 18 133 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иранского минздрава.
Читайте также: В Иране за сутки выявили свыше 18 тыс. носителей коронавируса
Канада направила в Индию два самолета с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Канада отправила груз с медоборудованием в Индию для борьбы с COVID-19
Использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для прививок среди беременных прекращено в Бразилии, 11 мая сообщило на своем сайте Национальное агентство по санитарному надзору в стране (Anvisa).
Читайте подробнее: В Бразилии прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca среди беременных
В Непале впервые с начала пандемии за одни сутки умерли более 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Подробности в материале: В Непале за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 10 322, из них абсолютное большинство — в Тиране. На стационарном лечении находятся 96 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже третий месяц.
Об этом: В Албании за сутки выявили 50 носителей коронавируса
В Аргентине за прошедшие сутки выявили 25 976 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте также: В Аргентине за сутки выявили свыше 25 тысяч носителей коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 635 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили свыше 600 носителей коронавируса
Контракт о закупке дополнительных 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции подписало c фармкомпанией Pfizer правительство Бразилии, заявил бразильский министр здравоохранения Марселу Кейрога 11 мая в ходе выступления в парламенте страны.
Об этом: Бразилия заказала у Pfizer еще 100 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19
Мицунори подчеркнул, что Косово будет пользоваться постоянной поддержкой Японии, в том числе в виде грантов на борьбу с пандемией COVID-19. Министр здравоохранения Косово поблагодарил Токио за поддержку и попросил о помощи для фонда медицинского страхования и информационной системы здравоохранения.
Подробности в материале: Япония предложила Косово поддержку в борьбе с коронавирусом
В Ульяновске у иностранных студентов, которые прилетели накануне из Дели, выявлен новый индийский штамм коронавируса. Всего в ковидный госпиталь госпитализированы 52 студента.
Об этом: В Ульяновске у иностранных студентов выявлен индийский штамм коронавируса
В Канаду с начала вакцинации населения от COVID-19 было доставлено уже почти 20 млн доз препаратов разных производителей. Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо 11 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Об этом: Канада получила почти 20 млн доз вакцин от COVID-19
За прошедшую неделю в мире число вновь заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 и умерших пациентов с COVID-19 снизилось на 4%. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 12 мая.
Читайте подробнее: ВОЗ заявила о снижении числа умерших от COVID-19 в мире на 4%
Венесуэла рассчитывает в ближайшее время получить партию российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом президент страны Николас Мадур заявил 11 мая в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в социальной сети Twitter.
Подробности в материале: Венесуэла рассчитывает получить вакцину «Спутник Лайт» в ближайшее время
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи глава внешней политики Евросоюза Боррель подчеркнул, что ни институты ЕС, ни страны-члены не поддерживают раздельное ведение переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз или откладывание переговоров для одной из двух стран.
Читайте подробнее: Глава МИД ЕС: переговоры с Македонией и Албанией будут идти параллельно
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, лишь 35% населения Северной Македонии в возрасте старше 70 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
Подробности в материале: В Северной Македонии спрос на вакцинацию не покрыт даже вполовину
Сообщается, что за последнюю неделю число заражений коронавирусом и смертей среди пациентов с COVID-19 в Северной Македонии сократилось более чем на треть.
Подробности в материале: Правительство Северной Македонии вновь сократило комендантский час
На территории Малайзии с 12 мая вступили в силу новые социальные ограничения, введённые из-за роста числа инфицированных новыми штаммами коронавируса из ЮАР и Индии. Наиболее строгая мера — режим ограничения на перемещение между городами, районами и штатами — вводится на срок до 7 июня.
Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 33 локальных случая распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте подробнее: Во Вьетнаме за сутки выявили 33 местных случая заражения коронавирусом
Чартерным рейсом из Индии вывезли 182 гражданина Южной Кореи в сеульский аэропорт Инчхон, сообщает пресс-служба южнокорейского МИД.
Подробности в материале: Южная Корея начала эвакуацию сограждан из Индии из-за COVID-19
Власти Тайваня могут значительно ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, в ближайшие дни, заявил глава местного департамента здравоохранения Чэнь Шичжун в ходе пресс-конференции.
Подробности в материале: На Тайване не исключили ужесточения ограничений по COVID-19
В Индии общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 250 тысяч, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
Подробности в материале: В Индии число жертв осложнений COVID-19 превысило 250 тысяч
За прошедшие 24 часа во Франции было выявлено свыше 19,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.
Подробности в материале: Во Франции за сутки выявили свыше 19,7 тыс. новых носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 72,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает минздрав страны.
Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 72,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Власти Черногории 11 мая приняли решение отменить комендантский час, который действовал с полуночи до 5 утра, после того, как эпидемиологическая ситуация в этой стране продолжала улучшаться. Так был сделан шаг к полной отмене эпидемиологических мер. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.
Подробности в материале: В Черногории отменили комендантский час из-за снижения числа заражений
Члены Совета по вакцинации Грузии рассмотрят возможность того, чтобы начать поощрять жителей, которые пройдут полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 мая заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в ходе брифинга.
Читайте также: В Грузии могут начать поощрять за вакцинацию от COVID-19 — минздрав
За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 25,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает минздрав страны.
Подробности в материале: В Аргентине за сутки выявили почти 26 тыс. носителей коронавируса
Международные полёты крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas возобновятся в декабре — на два месяца позже ранее запланированного срока. О переносе начала полётов из-за задержек в реализации в стране программы вакцинации от COVID-19 говорится в опубликованном 12 мая заявлении компании.
Читайте также: Австралийский перевозчик отложил начало международных полётов до декабря
За минувшие 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 16,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 16 тыс. новых заразившихся коронавирусом
Процесс вакцинации от COVID-19 в Молдавии нужно упростить и ускорить. Об этом, как передаёт телеканал TV8, 11 мая заявила президент республики Майя Санду на заседании с представителями с минздрава страны.
Читайте также: Президент Молдавии призвала ускорить процесс вакцинации от COVID-19
В Индии планируется провести на детях (в возрасте от двух до 18 лет) клинические испытания второй и третьей фазы вакцины от COVID-19 Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Об этом со ссылкой на источники 12 мая сообщает телеканал NDTV.
11 мая глава Стратегического совета по внешней политике Ирана Камаль Харрази заявил, что война из-за вакцины от COVID-19 шокировала державы, которые утверждают, что являются защитниками прав человека в мире. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Читайте также: Война из-за вакцины от COVID-19 шокирует мировые державы — Mehr
Поэтапная отмена карантина, действующего в Бельгии более полугода из-за ситуации с коронавирусом, начнется с 9 июня. Об этом 11 мая сообщил на своем сайте совет по борьбе с пандемией при бельгийском правительстве.
Читайте подробнее: В Бельгии объявили о планах по поэтапной отмене карантина
За последние сутки на территории Германии было выявлено 14 909 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 14 тыс. носителей коронавируса
11 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране превысило 75 568, причем 307 иранцев скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Президент США Джо Байден поддержал компании Uber и Lyft, которые предложили бесплатно развозить граждан США до центров вакцинации. Об этом 11 мая сообщает Associated Press.
Об этом: Uber и Lyft помогут Байдену выполнить план по вакцинации населения
Вашингтон готов предоставить КНДР гуманитарную помощь, включая вакцину от COVID-19. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена.
Читайте также: США готовы предоставить помощь КНДР в борьбе с COVID-19 — CNN
В Молдавии в течение суток 11 мая выявили 151 случай заражения коронавирусом в ходе 2702 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 150 носителей коронавируса
За сутки на Украине подтвердили 4538 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 356 пациентов скончались от последствий, вызванных заражением.
Читайте также: За сутки на Украине выявили более 4,5 тыс. носителей коронавируса
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 6029 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: В Южной Корее от COVID-19 за сутки привили более 6 тыс. человек
В Турции из-за коронавируса не состоится намеченный ранее на июнь этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Об этом телеканал S Sport, транслирующий в стране гонки формулы, сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Читайте подробнее: В Турции из-за пандемии отменили этап «Формулы-1»
Власти Тайваня могут в ближайшем времени существенно ужесточить связанные с пандемией коронавируса ограничения на фоне угрозы наиболее серьезной с начала эпидемии угрозы распространения нового заболевания. Об этом 12 мая заявил глава ведомства по делам здравоохранения и социального обеспечения Чэнь Шичжун, его слова приводит тайваньское Центральное информационное агентство.
Подробности в материале: На Тайване могут ужесточить связанные с пандемией ограничения
Японское правительство собирается выделить дополнительные $700 млн международному механизму COVAX, который должен способствовать обеспечению в глобальных масштабах более широкого доступа к вакцинам от COVID-19. Об этом 12 мая сообщает телеканал NHK.
Об этом: Япония намерена выделить еще $700 млн на вакцины для развивающихся стран
Граждане России, находящиеся в Северной Корее, сдали анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом 12 мая сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.
Об этом: Находящиеся в Северной Корее граждане России проверились на COVID-19
В Бразилии приостановили вакцинацию беременных женщин препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca после смерти пациентки от последствий прививки. Об этом 12 мая сообщает Reuters.
Читайте также: В Бразилии после вакцинации AstraZeneca умерла беременная женщина
За истекшие сутки на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 4205 пациентов, что стало новым самым большим за все время пандемии числом. Об этом 12 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Подробности в материале: Индия снова побила антирекорд по числу умерших за сутки от COVID-19
12 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике.
Подробности в материале: В Польше за сутки скончались 319 пациентов с COVID-19
Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик прокомментировал на своей странице в Twitter тот факт, что в США одобрили для использования вакцину от COVID-19, предназначенную для детей 12−18 лет.
Подробности в материале: В Польше оценили решение США одобрить вакцину от COVID-19 для детей
Осложнения в сфере невралгии, наблюдающиеся у 80% пациентов, госпитализированных с COVID-19, в шесть раз увеличивают риск смерти. Такой вывод делается в исследовании Международного консорциума по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), результаты которого 12 мая опубликованы в американском журнале JAMA Network Open.
Подробности в материале: Названы симптомы COVID-19, которые в шесть раз повышают риск смерти
В ходе 652 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 70 случаев заражения коронавирусом
12 мая в Южную Корею доставили 438 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: Очередную партию вакцины Pfizer доставили в Южную Корею
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что чувство солидарности стало для Индонезии причиной протянуть руку помощи Индии в борьбе с пандемией, сообщает Kompas.
Об этом: Индонезия отправит 200 кислородных концентраторов в Индию
В Грузии в течение последних суток в ходе 40 275 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1409 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 12 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 1400 носителей коронавируса
Правительство ФРГ должно предоставить населению Германии чёткую информацию о том, смогут ли жители страны летом поехать в отпуск. Об этом заявил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, передаёт 12 мая газета Rheinische Post.
Читайте подробнее: Власти ФРГ призвали в мае определить перспективу летних отпусков
В ночь на 12 мая в Армению доставили вторую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 12 мая сообщает пресс-служба армянского минздрава.
Об этом: В Армению доставили вторую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и власти Бахрейна договорились о производстве в королевстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 12 мая рассказал посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати на встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым, его слова приводит пресс-служба Фонда Росконгресс.
Читайте подробнее: РФПИ и Бахрейн договорились о производстве в королевстве «Спутника V»
Вакцину от COVID-19 Sinovac, произведённую в Китае, можно начать применять, не дожидаясь, пока её одобрят во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Грузии, 11 мая заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Читайте подробнее: В Грузии могут начать применять вакцину Sinovac до одобрения ВОЗ — врач
Группа туристов из Челябинской области может остаться из-за коронавируса в Непале до конца мая. Об этом пишут СМИ.
Читайте также: Туристы из России рискуют застрять в Непале до конца мая
Согласно средним показателям заражений и количеству госпитализированных, 12 мая в Словении было объявлено начало нормализации эпидемиологической ситуации. Согласно прогнозам, ситуация в Словении должна полностью стабилизироваться в середине июня, когда помимо основных ограничительных мер будут отменены социальная дистанция и обязательное ношение масок. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.
Об этом: В Словении могут отменить ограничительные меры в начале лета
Всемирный банк выделит Украине $90 млн на закупку вакцины от COVID-19 и на другие нужды, связанные с противодействием пандемиии.
Подробности в материале: Всемирный банк выделит Украине $90 млн на борьбу с COVID-19
Члены Совета исполнительных директоров Всемирного банка приняли решение о выделении Грузии нового кредита в размере €85 млн. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба представительства финансового института в Грузии.
Подробности в материале: Всемирный банк выделил Грузии новый кредит в размере €85 млн
По итогам апреля 2021 года на британском авторынке дилеры реализовали 141,6 тыс. машин — в 30 раз больше, чем в 2020 году. В Обществе производителей и торговцев автомобилями в Великобритании (SMMT) связывают такую ситуацию на рынке с тем, что в стране закончился период локдауна из-за эпидемии нового коронавируса и вновь стали работать дилерские центры.
Читайте подробнее: В Великобритании выросли продажи автомобилей
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об успехах разработки вакцин от COVID-19.
Читайте подробнее: На Украине рассказали о разработке трёх вакцин от COVID-19
Молдавии пришлось закупать вакцину от COVID-19 у китайской компании Sinovac по завышенным ценам. Об этом 12 мая сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык в эфире телеканала TVR Moldova.
Подробности в материале: В Молдавии сообщили о закупке вакцины от COVID-19 по завышенным ценам
Постепенное снятие связанных с пандемией коронавирусной инфекции жестких мер ограничений начнется в Турции с 17 мая. Об этом 12 мая рассказал турецкий президент Тайип Эрдоган в телеобращении по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадана.
Подробности в материале: Эрдоган сообщил, когда Турция начнет выходить из локдауна
Киргизстанские власти признательны России за доставку очередной партии российской вакцины против COVID.
Об этом: Власти Киргизии благодарят правительство России за вакцину «Спутник V»
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Подробности в материале: В ВС Южной Кореи за сутки выявили семь носителей коронавируса
В Приднестровье значительно увеличили число пунктов, где делают прививки произведённой в России вакциной «Спутник V». Об этом 12 мая сообщает пресс-служба минздрава ПМР.
Читайте подробнее: Более 20 пунктов вакцинации «Спутником V» начали работу в Приднестровье
Правительство ФРГ согласовало смягчение правил связанного с пандемией коронавируса карантина для въезжающих в страну из-за рубежа. Об этом 12 мая сообщил журналистам немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.
Подробности в материале: В Германии смягчат карантинные правила для въезжающих из других стран
В Абхазии с 12 мая стартовала кампания по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте подробнее: В Абхазии стартовала кампания по вакцинации от COVID-19
В правительстве Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 4608 случаев заражения коронавирусом
Вакцины были доставлены в Косово посредством международной программы COVAX. Напомним, первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Косово посредством этой же инициативы 28 марта 2021 года. Всего в Косово с начала пандемии прибыло менее 70 тысяч доз вакцины, поэтому сегодняшняя поставка может считаться крупной.
Читайте подробнее: В Косово доставили крупную партию вакцины от COVID-19
Коронавирус вызывает лёгкие или тяжёлые нарушения в функционировании нервной системы. К такому выводу пришла группа медиков под руководством доцента Питтсбургского университета (США) Шерри Чу, которая проследила за влиянием тяжёлых форм COVID-19 на работу мозга у пациентов с коронавирусом. Результаты первого подобного исследования опубликованы в статье в журнале JAMA Network Open.
Подробности в материале: Учёные выяснили влияние COVID-19 на работу мозга
Правительство Польши приняло решение скорректировать план выхода из локдауна. Об этом, как передает Onet. pl, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 12 мая.
Подробности в материале: В Польше перенесли сроки возобновления работы театров и кинотеатров
Число жителей Индонезии, получивших вторую дозу вакцины от коронавируса, достигло 8 918 784, сообщает Kompas.
Читайте также: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 8,9 млн человек
Жители Словакии с 1 июня смогут прививаться от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом заявил словацкий министр здравоохранения Владимир Ленгварский, сообщает телеканал ТА3.
Об этом: В Словакии с 1 июня разрешат вакцинацию «Спутником V»
Готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины от COVID-19 «Спутник V» подтвердил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте также: Делегация из Турции посетит Москву для обсуждения поставок «Спутника V»
Для формирования устойчивого иммунитета к коронавирусу при вакцинации препаратом производства Astra Zeneca необходимо проводить вакцинацию в два этапа с перерывом в 9−12 недель. При вакцинации препаратом Pfizer BioN/Tech перерыв между введением первой и второй доз должен составлять 3−4 недели.
Читайте подробнее: В Косово не отмечено случаев тяжелой реакции на вакцину от COVID-19
Всем дистанционно обучающимся ученикам будет разрешено вернуться в школы с 17 мая, а 24 мая могут распахнуть свои двери культурно-развлекательные заведения, также можно будет питаться в помещениях кафе и ресторанов. Об этом говорится в распоряжении правительства Эстонии, переданном его пресс-службой.
Об этом: В Эстонии объявлен порядок снятия ковидных ограничений
В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что вакцинация против коронавируса будет временно приостановлена во время празднования Лебарана, дня окончания поста в Рамадан, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезии временно приостановят программу вакцинации от коронавируса
Для снижения рисков заражения коронавирусом в курсирующих по столице Киргизии троллейбусах начали продавать защитные маски.
Читайте подробнее: В столице Киргизии начали продавать защитные маски в троллейбусах
Появление новых штаммов коронавируса COVID-19 и снижение защищенности организма у вакцинированных могут привести к необходимости ревакцинации (нового вакцинирования) жителей Эстонии. Об этом министр здравоохранения и труда страны Танель Кийк заявил эстонскому гостелевидению ETV.
Читайте подробнее: Минздрав Эстонии: в 2022 году может понадобиться ревакцинация привитых
Уже с июня ведущие западные производители вакцины от коронавируса COVID-19 смогут предложить Латвии вакцину для прививки несовершеннолетних. Об этом председатель Совета по иммунизации Латвии, врач-инфекционист Даце Завадска сообщила государственному радио Latvijas Radio.
Об этом: Детей в Латвии могут начать вакцинировать уже с июня
По официальным данным, всего в Косово выявили 106 651 случай заражения коронавирусом. 98 539 пациентов уже здоровы. 2217 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 5895 человек.
Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло менее 70 тысяч доз.
Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 113 носителей коронавируса
В порт Финляндии прибыло грузовое судно из Санкт-Петербурга, на борту которого обнаружен очаг коронавируса, предположительно, с индийским штаммом. Это стало первым случаем завоза такого штамма в Финляндию.
Подробности в материале: В Финляндии на борту судна из Петербурга обнаружен индийский штамм
Власти Словакии планируют с июня приступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», сообщил министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский.
Подробности в материале: В Словакии с июня начнут вакцинацию «Спутником V»
Министерство здравоохранения Черногории проинформировало Институт общественного здравоохранения и все медицинские центры, что с 13 мая ПЦР-тесты будут проводиться бесплатно для туристов, которым этот тест понадобится для возвращения в свои страны.
Читайте подробнее: Черногория вводит бесплатные тесты для туристов
За минувшие сутки на территории США выявили более 33 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 12 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Подробности в материале: В США за сутки выявили более 33 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В Черногории использовали 125 646 доз вакцины против коронавируса, сообщил минздрав страны.
Об этом: Две дозы вакцины в Черногории получили 7,2% населения
Минздрав Индии призвал не называть разновидность коронавируса B.1.617 «индийским штаммом». Об этом 12 мая сообщает CNN со ссылкой на заявление организации.
Подробности в материале: Индия просит не называть штамм B.1.617 «индийской» разновидностью COVID-19
В Международный день медсестер, 12 мая, Ассоциация акушеров и других медицинских специалистов Косово почтила память 11 косовских медсестер и медбратьев, погибших в борьбе с COVID-19.
В заявлении ассоциации отмечается, что в ходе пандемии медицинские специалисты столкнулись с серьезными трудностями в продвижении по карьерной лестнице, поиске лучших рабочих мест и обеспечении безопасности и благополучия.
Об этом: Жертвами COVID-19 в Косово стали 11 медсестер и медбратьев
За последние сутки в стране скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 139 266 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 9955 человек.
Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 150 носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Белоруссии зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны — 1,196 тыс. пациентов. Об этом 12 мая проинформировало министерство здравоохранения республики.
Подробности в материале: Минздрав Белоруссии обновил статистику смертности от COVID-19
Российская вакцина «Спутник V» является одним из главных инструментов борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 12 мая заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Читайте подробнее: Генеральный секретарь ООН поддержал российскую вакцину
Министерство здравоохранения Анголы одобрило применение российского препарата «Спутник Лайт» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Читайте подробнее: Ангола одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт»
Было бы правильным, если бы ВОЗ признала применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил 12 мая журналистам в Москве Генсек ООН Антониу Гутерреш.
В мире за последние сутки зафиксирован 643 091 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё 11 726 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 600 тысяч новых случаев COVID-19
По данным на12 мая, в Италии умерли 123 544человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на262 (днем ранее — на 251).
Число подтвержденных носителей выросло на7852(днем ранее — на6946).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 131 078 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 352 422человека — на11 437 меньше, чем днем ранее.
Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привили почти 13% граждан
С 17 мая в Сан-Марино можно будет совершить «туристическо-вакцинационную поездку», сообщили местные власти 17 мая. Стоимость двух прививок вакциной «Спутник V» составит 50 евро. Приехать могут все желающие.
При этом граждане Италии, соседнего с Сан-Марино государства, воспользоваться акцией не смогут — правительство страны одобрило прививки лишь теми вакцинами, что сертифицированы регулятором ЕС.
Читайте также: Сан-Марино приглашает туристов на прививки «Спутником V»
Правительство Италии 17 мая обсудит вопрос о снятии запрета на проведение церемоний (в том числе свадеб), заявил премьер-министр Марио Драги.«Понимаю новобрачных, но нужно еще немного терпения», — отметил он.
Подробности в материале: Премьер-министр Италии попросил новобрачных подождать еще чуть-чуть
Граждане Италии в возрасте от 40 до 50 лет с 17 мая смогут записаться на прививку от коронавируса, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.
Читайте подробнее: В Италии начинают прививать от коронавируса граждан моложе 50 лет
Жители южноитальянского региона Кампания (Неаполь), которым еще только предстоит сделать первую прививку от коронавируса, будут получать вторую спустя 30 дней, сообщили местные власти.
В свою очередь граждане, которую первую прививку уже получили, вторую получат через 21 или 28 дней в случаях с вакцинами Pfizer и Moderna соответственно.
Ранее минздрав Италии разрешил увеличить паузы между прививками от коронавируса с 21 до 42 дней. Власти регионов используют это право, чтобы (в ожидании очередных поставок) привить как можно больше граждан первой дозой.
Читайте также: Власти Неаполя продлили паузу между прививками от коронавируса до месяца
По итогам проверок 572 домов престарелых Италии карабинеры выявили нарушения в каждом четвертом из них (141). Шесть организаций были закрыты — карабинеры выявили, что в них работал не привитый от коронавируса персонал.
Об этом: В Италии закрыли шесть домов престарелых из-за непривитого персонала
40% граждан Италии предпочли бы подождать несколько недель возможности привиться другой вакциной и отказались бы от AstraZeneca, таковы итоги исследования Ipsos.
Около половины респондентов, в свою очередь, отметили, что спокойно отнесутся к перспективе прививания вакциной AstraZeneca.
По данным социологов, доля граждан страны, у которых эпидемия и ее последствия вызывают серьезные опасения, за два месяца с марта по май 2021 года снизилась с 46% до 42%.
Об этом: 40% итальянцев предпочитают не прививаться вакциной AstraZeneca
Правительство Норвегии приняло решение о полном исключении препарата британско-шведской компании AstraZeneca из программы вакцинирования населения против коронавируса, сообщает 12 мая The Local.
О принятии такого решения сообщила журналистам премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
Читайте также: Норвегия полностью отказалась от применения вакцин AstraZeneca
В США суточный показатель смертности от COVID-19 снизился примерно до 600 случаев в день, что является самым низким уровнем за последние десять месяцев. Об этом 12 мая сообщает Associated Press.
Читайте также: В США значительно снизилась суточная смертность от COVID-19
В министерстве здравоохранения Турции 12 мая заявили, что «самолет, перевозивший новую партию вакцины CoronaVac, выпущенной китайской компанией SinoVac, приземлился в аэропорту Эсенбога утром 12 мая». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
Читайте также: В Турцию прибыла партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac
Российская компания «Р-Фарм» выпустит первую партию вакцины от коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, сообщил генеральный директор компании Василий Игнатьев.
Об этом: Вакцину AstraZeneca будут производить в России по лицензии на экспорт
В США выявлены 28 случаев образования тромбов после вакцины Johnson&Johnson, сообщает 12 мая Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Подробности в материале: В США зарегистрированы 28 случаев тромбоза после вакцины Johnson&Johnson
Прививку от коронавирусной инфекции сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом он сообщил 12 мая на своей странице в Twitter.
Читайте подробнее: Глава ВОЗ привился от COVID-19
Работа общественного транспорта в Грузии будет возобновлена с 13 мая в соответствии с решением межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Об этом: Общественный транспорт Грузии возобновляет работу с 13 мая
В Чили за прошедшие сутки выявили 3920 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.
Читайте также: В Чили за сутки выявили почти 4 тыс. носителей коронавируса
Наибольшее доверие у жителей Чехии, собравшихся сделать прививку от COVID-19, вызывает вакцина американской компании Pfizer и её немецкого партнёра BioNTech — на нём остановили свой выбор 58% граждан, опрошенных национальным Центром изучения общественного мнения. Об этом вечером 12 мая сообщает Чешское радио.
