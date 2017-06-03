Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция

23:50 13.05.2021 Епископ Дода Джерджи выразил надежду на скорейшее завершение пандемии и возвращение к обычной жизни, а также пожелал верующим мусульманам, чтобы праздник был наполнен любовью, миром, духом прощения и примирения. Подробности в материале: Католический епископ поздравил лидера мусульман Косово с Ураза-Байрамом

23:58 13.05.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, праздничная программа длилась с 5:40 до 6:20. Намаз продолжался с 6:10 до 6:20 по местному времени с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса. Читайте подробнее: В Албании мужчина устроил скандал после праздничного намаза

00:42 14.05.2021 Правительство Хорватии 13 мая приняло решение направить по 10 тысяч доз вакцины от коронавируса Албании и Северной Македонии в качестве гуманитарной помощи. В заседании правительства принял участие министр иностранных и европейских дел Хорватии Грлич Радман. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Радман отметил, что Европейская комиссия выделила обеспечение помощью в виде вакцин от коронавируса странам региона Западные Балканы в качестве приоритета. Читайте также: Хорватия направит по 10 тыс. доз вакцины от коронавируса в Скопье и Тирану

00:43 14.05.2021 Процесс вакцинации населения от коронавируса в Косово был приостановлен 13 мая по случаю празднования одного из главных мусульманских праздников, Ураза-Байрама. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в заявлении министерства здравоохранения Косово говорится, что вакцинация будет продолжена уже в пятницу, 14 мая. Об этом: Из-за Ураза-Байрама в Косово временно прервали вакцинацию населения

00:49 14.05.2021 На сегодняшний день во всем мире от коронавируса было привито более 1 миллиарда 370 миллионов человек. Турция 13 мая заняла восьмое место в мире, привив 25 миллионов 466 тысяч 743 человека. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7. Подробности в материале: Турция заняла восьмое место в мире по числу привитых от коронавируса

01:01 14.05.2021 В Бангладеш за прошедшие сутки выявили 1290 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает управление здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Бангладеш выявили за сутки почти 1,3 тыс. носителей коронавируса

01:03 14.05.2021 Соединённые Штаты не удовлетворены исследованием обстоятельств распространения коронавируса в Китае, которое проводилось под контролем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил 13 мая госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой австралийского МИД Марис Пейн. Об этом: США выразили неудовлетворение исследованием происхождения коронавируса

01:03 14.05.2021 По меньшей мере 109 палестинцев погибли с начала авиаударов Израиля по сектору Газа, 13 мая сообщили в пресс-службе минздрава Газы. Читайте также: При авиаударах по сектору Газа погибли 109 палестинцев

02:33 14.05.2021 Появление новых штаммов коронавирусной инфекции, завезенных на Кубу, могло вызвать рост заболеваемости COVID-19 в республике, сообщает газета Granma. Читайте также: На Кубе назвали возможную причину роста заболеваемости COVID-19

03:54 14.05.2021 Использование российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрено на Мальдивах, 13 мая сообщается на странице препарата в Twitter. Читайте подробнее: На Мальдивах одобрили применение вакцины «Спутник V»

04:36 14.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 747 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 130 тысяч

04:56 14.05.2021 Новые правила въезда для иностранцев ввели власти Шри-Ланки из-за угрозы распространения коронавируса, 13 мая сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России АТОР. Подробности в материале: В Шри-Ланке ужесточили правила въезда для иностранцев

05:29 14.05.2021 У большинства иностранных студентов, у которых ранее выявлено заражение коронавирусом, заболевание проходит в лёгкой форме. Читайте подробнее: Ульяновские врачи оценили состояние иностранных студентов с коронавирусом

05:37 14.05.2021 Власти Филиппин запретили въезд иностранцев в страну из Омана и Объединенных Арабских Эмиратов, заявил представитель филиппинского президента Гарри Рок в ходе пресс-конференции. Об этом: Филиппины запретили въезд в страну из Омана и ОАЭ

06:06 14.05.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявил 30 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: Во Вьетнаме за сутки выявили 29 локальных случаев заражения коронавирусом

06:49 14.05.2021 Средняя продолжительность жизни людей из-за перенесенного заболевания COVID-19 сокращается на 1,5−2 года, 13 мая заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По словам биолога, речь идет о ситуации в развитых странах. «Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах продолжительность жизни снизилась на 1,5−2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», — сказала эксперт, слова которой цитирует РИА Новости. Об этом: Биолог заявила о влиянии COVID-19 на продолжительность жизни

06:58 14.05.2021 13 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране превысило 76 231 человека, при этом 297 иранцев скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране COVID-19 за сутки унес жизни 297 человек

06:59 14.05.2021 Медицинский специалист CNN доктор Лиана Вен была удивлена, услышав, что, согласно новым рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вакцинированные граждане могут перестать носить маски. Об этом 13 мая сообщает CNN. Подробности в материале: Разрешение CDC снять маски «сбивает с толку» граждан США — CNN

07:00 14.05.2021 Первая леди США Джил Байден почувствовала себя «голой» после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил вакцинированным от COVID-19 гражданам не носить маски. Об этом 13 мая сообщает CNN. Читайте также: Первая леди США почувствовала себя «голой» без маски

07:09 14.05.2021 Флешмоб «Я — вакцинировался, а ты» стартовал в Белоруссии. ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования».minzdrav.gov.by

07:13 14.05.2021 Уже более 350 тысяч человек поддержали петицию с требованием отмены летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, которую на онлайн-платформе change.org разместил японский адвокат и политик Кэндзи Уцуномия. Об этом свидетельствуют данные этой платформы для голосований. Читайте также: Петицию за отмену Олимпиады в Токио подписали 350 тысяч человек

07:36 14.05.2021 Комментируя решение о том, что привитые американцы могут ходить без масок в большинстве мест, главный инфекционист США отметил: «Мы должны ослабить ограничения, чтобы люди могли почувствовать, что они возвращаются к нормальной жизни».

07:41 14.05.2021 Экстренное использование препарата американской компании Moderna для массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции одобрено в Таиланде. Об этом 13 мая сообщил на своем сайте фармрегулятор королевства. Читайте также: В Таиланде одобрили экстренное применение вакцины Moderna от COVID-19

07:44 14.05.2021 Депутат Европарламента от Италии Иньяцио Коррао обратился к Еврокомиссии с письмом, в котором выразил обеспокоенность тем, что некоторые жители стран ЕС предпочитают прививаться от COVID-19 за пределами объединения. Подробности в материале: В Европарламенте обеспокоены вакцинацией граждан за пределами Евросоюза

08:14 14.05.2021 Семь новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые за три недели, сообщили 14 мая в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Подробности в материале: В Китае сообщили о первых случаях заболевания COVID-19 за три недели

08:16 14.05.2021 С требованием отменить летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2021 года обратился к правительству Японии профсоюз врачей страны. Об этом 14 мая сообщает телеканал NHK. Читайте также: Профсоюз врачей Японии потребовал от правительства отменить Олимпиаду