Подробности в материале: «Спутник V» стала третьей по популярности вакциной в Чехии
Власти Туниса решили ослабить ряд ограничений, введенных из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила представитель тунисского правительства Хасна Бен Слимане в ходе пресс-конференции.
На Кубе за прошедшие сутки выявили 1207 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Об этом: На Кубе за сутки выявили свыше 1,2 тыс. зараженных коронавирусом
Вторая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена на Филиппины 12 мая. Об этом сообщается на странице ее разработчика в Twitter.
Читайте подробнее: На Филиппины прибыла вторая партия вакцины «Спутник V»
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 715 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 700 носителей коронавируса
В Аргентине за прошедшие сутки было выявлено 24 475 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 3 215 572 человек. Об этом 12 мая сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Аргентине коронавирусом заразились более 3,2 млн человек
МИД Японии откроет в Индии центр для тестирования японских граждан на наличие коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK.
Подробности в материале: Япония откроет в Индии центр тестирования соотечественников на COVID-19
Лотерею с главным призом в $1 млн среди жителей штата Огайо, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона. Об этом 12 мая заявил губернатор штата Майк Девайн в видеообращении на странице в YouTube, принадлежащей региональной администрации.
Читайте также: В штате Огайо учредят лотерею с призом в $1 млн среди привитых от COVID-19
В Таиланде за прошедшие сутки выявили 4887 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба таиландского центра оперативного реагирования на COVID-19.
Читайте также: В Таиланде за сутки выявили рекордное число носителей SARS-CoV-2
Вторую прививку препаратом британско-шведской компании AstraZeneca для полной вакцинации от COVID-19 собирается сделать премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом он заявил 12 мая в ходе выступления в парламенте страны.
Об этом: Премьер Канады заявил о планах сделать второй укол вакциной AstraZeneca
Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте также: Во Вьетнаме за сутки выявили 33 локальных случая заражения коронавирусом
Австралия заключила с американской компанией Moderna соглашение о поставке в страну 25 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.
Читайте также: Австралия закупает 25 млн доз вакцины Moderna
Около 2 млн доз российской вакцины от коронавирусой инфекции «Спутник V» может выпустить в июне аргентинская лаборатория Richmond, заявила министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти 12 мая в эфире телеканала Todo Noticias.
Подробности в материале: Аргентина может выпустить в июне 2 млн доз «Спутника V»
Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин назвал критической ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом он заявил в своем обращении по случаю праздника Ураза-байрам.
Об этом: Премьер Малайзии назвал кризисом ситуацию с COVID-19 в стране
В столице Фиджи Суве ввели строгие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте также: Столицу Фиджи закрыли на карантин
В Болгарии число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило один миллион человек, при этом более трети из них полностью завершили курс вакцинации. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба минздрава страны.
Читайте также: В Болгарии от COVID-19 привилось более миллиона человек
В Японии соседняя с Токио префектура Тиба не планирует выделять в больницах отдельные места для заболевших COVID-19 участников предстоящей летней Олимпиады. Об этом губернатор префектуры Тосихито Кумагаи заявил 13 мая в ходе пресс-конференции.
Об этом: Соседние с Токио префектуры не выделят койки для олимпийцев с коронавирусом
В работе электронной системы регистрации жителей Грузии на вакцинацию от COVID-19 произошел сбой 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра контроля заболеваний.
Подробности в материале: В Грузии система регистрации на вакцинацию не выдержала наплыва желающих
Можно по-разному относиться к необходимости вакцинации, можно отчаянно ковид-диссидентствовать, можно, наоборот, вызывать полицию при виде не украшенного намордником (простите, маской) лица. Пережившие учат готовиться к худшему, сохранившие здоровье надеются на лучшее. Можно всё, но признать нужно одно: мир живет в новой реальности, готовность к вирусной атаке определяет крепость государственной системы.
Читайте также: Самоубийство Украины в теплой ванне «вакцинной мечты»
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 76,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 76 тыс. носителей коронавируса
В Молдавии в течение суток 12 мая выявили 224 случая заражения коронавирусом в ходе 5936 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 220 носителей коронавируса
Полный запрет на въезд в Японию для иностранных граждан, прибывающих с территорий Индии, Пакистана и Непала, ввело японское правительство из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 12 мая сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Читайте также: Япония запретила въезд иностранцев из Индии, Пакистана и Непала
Власти Аргентины надеются на то, что местная лаборатория Richmond произведет в июне 2 млн доз российский вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 13 мая рассказала министр здравоохранения страны Карла Виссотти в эфире телеканала Todo Noticias.
Читайте также: В Аргентине намерены в июне произвести 2 млн доз вакцины «Спутник V»
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 4408 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили более 3,7 млн человек
Второй медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC одобрил вакцину от COVID-19 производства Pfizer для подростков 12−15 лет. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Об этом: В США регулятор одобрил вакцину Pfizer для подростков
В конце мая в Мексике начнется третья фаза клинических испытаний первой китайской вакцины от COVID-19, созданной на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Об этом 13 мая сообщает газета South China Morning Post.
Читайте подробнее: В Китае анонсировали третью фазу испытаний мРНК-вакцины в Мексике
За сутки на Украине от последствий COVID-19 скончались 346 пациентов, всего было выявлено 2569 случаев заражения.
Об этом: За сутки на Украине выявили почти 7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Доля жителей США, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, приближается к 59%. Об этом американский президент Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC.
Он отметил, что к 4 июля, когда в США будут отмечать День независимости, доля вакцинированных должна увеличиться до 70%.
Читайте также: Байден: в США вакцинация охватила почти 59% населения
48 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 12 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии за сутки выявили почти 50 носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 17 419 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Об этом: В Германии за сутки выявили свыше 17 тыс. новых носителей коронавируса
Как минимум 16 пациентов с COVID-19, вызываемым новым коронавирусом, скончались в трех больницах Непала в результате нехватки медицинского кислорода. Об этом 13 мая сообщает газета The Himalayan Times.
Читайте подробнее: В Непале из-за нехватки медицинского кислорода умерли 16 пациентов
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи за сутки выявили четыре носителя коронавируса
В ходе 376 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 60 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Об этом: В Приднестровье за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом
В Грузии в течение последних суток в ходе 31 982 исследований на SARS-CoV-2 выявили 776 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 13 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 770 носителей коронавируса
После прохождения вакцинации от COVID-19 с использованием препарата американо-германского консорциума Pfizer/BioNTech в Японии умерло 39 человек. Об этом 13 мая сообщает газета Yomiuri со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.
Подробности в материале: В Японии после прививок Pfizer и BioNTech скончались 39 человек — Yomiuri
Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 160 миллионов. Об этом 13 мая сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Об этом: Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 160 млн
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) наблюдается снижение темпов распространения коронавируса, в связи с этим в республике будет восстановлен нормальный режим работы троллейбусов. Об этом 13 мая заявил глава ПМР Вадим Красносельский в своем телеграм-канале.
Подробности в материале: Глава Приднестровья: «Пандемия идёт на спад»
Греция зарегистрировала 2489 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 12 мая, в среду, Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Накануне сообщалось о 3197 случаях заражения.
Читайте подробнее: В Греции выявлены ещё 2489 носителей коронавируса
Парламент Эстонии утвердил в последнем, третьем чтении поправки в Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и о борьбе с ними (NETS) и тем самым сделал возможными репрессии силовых органов против инакомыслящих, пусть даже речь идет о противниках масочного режима. Об этом известный публицист русской Эстонии, главред издания таллинской мэрии stolitsa.ee Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Наказание ковид-диссидентов в Эстонии похоже на закручивание гаек — мнение
Главные туристические острова Греции завершат вакцинацию от коронавируса к концу июня, заявил министр здравоохранения Василис Кикилиас на регулярном брифинге в прямом эфире 12 мая. Отмечается, что вакцинацию завершили уже 32 небольших острова страны.
Читайте подробнее: На островах Греции вакцинация от COVID-19 завершится в июне — минздрав
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 269 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает минздрав ДНР.
Подробности в материале: В ДНР за сутки выявили 269 новых носителей коронавируса
Белоруссия по-прежнему планирует начать на своей территории полный цикл производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в начале октября. Об этом 13 мая рассказал министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
Подробности в материале: В Белоруссии рассказали о планах по выпуску вакцины «Спутник V»
Минздрав Испании начал распространение 300 тысяч новых доз вакцины Moderna среди регионов. Об этом сообщает официальный аккаунт министерства в Twitter.
Несколько дней назад Испания получила 2,4 млн доз четырёх разрешенных вакцин — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.
Читайте также: Испания начала распространение 300 тысяч новых доз вакцины Moderna
Бывший канцлер юстиции Эстонии, присяжный адвокат Аллар Йыкс подал в административный суд жалобу на запретительные постановления правительства. Об этом сам юрист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: Экс-канцлер права Эстонии хочет оспорить ковидные меры в суде
Цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19 должны быть доступны всем, и для их получения не должно быть никаких финансовых преград. Об этом 13 мая заявили в пресс-службе Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).
Читайте также: В ООН заявили, что COVID-паспорта должны быть доступны всем
Бывший председатель южнокорейской оппозиционной Объединённой партии будущего (нынешняя партия «Сила народа») Хван Гё Ан, находящийся с официальным визитом в США, провел встречу с официальными лицами США и деловыми кругами, в ходе которой призвал предоставить Южной Корее 10 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Об этом: Южная Корея запросила у США 10 млн доз вакцины от COVID-19 — KBS
Большинство действующих в Швеции ограничений по коронавирусу продлевается до 1 июня. Однако с наступление лета правительство страны начнет ослаблять существующие правила и ограничения. Об этом было объявлено во второй половине дня 12 мая в ходе пресс-конференции с участием премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, передает новостное агентство SVT Nyheter.
Читайте также: Правительство Швеции анонсировало послабление карантинных ограничений
Сегодня, 13 мая, начнутся работы по извлечению из земли трупов норок, закопанных на полигонах Дании, с целью их дальнейшего сожжения. В общей сложности миллионы норок были погребены в спешке из-за опасений по поводу того, что животные являлись распространителями мутации коронавирусной инфекции. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.
Подробности в материале: В Дании начинается эксгумация убитых из-за пандемии норок
Норвежский институт общественного здравоохранения намерен провести этим летом так называемые «коронавирусные концерты», зрителями которых станут 15 000 человек. Цель исследователей заключается в попытке выяснить, насколько велик риск заражения коронавирусом и можно ли избежать распространения инфекции с помощью экспресс-тестов. Об этом 13 мая сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Норвегии разрешили проведение «коронавирусных концертов»
Правительство Швеции продлевает срок действия договора об использовании 17 аварийных аэропортов до 30 сентября. Власти намерены и дальше обладать возможностью экстренно перебрасывать медиков и оборудование в наиболее пострадавшие от коронавируса части страны. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: Власти Швеции сохраняют возможности переброски медперсонала по воздуху
Первый случай индийского штамма нового коронавируса выявлен в Словении 13 мая. Данный штамм был подтвержден в институте микробиологии и иммунологии люблянской медицинской школы. Словенские лаборатории, занимающиеся секвенированию генома нового коронавируса, в том числе лаборатории этого института, также представили данные о появлении нового штамма. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.
С 1 июня в Швеции число участников религиозных собраний сможет составить до 50 человек. Условием объявленных правительством послаблений ограничений станет низкий уровень распространения коронавируса. В свою очередь епископ Стокгольма Андреас Хольмберг, который критически относится к существующим правилам, считает, что это шаг в правильном направлении. Таким мнением 13 мая он поделился в эфире телеканала SVT.
Читайте также: В Церкви Швеции приветствовали послабление карантинных ограничений
В Норвегии вакцинация от COVID-19 возрастной группы от 18 до 24 лет будет проходит одновременно с иммунизацией лиц в возрасте от 40 до 44 лет. Об этом заявила 12 мая на пресс-конференции заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, передает шведское новостное агентство SVT Nyheter.
Об этом: В Норвегии от COVID-19 начали вакцинировать молодёжь
12 мая правительство Швеции объявило о продлении большинства действующих ограничений по коронавирусе в стране до 1 июня. В то же время власти анонсировали существенное послабление режима карантина, которое произойдет с наступлением лета. Однако политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон отмечает, что правительство с такой же легкостью может отменить все послабления в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Читайте подробнее: В Швеции отменят послабление карантина в случае ухудшения ситуации — SVT
13 мая состоится первое пробное мероприятие в Хорватии, целью которого является проверка безопасности собраний вакцинированных от коронавируса и переболевших этим вирусом. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.
Читайте также: В Хорватии сымитируют вечеринку для проверки эффективности вакцинации
Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что на Суматре наблюдается рост числа положительных случаев и смертей от COVID-19, сообщает Detik.
Читайте также: В Индонезии рассказали о динамике числа случаев COVID-19
Сегодня, 13 мая, в Дании начались работы по эксгумации и сожжению миллионов норок, которые ранее были умерщвлены из-за опасений того, что животные являются распространителями опасной мутации коронавирусной инфекции. Как сообщает шведская газета Aftonbladet, данный процесс продлится вплоть до июля.
Читайте также: Работы по эксгумации и сожжению норок в Дании продляться до июля
Правительство Швеции 12 мая объявило о послаблении карантинных ограничений в стране с 1 июня. Однако профессор-инфекционист Бьорн Олсен считает, что своими действиями власти смогут спровоцировать ухудшение эпидемиологического фона в Швеции. Об этом он заявил в интервью газете Expressen.
Читайте подробнее: Профессор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Швеции
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 3448 носителей коронавируса
В Молдавию 24 мая привезут новую партию вакцины от COVID-19 в объёме 45 600 доз. Об этом 13 мая заявил в ходе брифинга государственный секретарь минздрава страны Денис Чернелеа.
Об этом: Молдавии передадут новую партию вакцины от COVID-19 — минздрав
Минздрав Молдавии планирует последовать примеру Румынии и запустить «марафоны вакцинации» от COVID-19. Об этом 13 мая заявил в ходе брифинга государственный минздрава страны Денис Чернелеа.
Читайте подробнее: В Молдавии организуют «марафоны вакцинации» — минздрав
Правительство Южной Кореи рассматривает возможность возобновления очных занятиях в детских садах и школах всех ступеней со второго семестра. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей министерства образования страны.
Читайте также: В Южной Корее могут возобновить очные занятия в школах и детских садах
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прошел вакцинацию от COVID-19. Он сообщил об этом 13 мая на своей странице в соцсети Twitter.
Киргизия получит в качестве гуманитарной помощи еще 150 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса.
Читайте подробнее: Китай обещает предоставить Киргизии $54 млн и продовольственную помощь
За минувшие сутки на территории США выявили более 35 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 13 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте подробнее: В США за сутки выявили более 35 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Правительство штата Пенджаб в Индии решило обратиться за помощью к программе COVAX, которая занимается обеспечением стран с низким уровнем дохода населения вакцинами от COVID-19. Решение было принято в связи с национальным дефицитом препаратов от коронавирусной инфекции, сообщает 13 мая CNN со ссылкой на официальное заявление администрации штата.
Читайте также: Индийский штат Пенджаб обратился в COVAX
Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи сообщил телеканалу CBS утром 13 мая, что вакцинированные от COVID-19 граждане могут не носить маски.
Об этом: Главный инфекционист США разрешил снять маски вакцинированным гражданам
Вопрос противодействия распространению коронавирусной инфекции обсудили в ходе беседы в формате видеоконференции российский президент Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили 13 мая в пресс-службе Кремля.
Подробности в материале: Путин и Гутерреш обсудили противодействие COVID-19
В Индии уже на следующей неделе начнут использовать российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 13 мая сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление Винода Пола, руководителя группы, консультирующей правительство по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Индия начнет использовать российский «Спутник V»
В мире за последние сутки зафиксировано 745 256 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 160 миллионов человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте подробнее: ВОЗ: число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 160 миллионов человек
Греция с возобновлением туризма начнёт принимать привившихся российской и китайской вакцинами от коронавируса, сообщил министр туризма страны Харис Теохарис.
Читайте подробнее: Греция откроет въезд для привившихся «Спутником V»
Израиль передал российской стороне проект соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
Подробности в материале: Россия и Израиль готовят соглашение о признании сертификатов вакцинации
По данным на13 мая, в Италии умерли 123 745человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на201 (днем ранее — на 262).
Число подтвержденных носителей выросло на8085(днем ранее — на7852).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 139 160 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 346 008человек — на6414 меньше, чем днем ранее.
Об этом: Коронавирус в Италии: число заражённых снизилось до 350 тысяч
58% граждан Италии полагают, что рестораны должны иметь возможность обслуживать клиентов и в закрытых помещениях (а не только на террасах, как сейчас), обратного мнения придерживаются 27%, таковы данные опроса Noto.
Кроме того, граждане полагают, что пришло время разрешить работу спортзалов (53% за) и разрешить проведение церемоний, прежде всего свадеб (48% за).
В отношении комендантского часа (в настоящее время действует с 22:00 до 5:00) респонденты не пришли к единому мнению. 25% предлагают его не менять, 25% — начинать часом позже, 27% — начинать не ранее полуночи, 20% — отменить комендантский час как таковой.
Читайте подробнее: Итальянцы просят правительство открыть рестораны и разрешить свадьбы
По данным за неделю с 5 по 11 мая, за последний месяц в Италии стали на 49,1% реже госпитализировать зараженных коронавирусом с симптомами, сообщили в экспертной группе Gimbe. За тот же период число пациентов, отправленных в палаты интенсивной терапии, сократилось на 45,1%.
Об этом: Число госпитализированных с коронавирусом в Италии за месяц снизилось вдвое
Североитальянский регион Ломбардия готов принять все объемы вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые не использованы в других регионах страны, заявил губернатор Аттилио Фонтана.Он выразил уверенность, что вся вакцина будет применена по назначению, и отметил, что сам прививался именно AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что в регионах Италии жители отказываются от данной вакцины. Неиспользованными остались более 2 млн доз. Почти половина граждан страны, по данным социологов, при наличии выборы предпочитают подождать возможность получить другую вакцину.
Читайте подробнее: Власти Милана просят отдать вакцину AstraZeneca, не используемую другими
Второй самолет с гуманитарной антикоронавирусной помощью Индии от Италии в четверг, 13 мая, прибыл в аэропорт Дели.В составе груза — 30 кислородных баллонов, два аппарата ИВЛ, два аппарата УЗИ.
Подробности в материале: Италия отправила в Индию 30 кислородных баллонов и два аппарата ИВЛ
Пандемия коронавируса показала, что ни одна страна не способна справиться с вызовом такого масштаба в одиночку, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.Евросоюзу следует усилить «координацию и кооперацию» в санитарных вопросах, недавние предложения по этому вопросу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — шаг в правильном направлении, добавил министр.
Подробности в материале: Минздрав Италии призвал ЕС бороться с пандемиями вместе
В период пандемии и ограничений объём онлайн-закупок алкогольных напитков для домашнего потребления в Италии вырос на 181−250% (в зависимости от конкретного напитка), сообщили в национальном Высшем институте здравоохранения.
Врачи выразили обеспокоенность такими данными: в период пандемии ограничения на покупку алкоголя стали меньше соблюдаться, а многие граждане стали больше пить «в порядке компенсации», успокаивая нервы.
Читайте также: Итальянцы в пандемию стали покупать онлайн втрое больше алкоголя
Эффективность вакцин от коронавируса компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca практически идентична, такой вывод сделали исследователи университета Феррары, их тезисы были опубликованы 13 мая.
Проверив 37 тысяч пациентов, они выяснили, что частота возникновения инфекций снижается на 95%, коронавируса — на 99%, смертей среди носителей коронавируса — на 90%.
Подробности в материале: Итальянские ученые выявили равную эффективность трёх западных COVID-вакцин
По официальным данным, всего в Косово выявили 106 754 случая заражения коронавирусом. 98 787 пациентов уже здоровы. 2218 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходят 5749 человек.
Об этом: В Косово за сутки выявили 103 носителя коронавируса
Депутаты от партий правящей коалиции Италии предложили правительству страны незамедлительно ввести в действие систему «зеленых паспортов» (сертификатов вакцинации).
Предполагается, что граждане, привитые одной из сертифицированных в ЕС вакцин или перенесшие коронавирус и сохранившие антитела, смогут въезжать на территорию Италии, перемещаться по ней, также на них не будет распространяться значительная часть других ограничений.
Об этом: Парламент Италии намерен ускорить выдачу паспортов вакцинации
Депутаты от партий правящей коалиции Италии предложили правительству рассмотреть вопрос об отмене комендантского часа.Сейчас ограничения в итальянских городах действуют с 22:00 до 5:00. Ранее они вызывали критику со стороны оппозиции, чьи представители отмечали, что сохранение комендантского часа в условиях отмены большей части других ограничений абсурдно.
Подробности в материале: Итальянская правящая коалиция предлагает отменить комендантский час
23-летняя жительница итальянского городка Масса Каррара, по ошибке получившая сразу четыре дозы вакцины от коронавируса Pfizer, страдает от серьезного обезвоживания, передают местные СМИ. Девушка пьет по семь литров воды в день, но ее самочувствие не улучшается.Наблюдающий за состоянием пациентки вирусолог Миланского университета Фабрицио Прельяско отметил, что необходимо «подождать несколько дней» и что лично он «остается оптимистом».
Читайте также: Получившая четыре дозы вакцины Pfizer итальянка страдает от обезвоживания
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 153 694 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5168 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Подробности в материале: Почти четыре тысячи македонцев излечились от коронавируса в один день
По данным министерства, всего в Албании выявили 131 890 случаев заражения коронавирусом. 121 211 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2426 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки.
Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 45 носителей коронавируса
Партия вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca объемом 10 тысяч доз 12 мая прибыла в Скопье в качестве дара от Венгрии.
Читайте также: Венгрия передала Северной Македонии 10 тысяч доз вакцины от коронавируса
Читайте подробнее: Глава Северной Македонии поздравил мусульман с Ураза-Байрамом
Епископ Дода Джерджи выразил надежду на скорейшее завершение пандемии и возвращение к обычной жизни, а также пожелал верующим мусульманам, чтобы праздник был наполнен любовью, миром, духом прощения и примирения.
Подробности в материале: Католический епископ поздравил лидера мусульман Косово с Ураза-Байрамом
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, праздничная программа длилась с 5:40 до 6:20. Намаз продолжался с 6:10 до 6:20 по местному времени с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса.
Читайте подробнее: В Албании мужчина устроил скандал после праздничного намаза
Правительство Хорватии 13 мая приняло решение направить по 10 тысяч доз вакцины от коронавируса Албании и Северной Македонии в качестве гуманитарной помощи. В заседании правительства принял участие министр иностранных и европейских дел Хорватии Грлич Радман.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Радман отметил, что Европейская комиссия выделила обеспечение помощью в виде вакцин от коронавируса странам региона Западные Балканы в качестве приоритета.
Читайте также: Хорватия направит по 10 тыс. доз вакцины от коронавируса в Скопье и Тирану
Процесс вакцинации населения от коронавируса в Косово был приостановлен 13 мая по случаю празднования одного из главных мусульманских праздников, Ураза-Байрама.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в заявлении министерства здравоохранения Косово говорится, что вакцинация будет продолжена уже в пятницу, 14 мая.
Об этом: Из-за Ураза-Байрама в Косово временно прервали вакцинацию населения
На сегодняшний день во всем мире от коронавируса было привито более 1 миллиарда 370 миллионов человек. Турция 13 мая заняла восьмое место в мире, привив 25 миллионов 466 тысяч 743 человека. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
Подробности в материале: Турция заняла восьмое место в мире по числу привитых от коронавируса
В Бангладеш за прошедшие сутки выявили 1290 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает управление здравоохранения республики.
Читайте подробнее: В Бангладеш выявили за сутки почти 1,3 тыс. носителей коронавируса
Соединённые Штаты не удовлетворены исследованием обстоятельств распространения коронавируса в Китае, которое проводилось под контролем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил 13 мая госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой австралийского МИД Марис Пейн.
Об этом: США выразили неудовлетворение исследованием происхождения коронавируса
По меньшей мере 109 палестинцев погибли с начала авиаударов Израиля по сектору Газа, 13 мая сообщили в пресс-службе минздрава Газы.
Читайте также: При авиаударах по сектору Газа погибли 109 палестинцев
Появление новых штаммов коронавирусной инфекции, завезенных на Кубу, могло вызвать рост заболеваемости COVID-19 в республике, сообщает газета Granma.
Читайте также: На Кубе назвали возможную причину роста заболеваемости COVID-19
Использование российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрено на Мальдивах, 13 мая сообщается на странице препарата в Twitter.
Читайте подробнее: На Мальдивах одобрили применение вакцины «Спутник V»
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 747 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 130 тысяч
Новые правила въезда для иностранцев ввели власти Шри-Ланки из-за угрозы распространения коронавируса, 13 мая сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России АТОР.
Подробности в материале: В Шри-Ланке ужесточили правила въезда для иностранцев
У большинства иностранных студентов, у которых ранее выявлено заражение коронавирусом, заболевание проходит в лёгкой форме.
Читайте подробнее: Ульяновские врачи оценили состояние иностранных студентов с коронавирусом
Власти Филиппин запретили въезд иностранцев в страну из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов, заявил представитель филиппинского президента Гарри Рок в ходе пресс-конференции.
Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявил 30 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте подробнее: Во Вьетнаме за сутки выявили 29 локальных случаев заражения коронавирусом
Средняя продолжительность жизни людей из-за перенесенного заболевания COVID-19 сокращается на 1,5−2 года, 13 мая заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По словам биолога, речь идет о ситуации в развитых странах.
«Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах продолжительность жизни снизилась на 1,5−2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», — сказала эксперт, слова которой цитирует РИА Новости.
Об этом: Биолог заявила о влиянии COVID-19 на продолжительность жизни
13 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране превысило 76 231 человека, при этом 297 иранцев скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Читайте также: В Иране COVID-19 за сутки унес жизни 297 человек
Медицинский специалист CNN доктор Лиана Вен была удивлена, услышав, что, согласно новым рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вакцинированные граждане могут перестать носить маски. Об этом 13 мая сообщает CNN.
Подробности в материале: Разрешение CDC снять маски «сбивает с толку» граждан США — CNN
Первая леди США Джил Байден почувствовала себя «голой» после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил вакцинированным от COVID-19 гражданам не носить маски. Об этом 13 мая сообщает CNN.
Читайте также: Первая леди США почувствовала себя «голой» без маски
Уже более 350 тысяч человек поддержали петицию с требованием отмены летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, которую на онлайн-платформе change.org разместил японский адвокат и политик Кэндзи Уцуномия. Об этом свидетельствуют данные этой платформы для голосований.
Читайте также: Петицию за отмену Олимпиады в Токио подписали 350 тысяч человек
Комментируя решение о том, что привитые американцы могут ходить без масок в большинстве мест, главный инфекционист США отметил: «Мы должны ослабить ограничения, чтобы люди могли почувствовать, что они возвращаются к нормальной жизни».
Экстренное использование препарата американской компании Moderna для массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции одобрено в Таиланде. Об этом 13 мая сообщил на своем сайте фармрегулятор королевства.
Читайте также: В Таиланде одобрили экстренное применение вакцины Moderna от COVID-19
Депутат Европарламента от Италии Иньяцио Коррао обратился к Еврокомиссии с письмом, в котором выразил обеспокоенность тем, что некоторые жители стран ЕС предпочитают прививаться от COVID-19 за пределами объединения.
Подробности в материале: В Европарламенте обеспокоены вакцинацией граждан за пределами Евросоюза
Семь новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые за три недели, сообщили 14 мая в Национальной комиссии здравоохранения КНР.
Подробности в материале: В Китае сообщили о первых случаях заболевания COVID-19 за три недели
С требованием отменить летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2021 года обратился к правительству Японии профсоюз врачей страны. Об этом 14 мая сообщает телеканал NHK.
Читайте также: Профсоюз врачей Японии потребовал от правительства отменить Олимпиаду
13 мая в Южную Корею доставили 835 тыс. доз вакцины британо-шведской компании AstraZeneca в рамках программы COVAX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Читайте также: Партию вакцины AstraZeneca доставили в Южную Корею
В Молдавии в течение суток 13 мая выявили 213 случаев заражения коронавирусом в ходе 4452 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 200 носителей коронавируса
Правительство Японии намерено 14 мая объявить режим усиленных санитарных мер из-за роста числа выявляемых носителей коронавируса еще в трех префектурах стран. Об этом 14 мая сообщает агентство Kyodo.
Об этом: В Японии из-за пандемии введут режим ЧС еще в трех префектурах
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 7 139 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки от COVID-19 привили более 7,1 тыс. человек
За сутки на Украине подтвердили 7562 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 287 летальных исходов, обусловленных COVID-19.
Об этом: На Украине за сутки выявили более 7,5 тыс. носителей коронавируса
Граждане США, которые полностью привиты от коронавирусной инфекции, могут отказаться от ношения масок и социального дистанцирования как на улице, так и в большинстве случаев в помещениях. Такое разрешение дали центры по контролю и профилактике заболеваний США, передаёт телеканал CBS News.
Подробности в материале: Полностью привитым от COVID-19 гражданам США разрешили не носить маски
За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 343 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество превысило 24 млн. Об этом 14 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Об этом: В Индии общее число выявленных носителей коронавируса превысило 24 млн
В Южной Корее до 15 июня продлили действие предупреждения о нежелательности заграничных путешествий в связи с пандемией коронавируса, объявленного 23 марта 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.
Читайте также: В Южной Корее вновь продлили предупреждение о заграничных поездках
Известие о том, что наличие неврологических осложнений шестикратно повышает риск смерти от коронавируса, достаточно сильно смутило кандидата медицинских наук, врача высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павла Шумихина («Единая Россия»). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он назвал его «дискутабельным»:
»Относительно шестикратного увеличения риска смерти при наличии неврологических осложнений коронавирусной инфекции — мне этот вывод представляется весьма дискутабельным. Авторы исследования заявляют, что подобный риск имеет место даже у пациентов с вполне безобидными проявлениями — наподобие потери вкуса.
Учитывали ли авторы при анализе смертности наличие у пациентов с коронавирусной инфекцией наряду с неврологическими расстройствами характер и выраженность поражения дыхательной и сердечно-сосудистой систем?..»
Читайте также: Врач не верит в симптомы, «шестикратно повышающие» смертность от COVID-19
В Польше сделано уже более 15 миллионов прививок от COVID-19. Об этом написал 13 мая глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter.
Читайте также: В Польше сделали более 15 млн прививок от COVID-19
28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 13 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии выявили почти 30 носителей коронавируса за сутки
В ходе 701 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 52 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Эстонии присоединится к новому соглашению с производителем вакцины от коронавируса концерном Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны, отметив, что до 2024 года Эстония получит дополнительно 2,6 миллиона доз вакцины.
Подробности в материале: Эстония дополнительно закупит у Pfizer более 2,6 млн доз вакцины
Оперштаб Москвы: Греция примет вакцинированных «Спутником V» туристов. Как заявил министр туризма страны Харис Теохарис, с 15 мая страна открывает туристический рынок для зарубежных туристов.
В Грузии в течение последних суток в ходе 38 468 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1390 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 14 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили почти 1400 носителей коронавируса
В результате падение давления в системе подачи кислорода как минимум 15 пациентов с COVID-19 скончались в больнице при Государственном медицинском колледже в индийском штате Гоа (GMCH). Об этом 14 мая сообщает газета The Indian Express.
Читайте также: В Индии из-за сбоя в системе подачи кислорода скончались 15 пациентов
Одобрение на отправку в Эквадор вакцины от COVID-19 «Спутник V» получило от Российского фонда прямых инвестиций министерство здравоохранения латиноамериканской страны. Об этом 14 мая сообщает эквадорский МИД на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: РФПИ одобрил отправку российской вакцины «Спутник V» в Эквадор
Латвия находится на шестом месте в Евросоюзе и Европейской экономической зоне по уровню заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний страны со ссылкой на общие данные. Таким образом, Латвия ухудшила свои показатели — в конце апреля она была на восьмом месте.
Об этом: Латвия ухудшила свои показатели по заболеваемости COVID-19
В индийском городе Хайдарабад 14 мая начали использовать для вакцинации от COVID-19 российский препарат «Спутник V». Об этом 14 мая сообщает индийская компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.
Об этом: В Индии началась вакцинация от COVID-19 с использованием «Спутника V»
Вторая партия из 24 000 доз вакцины AstraZeneca прибудет 14 мая вечером в аэропорт Подгорицы, сообщило министерство здравоохранения Черногории.
Об этом: В Черногорию прибудет очередная партия вакцины AstraZeneca
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус получил от гигиенической станции Праги штраф в размере 10 тыс. крон (около $470) за то, что в январе текущего года он нарушил связанные с коронавирусом противоэпидемические меры — вначале посетил ресторан, при том что рестораны с осени 2020 года закрыты в стране из-за пандемии, а затем появился на улице без защитной маски. Об этом 14 мая сообщает издание Blesk.
Читайте подробнее: Бывшего президента Чехии оштрафовали за отсутствие защитной маски
Ситуация с мутациями коронавируса SARS-CoV-2 в Индии имеет опасную особенность. Об этом 14 мая заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM.
Парламентарий отметил, что в Индии на данный момент распространение и мутации коронавируса носят неконтролируемый характер.
Подробности в материале: Онищенко рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 412 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает минздрав ДНР.
Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия предложила свою вакцину от ковида всем партнерам по линии ООН, «двадцатки» и других объединений.
Сингапур введет строгие ограничения на социальную и другую общественную деятельность, начиная с 16 мая и заканчивая серединой июня, сообщает CNN Indonesia.
Читайте также: Власти Сингапура вводят локдаун
Греция вновь открыла границы для туристов. Тем, кто привился или получил отрицательный тест на коронавирус, не придётся проходить двухнедельный карантин.
В Швеции ограничения по коронавирусу начнут постепенно сниматься 1 июня после сообщения правительства от 12 мая. Однако решение центральных властей сопровождалось большим количеством предупреждений со стороны премьер-министра Стефана Лёвена, который дал четко понять, что, в случае ухудшении ситуации с коронавирусом в стране, никаких послаблений не будет. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Подробности в материале: DN: почему власти Швеции так неохотно идут на послабление карантина?
В Швеции не достигаются целевые показатели, согласно которым в стране должно быть не менее 20% свободных коек в отделениях интенсивной терапии. С конца марта резервные мощности в системе здравоохранения для приема и лечения пациентов с COVID-19 уменьшаются каждый день. Расследование журналистов телеканала SVT показывает, что система здравоохранения Швеции находится на пределе своих возможностей, о чем 14 мая проинформировала новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции заканчивается коечный фонд для ковид-пациентов — SVT
Нагрузка на систему здравоохранения Швеции за последний год, отмеченный пандемией коронавируса, продолжала расти, что привело к ухудшению ситуации. В своей авторской статье от 14 мая журналист телеканала SVT Оскар Йонссон перечислил проявления наблюдаемого кризиса.
Об этом: Ситуация в системе здравоохранения в Швеции хуже, чем в прошлом году — SVT
14 мая на страницах одного из крупнейших дневников в Швеции было опубликовано письмо читательницы Сюзанны Эриксон Линдберг, пациентки, оказавшейся в группе риска по COVID-19. Сама Линдберг отмечает, что власти Швеции могли бы пойти на жесткие меры и остановить распространение коронавирусу, но делать этого не стали — почему?
Об этом: DN: почему Швеция выбрала другой путь в борьбе с пандемией?
В целевой группе по борьбе с COVID-19 заявили, что в Индонезии за сутки выявили 2633 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 2633 случая заражения коронавирусом
13 мая, в США разрешили вакцинировать от COVID-19 12-летних детей, после чего появилась информация, что власти ЕС также могут дать разрешение на введение вакцины детям в возрасте 12−17 лет. В частности, в Швеции подтвердили, что решение европейского регулятора ожидается в ближайшие недели. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Читайте также: В Швеции от COVID-19 начнут прививать подростков
14 мая правительство Швеции опубликовало пресс-релиз, согласно которому существующие целевые показатели по вакцинации всего взрослого населения Швеции от COVID-19 к осени текущего года сохраняются. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Подробности в материале: Правительство Швеции подтвердило актуальность графика вакцинации
В Кремле надеются, что помощь, оказываемая Индии в борьбе с коронавирусом, поможет этой стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии, где была и Россия. Мы надеемся, что эта помощь поможет пропорционально в борьбе с коронавирусом, борьбе с этой яростной вспышкой, которую сейчас переживают наши индийские партнеры», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков рассказал о помощи Индии в борьбе с коронавирусом
В качестве примера тесного сотрудничества с Грецией премьер-министр Северной Македонии рассказал о том, что Мицотакис предложил Северной Македонии помощь с вакцинами, однако столкнулся с препятствиями, связанными с юридическими аспектами соглашения с компанией-производителем вакцин Pfizer. Ранее из-за условий соглашения с компанией премьер-министр Албании Эди Рама не смог оказать обещанную помощь вакцинами Косово. При этом Заев отметил, что Греция выделила 2,65 миллиона евро на закупку оборудования для Северной Македонии в то время, когда страна находилась на самом сложном этапе борьбы с вирусом.
Читайте подробнее: Греция предложила Северной Македонии помощь с вакцинами от COVID-19
14 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в республике за последние сутки.
Так, за последние 24 часа в Польше выявили 3 288 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 в стране еще 289 человек.
Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили почти 3,3 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
По сообщению РФПИ, поставка второй партии вакцины «Спутник V» в Индию ожидается до 16 мая.
Россия играет важную роль в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 14 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве.
Читайте также: Генсек ООН заявил о важной роли России в борьбе с пандемией
Центры вакцинации от COVID-19 в Молдавии начинают работать в выходные дни. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте подробнее: В минздраве Молдавии сообщили о ходе вакцинации от COVID-19
Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Сингапурского Красного Креста (SRC) на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap News.
Читайте также: СБ ООН одобрил поставку диагностических тестов в КНДР
В столице Монголии 95% взрослого населения получило первую дозу вакцины, 52% — обе дозы вакцины от коронавируса.
Подробности в материале: В Монголии откроются бассейны, кофейни и учебные центры
В Турции с 17 мая начинается процесс нормализации после введенного локдауна, заявил 14 мая президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Подробности в материале: В Турции с 17 мая начнётся процесс нормализации после введённого локдауна
На Бали с начала пандемии от COVID-19 умерли 333 человека, сообщает CNN Indonesia.
Подробности в материале: На Бали назвали число случаев смерти от COVID-19
За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 38 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте также: В США за сутки выявили свыше 38 тыс. новых носителей коронавируса
Уже до конца текущей недели в Индию должна поступить вторая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций 14 мая.
Об этом: В РФПИ назвали срок поставки второй партии «Спутника V» в Индию
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1109 и достигло 373 351. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
Об этом: В Белоруссии за сутки выявили 1109 носителей коронавируса
Литва решила безвозмездно передать Грузии 15 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 14 мая рассказала министр здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Читайте подробнее: Литва передаст Грузии 15 тыс. доз вакцины от COVID-19
14 мая министр здравоохранения Польши Адам Недзельский провел пресс-конференцию, в ходе которой призвал население продолжать носить защитные маски в помещениях. Об этом сообщает Polskie Radio.
Подробности в материале: Жителей Польши призвали не снимать защитные маски в помещениях
В данный момент ученые работают над тем, чтобы как можно быстрее начать вакцинацию детей, но дети с 5 до 10 лет получат прививки, скорее всего, только к концу года, сообщает 14 мая MSNBC со ссылкой на слова Энтони Фаучи, главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.
Читайте подробнее: В США к концу года могут начать вакцинацию школьников младших классов
Второй год пандемии коронавируса может обернуться гораздо большим числом смертей от COVID-19, заявил 14 мая на пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, такой трагедии можно избежать путем объединения усилий в сфере здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ обещает еще больше смертей от COVID-19 на втором году пандемии
Министерство здравоохранения Черногории объявило, в стране первую дозу вакцин получили 100 544 человека, а 33 082 — полностью привиты.
Читайте подробнее: В Черногории растет число вакцинированных, но темпы замедлились
Власти Индии приступили к массовой вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщили 14 мая в Российском фонде прямых инвестиций
Читайте также: В Индии началась массовая вакцинация «Спутником V»
Греческие власти приняли решение об отмене с 14 мая ограничений на въезд туристов из 21 страны, включая Россию.
Подробности в материале: Греция отменила ограничения на въезд туристов из России
Благотворительный фонд «Volant Charitable Trust», созданный британской писательницей, автором серии книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом в Индии. Об этом Роулинг сообщила в своем Twitter.
Подробности в материале: Благотворительный фонд Джоан Роулинг дал Индии деньги на борьбу с COVID-19
По данным на14 мая, в Италии умерли 123 927человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на182 (днем ранее — на 201).
Число подтвержденных носителей выросло на7567(днем ранее — на8085).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 146 722 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 339 606человек — на6402 меньше, чем днем ранее.
Подробности в материале: От коронавируса в Италии привито 8 миллионов человек
С будущей недели, 17−23 мая, 20 из 21 региона Италии (все, кроме Валь д’Аоста) будут находиться в так называемой «желтой» эпидемиологической зоне с минимальными ограничениями, сообщили в министерстве здравоохранения. В сравнении с нынешней неделей, 10−16 мая, ограничения будут смягчены на Сицилии и на Сардинии.
Об этом: В большинстве регионов Италии будут действовать смягченные ограничения
Чтобы остановить распространение эпидемии в Италии, нужно как можно быстрее привить всех молодых граждан, заявил глава департамента профилактики заболеваний министерства здравоохранения Джанни Рецца.Прививаться нужно как можно быстрее и любой из сертифицированных и доступных в настоящее время вакцин, добавил он.
Подробности в материале: Минздрав Италии призвал граждан прививаться от коронавируса любой вакциной
В Италии, как и в некоторых других странах мира, распространение эпидемии коронавируса идет на спад, хотя и медленно, заявил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.Важно, что этот процесс наблюдается уже несколько недель подряд и касается всех регионов страны, добавил он.
Читайте подробнее: Врачи Италии: распространение эпидемии идет на спад медленно, но верно
Власти итальянского региона Лацио (Рим) обратились в комиссариат по противодействию распространению эпидемии с просьбой предоставить вакцину от коронавируса AstraZeneca, не использованную в других регионах страны.
Ранее с аналогичной просьбой обращались и миланские власти. Губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана заявил журналистам, что он и сам прививался этой вакциной и уверен, что она будет использована в регионе в полном объеме.
Ранее в ряде регионов страны граждане массово отказывались от использования вакцины AstraZeneca, всего невостребованными остались более 2 млн доз.
Подробности в материале: Власти Рима вслед за Миланом попросили выдать им «лишнюю» AstraZeneca
2 июня, когда в Италии отмечают День республики, в Милане начнут прививать от коронавируса граждан из «последней» в очереди категории — от 16 до 29 лет, сообщил журналистам глава регионального оперативного штаба Гвидо Бертолазо.Неделей ранее, 27 мая, начнут прививать граждан в возрасте от 30 до 39 лет.
Читайте также: В Милане готовятся прививать подростков от коронавируса
Граждане из стран ЕС и Шенгенской зоны, прибывающие в Италию после 16 мая, не должны будут проходить карантин, заявил в пятницу, 14 мая, министр здравоохранения Роберто Сперанца.Карантинные ограничения также снимаются для граждан Великобритании и Израиля — в случае, если их тест на коронавирус в аэропорту будет отрицательным.
Об этом: Италия отменяет карантин для граждан из стран ЕС и Шенгенской зоны
Счетная палата Италии заблокировала действие декрета о выделении государственного финансирования на разработку национальной вакцины от коронавируса Reithera.
Аудиторы сообщили, что используемые в этом случае механизмы финансирования нарушают действующие в стране нормы.
Если решение Счётной палаты не будет отменено, это остановит работы исследователей в центре в Кастель Романо. В настоящее время они перешли ко второй фазе исследований.
Читайте также: Власти Италии заморозили финансирование разработки вакцины от COVID-19
Вечером 13 мая все зрители были удалены с трибун римского спортивного комплекса, где в это время еще продолжался один из матчей международного теннисного турнира.
Зрителей попросили уйти в 21:30 — за 30 минут до начала комендантского часа (действует с 22:00 до 5:00).
«Еще один пример абсурдности комендантского часа. Зрители сидят в масках, с соблюдением санитарной дистанции. Но они должны уйти, не досмотрев матч. Какой в этом смысл?» — написала на своей странице в Twitter лидер итальянской оппозиции Джорджа Мелони.
Об этом: Из-за комендантского часа в Риме зрителям не дали досмотреть теннисный матч
В мире за последние сутки зафиксировано 717 513 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 13 043 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 700 тысяч новых случаев COVID-19
С 14 мая граждане России могут беспрепятственно въезжать на территорию Греции. При наличии вакцинации или ПЦР-теста карантин не потребуется.
Россия с 25 мая возобновляет ранее приостановленное авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
Об этом: Россия возобновляет авиасообщение ещё с пятью странами
Пока в штаб-квартире ООН продолжает действовать масочный режим, хотя американский президент Джо Байден и объявил о послаблениях, сообщил 14 мая журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Об этом: В штаб-квартире ООН прокомментировали послабления по масочному режиму
На Кубе за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 1277 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте также: На Кубе за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом
Власти Румынии решили ослабить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Флорин Кыцу в официальном обращении.
Подробности в материале: В Румынии решили ослабить ограничения по COVID-19
Общее число подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Колумбии достигло 80 250. Об этом сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.
Об этом: В Колумбии число погибших от COVID-19 превысило 80 тысяч
Представители Канады и США начали обсуждать возможность открытия границы между странами и снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, передает телеканал CBC.
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 681 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее незначительно снизилась заболеваемость COVID-19
Пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в городе Инкоу китайской провинции Ляонин на северо-востоке страны. Об этом 14 мая сообщил городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.
Читайте подробнее: На северо-востоке Китая зафиксировали локальную вспышку COVID-19
Индийская разновидность коронавируса SARS-CoV-2 распространяется с большей скоростью, чем его британский штамм. Об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти 15 мая в ходе пресс-конференции.
Подробности в материале: В Британии оценили опасность индийского штамма коронавируса
По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 324 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5184 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 30 носителей коронавируса
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после публикации фотографий, на которых видно, что стоящие в очереди на вакцинацию пенсионеры (проходит вакцинация возрастной группы «от 65 лет») стоят вплотную друг к другу, без тени соблюдения социальной дистанции, бывший министр здравоохранения Косово Арменд Земай заявил, что «сегодня правительство отправило граждан на смерть».
Читайте подробнее: «Правительство Косово отправило граждан на смерть» — экс-глава минздрава
Бразилия приостанавливает авиасообщение с Индией из-за резкого ухудшения в этой стране ситуации с коронавирусом. Об этом 14 мая сообщается в официальном вестнике бразильского правительства.
Подробности в материале: Бразилия приостановила авиасообщение с Индией
По официальным данным, всего в Косово выявили 106 803 случая заражения коронавирусом. 99 097 пациентов уже здоровы. 2220 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли двое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 5486 человек.
Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 49 носителей коронавируса
Первый рейс по вывозу граждан Австралии из Индии прибыл на австралийскую территорию, передает телеканал ABC.
Читайте подробнее: Первый рейс по вывозу австралийцев из Индии прибыл в Австралию
Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Об этом: Во Вьетнаме за сутки выявили 20 носителей SARS-CoV-2
В Японии вновь обновлён антирекорд по количеству пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии — в настоящее время их в стране 1231 человек. Об этом 15 мая сообщает телеканал NHK.
Читайте подробнее: В Японии резко возросло число тяжёлых больных с COVID-19
14 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране превысило 76 433, причем 202 иранца скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 202 человек
В Казахстане по состоянию на 15 мая от коронавирусной инфекции первым компетентном препарата вакцинировали 1 820 146 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Подробности в материале: В Казахстане более 743 тыс. человек завершили вакцинацию от SARS-CoV-2
Министр обороны Косово и бывший служащий армии Норвегии Арменд Мехай 14 мая провел встречу с послом Норвегии в Косово Йенсом Эриком Гронгалем, в ходе которой было подписано соглашение о передаче министерству обороны края 100 аппаратов ИВЛ и средств на обучение медицинского персонала Сил безопасности Косово пользованию этим оборудованием. В денежном эквиваленте стоимость дара составляет около миллиона евро.
Читайте также: Будущая армия Косово получила 100 аппаратов ИВЛ от Норвегии
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, уже к 12 утра поток людей в очереди был упорядочен.
Читайте подробнее: Вокруг пункта вакцинации в Косово установили металлические барьеры
Все прибывающие в Италию из стран ЕС, государств Шенгена, а также из Великобритании и Израиля будут освобождены от прохождения карантина по приезде в республику. Об это 14 мая сообщили в пресс-службе итальянского минздрава.
Читайте также: Италия отменит карантин для прибывающих из стран ЕС и Шенгенской зоны
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 9548 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 119
В Узбекистане за сутки зарегистрировали 251 новый случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте подробнее: В Узбекистане за сутки выявили более 250 случаев заражения коронавирусом
На Украине за сутки зарегистрировали 6 796 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 15 мая украинский министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом: На Украине за сутки выявили почти 6,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
404 новых случая инфицирования коронавирусной инфекций выявили в Киргизии в минувшие сутки, сообщили 15 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Подробности в материале: В Киргизии с начала пандемии выявили более 100 тыс. носителей SARS-CoV-2
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте подробнее: В армии Южной Кореи за сутки выявили шесть носителей коронавируса
14 мая правительство Польши приняло постановление, разрешающее делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте 16−17 лет. С понедельника, 17 мая, молодые люди смогут записаться на вакцинацию. Об этом в эфире Polskie Radio сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.
Об этом: В Польше начнут вакцинацию от коронавируса среди 16−17-летних жителей
По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, вопрос о введении сертификатов, содержащих информацию о вакцинации от коронавируса, в ЕС будет решен в июне. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам саммита стран Вышеградской группы, передает Polskie Radio.
Подробности в материале: В июне в ЕС могут быть введены сертификаты о вакцинации
В Приднестровье за сутки от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» привились 2762 человека, вакциной AstraZeneca — 104 человека, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.
Об этом: В ПМР более 2,7 тыс. человек за сутки вакцинировались «Спутником V»
В Донецкой Народной Республике в результате проведенных лабораторных исследований за сутки зарегистрировали 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.
В Белоруссии за сутки выявили 1363 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили более 1360 носителей SARS-CoV-2
В Венесуэле одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник лайт», сообщили 15 мая в Российском фонде прямых инвестиций.
Подробности в материале: Венесуэла одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт»
В Молдавии за минувшие сутки выявили 169 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Об этом: В Молдавии за сутки выявили почти 170 носителей SARS-CoV-2
Более 700 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории Румынии за минувшие сутки. Об этом 15 мая сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при румынском правительстве.