08:20 14.05.2021 13 мая в Южную Корею доставили 835 тыс. доз вакцины британо-шведской компании AstraZeneca в рамках программы COVAX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: Партию вакцины AstraZeneca доставили в Южную Корею

08:25 14.05.2021 В Молдавии в течение суток 13 мая выявили 213 случаев заражения коронавирусом в ходе 4452 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 200 носителей коронавируса

08:39 14.05.2021 Правительство Японии намерено 14 мая объявить режим усиленных санитарных мер из-за роста числа выявляемых носителей коронавируса еще в трех префектурах стран. Об этом 14 мая сообщает агентство Kyodo. Об этом: В Японии из-за пандемии введут режим ЧС еще в трех префектурах

08:41 14.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 7 139 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки от COVID-19 привили более 7,1 тыс. человек

08:53 14.05.2021 За сутки на Украине подтвердили 7562 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 287 летальных исходов, обусловленных COVID-19. Об этом: На Украине за сутки выявили более 7,5 тыс. носителей коронавируса

09:05 14.05.2021 Граждане США, которые полностью привиты от коронавирусной инфекции, могут отказаться от ношения масок и социального дистанцирования как на улице, так и в большинстве случаев в помещениях. Такое разрешение дали центры по контролю и профилактике заболеваний США, передаёт телеканал CBS News. Подробности в материале: Полностью привитым от COVID-19 гражданам США разрешили не носить маски

09:08 14.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 343 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество превысило 24 млн. Об этом 14 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Об этом: В Индии общее число выявленных носителей коронавируса превысило 24 млн

09:15 14.05.2021 В Южной Корее до 15 июня продлили действие предупреждения о нежелательности заграничных путешествий в связи с пандемией коронавируса, объявленного 23 марта 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Читайте также: В Южной Корее вновь продлили предупреждение о заграничных поездках

09:25 14.05.2021 Известие о том, что наличие неврологических осложнений шестикратно повышает риск смерти от коронавируса, достаточно сильно смутило кандидата медицинских наук, врача высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павла Шумихина («Единая Россия»). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он назвал его «дискутабельным»: »Относительно шестикратного увеличения риска смерти при наличии неврологических осложнений коронавирусной инфекции — мне этот вывод представляется весьма дискутабельным. Авторы исследования заявляют, что подобный риск имеет место даже у пациентов с вполне безобидными проявлениями — наподобие потери вкуса. Учитывали ли авторы при анализе смертности наличие у пациентов с коронавирусной инфекцией наряду с неврологическими расстройствами характер и выраженность поражения дыхательной и сердечно-сосудистой систем?..» Читайте также: Врач не верит в симптомы, «шестикратно повышающие» смертность от COVID-19

09:25 14.05.2021 В Польше сделано уже более 15 миллионов прививок от COVID-19. Об этом написал 13 мая глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter. Читайте также: В Польше сделали более 15 млн прививок от COVID-19

09:28 14.05.2021 28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 13 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии выявили почти 30 носителей коронавируса за сутки

10:05 14.05.2021 В ходе 701 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 52 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

10:07 14.05.2021 Министерство здравоохранения Эстонии присоединится к новому соглашению с производителем вакцины от коронавируса концерном Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны, отметив, что до 2024 года Эстония получит дополнительно 2,6 миллиона доз вакцины. Подробности в материале: Эстония дополнительно закупит у Pfizer более 2,6 млн доз вакцины

10:24 14.05.2021 Оперштаб Москвы: Греция примет вакцинированных «Спутником V» туристов. Как заявил министр туризма страны Харис Теохарис, с 15 мая страна открывает туристический рынок для зарубежных туристов.

10:39 14.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 38 468 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1390 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 14 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили почти 1400 носителей коронавируса

10:47 14.05.2021 В результате падение давления в системе подачи кислорода как минимум 15 пациентов с COVID-19 скончались в больнице при Государственном медицинском колледже в индийском штате Гоа (GMCH). Об этом 14 мая сообщает газета The Indian Express. Читайте также: В Индии из-за сбоя в системе подачи кислорода скончались 15 пациентов

10:52 14.05.2021 Одобрение на отправку в Эквадор вакцины от COVID-19 «Спутник V» получило от Российского фонда прямых инвестиций министерство здравоохранения латиноамериканской страны. Об этом 14 мая сообщает эквадорский МИД на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: РФПИ одобрил отправку российской вакцины «Спутник V» в Эквадор

11:07 14.05.2021 Латвия находится на шестом месте в Евросоюзе и Европейской экономической зоне по уровню заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний страны со ссылкой на общие данные. Таким образом, Латвия ухудшила свои показатели — в конце апреля она была на восьмом месте. Об этом: Латвия ухудшила свои показатели по заболеваемости COVID-19

11:19 14.05.2021 В индийском городе Хайдарабад 14 мая начали использовать для вакцинации от COVID-19 российский препарат «Спутник V». Об этом 14 мая сообщает индийская компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Об этом: В Индии началась вакцинация от COVID-19 с использованием «Спутника V»

11:24 14.05.2021 Вторая партия из 24 000 доз вакцины AstraZeneca прибудет 14 мая вечером в аэропорт Подгорицы, сообщило министерство здравоохранения Черногории. Об этом: В Черногорию прибудет очередная партия вакцины AstraZeneca

11:29 14.05.2021 Бывший президент Чехии Вацлав Клаус получил от гигиенической станции Праги штраф в размере 10 тыс. крон (около $470) за то, что в январе текущего года он нарушил связанные с коронавирусом противоэпидемические меры — вначале посетил ресторан, при том что рестораны с осени 2020 года закрыты в стране из-за пандемии, а затем появился на улице без защитной маски. Об этом 14 мая сообщает издание Blesk. Читайте подробнее: Бывшего президента Чехии оштрафовали за отсутствие защитной маски

11:31 14.05.2021 Ситуация с мутациями коронавируса SARS-CoV-2 в Индии имеет опасную особенность. Об этом 14 мая заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарий отметил, что в Индии на данный момент распространение и мутации коронавируса носят неконтролируемый характер. Подробности в материале: Онищенко рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса

11:41 14.05.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 412 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает минздрав ДНР. Об этом: В ДНР за сутки выявили 412 носителей коронавируса

12:17 14.05.2021 Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия предложила свою вакцину от ковида всем партнерам по линии ООН, «двадцатки» и других объединений.

12:35 14.05.2021 Сингапур введет строгие ограничения на социальную и другую общественную деятельность, начиная с 16 мая и заканчивая серединой июня, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Власти Сингапура вводят локдаун

12:37 14.05.2021 Греция вновь открыла границы для туристов. Тем, кто привился или получил отрицательный тест на коронавирус, не придётся проходить двухнедельный карантин.

12:48 14.05.2021 В Швеции ограничения по коронавирусу начнут постепенно сниматься 1 июня после сообщения правительства от 12 мая. Однако решение центральных властей сопровождалось большим количеством предупреждений со стороны премьер-министра Стефана Лёвена, который дал четко понять, что, в случае ухудшении ситуации с коронавирусом в стране, никаких послаблений не будет. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter. Подробности в материале: DN: почему власти Швеции так неохотно идут на послабление карантина?