Читайте также: В Румынии за сутки выявили более 720 случаев заражения SARS-CoV-2
В Эквадоре одобрили применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 15 мая сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Подробности в материале: В Эквадоре одобрили применение вакцины «Спутник V»
20 млн жителей Франции получили первую дозу прививки от COVID-19. Об этом сообщил 15 мая президент страны Эммануэль Макрон на странице в соцсети Twitter.
Об этом: 20 млн жителей Франции получили первую дозу вакцины от COVID-19 — Макрон
В Великобритании за минувшие сутки выявили 2027 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 15 мая свидетельствуют данные правительства страны.
Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявили более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2
За последние сутки в мире выявили 677 387 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 161 513 458 человек. Такие данные приводит 15 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявили почти 680 тыс. носителей SARS-CoV-2
За минувшие сутки в Греции выявили почти 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.
Читайте также: В Греции за сутки выявили почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2
Отмечается, что российская вакцина от COVID-19 является эффективной против новых штаммов коронавируса, в том числе против его индийской разновидности.
Об этом: В Индию доставлена вторая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 610 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 600 носителей коронавируса
На Украине за сутки выявили 3620 случаев заражения коронавирусом, сообщил 16 мая украинский министр здравоохранения Максим Степанов.
Подробности в материале: На Украине за сутки зарегистрировали более 3,6 тыс. носителей SARS-CoV-2
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 1269 человек. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: В Южной Корее от COVID-19 привили 7,3% населения
В Узбекистане за сутки зарегистрировали 302 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 16 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте также: В Узбекистане за сутки выявили более 300 носителей SARS-CoV-2
Форварда хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Дэвида Перрона добавили в COVID-протокол. Об этом 16 мая сообщает журналист The Athletic Джереми Рутерфорд на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: Нападающий «Сент-Луиса» Перрон добавлен в COVID-протокол — источник
В Киргизии за сутки выявили 224 носителя SARS-CoV-2, сообщили 16 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Подробности в материале: В Киргизии за сутки подтвердили более 220 случаев заражения коронавирусом
В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных лабораторных исследований выявили 152 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Читайте также: В ДНР за сутки подтвердили 196 случаев инфицирования SARS-CoV-2
Футбольный клуб из Буэнос-Айреса «Ривер Плейт» из-за вспышки коронавирусной инфекции сыграет с еще одной столичной аргентинской командой — «Бока Хуниорс» — в матче четвертьфинала Кубка профессиональной лиги страны без 15 игроков. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба «Ривер Плейт».
Читайте подробнее: Из-за коронавируса «Ривер Плейт» сыграет с «Бока Хуниорс» без 15 игроков
В Белоруссии за сутки подтвердили 1627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 16 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили более 1,6 тыс. носителей SARS-CoV-2
В Армении за сутки подтвердили 131 новый случай инфицирования коронавирусом, сообщили 16 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Подробности в материале: В Армении с начала пандемии выявили почти 221 тыс. носителей SARS-CoV-2
Власти Турции немного смягчили режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Читайте подробнее: В Турции власти смягчили режим ограничений
За минувшие сутки в Молдавии выявили 109 случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 100 носителей SARS-CoV-2
В Великобритании за минувшие сутки выявили 1926 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 16 мая свидетельствуют данные правительства страны.
Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявили почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2
Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 162 177 376 человек, за последние сутки в мире выявили 658 585 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 16 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 658 тыс. носителей SARS-CoV-2
Более 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Греции. Об этом 16 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.
Читайте подробнее: В Греции за сутки выявили более 1,2 тыс. носителей SARS-CoV-2
За минувшие сутки на территории Германии было выявлено более 8,5 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Подробности в материале: В Германии за сутки выявили свыше 8,5 тыс. новых носителей SARS-CoV-2
В македонскую поликлинику «Яне Сандански» 15 мая прибыли 100 тысяч доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinofarm. Вакцины стали даром Китайской Народной Республики Северной Македонии.
Подробности в материале: Китай передал в дар Северной Македонии 100 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Турции за минувшие сутки выявили 10 512 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает пресс-служба минздрава страны.
Об этом: В Турции за сутки выявили более 10 тыс. носителей SARS-CoV-2
По официальным данным, всего в Косово выявили 106 914 случаев заражения коронавирусом. 99 628 пациентов уже здоровы. 2225 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли двое пациентов с COVID-19. Лечение проходит 5061 человек, из них 292 — в амбулаторном режиме.
Читайте также: В Косово за сутки выявили 71 носителя коронавируса
Начиная с 17 мая Турция начинает постепенно выходить из режима жёсткого карантина, введённого в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Читайте подробнее: В Турции начинается выход из локдауна, введённого из-за пандемии COVID-19
Власти Индии в срочном порядке открывают пункты вакцинации для работников чайных плантаций, но привить всех пока не удаётся из-за дефицита вакцин.
Об этом: Коронавирус и засуха могут помешать сбору урожая чая в Индии
Премьер-министр Южной Кореи поручил разработать двусторонние соглашения с рядом стран о взаимной отмене обязательного карантина для вакцинированных от COVID-19.
Читайте также: Власти Южной Кореи намерены поощрять привитых от COVID-19 туристов
За последние четыре месяца число активных случаев заражения коронавирусом в Албании сократилось в семь раз — с 35 тысяч до пяти. Суточная смертность опустилась до уровня 2−3 жертвы в сутки. В стране готовятся открыть туристический сезон с минимальными ограничениями.
Об этом: Свыше 200 тысяч граждан Албании получили обе дозы вакцины от коронавируса
За последние сутки в стране скончались 14 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 145 821 пациент выздоровел. Лечение в Северной Македонии проходят 3636 человек — за последнюю неделю это число сократилось вдвое, за это же время умерли 100 носителей коронавируса, при этом суточная смертность снижается.
Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 62 носителя коронавируса
По данным министерства, всего в Албании выявили 132 015 случаев заражения коронавирусом. 124 312 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2432 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки.
После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 5271, из них абсолютное большинство — в Тиране.
Читайте подробнее: Свыше тысячи граждан Албании признаны излечившимися от COVID-19 в один день
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 619 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили свыше 610 носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Аргентины было выявлено свыше 16,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает минздрав страны.
Подробности в материале: В Аргентине за сутки выявили свыше 16 тыс. носителей коронавируса
За стуки на Украине выявили 2136 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 109 пациентов скончались от последствий заражения.
Об этом: На Украине за сутки выявили чуть более 2 тыс. носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 40,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили почти 41 тыс. носителей коронавируса
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 15 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили свыше 15 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
До конца мая на Украину должна поступить вакцина от COVID-19 компании Pfizer, которой начнут прививать учителей. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Подробности в материале: На Украине рассказали, когда в страну доставят вакцину для учителей
Международной платформе COVAX не хватает вакцин от коронавируса, эти препараты у государств Группы семи (G7) попросила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. Об этом 17 мая сообщает Reuters.
«Предоставление <…> доступных избытков доз вакцин — минимальная, крайне важная, чрезвычайная временная мера, необходимая прямо сейчас», — подчеркнула Фор.
Об этом: ЮНИСЕФ попросила у стран G7 вакцины для механизма COVAX
17 мая в Чехии вступила в законную силу отмена ряда ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Это предусмотрено в постановлении правительства от 29 апреля, сообщает Polskie Radio 24.
Читайте подробнее: В Чехии ослабили ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса
В ходе 221 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом
Число коек в больницах Польши, занятых пациентами с диагнозом COVID-19, за последние сутки уменьшилось на 711. Об этом 16 мая сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на станице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: В Польше сообщили о снижении в больницах числа пациентов с COVID-19
За истекшие сутки на территории Индии впервые за последние 26 дней было выявлено менее 300 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия
Об этом: В Индии за сутки выявили менее 300 тыс. носителей коронавируса
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили пять человек. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.
Об этом: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 123
В Грузии в течение последних суток в ходе 11 665 исследований на SARS-CoV-2 выявили 504 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 17 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 500 носителей коронавируса
Распространение партии порядка 450 тысяч доз вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca приостановлено властями Индонезии из-за смерти одного из прошедших вакцинацию. Об этом 17 мая сообщает газета Jakarta Globe.
Подробности в материале: В Индонезии приостановили использование партии вакцины AstraZeneca
За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 5412 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 5,4 тыс. новых носителей коронавируса
Члены Координационного совета по борьбе с пандемией в Грузии сегодня, 17 мая, рассмотрят вопрос об отмене комендантского часа в грузинских городах. Об этом, как передаёт телеканал «Формула», сообщил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Подробности в материале: В Грузии могут отменить комендантский час
Руководство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ведёт переговоры о закупке вакцины от COVID-19 в Китае. Об этом 17 мая сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.
Читайте также: Приднестровье закупит вакцину от COVID-19 в Китае — Красносельский
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте также: В ВС Южной Кореи за сутки выявили четырех носителей коронавируса
В конце декабря 2020 года 91-летняя Гун-Бритт Джонссон стала первым человеком в Швеции, кто был вакцинирован от COVID-19. Однако поздним вечером 16 мая поступило известие о кончине пожилой пенсионерки. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: В Швеции скончался первый привитый от COVID-19 человек
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подтвердил решимость активизировать сотрудничество с США в вопросе поставок вакцин от COVID-19. Об этом глава государства сообщил 17 мая в ходе еженедельной встречи со своими старшими советниками.
Читайте подробнее: Сеул намерен сотрудничать с США в вопросе поставок вакцин от COVID-19
17 мая стало известно, что правительство Швеции поручило Агентству общественного здравоохранения гарантировать, что шведские военнослужащие, участвующие в международных военных миссиях, получат доступ к вакцинам от COVID-19 в приоритетном порядке. Об этом в эфире телеканала TV4 Nyheterna заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
Читайте подробнее: В Швеции поручили вакцинировать некоторых военных в приоритетном порядке
Препарат 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), предназначенный для лечения COVID-19, вызываемого коронавирусом, представило минобороны Индии совместно с министерством здравоохранения и благосостоянии семьи страны. Об этом 17 мая сообщает газета Hindustan Times.
Подробности в материале: В минобороны Индии представили новое лекарство для лечения COVID-19
Правительство Индонезии сообщило об увеличении суточного прироста случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: В Индонезии сообщили о суточном приросте числа носителей коронавируса
В Грузии комендантский час, введённый в рамках карантинных мер, будет сокращён на два часа, начиная с 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Читайте также: В Грузии смягчили карантинный режим
Правительство Индонезии получило отчет от Агентства по надзору за продуктами и лекарствами относительно двух человек в Джакарте, которые умерли после прививки вакциной AstraZeneca, сообщает CNBC Indonesia.
Об этом: Индонезия отказывается от вакцины AstraZeneca после гибели двух человек
Китайские власти поддерживают позицию ряда развивающихся стран, которые указывают на необходимость отменить право интеллектуальной собственности на вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 17 мая в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.
Подробности в материале: Пекин высказался за отмену прав собственности на вакцины от COVID-19
Кафе и рестораны в Грузии в выходные дни смогут открывать свои залы, находящиеся на открытом воздухе. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 17 мая объявил на брифинге глава штаба при координационном совете по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.
Читайте также: В Грузии разрешили работать кафе и ресторанам в выходные дни
Число жителей Индонезии, полностью привившихся от коронавируса, достигло 9 066 982 человек, сообщает Kompas.
Читайте также: В Индонезии 9 млн человек полностью привили от коронавируса
С 1 июня максимальный перерыв между введением первого и второго компонентов вакцины от COVID-19 будет в Польше сокращен. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: В Польше начнут быстрее прививать вторым компонентом вакцины от COVID-19
С понедельника, 17 мая, в Латвии началась добровольная вакцинация от коронавируса COVID-19 подростков в возрасте 16 лет. Об этом говорится в пресс-сообщении министерства здравоохранения страны.
Об этом: Подростков Латвии вакцинируют от COVID-19 без разрешения родителей
17 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.
Так, за последние 24 часа в Польше выявили всего 1109 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране от COVID-19 еще 11 человек.
Читайте также: В Польше за сутки выявили более 1,1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Министерство здравоохранения Индонезии подтвердило, что в провинции Восточная Ява выявили два штамма коронавируса типа B117 и B1351, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезии выявили два штамма коронавируса типа B117 и B1351
Больше половины жителей Украины выступили против увольнения министра здравоохранения страны Максима Степанова.
Читайте также: Социологи выяснили отношение жителей Украины к пандемии SARS-CoV-2
С 18 мая на территории Азербайджана начнется вакцинация от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V». Об этом 17 мая говорится в сообщении минздрава страны, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.
Читайте также: В Азербайджане с 18 мая начнется вакцинация с использованием «Спутника V»
В Грузии снижаются темпы распространения коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 17 мая заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Читайте также: Грузия прошла пик третьей волны коронавируса — врач
С понедельника, 17 мая, в учебные заведения основного, специального технического и высшего образования Эстонии вернулись школьники и студенты: введенные ранее дистанционные ограничения в связи с эпидемией коронавируса отменены. Об этом говорится в пресс-сообщении министерства образования страны.
Читайте также: Школьники и студенты Эстонии вернулись в учебные заведения
В Белоруссии выявлен видоизменённый вариант коронавируса SARS-CoV-2, влияющий на распространение COVID-19. Об этом в интервью белоруской государственной газете «Республика» завил заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько.
«Есть и британский вариант, и внутреннее распространение тех штаммов, которые были завезены раньше. Присутствует слегка видоизмененный вариант местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции. Индийский еще не находили», — сообщил он.
Читайте подробнее: Белоруссия обзавелась местной мутацией коронавируса
В Молдавию 17 мая доставили из Германии новую партию гуманитарной помощи для борьбы с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба молдавского минздрава.
Об этом: В Молдавию доставили новую партию гуманитарной помощи из Германии
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал новое распоряжение о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба абхазского президента.
Читайте подробнее: В Абхазии смягчили карантинные ограничения
Жители стран Азии больше обеспокоены возникновением побочных реакций после вакцинации от COVID-19, чем жители других стран мира. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на компанию Cigna Group.
Читайте также: Жители Азии озабочены побочными реакциями на вакцинацию от COVID-19
За минувшие сутки на территории США выявили 16 864 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало одним из самых низким показателей за 2021 год. Об этом 17 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте подробнее: Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в США упало до 16 тыс
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал жителей страны «не допустить четвертую волну пандемии». Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил он 17 мая во время представления новой программы правящей в Польше партии «Право и справедливость» в Люблинском воеводском управлении.
«Сейчас время возрождения экономики. Мы постепенно убираем все ограничения, показатели уровня заражений и смертности от COVID-19 минимальны. Но это очень тонкая грань, и мы опасаемся наступления четвертой волны пандемии», — заявил Моравецкий.
Подробности в материале: Жителей Польши призвали «не допустить четвертую волну пандемии»
Президент Украины Владимир Зеленский поручил забрать из Непала 107 украинских туристов.
Подробности в материале: Зеленский поручил вернуть граждан Украины, застрявших в Непале
Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире снижается вторую неделю подряд, сообщил на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Читайте также: ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире снижается вторую неделю подряд
Основной причиной, по которой глава правительства Украины Денис Шмыгаль хочет уволить министра здравоохранения Максима Степанова, является провал кампании по вакцинации.
Читайте подробнее: Премьер-министр Украины сказал, за что хочет уволить главу минздрава страны
Власти Тайваня приняли решение о вводе временных ограничений на въезд в страну для иностранных граждан. Ограничения вступят в силу с 19 мая, сообщает 17 мая Центр эпидемиологии (CECC) Тайваня.
Подробности в материале: Тайвань вводит запрет на въезд иностранных граждан с 19 мая
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил об отсутствии проблем с медицинским кислородом в стране во время брифинга 17 мая. Об этом сообщает CNN.
Читайте также: Минобороны Индии отрицает наличие проблем с медицинским кислородом в стране
Администрация транспортной безопасности США (TSA) зафиксировала более 1,8 млн человек, вылетающих из Соединенных Штатов в другие страны 16 мая. Это самый высокий показатель, зарегистрированный с 8 мая 2020 года, сообщает 17 мая CNN.
Читайте подробнее: Авиакомпании США возвращаются к докоронавирусным объёмам авиасообщений
Ежегодное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было проходить в конце августа 2021 года в Сингапуре, отменено из-за пандемии COVID-19.
Подробности в материале: Всемирный экономический форум в Сингапуре отменён из-за COVID-19
Парк развлечений Диснейленд в Париже откроется для посетителей 17 июня 2021 года, сообщили 17 мая организаторы Disney Parks.
Читайте подробнее: Диснейленд в Париже 17 июня откроется для посетителей
Агентство общественного здравоохранения Швеции прекращает практику проведения пресс-конференций по вторникам. В будущем ведомство будет проводить их только по четвергам. Об этом 17 мая сообщила газета Aftonbladet.
Читайте также: В Швеции изменили порядок проведения пресс-конференций по коронавирусу
По данным на17 мая, в Италии умерли 124 296человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на140 (днем ранее — на 93).
Число подтвержденных носителей выросло на3455(днем ранее — на5753). Это минимальный показатель с октября 2020 года.
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 162 576 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 322 891человек — на5991 меньше, чем днем ранее.
Об этом: Коронавирус в Италии: число новых случаев — минимальное за полгода
С понедельника, 17 мая, в Италии отменен антикоронавирусный карантин для туристов из стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании и Израиля.
Приезжающие должны предъявить на границе сертификат вакцинации (одной из вакцин, одобренных в ЕС) или подтвердить, что уже болели коронавирусом и сохранили антитела, или сдать тест с отрицательным результатом.
По данным местных СМИ, очереди на границе значительно увеличились, особенно много туристов следует из Германии.
Об этом: Италия отменила карантин для туристов из ЕС и Британии
Правительство Италии 17 мая рассмотрит вопрос об изменении правил комендантского часа.По предварительным данным, начало комендантского часа будет сдвинуто на 60 минут вперед (с 23:00 до 5:00).
Эта введенная правительством Италии еще в 2020 году ограничительная мера чаще всего критикуется оппозицией, частью предпринимателей и граждан страны.
Читайте также: Комендантский час в Италии будет начинаться на 60 минут позже
В Японии растёт число сторонников отмены Олимпиады в Токио.
Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заверил, что в стране достаточно денег на покупку вакцины от COVID-19.
Об этом: На Украине назвали среднюю стоимость одной дозы вакцины от COVID-19
В мире за последние сутки зафиксировано 589 677 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 11 127 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено около 600 тысяч новых случаев COVID-19
В Черногории за сутки от последствий COVID-19 умер 80-летний пациент из Рожае. За последние 24 часа было зарегистрировано 46 новых случаев и 97 пациентов выздоровели.
Читайте подробнее: В Черногории резко снизилось число новых случаев заражения коронавирусом
США планируют поделиться с другими странами партией вакцины от коронавируса, заявил в понедельник, 17 мая, президент США Джо Байден. Об этом сообщает Associated Press.
Подробности в материале: США запланировали отправить в другие страны 20 млн доз вакцины от COVID-19
В Черногории использовали 141 808 доз вакцины против коронавируса, из которых 107 881 гражданин получил первую дозу, а всего 33 927 человек были вакцинированы. Такие данные предоставил минздрав страны по состоянию на утро 17 мая.
Читайте также: В Черногории первую дозу вакцины получили 17,4% населения
Данные ВОЗ на 17 мая: более 589 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки.
Президент США Джо Байден сообщил во время брифинга сегодня, 17 мая, что более 60% взрослого населения страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.
Читайте также: В США вакцинировано как минимум 60% взрослого населения
Россия направит в Турцию группу экспертов для оценки возможности возобновления авиасообщения и туризма. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном и министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем.
Читайте подробнее: Россия направит экспертов в Турцию для оценки возможности туризма
Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу билетов на все рейсы в Турцию на июнь за исключением разрешённых двух рейсов в Стамбул в неделю, сообщил официальный представитель авиаперевозчика Михаил Демин.
Об этом: «Аэрофлот» ограничил продажу авиабилетов в Турцию на июнь
Нью-Йорский марафон, один из крупнейших в мире, вернется в ноябре 2021 года после того, как был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 мая сообщает Reuters.
Читайте подробнее: Нью-Йорский марафон возвращается после прошлогодней отмены из-за COVID-19
Одну из самых знаменитых статуй Христа-Искупителя в городе в Рио-де-Жанейро в Бразилии 15 мая подсветили в рамках акции за «вакцинное равенство», сообщает 17 мая Reuters.
Читайте также: В Бразилии статуя Христа-Искупителя разрекламировала «вакцинное равенство»
На Кубе за прошедшие сутки выявили 1057 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: На Кубе за сутки выявили свыше тысячи носителей коронавируса
Администрация США не планирует вводить для жителей страны обязательные паспорта вакцинации от COVID-19 даже на фоне последних рекомендаций медицинского регулятора, который разрешил полностью вакцинированным гражданам больше не носить маски. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 17 мая сообщила в ходе регулярного брифинга.
Читайте подробнее: Власти США заявили, что не планируют вводить в стране паспорта вакцинации
Карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, отменяются в 14 регионах Чили, заявил глава чилийского минздрава Энрике Парис в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: Власти Чили отменили карантин в 14 регионах страны
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил администрацию США за решение направить другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от COVID-19 до конца июня. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.
Читайте подробнее: Глава ВОЗ приветствовал решение США поделиться вакцинами от COVID-19
По официальным данным, всего в Косово выявили 106 939 случаев заражения коронавирусом. 99 824 пациента уже здоровы. 2226 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходят 4889 человек.
Об этом: В Косово за сутки выявили 25 носителей коронавируса
В министерстве здравоохранения Северной Македонии 17 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 1314 образцов в стране выявили 27 носителей коронавируса. Еще 192 человека выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 27 носителей коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 528 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Об этом: В Южной Корее за сутки выявили менее 600 носителей коронавируса
В Канаду на текущей неделе ожидается поставка рекордных 4,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Об этом 17 мая сообщает телеканал CTV.
Об этом: Канада получит рекордные 4,5 млн доз вакцин от COVID-19 за неделю
В Аргентине за прошедшие сутки выявили 28 680 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Об этом: В Аргентине за сутки выявили почти 30 тыс. носителей коронавируса
Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 19 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.
Об этом: Во Вьетнаме за сутки выявили 19 носителей коронавируса
Жителям Филиппин запретили выбирать вакцину для прививок против коронавирусной инфекции. Об этом объявил филиппинский президент Родриго Дутерте в ходе выступления по телеканалу PTV.
Читайте также: Жителям Филиппин запретили выбирать вакцину для прививки против COVID-19
В Индии за прошедшие сутки скончались 4329 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Об этом: Индия установила новый рекорд по умершим за сутки пациентам с COVID-19
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 29,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает минздрав страны.
Об этом: В Бразилии за сутки выявили около 30 тыс. случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 263,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Подробности в материале: В Индии за сутки выявили свыше 263 тыс. носителей коронавируса
Президент Киргизии Садыр Жапаров перешел на дистанционный режим работы — опасается заболеть COVID. Вероятно, переход на самоизоляцию связан с предстоящим визитом Жапарова в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В Словении эпидемиологическая ситуация продолжает стабилизироваться, и эта страна предложила Хорватии облегчить пересечение границы для словенцев, которые были вакцинированы только одной дозой вакцины от короновируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.
Читайте подробнее: Словения пытается договориться с Хорватией об облегчении пересечения границ
За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 28,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 28 тыс. случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 12,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили почти 13 тыс. новых носителей коронавируса
Правительство Южной Кореи изучает возможность освобождения от двухнедельного карантина при въезде в страну лиц, вакцинированных от COVID-19 препаратами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на главу Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний страны Чон Ын Гён.
Подробности в материале: Южная Корея изучает возможность освобождения от карантина приезжих — KBS
Из-за остановки в результате ударов армии Израиля работы единственной в секторе Газа лаборатории, минздрав анклава вечером 17 мая объявил о прекращении проведения тестов на коронавирус. Об этом 18 мая сообщает информационный портал Dunya Al Watan.
Об этом: В секторе Газа из-за обстрелов прекратили тестировать на SARS-CoV-2
Несмотря на снятие запрета на туристические поездки, жителям Великобритании рекомендовано не посещать страны «умеренного риска», в том числе — большинство государств Евросоюза и Россию — без крайней необходимости. Об этом 18 мая заявил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок во время своего выступления в палате общин парламента страны.
Подробности в материале: Жителям Британии рекомендовали воздерживаться от поездок в Россию
В Молдавии в течение суток 17 мая выявили 109 случаев заражения коронавирусом в ходе 2293 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 100 носителей коронавируса
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что получить вакцину от коронавируса было непросто, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: Президент Индонезии: «Найти вакцину — непростая задача»
45 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 17 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Об этом: В Абхазии выявили более 40 носителей коронавируса за сутки
Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что вакцинация в стране всё ещё очень далека от цели, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: Жителям Индонезии ввели 23 млн доз вакцины от коронавируса
За истекшие сутки на Украине было выявлено 4095 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили свыше 4 тыс. носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 29 685 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1562 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 18 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 1550 носителей коронавируса
В ходе 155 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 40 случаев заражения коронавирусом
Военные США в Южной Корее выразили готовность предоставить южнокорейцам около 13 тыс. доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson, имеющихся в запасе. Об этом сообщает YTN со ссылкой на правительственный источник.
Подробности в материале: Военные США готовы передать Южной Корее 13 тыс. доз вакцины от COVID-19
Президент Киргизии Садыр Жапаров перешел на дистанционный режим работы в связи с предстоящим участием в международных мероприятиях. Глава среднеазиатской республики планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в конце мая.
Подробности в материале: Президент Киргизии перешел на «удаленку», готовится к встрече с Путиным
По меньшей мере 20 человек в Швеции заразились «индийским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на данные Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщила радиостанция Sveriges Radio.
Об этом: В Швеции выявили 20 случав заражения «индийским» штаммом коронавируса
Как сообщает один из двух крупнейших шведских дневников Svenska Dagbladet, в отделениях интенсивной терапии в Швеции количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжает снижаться.
Об этом: В Швеции продолжает снижаться число «тяжелых» ковид-пациентов
Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил о 26 выявленных в стране носителях новых штаммов коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Подробности в материале: В Индонезии выявили 26 носителей новых штаммов коронавируса
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 12 006 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Об этом: В Южной Корее за сутки от COVID-19 привили более 12 тыс. человек
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 165 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает минздрав ДНР.
Подробности в материале: В ДНР за сутки выявили 165 новых носителей коронавируса
19-я неделя (10−16 мая), несомненно, была худшей неделей в Арьеплуге с точки зрения распространения коронавируса. С момента вспышки в муниципалитете, расположенном на севере Швеции, местные органы эпидемиологического контроля никогда не фиксировали такого обширного распространения инфекции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: В шведском Арьеплуге рассказали о распространении SARS-CoV-2
В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что 22−23 мая в страну доставят 16 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac, сообщает CNN Indonesia.
Настоящим тормозом для расширения вакцинации от COVID-19 в европейских странах является противодействие чиновников Европейского союза, а никак не Россия. Об этом 18 мая заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Об этом: ЕС готовит новую клеветническую кампанию против России — глава СВР
В инфекционной больнице Новокузнецка, готовность которой составляет 90%, планируют трудоустроить более 300 врачей и медсестёр. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, медицинское оборудование больницы предназначено не только для лечения пациентов с коронавирусом, но и других опасных заболеваний: ВИЧ, гепатита.
Читайте также: Новокузнецкая инфекционная больница готова на 90%
На сегодняшний день решить вопрос с возобновлением поставок российских морепродуктов в Китай, которые были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции, пока не удается. Об этом 18 мая в Шанхае заявил торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
Читайте также: Вопрос поставок рыбы в Китай не удаётся сдвинуть с мёртвой точки — торгпред
Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что после реализации программы взаимной вакцинации к сентябрю 2021 года 70 млн человек в стране получат вакцину от коронавируса, сообщает Antara.
Читайте также: Президент Индонезии выразил надежду на вакцинацию 70 млн человек
Агентство общественного здравоохранения сокращает число встреч со шведской прессой. С этой недели пресс-конференции будут проходить только по четвергам. Как объяснили в самом ведомстве, решение обусловлено «снижением интереса» к подобным мероприятиям. Об этом 18 мая сообщила газета Aftonbladet.
Читайте также: К пресс-конференциям по коронавирусу в Швеции снизился интерес — FHM
Намеченный на август крупный прайд-парад в Копенгагене в рамках World Pride был отменен из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Первоначально он был рассчитан на 35 000 участников, однако он будет заменен несколькими более мелкими мероприятиями. Об этом сообщила государственная новостная служба Швеции TT.
Читайте подробнее: В Дании из-за пандемии отменили прайд-парад на 35 тыс. человек
С 1 июня Швецию ожидает объявленное правительством послабление карантинных ограничений. 18 мая студию телеканала SVT посетила министр культуры и спорта Аманда Линд, которая рассказала, как снятие ограничений будет проходить на практике и какие дальнейшие меры будут предприняты в случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
Читайте подробнее: Министр культуры и спорта Швеции рассказала о дальнейшем снятии ограничений
Запланированного на 18 мая обсуждения кабинетом министров Латвии вопроса о допуске зрителей на матчи домашнего чемпионата мира по хоккею не будет, решение остаётся прежним. С таким заявлением выступила пресс-служба правительства, опровергнув сообщения местных СМИ от 17 мая.
За неделю в Южной Корее выявили почти 250 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения.
Об этом: В Южной Корее за неделю выявили 247 носителей новых штаммов SARS-CoV-2
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией», — заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления перед послами других государств.
Он напомнил, что в России уже созданы три эффективные вакцины от COVID-19, а четвёртая вакцина близка к запуску в оборот. При этом вакцинация набирает темп.
По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4185 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 4185 носителей коронавируса
Молдавский медицинский университет с 21 по 23 мая проведёт марафон вакцинации от COVID-19. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.
Читайте подробнее: В Молдавии пройдёт марафон вакцинации от COVID-19
Глава Приморской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отправился в Россию для того, чтобы обсудить вопросы поставок вакцины от COVID-19. Об этом он 18 мая сообщил в своём телеграм-канале.
Об этом: Глава Приднестровья посетит Россию
Правительство Греции продолжает укреплять национальную систему здравоохранения, следующим шагом станет прием на постоянную работу четырех тысяч медсестер, в первую очередь тех, кто оказывал помощь во время пандемии, говорится в совместном заявлении министра здравоохранения Василиса Кикилиаса и министра внутренних дел Макиса Воридиса, которое обнародовано во вторник, 18 мая.
Об этом: В Греции усилят систему здравоохранения четырьмя тысячами медсестёр
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 1,1% населения Индонезии вернулись в свои родные города в период действия запрета с 6 по 17 мая 2021 года, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: 1,5 млн жителей Индонезии покинули города в праздники
Начало электронной регистрации на вакцинацию с 08:00 утра по таллинскому времени (совпадает с московским) 18 мая привело к крупному сбою в работе общегосударственного инфопортала 1247. Об этом сообщил ERR, отметив, что желающие вынуждены по несколько часов прорываться на онлайн-линию.
Об этом: Онлайн-регистрация на вакцинацию в Эстонии дала сбой
Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил ряду глав регионов, чтобы они были осторожны из-за возможности второй волны пандемии, сообщает Kompas.
Читайте также: Президент Индонезии предупредил о второй волне пандемии
Несколько дней назад китайский академик Чжун Наньшань сказал в интервью, что глобальная эпидемия нового коронавируса еще далека от завершения, а очень серьезные вирусные мутации могут повлиять на эффективность вакцины и разработку лекарств в будущем
Читайте также: «Мы не подопытные кролики!» — граждан Китая убеждают привиться от COVID-19
В правительстве Польши в настоящее время рассматриваются варианты дальнейшей отмены социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 18 мая журналистам Polskie Radio 24.
Читайте также: Глава минздрава Польши не исключил дальнейшей отмены ограничений
Российская авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года из-за неопределённости по данному направлению в условиях пандемии коронавируса.
Читайте также: S7 отменила авиарейсы в Турцию до конца лета
18 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике.
Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 1 734 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в стране от COVID-19 еще 245 человек. Наибольшее количество новых заражений — 244 новых случая — зафиксировано в Шленском воеводстве. Наименьшее (29) — в Любушском.
Об этом: В Польше за сутки выявили более 1,7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Итальянка в Ливорно по ошибке получила четыре дозы вакцины от коронавируса американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Как сообщает во вторник газета Corriere della Sera, это уже по меньшей мере второй подобный случай.
Всего на сегодняшний день в Италии полностью иммунизированы почти 9 млн человек, что соответствует 15% населения. Сделано почти 28 млн инъекций. Наиболее используемой является вакцина консорциума Pfizer и BioNTech, отмечает ТАСС.
По крайней мере 269 докторов умерли по причине коронавирусной инфекции во время второй волны COVID-19 в Индии. Это 20−25 смертей в день, сообщает CNN со ссылкой на Индийскую медицинскую ассоциацию (IMA).
Подробности в материале: Вторая волна COVID-19 в Индии унесла жизни 269 молодых врачей
На Тайване за истекшие сутки зарегистрировали 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является одним из наивысших показателей с начала пандемии. Об этом 18 мая сообщает CNN со ссылкой на Главный центр эпидемиологии (CECC) острова.
Читайте также: На Тайване за сутки выявили 245 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки на территории США выявили 28 634 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 18 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Подробности в материале: В США за сутки выявили 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
После сильных дождей реки в регионе Бразильской Амазонии вышли из берегов, затопив маленькие города и поставив под удар территории, пострадавшие от COVID-19. Об этом 18 мая сообщает BBC.
Читайте подробнее: Наводнение в Бразилии затопило пострадавшие от COVID-19 районы
Ассоциация туроператоров России ожидает информации о возможности возобновления полётов в Турцию в конце мая, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Читайте подробнее: АТОР в конце мая ожидает решения по авиасообщению с Турцией
По официальным данным, всего в Косово выявили 107 003 случая заражения коронавирусом. 100 233 пациента уже здоровы. 2227 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходят 4543 человека.
Читайте также: В Косово за сутки выявили 64 носителя коронавируса
По данным министерства, всего в Албании выявили 132 071 случай заражения коронавирусом. 126 405 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2436 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один мужчина в возрасте 72 лет — за последние сутки.
Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 39 носителей коронавируса
По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 804 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5232 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 83 носителя коронавируса
В Индии за последние 24 часа зафиксировано около 263 533 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает CNN.
Читайте также: В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 25 миллионов
Ученые из США и Китая создали портативную систему экспресс-тестов, позволяющую обнаружить следы коронавируса в образцах биожидкостей пациента менее чем за секунду. Об этом сообщила 18 мая пресс-служба Американского института физики (AIP) со ссылкой на статью в Journal of Vacuum Science & Technology B.
«Наша система позволит решить проблему с медленной обработкой результатов тестов на коронавирус. Более того, эту технологию можно применять для создания недорогих экспресс-тестов на другие болезни, поменяв набор антител, присоединенных к одному из электродов на тестовых полосках», — заявил научный сотрудник университета штата Флорида в Гейнсвилле Сянь Минхань, чьи слова приводит пресс-служба AIP.
За последние месяцы российские и зарубежные специалисты создали несколько вариантов тестовых систем, определяющих следы присутствия вируса SARS-CoV-2 в образцах крови или выделений пациента. Как правило, они основаны или на обнаружении обрывков РНК возбудителя болезни COVID-19 при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов, или же на обнаружении антител к коронавирусу, отмечает ТАСС.
Таиланд выражает заинтересованность в закупках российской вакцины от коронавируса для животных, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
Читайте также: Таиланд хочет закупать российскую вакцину от COVID-19 для животных
В китайской столице вскоре ожидается появление нового, модернизированного передвижного медицинского пункта для вакцинации, созданного на базе автобуса. Об этом 18 мая сообщает Синьхуа, отмечая, что он разработан китайским автопроизводителем Foton Motor Group.
Читайте также: В Пекине ожидается появление нового передвижного пункта вакцинации
«А почему нет уголовного дела и обвинительного приговора за тысячи умерших украинцев и миллионы, которые не вакцинированы?» На Украине оценили увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.
Читайте также: «Сейчас такое устроят… Краще тикаты» — на Украине уволили главу минздрава
В мире за последние сутки зафиксировано 515 104 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 11 014 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 515 тысяч новых случаев COVID-19
По данным на18 мая, в Италии умерли 124 497человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на201 (днем ранее — на 140), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
Число подтвержденных носителей выросло на4452(днем ранее — на3455).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 167 025 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 315 308человек — на7583 меньше, чем днем ранее.
Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привили почти девять миллионов человек
В нескольких горных поселках североитальянского региона Пьемонт (Турин) вакцинировано от коронавируса 100% жителей.
Это позволило властям объявить объявить о появлении первых в стране «гор, свободных от коронавируса», смягчить ограничения и рассчитывать на приезд туристов.
Ранее по аналогичной схеме в Италии появились первые «свободные от коронавируса» небольшие острова.
Подробности в материале: В Италии появились «горы, свободные от коронавируса»
Промежуток между первой и второй прививками от коронавируса вакцинами Pfizer или Moderna может составлять до 90 дней, заявил глава итальянского национального фармацевтического агентства Джорджо Палю.
Более того, исследования показывают, что при таком промежутке между двумя прививками эффект оказывается даже выше, отметил он.
Подробности в материале: Фармацевты Италии: вторую прививку от COVID-19 можно делать через 90 дней
Участники Международной конференции по финансированию экономики стран Африки провозгласили задачу вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года не менее 40% населения континента. Об этом сообщил 18 мая президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита. По его мнению, вакцинация осуществляется медленными темпами, необходимо обеспечить массовое производство вакцин для Африки и в самой Африке.
Участники Международной конференции по финансированию экономики стран Африки призвали страны Запада отменить действие патентов на вакцины от коронавируса.
«Мы поддерживаем передачу технологий и призывы международных организаций снять все ограничения в области интеллектуальной собственности, которые блокируют производство вакцин», — сказал французский лидер.
Венесуэла хотела бы, чтобы частота недавно запущенных прямых рейсов между Москвой и Каракасом достигла одного-двух в неделю. Об этом заявил ТАСС посол Венесуэлы в Москве Карлос Фариа Тортоса. Посол напомнил, что для въезда в Венесуэлу на срок до 90 дней гражданам РФ не нужна виза, в то же время санитарными правилами предусмотрено требование об отрицательной справке по итогам ПЦР-тестирования на коронавирус.
Если объемы поставляемой в Ломбардию (Милан) вакцины от коронавируса не будут увеличены, закончить прививочную кампанию можно будет только к концу августа 2021 года, заявила советник региональной администрации по вопросам здравоохранения Летиция Моратти.Местные власти готовы вести кампанию быстрее, но всё упирается в недостаток вакцины, подчеркнула она.
Подробности в материале: Закончим к осени: в Милане жалуются на объемы поставок вакцин от COVID-19
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал ранее утвержденный правительством декрет о смягчении антикоронавирусных ограничений. Комендантский час будет начинаться не в 22:00, а часом позже, а с 7 июня — с полуночи. С 1 июня будет разрешена работа закрытых залов учреждений общественного питания. Возобновится работа торговых центров по выходным.
Об этом: Президент Италии подписал декрет о смягчении антикоронавирусных ограничений
Вакцинация от коронавируса позволяет улучшать санитарную ситуацию, но не означает отмену ряда ранее введенных ограничений, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.Санитарная дистанция, масочный режим «и всё то, чему мы научились за эти почти полтора года», по-прежнему должно выполняться, отметил он.
Об этом: Премьер Италии: вакцинация от COVID-19 не означает отмену масочного режима
Задача вакцинировать от коронавируса до конца этого года 40% жителей Африки поставлена Международной конференцией по финансированию экономики африканских стран, сообщил 18 мая журналистам французский президент Эммануэль Макрон.
Подробности в материале: До конца года планируется помочь странам Африки вакцинировать 40% жителей
Специалисты итальянского исследовательского центра в Кастель Романо не намерены прекращать работу над созданием национальной вакцины от коронавируса, сообщили руководители центра.
Ранее Счётная палата Италии запретила правительству финансировать эти разработки напрямую, указав, чтоиспользуемые механизмы финансирования нарушают действующиезаконы.
Вторая фаза разработок будет закончена за счет имеющихся средств, параллельно ученые начинают поиск иных источников финансирования, сообщили руководители центра.
Читайте подробнее: Ученые Италии ищут деньги на разработку вакцины от коронавируса
Непривитые от коронавируса лишатся доступа в госучреждения Саудовской Аравии с 1 августа, сообщили 18 мая в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
Об этом: В Саудовской Аравии непривитых от COVID-19 не будут пускать в госучреждения
60-летнюю жительницу итальянского Ливорно по ошибке привили от коронавируса сразу четырьмя дозами вакцины Pfizer, передают местные СМИ.
По имеющимся данным, женщина чувствует себя нормально.
Ранее сообщалось об аналогичном инциденте с 23-летней женщиной. Через несколько дней после «передозировки» она стала страдать от обезвоживания и пить по 7 литров воды в сутки.
Читайте также: Жительницу Ливорно по ошибке привили четырьмя дозами вакцины от COVID-19
Федеральное бюро расследований США за первые четыре месяца 2021 года провело почти 16 млн проверок данных о покупках огнестрельного оружия, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года, передаёт 18 мая телеканал CBS.
Читайте также: В США зафиксировали рекордный рост продаж огнестрельного оружия
В Аргентине продлят ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент республики Альберто Фернандес, сообщает агентство Telam.
Читайте также: Власти Аргентины решили продлить ограничения из-за COVID-19
Соглашение между США и Канадой о взаимном закрытии границ из-за пандемии коронавирусной инфекции продлили до 21 июня, передает телеканал CTV.
Читайте также: Границу между США и Канадой закрыли еще на месяц
В Аргентине за сутки выявили более 35,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является новым «рекордом». Об этом 19 мая сообщает минздрав страны.
Читайте также: Аргентина обновила максимумы по заражениям и смертям от COVID-19
Власти Судана решили закрыть университеты и школы на один месяц из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает пресс-служба суданского комитета по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.
Читайте подробнее: В Судане решили закрыть учебные заведения из-за коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 654 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 650 носителей коронавируса
В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 454 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой африканской страны.
Читайте также: В Эфиопии число зараженных коронавирусом превысило 267 тысяч
В Мексике начали прививать учителей и работников сферы образования против коронавирусной инфекции, сообщает агентство Синьхуа.
Подробности в материале: В Мексике началась вакцинация учителей против COVID-19
Туристические операторы Индии переоборудуют свои автобусы под машины скорой помощи из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает газета Times of India.
Об этом: В Индии решили переоборудовать автобусы в машины скорой помощи
Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Подробности в материале: Во Вьетнаме за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом
В США около 600 тыс. детей в возрасте от 12 до 15 лет получили вакцину от коронавируса, сообщает 18 мая Reuters со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний страны.
Читайте также: В США более 600 тыс. детей от 12 до 15 лет получили вакцину от COVID-19
Правительство Сингапура опровергло предположение индийской стороны о появлении особо опасного для детей «сингапурского» штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на минздрав страны 19 мая сообщает газета The Straits Times.
Читайте подробнее: Минздрав Сингапура опроверг появление сингапурского штамма SARS-CoV-2
Более 275 535 207 доз вакцины от COVID-19 были введены гражданам США, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний страны. Об этом 18 мая сообщает Reuters.
Читайте также: В США распространено более 346 млн доз вакцины от COVID-19
За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 11 040 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 11 тыс. случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 35,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 35 тыс. носителей коронавируса
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Подробности в материале: В ВС Южной Кореи за сутки выявили трёх носителей коронавируса
За сутки на Украине подтвердили 5138 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 227 пациентов.
Об этом: На Украине за сутки выявили более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день во всем мире сделано свыше 1,5 млрд прививок от COVID-19. Об этом 19 мая сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
В Молдавии в течение суток 18 мая выявили 121 случай заражения коронавирусом в ходе 4631 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 120 носителей коронавируса
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что поставки вакцин от коронавируса в рамках схемы глобального сотрудничества Covax задерживаются, сообщает CNN Indonesia.
Подробности в материале: Глава МИД Индонезии оценила поставки вакцины по программе Covax
За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 13,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили свыше 13 тыс. заразившихся коронавирусом
Польша ожидает поставок однодозной вакцины Johnson&Johnson, чтобы начать вакцинацию украинских трудовых мигрантов, прибывающих в страну.
Читайте также: В Польше могут начать прививать от COVID-19 трудовых мигрантов с Украины
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 75,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает минздрав страны.
Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 75 тыс. новых носителей коронавируса
24 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 18 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии выявили более 20 носителей коронавируса за сутки
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 11 822 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 140
В ходе 155 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 44 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 40 случаев заражения коронавирусом
18 мая министерство здравоохранения Польши на странице в соцсети Twitter сообщило, что в республике на вакцинацию от COVID-19 записалось уже около 86 тысяч несовершеннолетних граждан — в возрасте 16−17 лет.
Читайте подробнее: В Польше на вакцинацию от COVID-19 записалось 86 тысяч несовершеннолетних
18 мая провели переговоры министры здравоохранения стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). Мероприятие из-за пандемии SARS-CoV-2 состоялось в удаленном формате, с помощью видеосвязи. Об этом сообщает Polskie Radio.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский по итогам встречи сообщил журналистам, что её главной темой стало обсуждение борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Министры здравоохранения стран Вышеградской группы провели переговоры
В Грузии в течение последних суток в ходе 313 651 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1160 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 19 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 1100 носителей коронавируса
В Австрии начинается первый этап реализации проекта «зелёный паспорт» для доступа людей к открывающимся объектам в сферах туризма, общественного питания, культуры и спорта. Как сообщается на сайте федерального министерства социальных дел, здравоохранения, ухода и защиты потребителей Австрии, проект также задумывался для того, чтобы восстановить свободу передвижения между государствами — членами Европейского союза.
Читайте подробнее: Проект «зелёный паспорт» запустили в Австрии
Противники карантинных мер, связанных с коронавирусом, провели в Германии более 2,7 тыс. демонстраций и митингов с августа 2020 года. Об этом сообщает 19 мая редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Только 28 из протестных акций носили правоэкстремистский характер, 15 из них прошли в федеральной земле Саксония-Анхальт, в городе Галле.
Подробности в материале: В ФРГ насчитали более 2,7 тыс. акций против ограничений из-за COVID-19
За истекшие сутки на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 4529 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 19 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Подробности в материале: В Индии за сутки от COVID-19 скончались 4529 пациентов
Греция подтвердила 2812 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 18 мая Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). С начала пандемии Греция зафиксировала 381 266 случаев заражения.
Об этом: В Греции за сутки выявили еще 2812 носителей коронавируса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином обсудил поставки таджикской стороне российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 19 мая рассказал глава МИД РФ на пресс-конфренции по итогам переговоров в Душанбе.
Читайте также: Лавров обсудил с коллегой из Таджикистана поставки вакцины «Спутник V»
Президент Индонезии Джоко Видодо поручил министру здравоохранения страны отправить больше доз вакцин против коронавируса в провинцию Риау, сообщает Kompas.
Подробности в материале: Президент Индонезии поручил отправить больше вакцин в провинцию Риау
Нет ничего, что указывало бы на наличие мутации вируса SARS-CoV-2 греческого происхождения, объяснили ректор Афинского национального университета им. Каподистрии Танос Димопулос и профессор Медицинской школы этого вуза Гикас Майоркинис в комментарии AMNA 18 мая.
Читайте также: В Греции прокомментировали слухи о «греческом» штамме коронавируса
На сегодняшний день на территории Китая сделано свыше 435,6 млн прививок от COVID-19. Об этом 19 мая говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.
Читайте также: В Китае сделали более 435 млн прививок от COVID-19
Министерство здравоохранения Индонезии запланировало поставку вакцин Novavax и Pfizer с июня по июль 2021 года, сообщает CNN Indonesia.
Подробности в материале: В Индонезию привезут вакцины Novavax и Pfizer
В Молдавии начался третий этап вакцинации от COVID-19, который предполагает, что прививки будут делать всем желающим. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава республики, 19 мая объявила координатор кампании по вакцинации Нинель Ревенко на брифинге.
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 289 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает минздрав ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили 289 новых носителей коронавируса
Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис оценил перспективы туризма на текущий год во время онлайн-дискуссии на тему «Пример развития Греции: смелые реформы, разумные и устойчивые инвестиции в будущее», состоявшейся 18 мая, передает AMNA.
Подробности в материале: В Греции обещают не жертвовать безопасностью ради туризма
За минувшие сутки в Израиле было зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Jerusalem Post 19 мая со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Израиле за сутки выявили лишь 22 случая заражения коронавирусом
Террористические атаки в метро и другие крупные аварии влияли на то, как мы пользовались общественном транспортом в течение долгих лет. Однако пандемия коронавируса рискует надолго изменить поведение людей в данном вопросе. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: Как пандемия изменит наши привычки пользоваться общественным транспортом?
По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 804 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5232 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Читайте подробнее: Свыше 175 тысяч граждан Северной Македонии прошли вакцинацию от COVID-19
В общей сложности на сегодняшний день во всем мире было использовано 1,4 миллиарда доз вакцины от COVID-19. Однако из них только 0,3% поступили в беднейшие страны мира. В свою очередь профессор Каролинском института (Швеция) Анна Мия Экстрём, занимающаяся проблемами эпидемиологии, считает, что богатые страны должны вносить больший вклад в помощь странам с низким уровнем развития, о чем она 19 мая заявила в эфире шведского телеканала SVT.
Читайте также: Богатые страны должны делиться вакциной с более бедными — профессор
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 19 мая 2021 года выявлено 163 989 316 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 625 857 случаев.
В Молдавии с начала кампании вакцинации от COVID-19 количество случаев заражения коронавирусом сократилось на 20%, а среди медицинского персонала — на 90%. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.
В правительстве Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
В Индонезии за сутки выявили 4871 новый случай заражения SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили более 4800 носителей коронавируса
Государства — члены Евросоюза приняли решение открыть границы для туристов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 19 мая сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в ЕС.
Подробности в материале: Полностью вакцинированным туристам разрешат въезд в ЕС
19 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике.
Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировали 2 344 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в стране от COVID-19 еще 255 человек.
Читайте также: В Польше за сутки выявили около 2,3 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Въезд на территорию Евросоюза разрешат полностью вакцинированным от коронавируса туристам. Об этом договорились представители государств содружества, сообщает 19 мая агентство France-Presse со ссылкой на источники в ЕС.
Читайте также: В ЕС договорились впускать полностью вакцинированных туристов — AFP
К настоящему времени уже почти половина жителей Польши либо привиты первом компонентом вакцины от COVID-19, либо записаны на вакцинацию и ожидают своей очереди. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик 19 мая журналистам RMF.FM.
Подробности в материале: В Польше рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что суточный прирост носителей коронавируса в стране достиг 6075, сообщает Antara.
Читайте также: В Малайзии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса
У минздрава Киргизии нет собственного самолета, на котором можно было бы привезти подаренные Китаем 150 тысяч доз вакцины.