12:49 14.05.2021 В Швеции не достигаются целевые показатели, согласно которым в стране должно быть не менее 20% свободных коек в отделениях интенсивной терапии. С конца марта резервные мощности в системе здравоохранения для приема и лечения пациентов с COVID-19 уменьшаются каждый день. Расследование журналистов телеканала SVT показывает, что система здравоохранения Швеции находится на пределе своих возможностей, о чем 14 мая проинформировала новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции заканчивается коечный фонд для ковид-пациентов — SVT

12:53 14.05.2021 Нагрузка на систему здравоохранения Швеции за последний год, отмеченный пандемией коронавируса, продолжала расти, что привело к ухудшению ситуации. В своей авторской статье от 14 мая журналист телеканала SVT Оскар Йонссон перечислил проявления наблюдаемого кризиса. Об этом: Ситуация в системе здравоохранения в Швеции хуже, чем в прошлом году — SVT

12:59 14.05.2021 14 мая на страницах одного из крупнейших дневников в Швеции было опубликовано письмо читательницы Сюзанны Эриксон Линдберг, пациентки, оказавшейся в группе риска по COVID-19. Сама Линдберг отмечает, что власти Швеции могли бы пойти на жесткие меры и остановить распространение коронавирусу, но делать этого не стали — почему? Об этом: DN: почему Швеция выбрала другой путь в борьбе с пандемией?

13:00 14.05.2021 В целевой группе по борьбе с COVID-19 заявили, что в Индонезии за сутки выявили 2633 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 2633 случая заражения коронавирусом

13:05 14.05.2021 13 мая, в США разрешили вакцинировать от COVID-19 12-летних детей, после чего появилась информация, что власти ЕС также могут дать разрешение на введение вакцины детям в возрасте 12−17 лет. В частности, в Швеции подтвердили, что решение европейского регулятора ожидается в ближайшие недели. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции от COVID-19 начнут прививать подростков

13:07 14.05.2021 14 мая правительство Швеции опубликовало пресс-релиз, согласно которому существующие целевые показатели по вакцинации всего взрослого населения Швеции от COVID-19 к осени текущего года сохраняются. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: Правительство Швеции подтвердило актуальность графика вакцинации

13:11 14.05.2021 В Кремле надеются, что помощь, оказываемая Индии в борьбе с коронавирусом, поможет этой стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы знаете, что сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии, где была и Россия. Мы надеемся, что эта помощь поможет пропорционально в борьбе с коронавирусом, борьбе с этой яростной вспышкой, которую сейчас переживают наши индийские партнеры», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков рассказал о помощи Индии в борьбе с коронавирусом

13:12 14.05.2021 В качестве примера тесного сотрудничества с Грецией премьер-министр Северной Македонии рассказал о том, что Мицотакис предложил Северной Македонии помощь с вакцинами, однако столкнулся с препятствиями, связанными с юридическими аспектами соглашения с компанией-производителем вакцин Pfizer. Ранее из-за условий соглашения с компанией премьер-министр Албании Эди Рама не смог оказать обещанную помощь вакцинами Косово. При этом Заев отметил, что Греция выделила 2,65 миллиона евро на закупку оборудования для Северной Македонии в то время, когда страна находилась на самом сложном этапе борьбы с вирусом. Читайте подробнее: Греция предложила Северной Македонии помощь с вакцинами от COVID-19

13:32 14.05.2021 14 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в республике за последние сутки. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 3 288 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 в стране еще 289 человек. Читайте подробнее: В Польше за сутки выявили почти 3,3 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

14:12 14.05.2021 По сообщению РФПИ, поставка второй партии вакцины «Спутник V» в Индию ожидается до 16 мая.

14:17 14.05.2021 Россия играет важную роль в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 14 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве. Читайте также: Генсек ООН заявил о важной роли России в борьбе с пандемией

14:20 14.05.2021 Центры вакцинации от COVID-19 в Молдавии начинают работать в выходные дни. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В минздраве Молдавии сообщили о ходе вакцинации от COVID-19

14:52 14.05.2021 Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР одобрил заявку Сингапурского Красного Креста (SRC) на реализацию программы по оказанию гуманитарной помощи Северной Корее. Об этом сообщает Yonhap News. Читайте также: СБ ООН одобрил поставку диагностических тестов в КНДР

14:55 14.05.2021 В столице Монголии 95% взрослого населения получило первую дозу вакцины, 52% — обе дозы вакцины от коронавируса. Подробности в материале: В Монголии откроются бассейны, кофейни и учебные центры

15:05 14.05.2021 В Турции с 17 мая начинается процесс нормализации после введенного локдауна, заявил 14 мая президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности в материале: В Турции с 17 мая начнётся процесс нормализации после введённого локдауна

15:06 14.05.2021 На Бали с начала пандемии от COVID-19 умерли 333 человека, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: На Бали назвали число случаев смерти от COVID-19

15:14 14.05.2021 Moderna пополнила список вакцин, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Источник: who.int

15:27 14.05.2021 За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 38 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки выявили свыше 38 тыс. новых носителей коронавируса

15:28 14.05.2021 Уже до конца текущей недели в Индию должна поступить вторая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций 14 мая. Об этом: В РФПИ назвали срок поставки второй партии «Спутника V» в Индию

15:57 14.05.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1109 и достигло 373 351. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили 1109 носителей коронавируса

15:59 14.05.2021 Литва решила безвозмездно передать Грузии 15 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 14 мая рассказала министр здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Читайте подробнее: Литва передаст Грузии 15 тыс. доз вакцины от COVID-19

16:18 14.05.2021 14 мая министр здравоохранения Польши Адам Недзельский провел пресс-конференцию, в ходе которой призвал население продолжать носить защитные маски в помещениях. Об этом сообщает Polskie Radio. Подробности в материале: Жителей Польши призвали не снимать защитные маски в помещениях

16:36 14.05.2021 В данный момент ученые работают над тем, чтобы как можно быстрее начать вакцинацию детей, но дети с 5 до 10 лет получат прививки, скорее всего, только к концу года, сообщает 14 мая MSNBC со ссылкой на слова Энтони Фаучи, главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Читайте подробнее: В США к концу года могут начать вакцинацию школьников младших классов

17:00 14.05.2021 Второй год пандемии коронавируса может обернуться гораздо большим числом смертей от COVID-19, заявил 14 мая на пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, такой трагедии можно избежать путем объединения усилий в сфере здравоохранения. Читайте также: ВОЗ обещает еще больше смертей от COVID-19 на втором году пандемии

17:17 14.05.2021 Министерство здравоохранения Черногории объявило, в стране первую дозу вакцин получили 100 544 человека, а 33 082 — полностью привиты. Читайте подробнее: В Черногории растет число вакцинированных, но темпы замедлились

17:28 14.05.2021 Госпиталь в Израиле. Источник: idf. il

17:46 14.05.2021 Власти Индии приступили к массовой вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщили 14 мая в Российском фонде прямых инвестиций Читайте также: В Индии началась массовая вакцинация «Спутником V»