Читайте подробнее: Киргизия не может доставить вакцину от коронавируса из Китая
Правительство Индонезии заявило о том, что 9 366 635 жителей страны сделали полную инъекцию вакцины от коронавируса, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии прививку от коронавируса сделали 14 млн жителей
Кто-то из сотрудников поликлиники случайно выдернул шнур из розетки и обесточил холодильник, в котором хранился российский противокоронавирусный препарат.
Подробности в материале: В Киргизии испортили 930 доз вакцины «Спутник V», подаренных Россией
На данный момент в Европейском союзе хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили около 40% взрослой части населения сообщества. Об этом 19 мая сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: В Евросоюзе рассказали о темпах проведения вакцинации от COVID-19
На сегодняшний день окончательное решение о введении сертификатов вакцинации против коронавируса COVID-19 в Европейском союзе не принято. Европарламент и Совет ЕС вновь не смогли договориться по этому вопросу. Об этом сообщает DPA.
Читайте подробнее: В ЕС провален третий раунд переговоров о паспортах вакцинации
На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Читайте подробнее: На базах США в Южной Корее выявили ещё одного носителя коронавируса
Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» сербским институтом вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» одобрено исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом 19 мая заявил министр промышленности и торговли страны Ненад Попович.
Об этом: Центр имени Гамалеи одобрил производство в Сербии вакцины «Спутник V»
Торговые центры Латвии потеряли 63 млн евро из-за снижения арендной платы во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил Delfi со ссылкой на председателя правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньша Ванагса.
Читайте подробнее: Названа сумма потерь торговых центров Латвии от падения аренды
Затягивание регистрации российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Европейском союзе связано с «сигналами из высоких кабинетов» Брюсселя. Об этом 19 мая в эфире Первого канала заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Подробности в материале: Нарышкин назвал виновных в затягивании регистрации «Спутника V» в ЕС
Партия, состоящая из 16,9 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca, уничтожена в Малави, сообщает 19 мая Agence France-Presse.
Читайте подробнее: В Малави уничтожена партия просроченной вакцины AstraZeneca
С 19 мая во Франции начинается новый этап смягчения связанных с пандемией коронавирусной инфекции карантинных мер, ранее об этом сообщили французские власти.
Читайте подробнее: Во Франции начался новый этап смягчения карантинных мер
Кандидат на должность министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал привить 5 млн сограждан за сто дней.
Читайте подробнее Ляшко пообещал за 100 дней привить миллионы граждан Украины от COVID-19
Угрозы руководства таллинской скорой помощи врачам и работникам уволить тех из них, кто не вакцинируется к 18 мая, остались не реализованными. Об этом сообщил Postimees, отметив, что решение об увольнении отложено до лета.
Подробности в материале: Ковид-диссиденты сохранили рабочие места в таллинской скорой помощи
Временная больница, созданная на Национальном стадионе в Варшаве для пациентов с диагнозом COVID-19, будет закрыта. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик 19 мая журналистам RMF.FM.
Читайте подробнее: Временную больницу для пациентов с COVID-19 закроют на стадионе в Варшаве
В Индии за прошедшие сутки зафиксировано 4529 смертей по причине коронавирусной инфекции, что стало самым большим показателем в стране с начала пандемии. Об этом сообщает 19 мая пресс-служба индийского минздрава.
Читайте подробнее: Индия вновь побила суточный рекорд по числу умерших от COVID-19
В Таиланде во вторник, 18 мая, было зафиксировано 35 новых смертей по причине коронавирусной инфекции, что стало самым большим показателем в стране с начала пандемии. Об этом 19 мая сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.
Читайте также: Таиланд обновил суточный рекорд по смертности от COVID-19
За минувшие сутки на территории США выявили 27 851 новый подтвержденный случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 19 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Подробности в материале: Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в США упало до 27 тыс
Сербия запустила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории, сообщил глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.
Читайте также: Сербия запустила производство российской вакцины «Спутник V»
В Греции за последние сутки выявлено 2293 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 383 558 человек, сообщает национальная организация общественного здравоохранения.
Читайте также: В Греции за сутки выявлено более двух тысяч случаев COVID-19
Благодарность выразил азербайджанский президент Ильхам Алиев России за поставки вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили 19 мая в пресс-службе Кремля.
Об этом: Алиев поблагодарил Путина за поставки «Спутника V» в Азербайджан
По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 891 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5249 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 87 носителей коронавируса
По официальным данным, всего в Косово выявили 107 065 случаев заражения коронавирусом. 100 612 пациентов уже здоровы. 2235 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 4218 человек.
Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 62 носителя коронавируса
В Непале зафиксирован рекордный для страны прирост количества смертей от COVID-19 — впервые с начала пандемии за одни сутки умерло 246 пациентов, сообщает 19 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Подробности в материале: Непал обновил суточный рекорд по смертности от COVID-19
Соглашение о закупке до конца года российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заключили власти Египта с Россией, сообщил 19 мая журналистам возглавляющий Египетское управление по закупкам, медицинскому снабжению и технологиям Бах эд-Дин Зидан.
Подробности в материале: Египет подписал соглашение о закупке 20 млн доз «Спутника V»
В мире за последние сутки зафиксировано 546 512 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 335 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 546 тысяч инфицированных SARS-CoV-2
19 мая в пяти (из 21) регионах Италии не понадобилось переводить в палаты интенсивной терапии ни одного носителя коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения.Речь о таких регионах, как Марке, Базиликата, Молизе, Валь д’Аоста и Больцано.
Читайте также: В Италии становится меньше носителей COVID-19 в палатах интенсивной терапии
Горные поселки и городки, в которых 100% жителей будет вакцинировано от коронавируса, появятся в североитальянском регионе Пьемонт (Турин) к середине июня 2021 года, заявил губернатор Пьемонта Альберто Чирио.
Как сообщалось ранее, местные власти намерены по аналогии с проектом «острова, свободные от коронавируса» быстро вакцинировать 100% жителей небольших населенных пунктов, объявить о локальной победе над эпидемией, отменить большую часть ограничений и рассчитывать на приезд туристов.
Читайте также: «Свободные от коронавируса горы» появятся в Италии в июне 2021 года
19 мая комендантский час в итальянском городе Реджо Эмилия начнется не в 22:00, а в полночь, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.Исключение сделано ради финального матча футбольного Кубка Италии, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Аталанта» из Бергамо. Матч начнется в 20:00 по местному времени.
Об этом: Власти Италии смягчили ограничения ради финала футбольного кубка
Власти североитальянского региона Ломбардия (Милан) запросили у профильных благотворительных организаций данные о количестве бездомных, чтобы организовать для них вакцинацию от коронавируса, заявил советник региональной администрации Марко Сальмоираги.В ближайшие недели местные власти аналогичным образом постараются организовать вакцинацию для нелегальных мигрантов, добавил он.
Читайте подробнее: Миланских бездомных готовятся прививать от коронавируса
В конце мая 2021 года регулятор ЕС может разрешить использование вакцины от коронавируса Pfizer для граждан в возрасте 12−15 лет, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
Он отметил, что подростков особенно важно начать прививать по двум причинам: чтобы иметь возможность отменять оставшиеся антикоронавирусные ограничения и чтобы в новый учебный год большая часть школьников вступила, уже получив прививки.
Читайте подробнее: В Италии рассчитывают привить подростков от COVID-19 к новому учебному году
Власти североитальянского региона Венето (Венеция), несмотря на критику, не намерены отказываться от своей идеи прививать от коронавируса туристов, заявил губернатор региона Лука Дзайа.
«Туристы для нас — это святое», — подчеркнул он.
В администрации региона Лацио (Рим) в свою очередь отметили, что тоже готовы прививать туристов от коронавируса — в случае, если будут увеличены поставки вакцин в регион.
Подробности в материале: В Венеции и Риме готовы прививать туристов от коронавируса
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 48. Данная информация была опубликована 19 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 48 человек
В Черногории до 19 мая от коронавируса были привиты 148 255 человек. Таким образом, было вакцинировано около четверти населения этой страны. Около 113,5 тысячи граждан получили первую дозу вакцины, в то время как почти 35 тысяч черногорцев были полностью иммунизированы. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.
Читайте подробнее: В Черногории от коронавируса привито около четверти населения
Гана перешла ко второму этапу массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщает агентство Синьхуа.
Подробности в материале: В Гане начался второй этап вакцинации против COVID-19
На Кубе за прошедшие сутки выявили 1339 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Об этом: На Кубе за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 646 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее вновь выявили за сутки более 600 носителей коронавируса
Власти Зимбабве подтвердили выявление индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны, заявил глава минздрава этой африканской страны Константино Чивенга в ходе пресс-конференции.
Читайте подробнее: В Зимбабве выявили индийский штамм коронавируса
В Аргентине за прошедшие сутки выявили 39 652 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Подробности в материале: В Аргентине вновь выявили рекордное число носителей SARS-CoV-2 за сутки
В США следствие проверит возможное злоупотребление губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо приоритетным доступом к тестам на коронавирус. Об этом со ссылкой на источники 19 мая сообщает газета The Wall Street Journal.
Читайте подробнее: В США расширили уголовное дело в отношении губернатора Нью-Йорка
Правительство Японии собирается включить Окинаву в перечень префектур, на которых распространяется действие режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.
Читайте также: В японской префектуре Окинава намерены ввести режим ЧС из-за коронавируса
Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте подробнее: Во Вьетнаме за сутки выявили 30 носителей SARS-CoV-2
В Нью-Йорке с 19 мая перестали действовать связанные с коронавирусом ограничения по количеству людей в кафе, музеях, библиотеках и других общественных учреждениях. Об этом 19 мая сообщает ТАСС.
Читайте подробнее: В Нью-Йорке сняли ограничение по количеству людей в общественных местах
За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 39,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 39 тыс. случаев заражения коронавирусом
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте также: В ВС Южной Кореи за сутки выявили девять носителей коронавируса
В Молдавии в течение суток 19 мая выявили 138 случаев заражения коронавирусом в ходе 4854 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 130 носителей коронавируса
За сутки на Украине жертвами COVID-19 стали 203 человека. Всего было выявлено 5165 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом: На Украине за стуки выявили более 5 тыс. носителей коронавируса
21 мая в Южную Корею поступит 297 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer в рамках программы COVAX Facility. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Об этом: Названа дата поставки вакцины Pfizer в Южную Корею в рамках COVAX
На протяжении нескольких последних недель в Перу наблюдается снижение количества выявляемых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 мая сообщил глава минздрава Перу Оскар Угарте, его слова приводит газета El Comercio.
Читайте подробнее: В Перу заявили о снижении числа выявляемых случаев заражения коронавирусом
Греция подтвердила в общей сложности 383 558 случаев заражения с начала пандемии. Кроме того, за последние 24 часа были зарегистрированы 53 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 11 587 человек.
Читайте также: В Греции за сутки выявили более 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 79,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает минздрав страны.
Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 79 тыс. носителей коронавируса
27 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 19 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Абхазии выявили более 20 носителей коронавируса за сутки
Японское правительство собирается более чем в два раза по сравнению с первоначальными планами сократить общую численность иностранных делегаций на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 20 мая сообщает агентство Kyodo.
Читайте подробнее: Численность иностранных делегаций на ОИ в Токио будет сокращена — Kyodo
КНДР запросила у COVAX Facility вакцину от COVID-19, однако власти страны выступают против международного контроля за вакцинацией. Об этом сообщает японское агенство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
Читайте также: КНДР выступает против международного контроля за вакцинацией — Kyodo
С начала пандемии Грузия получила от международных организаций кредиты на сумму примерно $1,9 млрд. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 19 мая сообщил журналистам первый заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.
Об этом: Грузия с начала пандемии получила кредиты почти на $2 млрд — минфин
Власти Соединённых Штатов разрешили хранить вакцину от COVID-19 компании Pfizer до одного месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией. Об этом сообщили в регуляторе FDA.
Об этом: В США разрешили хранить вакцину Pfizer в обычном холодильнике
Молдавия приобретёт 700 тыс. доз вакцины от COVID-19 у компании Pfizer. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 19 мая сказал на заседании и. о. премьер-министра страны Аурелиу Чокой.
Читайте подробнее: Молдавия планирует приобрести партию вакцин Pfizer
После коронавирусного кризиса, сильно пошатнувшего туристическую отрасль Греции, страна в долгу перед всеми работниками туриндустрии. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.
Об этом: В Греции довольны динамикой первых дней туристического сезона
В ходе 550 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 70 случаев заражения коронавирусом
В Индии власти штатов Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза (грибкового заболевания, известного как «чёрная плесень»).
Подробности в материале: В двух штатах Индии объявили эпидемию «чёрной плесени» из-за COVID-19
Въезд пассажиров на Шри-Ланку приостановлен на срок десять дней для контроля ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 20 мая сообщает управление гражданской авиации страны.
Читайте также: Власти Шри-Ланки из-за пандемии запретили въезд в страну
Британский принц Уильям привился первой дозой вакцины от коронавируса, сообщается на странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.
Ранее таблоид Sun со ссылкой на источники сообщал, что принц Уильям переболел коронавирусом в апреле прошлого года, однако решил сохранить это в тайне, чтобы не создавать панику среди граждан Британии.
В Грузии в течение последних суток в ходе 29 032 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1104 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 20 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Об этом: В Грузии за сутки выявили более 1100 носителей коронавируса
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 1783 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили более 3,76 млн человек
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 331 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает минздрав ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили более 330 носителей коронавируса
В Австралии зарегистрированы шесть новых случаев тромбоза, вызванных вакциной AstraZeneca.
Сербия через 15−20 дней произведет первые дозы «Спутника V». Об этом заявил глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович, отметив, что производителем выступит белградский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», получивший вчера необходимое подтверждение от НИЦ им. Гамалеи.
В Таиланде могут освободить 16% заключенных из-за вспышки коронавируса в тюрьмах. За последние сутки в тюрьмах выявили две трети всех новых заболевших в стране. Как планирует минюст, досрочно выйдут на свободу около 50 тыс. человек.
Ассоциация практикующих врачей Токио призвала отменить летнюю Олимпиаду. Как утверждают медики в письме на имя премьера Японии, из-за вспышки COVID-19 столичные больницы переполнены. Ранее соревнования уже переносили из-за сложной эпидобстановки с 2020-го на 2021 год.
Индия второй раз подряд побила антирекорд по смертности из-за COVID-19 — 4 529 летальных исходов за сутки. Кроме того, максимальное количество случаев коронавируса за сутки выявлено в Аргентине — 35 543 заболевших, Малайзии — 6 075 случаев.
Помимо китайской вакцины против коронавируса от компании Sinopharm, Индонезия также намерена использовать вакцину CanSino, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии начнут использовать вакцину CanSino против коронавируса
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 20 мая 2021 года выявлен 164 647 801 заболевший коронавирусом, прирост за сутки составил 658 485 случаев.
Контракт на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 подписала с американо-германским концерном Pfizer-BioNTech Еврокомиссия (ЕК). Об этом 20 мая сообщается в заявлении на сайте ЕК.
Подробности в материале: ЕС подписал контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19
По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5797 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.
Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 5797 носителей коронавируса
За месяц еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось на 60%. Об этом 20 мая на брифинге для журналистов заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Об этом: В ВОЗ заявили о значительном снижении заболеваемости COVID-19 в Европе
Южная Корея в мае запустит промышленное производство «Спутника V». Корейская фармкомпания GL Rapha в мае начнет производство российской вакцины, сообщает информационное агентство Yonhap.
ЕС официально рекомендует разрешить въезд иностранцам, получившим одобренные ЕМА или ВОЗ вакцины за две недели до поездки.
На сегодняшний день в Европейском регионе прошли вакцинацию от COVID-19 только 23% жителей, а полностью завершили серию вакцинации 11%. Об этом 20 мая сообщил на брифинге в Копенгагене директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Читайте также: В ВОЗ назвали долю вакцинированных от COVID-19 жителей Европы
Коронавирусная инфекция продолжает оставаться серьезной опасностью и поэтому людям стоит избегать поездок за рубеж без необходимости. Об этом 20 мая заявил на брифинге Копенгагене директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Читайте также: В ВОЗ рекомендовали избегать поездок за рубеж из-за пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему вакцинировался от COVID-19 индийским препаратом.
Читайте также: Зеленский сообщил, сколько доз вакцины от COVID-19 может получить Украина
Правительство Малайзии снова ввело 14-дневный карантин для граждан Индонезии, сообщает Antara.
Читайте также: В Малайзии ввели 14-дневный карантин для граждан Индонезии
Несмотря на резкую критику, в Швеции сейчас наблюдается один из самых высоких уровней охвата вакцинацией от COVID-19 во всей Европе и даже выше, чем в соседних Дании и Норвегии, в то время как уровень смертности в стране относительно низок. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции один из самых высоких уровней охвата вакцинацией в Европе — SVT
Россия готова к налаживанию взаимодействия с Азербайджаном в вопросе создания вакцин от COVID-19. Об этом 20 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи в Москве со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.
Подробности в материале: Москва готова помочь Баку в производстве вакцин от COVID-19 — Мишустин
В настоящее время некоторые регионы Швеции, в частности Стокгольм, Сконе и Вермланд, столкнулись с «хаосом», когда сотни тысяч граждан пытаются забронировать время для похода в пункты вакцинации. Однако вечером 19 мая координатор по вакцинам в Швеции Ричард Бергстрём в эфире телеканала SVT заверил, что поставки вакцины в Швецию стабильны и не могли быть причиной логистических проблем в регионах.
Читайте подробнее: Швеция будет получать почти 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 в неделю
В Малайзии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Подробности в материале: В Малайзии снова побит суточный рекорд по коронавирусу
Администрация лена Сконе, расположенного на юге Швеции, в настоящее время оценивает эпидемиологическую ситуацию в регионе как «осторожно позитивную». В последнем пресс-релизе отмечается, что в регионе ежедневно регистрируется чуть более 450 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Читайте также: В на юге Швеции ситуацию с коронавирусом оценили как «осторожно позитивную»
Вторая казахстанская вакцина против коронавируса прошла доклинические испытания. Об этом 20 мая заявил заместитель генерального директора по науке и коммерциализации научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов.
Читайте также: В Казахстане испытывают вторую вакцину против коронавируса
В Индонезии зарегистрировали 27 случаев смерти после инъекции китайской вакцины Sinovac против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезии 27 человек погибли после инъекции вакцины против коронавируса
Монголия успешно вакцинирует население страны. К 20 мая 97% (926 777) жителей столицы Монголии получили первую дозу вакцины от коронавируса, 53,4% (509 502) полностью вакцинированы.
Об этом: Более 97% жителей Улан-Батора получили первую дозу вакцины
Министерство здравоохранения Никарагуа одобрило применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» для вакцинации населения от коронавируса, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Об этом: Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину «Спутник Лайт»
За минувшие сутки на территории США выявили 29 293 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 20 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте также: В США за сутки выявили 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Правительство Финляндии продлило до середины июня ограничения на внешней границе ЕС, а также частичный контроль на внутренних границах. Об этом 20 мая сообщили в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.
Читайте также: Правительство Финляндии продлило ограничения на внешних границах
На Тайване за истекшие сутки зарегистрировали 295 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является одним из наивысших показателей с начала пандемии. Об этом 20 мая сообщает CNN со ссылкой на Главный центр эпидемиологии (CECC) острова.
Подробности в материале: На Тайване за сутки выявили 295 случаев заражения коронавирусом
Страны Евросоюза согласились открыть границы для вакцинированных от COVID-19 туристов из стран с низким уровнем инфицирования, сообщает 20 мая CNN со ссылкой на источники.
Подробности в материале: Страны ЕС согласились открыть границы для вакцинированных туристов
Исследователь из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин заявил на пресс-конференции 20 мая, что, по предварительным результатам исследований, существующие вакцины могут бороться с индийским штаммом нового коронавируса. Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к столь оптимистичным прогнозам под соответствующей публикацией на страничке газеты «Жэньминь жибао».
Читайте также: «А можно подробней про защиту от мутаций?» — китайцы не уверены в вакцине
В соответствии с благоприятной тенденцией эпидемиологической ситуации в Черногории, министерство здравоохранения страны издало приказ об отмене обязанности носить защитную маску на открытом воздухе. Указ действует с субботы, 22 мая.
Читайте также: В Черногории отменили обязательное ношение масок на улице
За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 276 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает CNN со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Читайте подробнее: В Индии за сутки выявили свыше 276 тыс. носителей коронавируса
По официальным данным, всего в Косово выявили 107 120 случаев заражения коронавирусом. 100 943 пациента уже здоровы. 2237 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли двое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 3940 человек.
Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 55 носителей коронавируса
Во Франции с 31 мая начнётся проведение всеобщей вакцинации населения от COVID-19, сообщает 20 мая BFMTV со ссылкой на премьер-министра Франции Жана Кастекса. По его словам, правительство планирует вакцинировать всех жителей страны в возрасте старше 18 лет.
Читайте также: Власти Франции заявили о начале всеобщей вакцинации населения от COVID-19
Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» произведена в Бразилии.
Читайте подробнее: В Бразилии произвели первую партию «Спутника V»
В Греции за последние сутки зафиксировано 1918 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 385 тысяч человек, сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.
Читайте также: В Греции за сутки выявлено около двух тысяч случаев COVID-19
По данным на20 мая, в Италии умерли 124 810человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на164 (днем ранее — на 149).
Число подтвержденных носителей выросло на5741(днем ранее — на5506).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 178 261 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 299 486человек (самый низкий показатель с ноября 2020 года) — на7244 меньше, чем днем ранее.
Об этом: Коронавирус в Италии: заражены менее 300 тысяч человек
Вакцинации от коронавируса Janssen — препаратом компании Johnson & Johnson пока не будет в Швеции, сообщил 20 мая журналистам главный эпидемиолог Андерс Тегнель.
Читайте подробнее: Швеция не возобновила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson
Минздрав Бразилии 20 мая официально подтвердил факт выявления на территории страны нового штамма коронавируса, который первоначально был обнаружен в Индии и распространяется быстрее обычного. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.
Подробности в материале: «Индийский» штамм коронавируса обнаружили в Бразилии
В Аргентине за сутки выявили свыше 39 тыс. зараженных коронавирусом нового типа, сообщает 20 мая CNN со ссылкой на пресс-службу аргентинского министерства здравоохранения.
Читайте также: Аргентина вновь обновила суточный рекорд по числу случаев COVID-19
После отмены значительной части антикоронавирусных ограничений в Италии сотрудники правоохранительных органов должны тем более внимательно следить за соблюдением оставшихся запретов, сказано во внутреннем циркуляре МВД страны.
В частности, полицейским предлагается внимательно контролировать возможные места «скопления» граждан, особенно вблизи заведений общественного питания, для которых отменяются ограничения на обслуживание клиентов в закрытых залах.
Подробности в материале: МВД Италии обещает следить за соблюдением неотмененных COVID-ограничений
В мире за последние сутки зафиксировано 638 247 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 13 247 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 638 тысяч новых случаев COVID-19
Масочный режим на открытых пространствах может быть отменен в Италии, судя по развитию эпидемиологической ситуации, в августе 2021 года, заявил заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.Для этого необходимо, чтобы соблюдались нынешние темпы вакцинации — 500 тысяч прививок в сутки, отметил он.
Подробности в материале: Масочный режим в Италии может быть отменен в конце лета 2021 года
Победитель конкурса «Евровидение-2019» Дункан Лоуренс заболел COVID-19. Об этом сообщили организаторы конкурса 2021 года. Дункан должен был выступить 22 мая 2021 года во время гранд-финала мероприятия.
Читайте также: Прошлый победитель «Евровидения» заболел COVID-19
Глава МИД КНР Ван И призвал все страны, обладающие необходимыми возможностями, срочно предоставить вакцины от коронавирусной инфекции странам Африки. Об этом сообщает Синьхуа, отмечая, что руководитель китайской дипломатии выступил с этим призывом накануне, в ходе открытого обсуждения в онлайн-режиме в Совете Безопасности ООН.
Читайте также: Китай призывает помочь Африке
Сертификаты о вакцинации в Евросоюзе должны войти в силу с 1 июля, сообщил евродепутат Хосе Фернандо Лопес Агилар в ходе конференции в Брюсселе 20 мая.
Читайте также: Сертификаты о вакцинации начнут действовать в ЕС с 1 июня
Европейский совет, Европарламент и Европейская комиссия достигли «неформального соглашения» по поводу создания сертификатов о вакцинации, которые, как ожидается, должны облегчить путешествия внутри блока. Об этом 20 мая сообщает CNN со ссылкой на представителей комиссии.
Читайте подробнее: Европейский союз достиг согласия по поводу «Паспортов вакцинации»
Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик сообщил на своей странице в Twitter, что по состоянию на 20 мая уже 4 794 334 гражданина Польши полностью прошли вакцинацию.
Читайте подробнее: В Польше около 4,8 млн жителей полностью прошли вакцинацию от COVID-19
20 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике.
Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 2 086 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в стране от COVID-19 еще 182 человека. Наибольшее количество новых заражений — 274 новых случая — зафиксировано в Велькопольском воеводстве. Наименьшее (39) — в Любушском.
Читайте также: В Польше за сутки выявили более 2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет от COVID-19 в Польше может начаться уже в период летних каникул. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире Polskie Radio.
Об этом: Вакцинация подростков от COVID-19 в Польше может начаться летом — минздрав
По данным министерства, всего в Албании выявили 132 118 случаев заражения коронавирусом. 127 869 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2440 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один мужчина в возрасте 72 лет — за последние сутки.