18:53 14.05.2021 Греческие власти приняли решение об отмене с 14 мая ограничений на въезд туристов из 21 страны, включая Россию. Подробности в материале: Греция отменила ограничения на въезд туристов из России

19:33 14.05.2021 Благотворительный фонд «Volant Charitable Trust», созданный британской писательницей, автором серии книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом в Индии. Об этом Роулинг сообщила в своем Twitter. Подробности в материале: Благотворительный фонд Джоан Роулинг дал Индии деньги на борьбу с COVID-19

20:18 14.05.2021 По данным на14 мая, в Италии умерли 123 927человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на182 (днем ранее — на 201). Число подтвержденных носителей выросло на7567(днем ранее — на8085). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 146 722 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 339 606человек — на6402 меньше, чем днем ранее. Подробности в материале: От коронавируса в Италии привито 8 миллионов человек

20:20 14.05.2021 С будущей недели, 17−23 мая, 20 из 21 региона Италии (все, кроме Валь д’Аоста) будут находиться в так называемой «желтой» эпидемиологической зоне с минимальными ограничениями, сообщили в министерстве здравоохранения. В сравнении с нынешней неделей, 10−16 мая, ограничения будут смягчены на Сицилии и на Сардинии. Об этом: В большинстве регионов Италии будут действовать смягченные ограничения

20:21 14.05.2021 Чтобы остановить распространение эпидемии в Италии, нужно как можно быстрее привить всех молодых граждан, заявил глава департамента профилактики заболеваний министерства здравоохранения Джанни Рецца.Прививаться нужно как можно быстрее и любой из сертифицированных и доступных в настоящее время вакцин, добавил он. Подробности в материале: Минздрав Италии призвал граждан прививаться от коронавируса любой вакциной

20:22 14.05.2021 В Италии, как и в некоторых других странах мира, распространение эпидемии коронавируса идет на спад, хотя и медленно, заявил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.Важно, что этот процесс наблюдается уже несколько недель подряд и касается всех регионов страны, добавил он. Читайте подробнее: Врачи Италии: распространение эпидемии идет на спад медленно, но верно

20:23 14.05.2021 Власти итальянского региона Лацио (Рим) обратились в комиссариат по противодействию распространению эпидемии с просьбой предоставить вакцину от коронавируса AstraZeneca, не использованную в других регионах страны. Ранее с аналогичной просьбой обращались и миланские власти. Губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана заявил журналистам, что он и сам прививался этой вакциной и уверен, что она будет использована в регионе в полном объеме. Ранее в ряде регионов страны граждане массово отказывались от использования вакцины AstraZeneca, всего невостребованными остались более 2 млн доз. Подробности в материале: Власти Рима вслед за Миланом попросили выдать им «лишнюю» AstraZeneca

20:24 14.05.2021 2 июня, когда в Италии отмечают День республики, в Милане начнут прививать от коронавируса граждан из «последней» в очереди категории — от 16 до 29 лет, сообщил журналистам глава регионального оперативного штаба Гвидо Бертолазо.Неделей ранее, 27 мая, начнут прививать граждан в возрасте от 30 до 39 лет. Читайте также: В Милане готовятся прививать подростков от коронавируса

20:25 14.05.2021 Граждане из стран ЕС и Шенгенской зоны, прибывающие в Италию после 16 мая, не должны будут проходить карантин, заявил в пятницу, 14 мая, министр здравоохранения Роберто Сперанца.Карантинные ограничения также снимаются для граждан Великобритании и Израиля — в случае, если их тест на коронавирус в аэропорту будет отрицательным. Об этом: Италия отменяет карантин для граждан из стран ЕС и Шенгенской зоны

20:29 14.05.2021 Счетная палата Италии заблокировала действие декрета о выделении государственного финансирования на разработку национальной вакцины от коронавируса Reithera. Аудиторы сообщили, что используемые в этом случае механизмы финансирования нарушают действующие в стране нормы. Если решение Счётной палаты не будет отменено, это остановит работы исследователей в центре в Кастель Романо. В настоящее время они перешли ко второй фазе исследований. Читайте также: Власти Италии заморозили финансирование разработки вакцины от COVID-19

20:32 14.05.2021 Вечером 13 мая все зрители были удалены с трибун римского спортивного комплекса, где в это время еще продолжался один из матчей международного теннисного турнира. Зрителей попросили уйти в 21:30 — за 30 минут до начала комендантского часа (действует с 22:00 до 5:00). «Еще один пример абсурдности комендантского часа. Зрители сидят в масках, с соблюдением санитарной дистанции. Но они должны уйти, не досмотрев матч. Какой в этом смысл?» — написала на своей странице в Twitter лидер итальянской оппозиции Джорджа Мелони. Об этом: Из-за комендантского часа в Риме зрителям не дали досмотреть теннисный матч

20:55 14.05.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 717 513 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 13 043 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 700 тысяч новых случаев COVID-19

21:06 14.05.2021 С 14 мая граждане России могут беспрепятственно въезжать на территорию Греции. При наличии вакцинации или ПЦР-теста карантин не потребуется.

22:27 14.05.2021 Россия с 25 мая возобновляет ранее приостановленное авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом: Россия возобновляет авиасообщение ещё с пятью странами

22:28 14.05.2021 Вакцинация против COVID-19 в США. (сс) Baltimore County Government

22:51 14.05.2021 Пока в штаб-квартире ООН продолжает действовать масочный режим, хотя американский президент Джо Байден и объявил о послаблениях, сообщил 14 мая журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом: В штаб-квартире ООН прокомментировали послабления по масочному режиму

23:01 14.05.2021 Госпиталь в Израиле. Источник: idf. il

01:14 15.05.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 1277 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте также: На Кубе за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

01:47 15.05.2021 Власти Румынии решили ослабить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Флорин Кыцу в официальном обращении. Подробности в материале: В Румынии решили ослабить ограничения по COVID-19

02:05 15.05.2021 Общее число подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Колумбии достигло 80 250. Об этом сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава. Об этом: В Колумбии число погибших от COVID-19 превысило 80 тысяч

03:31 15.05.2021 Представители Канады и США начали обсуждать возможность открытия границы между странами и снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, передает телеканал CBC. Об этом: США с Канадой начали обсуждать открытие границы

04:59 15.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 681 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее незначительно снизилась заболеваемость COVID-19

05:26 15.05.2021 Пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в городе Инкоу китайской провинции Ляонин на северо-востоке страны. Об этом 14 мая сообщил городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. Читайте подробнее: На северо-востоке Китая зафиксировали локальную вспышку COVID-19

06:30 15.05.2021 Индийская разновидность коронавируса SARS-CoV-2 распространяется с большей скоростью, чем его британский штамм. Об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти 15 мая в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: В Британии оценили опасность индийского штамма коронавируса

07:06 15.05.2021 По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 324 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5184 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 30 носителей коронавируса

07:10 15.05.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после публикации фотографий, на которых видно, что стоящие в очереди на вакцинацию пенсионеры (проходит вакцинация возрастной группы «от 65 лет») стоят вплотную друг к другу, без тени соблюдения социальной дистанции, бывший министр здравоохранения Косово Арменд Земай заявил, что «сегодня правительство отправило граждан на смерть». Читайте подробнее: «Правительство Косово отправило граждан на смерть» — экс-глава минздрава

07:18 15.05.2021 Бразилия приостанавливает авиасообщение с Индией из-за резкого ухудшения в этой стране ситуации с коронавирусом. Об этом 14 мая сообщается в официальном вестнике бразильского правительства. Подробности в материале: Бразилия приостановила авиасообщение с Индией

07:18 15.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 106 803 случая заражения коронавирусом. 99 097 пациентов уже здоровы. 2220 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли двое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 5486 человек. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 49 носителей коронавируса

07:35 15.05.2021 Первый рейс по вывозу граждан Австралии из Индии прибыл на австралийскую территорию, передает телеканал ABC. Читайте подробнее: Первый рейс по вывозу австралийцев из Индии прибыл в Австралию

07:56 15.05.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: Во Вьетнаме за сутки выявили 20 носителей SARS-CoV-2

07:57 15.05.2021 В Японии вновь обновлён антирекорд по количеству пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии — в настоящее время их в стране 1231 человек. Об этом 15 мая сообщает телеканал NHK. Читайте подробнее: В Японии резко возросло число тяжёлых больных с COVID-19

08:12 15.05.2021 14 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране превысило 76 433, причем 202 иранца скончались от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 202 человек

08:14 15.05.2021 В Казахстане по состоянию на 15 мая от коронавирусной инфекции первым компетентном препарата вакцинировали 1 820 146 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В Казахстане более 743 тыс. человек завершили вакцинацию от SARS-CoV-2

08:16 15.05.2021 Министр обороны Косово и бывший служащий армии Норвегии Арменд Мехай 14 мая провел встречу с послом Норвегии в Косово Йенсом Эриком Гронгалем, в ходе которой было подписано соглашение о передаче министерству обороны края 100 аппаратов ИВЛ и средств на обучение медицинского персонала Сил безопасности Косово пользованию этим оборудованием. В денежном эквиваленте стоимость дара составляет около миллиона евро. Читайте также: Будущая армия Косово получила 100 аппаратов ИВЛ от Норвегии

08:17 15.05.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, уже к 12 утра поток людей в очереди был упорядочен. Читайте подробнее: Вокруг пункта вакцинации в Косово установили металлические барьеры

08:27 15.05.2021 Все прибывающие в Италию из стран ЕС, государств Шенгена, а также из Великобритании и Израиля будут освобождены от прохождения карантина по приезде в республику. Об это 14 мая сообщили в пресс-службе итальянского минздрава. Читайте также: Италия отменит карантин для прибывающих из стран ЕС и Шенгенской зоны

08:36 15.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 9548 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 119

08:37 15.05.2021 В Узбекистане за сутки зарегистрировали 251 новый случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Узбекистане за сутки выявили более 250 случаев заражения коронавирусом

08:51 15.05.2021 На Украине за сутки зарегистрировали 6 796 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 15 мая украинский министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: На Украине за сутки выявили почти 6,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:33 15.05.2021 404 новых случая инфицирования коронавирусной инфекций выявили в Киргизии в минувшие сутки, сообщили 15 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса. Подробности в материале: В Киргизии с начала пандемии выявили более 100 тыс. носителей SARS-CoV-2

09:56 15.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: В армии Южной Кореи за сутки выявили шесть носителей коронавируса

10:17 15.05.2021 14 мая правительство Польши приняло постановление, разрешающее делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте 16−17 лет. С понедельника, 17 мая, молодые люди смогут записаться на вакцинацию. Об этом в эфире Polskie Radio сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский. Об этом: В Польше начнут вакцинацию от коронавируса среди 16−17-летних жителей

10:18 15.05.2021 По словам министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, вопрос о введении сертификатов, содержащих информацию о вакцинации от коронавируса, в ЕС будет решен в июне. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по итогам саммита стран Вышеградской группы, передает Polskie Radio. Подробности в материале: В июне в ЕС могут быть введены сертификаты о вакцинации

12:11 15.05.2021 В Приднестровье за сутки от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» привились 2762 человека, вакциной AstraZeneca — 104 человека, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики. Об этом: В ПМР более 2,7 тыс. человек за сутки вакцинировались «Спутником V»

13:26 15.05.2021 В Донецкой Народной Республике в результате проведенных лабораторных исследований за сутки зарегистрировали 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Об этом: В ДНР за сутки выявили 324 носителя SARS-CoV-2

15:10 15.05.2021 В Белоруссии за сутки выявили 1363 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили более 1360 носителей SARS-CoV-2

17:46 15.05.2021 В Венесуэле одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник лайт», сообщили 15 мая в Российском фонде прямых инвестиций. Подробности в материале: Венесуэла одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт»

18:21 15.05.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 169 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили почти 170 носителей SARS-CoV-2

18:32 15.05.2021 Более 700 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории Румынии за минувшие сутки. Об этом 15 мая сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при румынском правительстве. Читайте также: В Румынии за сутки выявили более 720 случаев заражения SARS-CoV-2

19:22 15.05.2021 В Эквадоре одобрили применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 15 мая сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Подробности в материале: В Эквадоре одобрили применение вакцины «Спутник V»

19:50 15.05.2021 20 млн жителей Франции получили первую дозу прививки от COVID-19. Об этом сообщил 15 мая президент страны Эммануэль Макрон на странице в соцсети Twitter. Об этом: 20 млн жителей Франции получили первую дозу вакцины от COVID-19 — Макрон

20:39 15.05.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 2027 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 15 мая свидетельствуют данные правительства страны. Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявили более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:12 15.05.2021 За последние сутки в мире выявили 677 387 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 161 513 458 человек. Такие данные приводит 15 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявили почти 680 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:35 15.05.2021 За минувшие сутки в Греции выявили почти 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения. Читайте также: В Греции за сутки выявили почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

06:36 16.05.2021 Отмечается, что российская вакцина от COVID-19 является эффективной против новых штаммов коронавируса, в том числе против его индийской разновидности. Об этом: В Индию доставлена вторая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»

08:37 16.05.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 610 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 600 носителей коронавируса

09:01 16.05.2021 На Украине за сутки выявили 3620 случаев заражения коронавирусом, сообщил 16 мая украинский министр здравоохранения Максим Степанов. Подробности в материале: На Украине за сутки зарегистрировали более 3,6 тыс. носителей SARS-CoV-2

09:10 16.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 1269 человек. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: В Южной Корее от COVID-19 привили 7,3% населения

09:10 16.05.2021 В Узбекистане за сутки зарегистрировали 302 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 16 мая в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте также: В Узбекистане за сутки выявили более 300 носителей SARS-CoV-2

09:40 16.05.2021 Форварда хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Дэвида Перрона добавили в COVID-протокол. Об этом 16 мая сообщает журналист The Athletic Джереми Рутерфорд на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Нападающий «Сент-Луиса» Перрон добавлен в COVID-протокол — источник

09:45 16.05.2021 В Киргизии за сутки выявили 224 носителя SARS-CoV-2, сообщили 16 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19. Подробности в материале: В Киргизии за сутки подтвердили более 220 случаев заражения коронавирусом