Читайте также: В Албании за сутки выявили 23 носителя коронавируса
В Турции за последние сутки зафиксировано 9385 новых случаев заражения коронавирусом, что является минимальным показателем с начала марта 2021 года, сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте также: В Турции в первые с марта выявлено менее 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
С начала пандемии Косово получило от Германии медицинское оборудование и другие средства для борьбы с пандемией на сумму 4,72 миллиона евро, кроме того, в Косово прибыла группа экспертов из института Роберта Коха. Более того, Германия передала Косово 5 миллионов евро на восстановление экономики, а также приняла участие в финансировании программы экономической помощи Евросоюза Западным Балканам в восстановлении после пандемии. Важно помнить, что Германия является одним из ключевых спонсоров международной инициативы COVAX, обеспечившей поступление в Косово вакцин от коронавируса.
Читайте также: Германия передала Косово 150 тысяч тестов на коронавирус
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 2. Данная информация была опубликована 20 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались два человека
По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 937 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5265 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Читайте подробнее: За сутки 16 граждан Северной Македонии скончались от COVID-19
В Иране за прошедшие сутки выявили 12 428 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иранского минздрава.
Читайте подробнее: В Иране за сутки выявили свыше 12 тыс. носителей коронавируса
Эйфелева башня в Париже начнёт работу в середине июля 2021 года, сообщили 20 мая на странице достопримечательности в Twitter.
Подробности в материале: Главную достопримечательность Парижа откроют в середине июля
На Кубе за прошедшие сутки выявили 1252 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения.
Подробности в материале: На Кубе за сутки выявили свыше 1,2 тыс. зараженных коронавирусом
Власти Марокко объявили о поэтапном смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба марокканского правительства.
Читайте также: В Марокко ослабили ограничения по COVID-19
Лотерею с ежедневным призом в $40 тыс. среди жителей штата Мэриленд, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона. Об этом 20 мая заявил губернатор штата Ларри Хоган.
Читайте подробнее: США: второй штат учредил лотерею с призом в $2 млн для привитых от COVID-19
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала пандемии через посольство Германии Северная Македония получила поддержку в борьбе с вирусом на сумму 1450 тысяч евро.
Об этом: Северная Македония получила от Германии 72 тысячи тестов на коронавирус
Власти Аргентины вводят до конца мая строгий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Альберто Фернандес в ходе официального обращения.
Подробности в материале: В Аргентине ввели строгий карантин из-за COVID-19
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 561 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее немного снизилась заболеваемость COVID-19
Власти Чили ослабляют карантинные ограничения в 14 городах страны, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом объявил глава чилийского минздрава Энрике Парис в ходе пресс-конференции.
Подробности в материале: В ряде регионов Чили ослабили ограничения по COVID-19
Соединенные Штаты настаивают на проведении расследования происхождения коронавирусной инфекции с участием Китая, заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки в ходе брифинга.
Об этом: США заявили о необходимости расследования истоков COVID-19 с участием Китая
Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 24 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Подробности в материале: Во Вьетнаме выявили 24 носителя коронавируса за сутки
Минздрав Японии официально одобрил британскую вакцину AstraZeneca и американскую Moderna для применения против коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK.
Об этом: В Японии одобрили к применению вакцины AstraZeneca и Moderna
Первые случаи заражения индийским штаммом коронавируса выявлены на территории Бразилии. Об этом 21 мая сообщает газета O Globo.
Читайте подробнее: В Бразилии выявили первые случаи заражения «индийским» штаммом коронавируса
В Молдавии в течение суток 20 мая выявили 166 случаев заражения коронавирусом в ходе 4854 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 160 носителей коронавируса
За сутки на Украине подтвердили 986 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, от последствий COVID-19 скончались 202 пациента.
Читайте также: На Украине за сутки выявили менее 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
«Серьёзные косвенные доказательства» указывают на то, что коронавирус нового типа начал распространяться после утечки из Института вирусологии в китайском Ухане. Об этом говорится в докладе республиканцев, опубликованном на сайте комитета Палаты представителей США по разведке.
Читайте подробнее: В США привели «косвенные доказательства» лабораторной утечки SARS-CoV-2
В суд на экс-президента США Дональда Трампа за то, что он называл коронавирус «китайским» вирусом, подала общественная организация, которая занимается защитой прав американцев китайского происхождения. Об этом 21 мая сообщает портал TMZ.
Об этом: На Трампа подали иск в суд в США
24 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 20 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Читайте также: В Абхазии выявили более 20 носителей коронавируса за сутки
В Греции подтвердили 1918 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 20 мая Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Накануне сообщалосьо 2293 случаях.
Читайте также: В Греции за сутки выявили 1918 случаев заражения коронавирусом
Платформа онлайн-бронирования вакцинации граждан Греции в возрасте 40−44 лет открылась в пятницу, 21 мая. Теперь гражданам данной возрастной группы предоставлена возможность пройти вакцинацию любыми имеющимися у страны вакцинами.
Об этом: В Греции расширили для граждан выбор вакцин от COVID-19
Власти Венгрии намерены в скором времени отменить большую часть карантинных ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса. Об этом 21 мая заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Подробности в материале: В Венгрии анонсировали отмену ношения защитных масок в общественных местах
В ходе 561 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис и заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис приветствовали решение Европейского союза создать «паспорта вакцинации» от коронавируса. Комментируя это решение, Мицотакис сказал: «Сегодняшнее предварительное соглашение ЕС о цифровом сертификате COVID-19 является чрезвычайно позитивным событием. Греция с самого начала решительно выступала за это, поскольку это облегчит свободу передвижения внутри ЕС и внесет вклад в усилия по восстановлению экономики».
Читайте подробнее: В Греции приветствовали решение ЕС принять «паспорт вакцинации»
Представители центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета провели в Польше опрос среди трудовых иммигрантов республики, прибывших из-за границы, на предмет их желания вакцинироваться в Польше от COVID-19. Результаты исследования публикованы на Polskie Radio.
Так, опрос показал, что 36,1% иностранных работников готовы сделать прививку от COVID-19 в Польше, если будет такая возможность. Не готовы пройти вакцинацию в Польше 31,1% опрошенных.
Читайте также: 36% трудовых мигрантов в Польше хотят вакцинироваться от COVID-19 — опрос
За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 259,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего и[ общее число превысило 26 млн. Об этом 21 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Читайте подробнее: В Индии общее число выявленных носителей коронавируса превысило 26 млн
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер 20 мая сказал во время брифинга, что властям республики необходимо «убедить пройти вакцинацию от COVID-19 тех, кто скептически настроен в отношении неё». Об этом сообщает Polskie Radio.
«Чтобы победить пандемию как можно скорее, надо, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию. Но что делать, если половина не запишется на прививки? Убедить их — это огромный вызов, и я не знаю, что мы можем сделать. Мы уже с этой целью начали рекламную акцию, в которой участвуют известные актеры, звезды эстрады, спортсмены, представители общественной жизни. Они призывают всех прививаться на собственном примере», — заявил Мюллер.
Об этом: В Польше намерены убедить скептиков пройти вакцинацию от COVID-19
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Об этом: В ВС Южной Кореи за сутки выявили девять носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 25 564 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1064 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 21 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 1000 носителей коронавируса
Ранее неизвестную разновидность коронавируса, которая, как предполагается, может передаваться от собаки к человеку, нашли ученые из США и Малайзии. Выводы исследователей 21 мая представлены в журнале Science.
Читайте также: Ученые выявили неизвестный коронавирус, который распространяют собаки
Малайзия продолжает программу вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca, в то время как правительство Индонезии временно прекращает вакцинацию, а также распространение и использование данной вакцины, сообщает Antara.
Об этом: Малайзия продолжает прививать граждан препаратом AstraZeneca
Правительство Эстонии приняло принципиальное решение продлить действующие правила карантина до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, отметив, что при этом новых правил прохождения карантина устанавливать не планируется.
Читайте подробнее: Эстония продлила действующие правила карантина до конца 2021 года
Индонезийская компания PT Bio Farma нацелена на производство 122,5 млн доз вакцины Sinovac в октябре этого года для удовлетворения потребностей в вакцинации от коронавируса, сообщает Kompas.
Подробности в материале: Индонезийская компания произведёт 122,5 млн доз вакцины Sinovac
Правительство Южной Кореи приняло решение продлить действие режима социального дистанцирования ещё на три недели, до 13 июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на премьер-министра страны Ким Бу Гёма.
Подробности в материале: В Южной Корее продлили режим социального дистанцирования
Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Таиланде из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлен национальным центром по борьбе с SARS-CoV-2 еще на два месяца — до 31 июля. Об этом 21 мая сообщил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.
Читайте также: В Таиланде продлили связанный с пандемией режим ЧП до конца июля
К утру 21 мая в Израиле официально подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает минздрав в обновленной сводке. Сутками ранее были зафиксированы 55 случаев, еще днем ранее — 22.
Подробности в материале: В Израиле за сутки выявили 33 случая заражения коронавирусом
Эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная с распространением коронавирусной инфекции, сейчас выглядит лучше, чем в сценариях, разработанных Агентством общественного здравоохранения. Об этом сообщил Андерс Тегнелл в ходе пресс-конференции, состоявшейся 20 мая, передает новостная служба SVT Nyheter.
Читайте подробнее: В Швеции ситуация с SARS-CoV-2 улучшается быстрее, чем ожидалось — Тегнелл
Решение увеличить производство противогрибкового амотерицина В для лечения мукормикоза («черной плесени») из-за увеличения в Индии числа заболевших данным заболеванием принял экспертный совет при министерстве здравоохранения и благосостояния семьи страны. Об этом 21 мая сообщает телеканал NDTV.
Читайте также: В Индии могут увеличить производство лекарств от «черной плесени» — NDTV
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 11 183 человека. Об этом сообщает The Daily Post со ссылкой на свои источники.
Читайте также: В Южной Корее от COVID-19 привили более 3,77 млн человек
В Монголии премьер-министр и вице-спикер парламента спорят из-за задержки в поставках вакцины из России.
Читайте подробнее: Член парламента подала иск против премьер-министра Монголии
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5746 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Об этом: В Индонезии за сутки выявили 5746 носителей коронавируса
«Наиболее вероятно, что интенсивность пандемии будет ограничена двумя годами — то есть, скорее всего, до февраля 2022-го мы еще будем с ней бороться. Но я думаю, что уже осенью ковид серьезно уменьшится в масштабах. Сейчас основная задача — пройти весеннюю волну, остальное выдержим. А если еще более позитивно, то белорусы — молодцы, этот этап проходят очень достойно», — заявил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в интервью, опубликованном на сайте министерства.
Об этом: Минздрав Белоруссии рассказал о пике третьей волны пандемии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал график поставок вакцин от COVID-19 на Украину.
Об этом: Шмыгаль рассказал, когда на Украину доставят вакцины от COVID-19
Уже менее чем через три недели Испания начнёт принимать туристов из иностранных государств. Обязательное условие — они должны быть привиты от коронавирусной инфекции препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 21 мая, выступая на туристической ярмарке в Мадриде, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, пишет газета El País.
Читайте подробнее: Туристам с одобренными ВОЗ прививками разрешат въезд в Испанию
В настоящее время правительство Норвегии приступает ко второй фазе снятия карантинных ограничений. Об этом 21 мая во время пресс-конференции сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг.
Читайте также: В Норвегии анонсировали очередное послабление ограничений по коронавирусу
Жители Нью-Йорка получили шанс выиграть до $5 млн в лотерее, если они пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции в государственной клинике. Об этом накануне, 20 мая, объявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, пишет The Guardian.
Читайте подробнее: В штате Нью-Йорк разыграют $5 млн среди вакцинированных от COVID-19
В Ассоциации органов муниципального и областного управления Швеции призывают правительство страны направить в соседние северные страны официальный запрос об оказании поддержки. Местные власти требуют от своих коллег в центре, чтобы те обратились с просьбой прислать в Швецию медиков-реаниматологов в течение летнего периода. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Об этом: Руководство Швеции призвали направить в соседние страны запрос о медпомощи
В то время как в одном лене Швеции пройти вакцинацию от COVID-19 могут граждане 40 лет и старше, то в другом лене это могут сделать пока что только лица старше 60 лет. Уровень вакцинации и охват населения сильно различается, когда речь идет о таких соседних шведских регионах, как Вестерноррланд и Емтланд-Херьедален, о чем сообщила газета Aftonbladet.
Об этом: В Швеции рассказали о сильных различиях между темпами вакцинации в регионах
От 6 млн до 8 млн человек могли умереть за период пандемии коронавируса по всему миру. Об этом помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма заявила 21 мая на брифинге.
На текущий момент, добавила Асма, сообщается о 3,4 млн погибших от пандемии. По подсчётам ВОЗ, нижний порог количества смертей может превышать эти данные в два-три раза. Так получается цифра в 6−8 млн, пояснила она.
Подробности в материале: В ВОЗ предположили, сколько на самом деле погибших от COVID-19
Правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 9 711 246 человек, сообщает Kompas.
Читайте подробнее: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 9,7 млн человек
В Южной Осетии за предыдущие сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 21 мая глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева сообщила агентству «Рес».
Читайте подробнее: В Южной Осетии за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом
Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Индии будет начато в августе нынешнего года. Об этом 21 мая рассказал журналистам индийский посол в России Бала Венкатеш Варма.
Подробности в материале: В Индии уже в августе начнется производство вакцины «Спутник V»
В Молдавию в течение 21 и 22 мая доставили новую партию вакцины от COVID-19 от компании Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.
Об этом: В Молдавию доставили новую партию вакцины от COVID-19
Европейский союз планирует развивать производство вакцин от коронавирусной инфекции на Африканском континенте. Об этом 21 мая в ходе Глобального саммита по здравоохранению сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Подробности в материале: На производство вакцин в Африке ЕС намерен выделить €1 млрд
В течение ближайших трех лет правительство Китая намерено выделить еще $3 млрд развивающимся странам для оказания помощи в борьбе с пандемией и способствования в восстановлении их экономического роста. Об этом 21 мая рассказал в режиме видеоконференции председатель КНР Си Цзиньпин на Глобальном саммите по здравоохранению, который проходит в Риме.
Читайте также: Власти Китая выделят $3 млрд развивающимся странам на борьбу с пандемией
В Южной Корее одобрили для использования вакцину американской компании Moderna. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств.
Об этом: В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID-19 компании Moderna
Вакцинация подростков 12—15 лет в Польше может быть организована непосредственно в школах. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время пресс-конференции.
Читайте также: Вакцинация подростков в Польше может пройти прямо в школах
Представители Института опроса общественного мнения (CBOS), базирующегося в Варшаве, провели социологическое исследование на предмет боязни заразиться коронавирусом среди жителей Польши. Результаты опубликованы на портале Onet.pl.
Так, выяснилось, что более половины респондентов (55%) боятся заразиться SARS-CoV-2. При этом почти каждый пятый респондент (18%) выражает очень сильный страх столкнуться с коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: Более 50% жителей Польши опасаются заразиться SARS-CoV-2 — опрос
Министерство здравоохранения Польши 21 мая опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.
Так, за последние 24 часа в Польше выявили 1679 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался в стране от COVID-19 еще 191 человек. Наибольшее количество новых заражений — 221 новый случай — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее (39) — в Любушском.
Об этом: В Польше за сутки выявили более 1,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 15. Данная информация была опубликована 21 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 15 человек
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» поставляется уже в 35 стран мира, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте также: Голикова: вакцина «Спутник V» поставляется уже в 35 стран
В новой лаборатории ежедневно ПЦР-тестирование смогут пройти около 14 тысяч авиапассажиров, а результаты будут готовы уже через час после сдачи теста.
Читайте также: В аэропорту столицы Киргизии открыли лабораторию быстрого ПЦР-тестирования
Минздрав Таиланда 21 мая официально подтвердил факт выявления на территории страны 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который первоначально был обнаружен в Индии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.
Подробности в материале: В Таиланде выявили 15 случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса
За минувшие сутки на территории США выявили 30 141 новый подтвержденный случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Подробности в материале: В США за сутки выявили 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Эпидемиологическая ситуация в Черногории стабилизировалась на уровне июля 2020 года.
Подробности в материале: Эпидемиологическая ситуация в Черногории стабилизируется
Около 90% использованных доз вакцин от коронавируса во всём мире приходится на страны «Группы двадцати». Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению.
Читайте также: ВОЗ: 90% использованных вакцин от коронавируса приходится на страны G20
Международный валютный фонд предложил инициативу по борьбе с пандемией COVID-19 общей стоимостью $50 млрд, сообщает 21 мая пресс-служба фонда.
Читайте подробнее: МВФ предложил программу борьбы с пандемией на $50 млрд
Производители вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson пообещали предоставить 3,5 млрд доз препарата в страны с низким уровнем доходов, сообщает 21 мая CNN.
Читайте также: Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson снизили цену на вакцины для бедных стран
Дополнительные средства в размере €100 млн на развитие COVAX — программы предоставления вакцины от коронавируса беднейшим странам — намерена выделить Германия, сообщила 21 мая журналистам федеральный канцлер страны Ангела Меркель.
Подробности в материале: Германия пообещала ещё €100 млн на программу COVAX
Президент Киргизии отметил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и поддержания стабильности в первую очередь следует обеспечить широкий доступ к вакцинам всем гражданам ЕАЭС.
Читайте также: Глава Киргизии предлагает обеспечить доступ к вакцинам всем гражданам ЕАЭС
Послы стран Европейского союза одобрили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19, которые планируется ввести в действие на всей территории объединения с 1 июля 2021 года, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Подробности в материале: Послы ЕС одобрили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19
По данным на21 мая, в Италии умерли 125 028человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на218 (днем ранее — на 164).
Число подтвержденных носителей выросло на5218(днем ранее — на5741).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 183 476 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 291 788человек — на7698 меньше, чем днем ранее.
Читайте также: Число жертв коронавируса в Италии достигло 125 тысяч
Первыми из регионов Италии в «белую зону» (с минимальными ограничениями) 1 июня 2021 года войдут Молизе и Фриули-Венеция-Джулия (Триест), сообщили в министерстве здравоохранения. 7 июня этот список пополнится Сардинией, Лигурией (Генуя), Абруццо и Венето (Венеция). Вся Италия станет «белой зоной» 28 июня.
Подробности в материале: Регионы Италии готовятся к отмене коронавирусных ограничений
Необходимость носить маски на открытом воздухе будет сохраняться «еще пару месяцев», заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
Об этом: Премьер Италии: ходить по улицам без маски можно будет через пару месяцев
Италия готовится открыть границы для всех имеющих право на так называемый «зеленый паспорт», заявил премьер-министр Марио Драги.
Привитые одной из сертифицированных в ЕС вакцин, или сдавшие отрицательный тест на коронавирус, или переболевшие и сохранившие антитела туристы смогут посещать страну без прохождения карантина.
Итальянские «зеленые паспорта» будут выдаваться по тем же правилам, что и аналогичные «документы» всего ЕС, но в Италии они появятся раньше, отметил Драги.
Подробности в материале: В Италии «зелёные паспорта» появятся раньше, чем в остальном ЕС
Реальная смертность от коронавируса в мире может в разы превышать данные официальной статистики. Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма.
Читайте также: ВОЗ: реальная смертность от COVID-19 в разы превышает официальные данные
Власти регионов Италии должны выполнять намеченный план вакцинации и не отклоняться от него ради того, чтобы повысить свой рейтинг, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.
Местные СМИ полагают, что эта реплика была обращены к властям Кампании (где начали прививать граждан на предприятиях ранее установленной даты), а также Лигурии и Венето, где губернаторы обещают прививать не только местных жителей, но и туристов.
Подробности в материале: Власти Италии требуют от регионов прекратить прививочную самодеятельность
Туристы из других регионов Италии или из-за рубежа, приехавшие в Венецию и уже получившие первую прививку от коронавируса дома, смогут получить вторую во время своего отпуска, подтвердил губернатор региона Венето Лука Дзайа.
Губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти в свою очередь отметил, что те, кто проведут в Лигурии не меньше недели, тоже смогут рассчитывать на получение второй дозы вакцины.
Национальные власти Италии выступают против подобной самодеятельности регионов и требуют, чтобы губернаторы придерживались установленного плана вакцинации, однако экономическая заинтересованность в приезде туристов, по мнению наблюдателей, окажется для губернаторов важнее.
Подробности в материале: Власти Генуи и Венеции обещают туристам вторую прививку от коронавируса
В южноитальянском регионе Кампания (Неаполь) маски необходимо будет носить как минимум до июля 2021 года, если не до конца лета, заявил губернатор Винченцо Де Лука.
Он отметил, что даже в национальном правительстве есть «оптимисты», которые рассуждают о скором наступлении времени без масок. Однако в Кампании прививки от коронавируса сделала лишь пятая часть населения, «эту работу нужно закончить», прежде чем отменять ограничения, подчеркнул губернатор.
Об этом: Губернатор Неаполя призвал граждан не снимать маски
В Европе «уже начинает быть видимым конец этой трагедии» — коронакризиса, но в некоторых других частях мира это еще не так, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
Выступая на саммите по здравоохранению в Риме, он поддержал идею помочь бедным странам с вакциной от коронавируса, а также отметил, что пандемия напомнила о «ненормальном неравенстве в мире».
Читайте подробнее: Премьер-министр Италии увидел начало конца коронакризиса
70% граждан Италии поддерживают решение правительства страны сохранить комендантский час и постепенно сокращать его продолжительность, таковы данные опроса EMG, опубликованные в пятницу, 21 мая.
До середины мая 2021 года комендантский час действовал с 22:00 до 5:00, в настоящее время он начинается в 23:00, с 7 июня будет начинаться в полночь, а 21 июня будет отменен окончательно.
Об этом: Две трети итальянцев поддерживают сохранение комендантского часа
В мире за последние сутки зафиксировано 620 434 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 12 786 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 620 тысяч инфицированных SARS-CoV-2
Лотерею с главным призом в $1 млн среди жителей штата Орегон, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона. Об этом 21 мая заявила губернатор штата Кейт Браун во время конференции.
Подробности в материале: США: Орегон проводит лотерею с призом в $1 млн среди привитых от COVID-19
По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 982 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5280 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 46 носителей коронавируса
По официальным данным, всего в Косово выявили 107 178 случаев заражения коронавирусом. 101 099 пациентов уже здоровы. 2239 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли двое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 3840 человек.
Об этом: В Косово за сутки выявили 58 носителей коронавируса
По данным министерства, всего в Албании выявили 132 153 случая заражения коронавирусом. 128 425 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 244 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один мужчина в возрасте 77 лет — за последние сутки.
Читайте также: В Албании за сутки выявили 35 новых носителей коронавируса
Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне превысило миллион человек, сообщило 21 мая агентство Reuters со ссылкой на данные научного издания Our World in Data.
Читайте также: В Латинской Америке от COVID-19 умерли более миллиона человек
В Аргентине общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 73 тысячи человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.
Об этом: В Аргентине число умерших пациентов с COVID-19 превысило 73 тысячи
США планируют до окончания 2022 года произвести ещё порядка одного млрд доз вакцин от COVID-19 и предоставить часть этого объёма нуждающимся странам. Об этом президент США Джо Байден заявил 21 мая в ходе совместной с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пресс-конференции в Белом доме.
Читайте подробнее: За полтора года США намерены произвести ещё 1 млрд доз вакцин от COVID-19
Соединенные Штаты окажут помощь Южной Корее по вакцинации южнокорейских военнослужащих против коронавирусной инфекции, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме.
Об этом: Байден пообещал помочь провакцинировать южнокорейских военнослужащих
Власти Канады решили продлить запрет на въезд в страну из Индии и Пакистана еще на один месяц из-за индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба канадского департамента здравоохранения.
Читайте подробнее: Канада продлила запрет на въезд в страну из Индии и Пакистана
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 666 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 666 носителей коронавируса
Правительство Зимбабве ввело режим карантина в крупном городе Квекве из-за появления в регионе индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2, заявил глава зимбабвийского минздрава Константино Чивенга в официальном обращении.
Об этом: В Зимбабве закрыли крупный город на карантин из-за COVID-19
Правительство Японии рассматривает целесообразность продления режима чрезвычайной ситуации в ряде префектур страны из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK.
Читайте подробнее: В Японии не исключили продления режима ЧС из-за коронавируса
Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Об этом: Во Вьетнаме за сутки выявили 20 носителей коронавируса
В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 485 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.
Читайте подробнее: В Эфиопии за сутки выявили почти 500 случаев заражения коронавирусом
На Украине за сутки зарегистрировали 4606 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте также: На Украине за сутки выявили более 4,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 13 673 человека. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 148
Одна из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress в 2021 году пройдёт в Барселоне с личным участием большинства докладчиков, заявил один из организаторов мероприятия Матс Гранрид. В 2020 году конференция была отменена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Читайте также: Mobile World Congress 2021 пройдёт в смешанном формате
В Узбекистане за сутки от коронавируса вакцинировались 46 018 человек, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте также: В Узбекистане за сутки вакцинировались более 46 тыс. человек
В Киргизии за сутки зарегистрировали 308 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с COVID-19.
Об этом: В Киргизии с начала пандемии выявили более 102 тыс. заражений SARS-CoV-2
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Подробности в материале: В армии Южной Кореи за сутки выявили 12 носителей коронавируса
В Узбекистане за сутки зарегистрировали 308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Узбекистане с начала пандемии выявили более 98 тыс. носителей SARS-CoV-2
В Донецкой Народной Республике за сутки подтвердили 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Читайте подробнее: В ДНР за сутки зарегистрировали 286 носителей SARS-CoV-2
В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1471 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.
Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили 1471 случай заражения коронавирусом
181 новый случай инфицирования SARS-CoV-2 зарегистрировали за сутки в Армении, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте также: В Армении за сутки выявили более 180 носителей SARS-CoV-2
Более 450 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории Румынии за минувшие сутки. Об этом 22 мая сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при румынском правительстве.
Читайте также: В Румынии за сутки выявили более 450 случаев заражения SARS-CoV-2
За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 28 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Подробности в материале: В США за сутки выявили свыше 28 тыс. носителей коронавируса
В Чехии за минувшие сутки выявили свыше 670 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщает министерство здравоохранения страны.
Читайте также: В Чехии за сутки выявили свыше 670 носителей коронавируса
В Молдавии за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 100 носителей SARS-CoV-2
В Великобритании за минувшие сутки выявили 2694 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 22 мая свидетельствуют данные правительства страны.
Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявили более 2,6 тыс. носителей SARS-CoV-2
Председатель комитета по здравоохранению парламента Южно-Африканской Республики Сибонгисени Дхломо заявил, что страна заинтересована в скорейшем использовании российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Подробности в материале: В ЮАР заявили о заинтересованности в «Спутнике V»
За минувшие сутки в Греции выявили более 1,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.
Читайте также: В Греции за сутки выявили более 1,5 тыс. носителей SARS-CoV-2
За последние сутки в мире выявили 607 681 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 165 772 430 человек. Такие данные приводит 22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 600 тыс. носителей SARS-CoV-2
Только за период с начала четвёртого квартала 2020 года по второй квартал текущего года Германия потеряла 140 миллиардов евро, при этом треть этой суммы составляют экономические потери из-за возобновления карантина в связи с ростом заболеваемости COVID-19 во время второй волны коронавируса.
Об этом: Названа сумма ущерба для экономики Германии от пандемии COVID-19
В Казахстане по состоянию на 23 мая первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции были вакцинированы 1 984 761 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.
Об этом: В Казахстане почти 918 тыс. человек завершили вакцинацию от SARS-CoV-2
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 585 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 580 носителей коронавируса
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 4933 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
На Украине за сутки зарегистрировали 2533 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.
Об этом: На Украине за сутки выявили более 2,5 тысячи инфицированных коронавирусом
Вакцина американской компании Moderna будет производится в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Читайте также: Американскую вакцину Moderna будут производить в Южной Корее
В Узбекистане за сутки от коронавируса вакцинировались 42 065 человек, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Читайте подробнее: В Узбекистане за сутки вакцинировались более 42 тыс. человек
23 мая в Южную Корею доставили 438 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: Партию вакцины Pfizer доставили в Южную Корею
В Киргизии за сутки от SARS-CoV-2 вакцинировались 2575 человек, 680 из них — вторым компонентом препарата (завершили вакцинацию), сообщили 23 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Читайте также: В Киргизии от SARS-CoV-2 вакцинировались уже более 71 тыс. человек
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Читайте также: В ВС Южной Кореи за сутки выявили четырех носителей коронавируса
В Донецкой Народной Республике за сутки в результате лабораторных исследований подтвердили 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили 216 случаев инфицирования коронавирусом
В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Белоруссии с начала пандемии выявили более 386 тыс. носителей SARS-CoV-2
Украина достигла политического согласия с Европейским союзом относительно возможности взаимного признания «паспортов вакцинации», заявил 23 мая украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте также: Киев договорился с ЕС о возможном взаимном признании «паспортов вакцинации»
Более 300 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории Румынии за минувшие сутки. Об этом 23 мая сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при румынском правительстве.
Об этом: В Румынии за сутки выявили более 300 случаев заражения SARS-CoV-2
В Великобритании за минувшие сутки выявили 2235 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 23 мая свидетельствуют данные правительства страны.
Читайте также: В Великобритании за сутки выявили более 2,2 тыс. носителей SARS-CoV-2
В Греции за минувшие сутки выявили более 870 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения.
Читайте также: В Греции за сутки выявили более 870 носителей SARS-CoV-2
Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 166 346 635 человек, за последние сутки в мире выявили 563 692 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 23 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 560 тыс. носителей SARS-CoV-2
За минувшие сутки на территории Латвии было выявлено свыше 230 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Подробности в материале: В Латвии за сутки выявили свыше 230 носителей коронавируса
75 носителей SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 70 носителей SARS-CoV-2
Журналистам удалось ознакомиться с данными разведсообщества США, согласно которым трое учёных Уханьского института вирусологии якобы ещё в ноябре 2019 года обратились в больницу с заболеванием, сходным по симптомам с теми, что наблюдались у пациентов, заболевших COVID-19.
Читайте также: WSJ назвал аргумент в пользу теории об искусственной природе SARS-CoV-2
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 538 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили более 530 носителей коронавируса
За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 24,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает минздрав страны.
Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 24 тыс. носителей коронавируса
Как минимум трое ученых Уханьского института вирусологии КНР заболели предположительно COVID-19 в тяжелой форме еще в ноябре 2019 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованный доклад разведывательного сообщества США.
Об этом: WSJ: трое учёных Уханьского института тяжело болели в ноябре 2019 года
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 21,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 21 тыс. случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 35,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает минздрав страны.
Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 35 тыс. носителей коронавируса
Американская компания Johnson & Johnson направила в министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии запрос на регистрацию в стране вакцины от COVID-19 своего подразделения Janssen. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба компании.
Читайте подробнее: Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Японии
За сутки на Украине подтвердили 1334 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 68 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.
Читайте также: На Украине за сутки выявили более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Украина утром 24 мая открыла границу Молдавией, закрытую ранее в рамках мер по борьбе с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Читайте также: Украина открыла границу с Молдавией
В поддержку создания международного договора для предотвращения пандемий выступил глава немецкого минздрава Йенс Шпан. Он заявил об этом 24 мая перед открытием 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, его слова передает агентство DPA.
Читайте также: В Германии выступили за создание договора для предотвращения пандемий
24 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.
Так, за последние 24 часа в Польше выявили 1075 новых случаев заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 46 человек.
Об этом: В Польше за сутки выявили более 1 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Партия вакцины от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna прибудет в Южную Корею в начале следующей недели. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Сон Ён Рэ.
Читайте также: Первую партию вакцины Moderna доставят в Южную Корею на следующей неделе
В ходе 197 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
Эксперты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могли бы обсудить, какая из существующих в организации вакцин от COVID-19 могла бы стать общей для всех участников ЕАЭС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Читайте подробнее: В МИД РФ оценили идею создать единую вакцину от COVID-19 в ЕАЭС
За истекшие сутки на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались свыше 4,4 тыс. пациентов, и потому общее число летальных исходов превысило 300 тыс. Об этом 24 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Читайте также: В Индии число скончавшихся от COVID-19 превысило 300 тыс
Генеральная прокуратура Киргизии займется расследованием обстоятельств инцидента, в результате которого были испорчены 994 дозы вакцины «Спутник V», подаренных Россией.
Читайте также: В Киргизии расследуют случай порчи вакцины, подаренной Россией
В Грузии в течение последних суток в ходе 9598 исследования на SARS-CoV-2 выявили 388 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Об этом: В Грузии за сутки выявили более 380 носителей коронавируса
Страны G20 должны оказывать поддержку в увеличении производства и равном доступе к вакцинам для всех стран. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в своем аккаунте в Twitter.
Об этом: Президент Индонезии призвал страны G20 поддержать равный доступ к вакцинам
В Кишинёве с 26 мая начнут работать троллейбус и автобус, в которых можно будет привиться от COVID-19, заявил мэр молдавской столицы Ион Чебан 24 мая на еженедельном заседании. Трансляцию заседания вела пресс-служба мэрии.
Читайте подробнее: В Кишинёве появятся пункты вакцинации от COVID-19 на колесах
Провинция Западная Ява в Индонезии продлевает ограничения по коронавирусу до 31 мая 2021 года, сообщает CNN Indonesia.
Допадемийный режим пересечения границы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлён на один месяц. Об этом 24 мая заявил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: В Приднестровье продлили допандамийный режим пересечения границы
На острове Кипр зарегистрировали первый летальный исход от последствий тромбоза среди прошедших вакцинацию от COVID-19 препаратом Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба кипрской государственной организации здравоохранения (Okypy).
Подробности в материале: На Кипре сообщили о гибели женщины после вакцинации препаратом AstraZeneca
Информация о тяжёлой болезни до пандемии коронавирусной инфекции трёх сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности. Такое заявление сегодня, 24 мая, в ходе регулярного брифинга сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНРЧжао Лицзянь.
Читайте подробнее: В Китае опровергли сообщения о болезни трёх вирусологов из Уханя в 2019 г
24 мая новостная служба SVT Nyheter сообщила, что в ходе проведенного журналистского расследования выяснилось, за время пандемии коронавируса порядка девяти регионам Швеции пришлось возвращать средства индивидуальной защиты (СИЗы) из-за плохого качества закупленных товаров.
Об этом: SVT: девять регионов Швеции заказали СИЗы низкого качества
Министерство здравоохранения Индонезии приступило к вакцинации людей старше 50 лет, сообщает Kompas.
Читайте также: В Индонезии приступили к вакцинации людей старше 50 лет
На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
Об этом: На базе США в Южной Корее выявили ещё одного носителя коронавируса
23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко своими действиями принудил самолет Ryanair, следовавший в Литву, приземлиться в Минске, с целью арестовать критически настроенного к режиму журналиста и политического активиста Романа Протасевича. Иностранный репортер шведской новостной службы SVT Nyheter Элин Йонссон постаралась разобраться в произошедшем и объяснить мотивы белорусских властей.
Об этом: SVT: арест Протасевича в Минске является хорошо спланированной акцией
Медицинские маски на сумму более 30 миллионов крон (€3 млн) были отправлены столичными властями обратно поставщику после того, как мэрию не удовлетворило качество закупленного материала. Вскоре был начат процесс возврата товара, но он был приостановлен до того, как дело дошло до суда. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Читайте также: Власти Стокгольма потратили €3 млн на закупку некачественных масок
Многие владельцы торговых точек в Швеции пережили тяжелые времена во время пандемии коронавируса. Однако поскольку вакцинация от COVID-19 в стране проходит должным образом, многие предприниматели теперь видят заметное улучшение на рынке, выражающееся прежде всего в наплыве в торговые центры покупателей пенсионного возраста. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: В ТЦ в Швеции наблюдается рост числа посетителей-пенсионеров — SVT
21 мая в Стокгольме стартовала запись на прием для вакцинации от COVID-19 для граждан, родившихся в 1976 году или ранее. Вскоре стало известно, что интерес к вакцинации оказался настолько большим, что время посещения забронировали десятки тысяч жителей шведской столицы. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: За выходные в Стокгольме на вакцинацию записались десятки тысяч людей
Пандемия коронавирусной инфекции сильно ударила по гражданскому обществу в Швеции. Некоммерческие ассоциации ощущают на себе все более плачевное финансовое положение, что приводит к тому, что все большему количеству нуждающихся людей становится трудно сделать так, чтобы их голоса были услышаны. Об этом 24 мая сообщила государственная новостная служба Швеции TT.
Читайте также: Пандемия коронавируса «ударила» по гражданскому обществу в Швеции — TT
24 мая студию шведского телеканала SVT посетил специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний профессор Каролинского института (Стокгольм) Йоаким Дилнер, который постарался ответить на актуальные вопросы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в том числе — стоит ли прививаться от COVID-19 вторым компонентом вакцины тем, кто уже перенес заболевание.
Читайте также: Нужно ли прививаться второй дозой тем, кто переболел COVID-19?
Власти Турции предложили России модель создания условий безопасного туризма — возобновление полетов в первую очередь на курорты, заявил 24 мая министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
Читайте также: В Турции предложили России возобновить полёты в курортные регионы
В Индии запущено производство «Спутник V».
В Кишинёве с 28 по 30 мая пройдет новый марафон вакцинации от COVID-19, заявил мэр молдавской столицы Ион Чебан 24 мая на еженедельном заседании. Трансляцию заседания вела пресс-служба мэрии.
Читайте подробнее: В Кишинёве пройдет новый марафон вакцинации от COVID-19
Председатель комитета по борьбе с коронавирусом в Индонезии Арлангга Хартарто заявил, что жители должны сохранять бдительность в отношении всплеска случаев заражения SARS-CoV-2 в следующие 4−5 недель, поскольку число случаев заболевания начало расти, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: Число активных случаев COVID-19 в Индонезии выросло на 5,2%
Новый центр вакцинации на острове Родос готов начать свою работу в понедельник, 24 мая, передает AMNA. Греческие СМИ называют помещение «мегацентром».
Об этом: На греческом острове Родос открылся «мегацентр» вакцинации
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5907 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Читайте также: В Индонезии за сутки выявили почти шесть тысяч носителей коронавируса
За сутки к утру понедельника, 24 мая, в Израиле было диагностировано 27 новых случаев коронавируса, сообщает минздрав.
В настоящее время в стране насчитывается 500 активных случаев коронавируса. Из них 103 пациента госпитализированы, а остальные находятся на карантине в своих домах.
Читайте также: В Израиле за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом
Казахстанские юмористы обсуждают тему вакцинации.
https://www.facebook.com/meirzhanmakefilms/posts/1825696407628621
Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Индии начали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Panacea Biotec. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба РФПИ.
Читайте подробнее: В Индии начали производить российскую вакцину «Спутник V»
За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 217 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 153
Распространение коронавируса в Южной Осетии удалось сдержать благодаря помощи со стороны России, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 24 мая, выступая с посланием к народу и парламенту страны. Трансляцию выступления вела телекомпания «Ир».
Об этом: Пандемию в Южной Осетии удалось сдержать благодаря России — Бибилов
За все время пандемии коронавирусной инфекции от COVID-19 и вызываемых им последствий умерли не менее 115 тыс. медицинских работников. Об этом 24 мая рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Читайте также: В ВОЗ назвали число умерших от COVID-19 медицинских работников
В Сингапуре одобрили респираторный тест на COVID-19 под названием Breathonix, сообщает CNN Indonesia.
Особые карантинные меры, действовавшие на греческом острове Калимнос, были отменены в понедельник, 24 мая, передает AMNA.
Согласно сообщению Генерального секретариата по гражданской защите, с учетом улучшения эпидемиологической картины на острове Калимнос было принято решение отменить специальные ограничительные меры, введенные на острове 5 мая, чтобы ограничить распространение коронавируса.
Подробности в материале: На греческом острове Калимнос сняты особые карантинные меры
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире в будущем появится новый смертоносный вирус. Он рассказал об этом 24 мая на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.
Читайте также: Генеральный директор ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса
В Индонезию доставят восемь млн доз китайской вакцины Sinovac против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: В Индонезию доставят новую партию китайской вакцины от коронавируса
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) члены Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса приняли решение отменить ряд карантинных ограничений. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба главы республики.
Об этом: В Приднестровье объявили о смягчении карантинных мер
Правительство Индонезии решило продлить ограничения по коронавирусу с 1 по 14 июня 2021 года из-за роста числа активных случаев COVID-19, сообщает CNN Indonesia.
Об этом: Власти Индонезии продлят до 14 июня ограничения по коронавирусу
Уровень заражения коронавирусом в Израиле очень низок и нет никаких оснований для ограничений, заявил координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Эш в интервью радио 103FM 24 мая.
Об этом: Профессор призвал снять коронавирусные ограничения в Израиле
Министр сообщил журналистам, что в настоящее время к в день проходит иммунизация 10 тысяч человек. По словам Филипче, в случае сохранения нынешней динамики вакцинации и росте заинтересованности граждан в вакцине уже к августу большая часть населения будет вакцинирована.
Читайте также: В минздраве Северной Македонии ожидают новой волны эпидемии осенью
За последние сутки в стране скончались 18 пациентов с диагнозом COVID-19, днем ранее умерли 15 человек. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 146 940 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходит 2798 человек.
Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили семь носителей коронавируса
Граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» и имеющие сертификат об этом, не будут испытывать проблем со въездом на территорию Греции. Об этом 24 мая заявил глава греческого МИД Никос Дендиас на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Об этом: У привитых «Спутником V» не будет проблем с въездом в Грецию — Дендиас
Некоторые украинские школы могут продолжить работать удалённо из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил министр образования Украины Сергей Шкарлет.
Читайте подробнее: На Украине заявили о небольшом падении уровня образования из-за пандемии
Президент Киргизии выразил особую признательность российской стороне за бесценную поддержку, оказанную Россией с момента начала пандемии коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: Садыр Жапаров поблагодарил Владимира Путина за поддержку Киргизии
За минувшие сутки на территории США выявили 12 853 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало одним из самых низким показателей за 2021 год. Об этом 24 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Читайте также: Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в США упало до 12 тыс
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Республики Корея Пак Пен Сок договорились развивать межпарламентские отношения РФ и Республики Корея в сфере технологий и производства вакцины от коронавируса.
Читайте также: Спикеры Госдумы и нацсобрания КНДР обсудили вакцинацию
Концерн AstraZeneca снова отложил поставку своих вакцин от COVID-19 в Польшу. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик в эфире Polskie Radio.
Читайте подробнее: Компания AstraZeneca снова отложила поставку вакцин в Польшу
Одним из главных минусов дистанционного обучения школьников и гимназистов Латвии в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 стало резкое падение их успеваемости, что грозит тысячам таких детей либо продлением учебного года, либо отчислением. Об этом сообщил новостной портал гостелерадиовещания Латвия lsm. lv со ссылкой на руководителей учебных заведений страны.
Читайте также: Тысячам школьников Латвии грозит отчисление в связи с эпидемией
Исследование, проведённое в Аргентине, подтвердило высокую эффективность российской вакцины «Спутник V» против «бразильского» штамма коронавируса, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Подробности в материале: В Аргентине оценили эффективность «Спутника V» против «бразильского» штамма
Вакцинацию российским препаратом «Спутник V» от коронавирусной инфекции прошёл боливийский президент Луис Арсе, сообщает 24 мая Боливийское информационное агентство.
В Мексике 23 мая зарегистрировали 50 смертей по причине коронавирусной инфекции, что стало самым низким суточным показателем за последний год, сообщает 24 мая Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Об этом: В Мексике зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 за год
В Аргентине начался новый девятидневный карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает 24 мая BBC со ссылкой на заявление президента страны Альберто Фернандеса.
Читайте также: Аргентина снова закрылась на карантин из-за нового скачка COVID-19
В Индии выявили по меньшей мере 8 484 случая заражения мукормикозом («чёрной плесенью»), сообщает 24 мая CNN со ссылкой на местные СМИ.
Читайте также: В Индии выявили свыше 8 тыс. случаев заражения «чёрной плесенью»
Штат Северная Каролина, США, предлагает заплатить жителям $25 за получение первой дозы вакцины от COVID-19, сообщает 24 мая CNN со ссылкой на объявление местного департамента здоровья и социальных услуг (NCDHHS).
Читайте подробнее: От лотереи к зарплате — в США заплатят тем, кто привился от COVID-19
В воскресенье, 23 мая, 1,86 млн человек прошли посадку в аэропортах США. Это самый высокий показатель, зарегистрированный с начала пандемии коронавируса, сообщает 24 мая CNN со ссылкой на администрацию транспортной безопасности США (TSA).
Читайте подробнее: Авиасообщение в США вернулось к докоронавирусным показателям
Директор лаборатории Пекина по биологической безопасности сообщил 24 мая, что новый доклад разведывательного сообщества США (IC), указывающий на первые случаи заражения COVID-19 среди китайских ученых в 2019 году, является «сплошным враньем». Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.
Об этом: «Сплошное вранье» — в Пекине прокомментировали новый доклад США о COVID-19
Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 24 мая провел встречу с послом республики Хорватия в крае.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подписали соглашение о передаче Хорватией Косово 10 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Об этом: Хорватия передаст Косово 10 тысяч доз вакцины от коронавируса
В Черногории по состоянию на вечер 24 мая не зарегистрировано смертей от COVID-19, а число новых случаев заражения коронавирусом составляет 43, сообщил институт общественного здравоохранения.
Читайте также: В Черногории за сутки не зарегистрировали смертей от COVID-19
В Черногории было использовано 157 592 дозы вакцины против коронавируса, сообщило министерство здравоохранения.
Об этом: В Черногории первую дозу вакцины получили 19% населения
По данным министерства, всего в Албании выявили 132 215 случаев заражения коронавирусом. 128 826 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2445 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один мужчина в возрасте 66 лет — за последние сутки.
Об этом: В Албании за сутки выявили всего шесть новых носителей коронавируса
Всемирная организация здравоохранения третью неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире. Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю число выявленных инфицированных снизилось на 14,2%, число умерших — на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей.
Подробности в материале: ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд
В мире за последние сутки зафиксировано 508 074 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 807 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено полмиллиона новых случаев COVID-19
По данным на24 мая, в Италии умерли 125 335человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на110 (днем ранее — на 72).
Число подтвержденных носителей выросло на2490(днем ранее — на3995).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 194 672 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 276 439человек — на4653 меньше, чем днем ранее.
Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привили 10 миллионов человек
По официальным данным, всего в Косово выявили 107 258 случаев заражения коронавирусом. 101 467 пациентов уже здоровы. 2240 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходит 3551 человек.
Читайте также: В Косово за сутки выявили 14 носителей коронавируса
Все жители североитальянской Лигурии (Генуя) вне зависимости от возраста с 24 мая могут записаться на прививку от коронавируса, заявил губернатор Джованни Тоти.
При этом ни Pfizer, ни Moderna для таких прививающихся доступны не будут — только AstraZeneca и Johnson and Johnson.
Тоти отметил, что и сам намерен записаться в эту «очередь вне очереди» и привиться вакциной AstraZeneca вместо Pfizer, чтобы сделать это быстрее.
Подробности в материале: В Генуе предлагают привиться от COVID-19 вне очереди — вакциной AstraZeneca
С 17 по 23 мая 2021 года на территории Республики Сан-Марино не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса, сообщили местные власти 24 мая. В республике используют для прививочной кампании российскую вакцину «Спутник V». Граждане соседней Италии по решению своих властей получить такую прививку не могут.
Об этом: В Сан-Марино благодаря «Спутнику V» уже неделю нет новых случаев COVID-19
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, большая часть поставки, 5850 доз, были куплены страной и ещё 4680 поступили в качестве дара от Евросоюза, предусмотренного трехсторонним соглашением в рамках программы Team Europe.
Об этом: В Северную Македонию прибыли еще 10 тысяч доз вакцины от коронавируса
В Хорватии, в соответствии с результатами 2704 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 26 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 24 мая.
Читайте также: В Хорватии зафиксировано 74 новых случая заражения коронавирусом
Власти регионов Италии при желании легко смогут решить проблему «второй прививки в отпуске», заявил директор по санитарным вопросам национального инфекционного госпиталя «Спалландзани» Франческо Вайя.
Ранее руководители некоторых регионов страны (в том числе Венето, Лигурии и Лацио) выразили готовность делать вторую прививку от коронавируса всем туристам, кто в должное время будет находиться на их территории. У других губернаторов эта идея не вызвала энтузиазма.
Достаточно обменяться региональными базами данных, это нетрудно, если исходить из того, что в центре внимания должны быть интересы граждан, а не удобство организации, отметил Вайя.
Читайте подробнее: Итальянские врачи просят разрешить прививаться от коронавируса в отпуске
44% граждан Италии набрали вес за время пандемии и карантина, таковы итоги исследования национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.
Еда в этот период принималась более калорийная, констатировали авторы исследования.
Открытие спортзалов накануне сезона летних отпусков — одно из самых востребованных послаблений, утвержденных властями в последние недели, сказано также в исследовании.
Читайте подробнее: Почти половина итальянцев набрали вес за время пандемии
Во второй половине июля 2021 года в Италии может быть отменен обязательный масочный режим на открытом воздухе, заявил в интервью La Stampa глава национального Высшего совета здравоохранения Франко Локателли.
Масочный режим в закрытых помещениях в указанный период еще будет сохраняться, хотя, возможно, для тех, кто уже привился или не относится к «группам риска», также будет отменен, предположил эксперт.
Подробности в материале: Врачи Италии ждут отмены масочного режима в июле 2021 года
24 мая будет подписан протокол об организации вакцинации от коронавируса на миланских предприятиях, заявил глава региона Ломбардия Аттилио Фонтана.
Этот режим уже действует в ряде регионов страны.
Власти Ломбардии рассчитывают, что прививочная кампания на рабочих местах поможет завершить вакцинацию всех жителей региона до конца июля 2021 года.
Читайте подробнее: Жителям Милана разрешат прививаться на рабочих местах
В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 1893 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 24 мая.
Читайте также: В Боснии и Герцеговине выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 9298 проведённых ПЦР-тестов, выявили 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 11 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 68 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 24 мая.
Подробности в материале: В Сербии зафиксировано 376 новых случаев заражения коронавирусом
В Омане за прошедшие сутки выявили 857 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Оманское новостное агентство (ONA).
Читайте подробнее: В Омане за сутки выявили свыше 850 носителей коронавируса
На Кубе за прошедшие сутки выявили 1155 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте также: На Кубе за сутки выявили свыше 1100 носителей SARS-CoV-2
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 516 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили более 500 зараженных коронавирусом
В Колумбии за прошедшие сутки умерли 483 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Подробности в материале: В Колумбии число умерших пациентов с COVID-19 превысило 85 тысяч
В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 306 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.
Об этом: В Эфиопии число зараженных коронавирусом приблизилось к 270 тысячам
Во Вьетнаме за сутки выявили 57 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Читайте также: Во Вьетнаме за сутки выявили 57 носителей коронавируса