11:31 16.05.2021 В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных лабораторных исследований выявили 152 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 15 мая в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР. Читайте также: В ДНР за сутки подтвердили 196 случаев инфицирования SARS-CoV-2

12:37 16.05.2021 Футбольный клуб из Буэнос-Айреса «Ривер Плейт» из-за вспышки коронавирусной инфекции сыграет с еще одной столичной аргентинской командой — «Бока Хуниорс» — в матче четвертьфинала Кубка профессиональной лиги страны без 15 игроков. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба «Ривер Плейт». Читайте подробнее: Из-за коронавируса «Ривер Плейт» сыграет с «Бока Хуниорс» без 15 игроков

12:49 16.05.2021 Без маски вход запрещён. (сс) Cory Doctorow

13:39 16.05.2021 В Белоруссии за сутки подтвердили 1627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 16 мая в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили более 1,6 тыс. носителей SARS-CoV-2

13:55 16.05.2021 В Армении за сутки подтвердили 131 новый случай инфицирования коронавирусом, сообщили 16 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В Армении с начала пандемии выявили почти 221 тыс. носителей SARS-CoV-2

14:21 16.05.2021 Власти Турции немного смягчили режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Читайте подробнее: В Турции власти смягчили режим ограничений

17:44 16.05.2021 За минувшие сутки в Молдавии выявили 109 случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 100 носителей SARS-CoV-2

19:45 16.05.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 1926 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 16 мая свидетельствуют данные правительства страны. Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявили почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

19:56 16.05.2021 Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 162 177 376 человек, за последние сутки в мире выявили 658 585 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 16 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 658 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:36 16.05.2021 Более 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Греции. Об этом 16 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Греции за сутки выявили более 1,2 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:53 16.05.2021 За минувшие сутки на территории Германии было выявлено более 8,5 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Подробности в материале: В Германии за сутки выявили свыше 8,5 тыс. новых носителей SARS-CoV-2

23:33 16.05.2021 В македонскую поликлинику «Яне Сандански» 15 мая прибыли 100 тысяч доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinofarm. Вакцины стали даром Китайской Народной Республики Северной Македонии. Подробности в материале: Китай передал в дар Северной Македонии 100 тысяч доз вакцины от COVID-19

23:49 16.05.2021 В Турции за минувшие сутки выявили 10 512 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает пресс-служба минздрава страны. Об этом: В Турции за сутки выявили более 10 тыс. носителей SARS-CoV-2

00:02 17.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 106 914 случаев заражения коронавирусом. 99 628 пациентов уже здоровы. 2225 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли двое пациентов с COVID-19. Лечение проходит 5061 человек, из них 292 — в амбулаторном режиме. Читайте также: В Косово за сутки выявили 71 носителя коронавируса

01:32 17.05.2021 Начиная с 17 мая Турция начинает постепенно выходить из режима жёсткого карантина, введённого в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Читайте подробнее: В Турции начинается выход из локдауна, введённого из-за пандемии COVID-19

04:06 17.05.2021 Власти Индии в срочном порядке открывают пункты вакцинации для работников чайных плантаций, но привить всех пока не удаётся из-за дефицита вакцин. Об этом: Коронавирус и засуха могут помешать сбору урожая чая в Индии

06:48 17.05.2021 Премьер-министр Южной Кореи поручил разработать двусторонние соглашения с рядом стран о взаимной отмене обязательного карантина для вакцинированных от COVID-19. Читайте также: Власти Южной Кореи намерены поощрять привитых от COVID-19 туристов

06:51 17.05.2021 За последние четыре месяца число активных случаев заражения коронавирусом в Албании сократилось в семь раз — с 35 тысяч до пяти. Суточная смертность опустилась до уровня 2−3 жертвы в сутки. В стране готовятся открыть туристический сезон с минимальными ограничениями. Об этом: Свыше 200 тысяч граждан Албании получили обе дозы вакцины от коронавируса

06:51 17.05.2021 За последние сутки в стране скончались 14 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 145 821 пациент выздоровел. Лечение в Северной Македонии проходят 3636 человек — за последнюю неделю это число сократилось вдвое, за это же время умерли 100 носителей коронавируса, при этом суточная смертность снижается. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 62 носителя коронавируса

06:52 17.05.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 132 015 случаев заражения коронавирусом. 124 312 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2432 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки. После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 5271, из них абсолютное большинство — в Тиране. Читайте подробнее: Свыше тысячи граждан Албании признаны излечившимися от COVID-19 в один день

08:21 17.05.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 619 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили свыше 610 носителей коронавируса

08:31 17.05.2021 За истекшие сутки на территории Аргентины было выявлено свыше 16,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Аргентине за сутки выявили свыше 16 тыс. носителей коронавируса

08:34 17.05.2021 За стуки на Украине выявили 2136 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 109 пациентов скончались от последствий заражения. Об этом: На Украине за сутки выявили чуть более 2 тыс. носителей коронавируса

08:35 17.05.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 40,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили почти 41 тыс. носителей коронавируса

08:40 17.05.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 15 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили свыше 15 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:01 17.05.2021 До конца мая на Украину должна поступить вакцина от COVID-19 компании Pfizer, которой начнут прививать учителей. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Подробности в материале: На Украине рассказали, когда в страну доставят вакцину для учителей

09:14 17.05.2021 Международной платформе COVAX не хватает вакцин от коронавируса, эти препараты у государств Группы семи (G7) попросила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. Об этом 17 мая сообщает Reuters. «Предоставление <…> доступных избытков доз вакцин — минимальная, крайне важная, чрезвычайная временная мера, необходимая прямо сейчас», — подчеркнула Фор. Об этом: ЮНИСЕФ попросила у стран G7 вакцины для механизма COVAX

09:22 17.05.2021 17 мая в Чехии вступила в законную силу отмена ряда ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Это предусмотрено в постановлении правительства от 29 апреля, сообщает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: В Чехии ослабили ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса

09:51 17.05.2021 В ходе 221 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 20 случаев заражения коронавирусом

10:00 17.05.2021 Число коек в больницах Польши, занятых пациентами с диагнозом COVID-19, за последние сутки уменьшилось на 711. Об этом 16 мая сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на станице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В Польше сообщили о снижении в больницах числа пациентов с COVID-19

10:10 17.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии впервые за последние 26 дней было выявлено менее 300 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия Об этом: В Индии за сутки выявили менее 300 тыс. носителей коронавируса

10:23 17.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили пять человек. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на свои источники. Об этом: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 123

10:23 17.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 11 665 исследований на SARS-CoV-2 выявили 504 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 17 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 500 носителей коронавируса

10:39 17.05.2021 Распространение партии порядка 450 тысяч доз вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca приостановлено властями Индонезии из-за смерти одного из прошедших вакцинацию. Об этом 17 мая сообщает газета Jakarta Globe. Подробности в материале: В Индонезии приостановили использование партии вакцины AstraZeneca

10:41 17.05.2021 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 5412 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 5,4 тыс. новых носителей коронавируса

10:47 17.05.2021 Члены Координационного совета по борьбе с пандемией в Грузии сегодня, 17 мая, рассмотрят вопрос об отмене комендантского часа в грузинских городах. Об этом, как передаёт телеканал «Формула», сообщил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Подробности в материале: В Грузии могут отменить комендантский час

11:11 17.05.2021 Руководство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ведёт переговоры о закупке вакцины от COVID-19 в Китае. Об этом 17 мая сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале. Читайте также: Приднестровье закупит вакцину от COVID-19 в Китае — Красносельский

11:20 17.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи за сутки выявили четырех носителей коронавируса

11:50 17.05.2021 В конце декабря 2020 года 91-летняя Гун-Бритт Джонссон стала первым человеком в Швеции, кто был вакцинирован от COVID-19. Однако поздним вечером 16 мая поступило известие о кончине пожилой пенсионерки. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В Швеции скончался первый привитый от COVID-19 человек

11:51 17.05.2021 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подтвердил решимость активизировать сотрудничество с США в вопросе поставок вакцин от COVID-19. Об этом глава государства сообщил 17 мая в ходе еженедельной встречи со своими старшими советниками. Читайте подробнее: Сеул намерен сотрудничать с США в вопросе поставок вакцин от COVID-19

11:52 17.05.2021 17 мая стало известно, что правительство Швеции поручило Агентству общественного здравоохранения гарантировать, что шведские военнослужащие, участвующие в международных военных миссиях, получат доступ к вакцинам от COVID-19 в приоритетном порядке. Об этом в эфире телеканала TV4 Nyheterna заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. Читайте подробнее: В Швеции поручили вакцинировать некоторых военных в приоритетном порядке

12:12 17.05.2021 Препарат 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), предназначенный для лечения COVID-19, вызываемого коронавирусом, представило минобороны Индии совместно с министерством здравоохранения и благосостоянии семьи страны. Об этом 17 мая сообщает газета Hindustan Times. Подробности в материале: В минобороны Индии представили новое лекарство для лечения COVID-19

12:17 17.05.2021 Правительство Индонезии сообщило об увеличении суточного прироста случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии сообщили о суточном приросте числа носителей коронавируса

12:27 17.05.2021 В Грузии комендантский час, введённый в рамках карантинных мер, будет сокращён на два часа, начиная с 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. Читайте также: В Грузии смягчили карантинный режим

12:40 17.05.2021 Правительство Индонезии получило отчет от Агентства по надзору за продуктами и лекарствами относительно двух человек в Джакарте, которые умерли после прививки вакциной AstraZeneca, сообщает CNBC Indonesia. Об этом: Индонезия отказывается от вакцины AstraZeneca после гибели двух человек

12:46 17.05.2021 Китайские власти поддерживают позицию ряда развивающихся стран, которые указывают на необходимость отменить право интеллектуальной собственности на вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 17 мая в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь. Подробности в материале: Пекин высказался за отмену прав собственности на вакцины от COVID-19

12:54 17.05.2021 Кафе и рестораны в Грузии в выходные дни смогут открывать свои залы, находящиеся на открытом воздухе. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 17 мая объявил на брифинге глава штаба при координационном совете по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе. Читайте также: В Грузии разрешили работать кафе и ресторанам в выходные дни

13:08 17.05.2021 Число жителей Индонезии, полностью привившихся от коронавируса, достигло 9 066 982 человек, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии 9 млн человек полностью привили от коронавируса

13:15 17.05.2021 С 1 июня максимальный перерыв между введением первого и второго компонентов вакцины от COVID-19 будет в Польше сокращен. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В Польше начнут быстрее прививать вторым компонентом вакцины от COVID-19

13:20 17.05.2021 С понедельника, 17 мая, в Латвии началась добровольная вакцинация от коронавируса COVID-19 подростков в возрасте 16 лет. Об этом говорится в пресс-сообщении министерства здравоохранения страны. Об этом: Подростков Латвии вакцинируют от COVID-19 без разрешения родителей

13:29 17.05.2021 17 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили всего 1109 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались в стране от COVID-19 еще 11 человек. Читайте также: В Польше за сутки выявили более 1,1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

13:50 17.05.2021 Министерство здравоохранения Индонезии подтвердило, что в провинции Восточная Ява выявили два штамма коронавируса типа B117 и B1351, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии выявили два штамма коронавируса типа B117 и B1351

14:11 17.05.2021 Больше половины жителей Украины выступили против увольнения министра здравоохранения страны Максима Степанова. Читайте также: Социологи выяснили отношение жителей Украины к пандемии SARS-CoV-2

14:17 17.05.2021 С 18 мая на территории Азербайджана начнется вакцинация от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V». Об этом 17 мая говорится в сообщении минздрава страны, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики. Читайте также: В Азербайджане с 18 мая начнется вакцинация с использованием «Спутника V»

14:20 17.05.2021 В Грузии снижаются темпы распространения коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 17 мая заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Читайте также: Грузия прошла пик третьей волны коронавируса — врач

14:26 17.05.2021 С понедельника, 17 мая, в учебные заведения основного, специального технического и высшего образования Эстонии вернулись школьники и студенты: введенные ранее дистанционные ограничения в связи с эпидемией коронавируса отменены. Об этом говорится в пресс-сообщении министерства образования страны. Читайте также: Школьники и студенты Эстонии вернулись в учебные заведения

15:13 17.05.2021 В Белоруссии выявлен видоизменённый вариант коронавируса SARS-CoV-2, влияющий на распространение COVID-19. Об этом в интервью белоруской государственной газете «Республика» завил заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько. «Есть и британский вариант, и внутреннее распространение тех штаммов, которые были завезены раньше. Присутствует слегка видоизмененный вариант местного происхождения, который адаптируется к нашей популяции. Индийский еще не находили», — сообщил он. Читайте подробнее: Белоруссия обзавелась местной мутацией коронавируса

15:22 17.05.2021 В Молдавию 17 мая доставили из Германии новую партию гуманитарной помощи для борьбы с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба молдавского минздрава. Об этом: В Молдавию доставили новую партию гуманитарной помощи из Германии

15:41 17.05.2021 Вакцина CoronaVac. (сс) Breno Esaki. Agência Saúde

15:48 17.05.2021 Президент Абхазии Аслан Бжания подписал новое распоряжение о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба абхазского президента. Читайте подробнее: В Абхазии смягчили карантинные ограничения

16:10 17.05.2021 Жители стран Азии больше обеспокоены возникновением побочных реакций после вакцинации от COVID-19, чем жители других стран мира. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на компанию Cigna Group. Читайте также: Жители Азии озабочены побочными реакциями на вакцинацию от COVID-19

16:11 17.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили 16 864 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало одним из самых низким показателей за 2021 год. Об этом 17 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в США упало до 16 тыс

16:19 17.05.2021 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал жителей страны «не допустить четвертую волну пандемии». Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил он 17 мая во время представления новой программы правящей в Польше партии «Право и справедливость» в Люблинском воеводском управлении. «Сейчас время возрождения экономики. Мы постепенно убираем все ограничения, показатели уровня заражений и смертности от COVID-19 минимальны. Но это очень тонкая грань, и мы опасаемся наступления четвертой волны пандемии», — заявил Моравецкий. Подробности в материале: Жителей Польши призвали «не допустить четвертую волну пандемии»

16:31 17.05.2021 Президент Украины Владимир Зеленский поручил забрать из Непала 107 украинских туристов. Подробности в материале: Зеленский поручил вернуть граждан Украины, застрявших в Непале

17:21 17.05.2021 Медики. ПМР minzdrav.gospmr.org

17:55 17.05.2021 Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире снижается вторую неделю подряд, сообщил на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Читайте также: ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире снижается вторую неделю подряд

18:06 17.05.2021 Основной причиной, по которой глава правительства Украины Денис Шмыгаль хочет уволить министра здравоохранения Максима Степанова, является провал кампании по вакцинации. Читайте подробнее: Премьер-министр Украины сказал, за что хочет уволить главу минздрава страны

18:39 17.05.2021 Власти Тайваня приняли решение о вводе временных ограничений на въезд в страну для иностранных граждан. Ограничения вступят в силу с 19 мая, сообщает 17 мая Центр эпидемиологии (CECC) Тайваня. Подробности в материале: Тайвань вводит запрет на въезд иностранных граждан с 19 мая

18:39 17.05.2021 Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил об отсутствии проблем с медицинским кислородом в стране во время брифинга 17 мая. Об этом сообщает CNN. Читайте также: Минобороны Индии отрицает наличие проблем с медицинским кислородом в стране

18:41 17.05.2021 Администрация транспортной безопасности США (TSA) зафиксировала более 1,8 млн человек, вылетающих из Соединенных Штатов в другие страны 16 мая. Это самый высокий показатель, зарегистрированный с 8 мая 2020 года, сообщает 17 мая CNN. Читайте подробнее: Авиакомпании США возвращаются к докоронавирусным объёмам авиасообщений

18:47 17.05.2021 Ежегодное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было проходить в конце августа 2021 года в Сингапуре, отменено из-за пандемии COVID-19. Подробности в материале: Всемирный экономический форум в Сингапуре отменён из-за COVID-19

18:56 17.05.2021 Парк развлечений Диснейленд в Париже откроется для посетителей 17 июня 2021 года, сообщили 17 мая организаторы Disney Parks. Читайте подробнее: Диснейленд в Париже 17 июня откроется для посетителей

18:57 17.05.2021 Агентство общественного здравоохранения Швеции прекращает практику проведения пресс-конференций по вторникам. В будущем ведомство будет проводить их только по четвергам. Об этом 17 мая сообщила газета Aftonbladet. Читайте также: В Швеции изменили порядок проведения пресс-конференций по коронавирусу

19:08 17.05.2021 По данным на17 мая, в Италии умерли 124 296человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на140 (днем ранее — на 93). Число подтвержденных носителей выросло на3455(днем ранее — на5753). Это минимальный показатель с октября 2020 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 162 576 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 322 891человек — на5991 меньше, чем днем ранее. Об этом: Коронавирус в Италии: число новых случаев — минимальное за полгода

19:11 17.05.2021 С понедельника, 17 мая, в Италии отменен антикоронавирусный карантин для туристов из стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании и Израиля. Приезжающие должны предъявить на границе сертификат вакцинации (одной из вакцин, одобренных в ЕС) или подтвердить, что уже болели коронавирусом и сохранили антитела, или сдать тест с отрицательным результатом. По данным местных СМИ, очереди на границе значительно увеличились, особенно много туристов следует из Германии. Об этом: Италия отменила карантин для туристов из ЕС и Британии

19:32 17.05.2021 Правительство Италии 17 мая рассмотрит вопрос об изменении правил комендантского часа.По предварительным данным, начало комендантского часа будет сдвинуто на 60 минут вперед (с 23:00 до 5:00). Эта введенная правительством Италии еще в 2020 году ограничительная мера чаще всего критикуется оппозицией, частью предпринимателей и граждан страны. Читайте также: Комендантский час в Италии будет начинаться на 60 минут позже

19:45 17.05.2021 В Японии растёт число сторонников отмены Олимпиады в Токио.

19:48 17.05.2021 Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заверил, что в стране достаточно денег на покупку вакцины от COVID-19. Об этом: На Украине назвали среднюю стоимость одной дозы вакцины от COVID-19

19:57 17.05.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 589 677 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 11 127 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено около 600 тысяч новых случаев COVID-19

19:57 17.05.2021 В Черногории за сутки от последствий COVID-19 умер 80-летний пациент из Рожае. За последние 24 часа было зарегистрировано 46 новых случаев и 97 пациентов выздоровели. Читайте подробнее: В Черногории резко снизилось число новых случаев заражения коронавирусом

20:03 17.05.2021 США планируют поделиться с другими странами партией вакцины от коронавируса, заявил в понедельник, 17 мая, президент США Джо Байден. Об этом сообщает Associated Press. Подробности в материале: США запланировали отправить в другие страны 20 млн доз вакцины от COVID-19

20:06 17.05.2021 В Черногории использовали 141 808 доз вакцины против коронавируса, из которых 107 881 гражданин получил первую дозу, а всего 33 927 человек были вакцинированы. Такие данные предоставил минздрав страны по состоянию на утро 17 мая. Читайте также: В Черногории первую дозу вакцины получили 17,4% населения

20:50 17.05.2021 Лаборант. Иран. (сс) Mohammad Mohsenifar. mehrnews.com

20:52 17.05.2021 Данные ВОЗ на 17 мая: более 589 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки.

21:03 17.05.2021 Президент США Джо Байден сообщил во время брифинга сегодня, 17 мая, что более 60% взрослого населения страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Читайте также: В США вакцинировано как минимум 60% взрослого населения

21:36 17.05.2021 Больница в Иране в период пандемии. (сс) Mohammad Mohsenifar. Fars News Agency

21:59 17.05.2021 Россия направит в Турцию группу экспертов для оценки возможности возобновления авиасообщения и туризма. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном и министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем. Читайте подробнее: Россия направит экспертов в Турцию для оценки возможности туризма

22:18 17.05.2021 Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу билетов на все рейсы в Турцию на июнь за исключением разрешённых двух рейсов в Стамбул в неделю, сообщил официальный представитель авиаперевозчика Михаил Демин. Об этом: «Аэрофлот» ограничил продажу авиабилетов в Турцию на июнь

23:37 17.05.2021 Нью-Йорский марафон, один из крупнейших в мире, вернется в ноябре 2021 года после того, как был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 мая сообщает Reuters. Читайте подробнее: Нью-Йорский марафон возвращается после прошлогодней отмены из-за COVID-19

23:40 17.05.2021 Одну из самых знаменитых статуй Христа-Искупителя в городе в Рио-де-Жанейро в Бразилии 15 мая подсветили в рамках акции за «вакцинное равенство», сообщает 17 мая Reuters. Читайте также: В Бразилии статуя Христа-Искупителя разрекламировала «вакцинное равенство»

01:27 18.05.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 1057 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения. Подробности в материале: На Кубе за сутки выявили свыше тысячи носителей коронавируса

02:49 18.05.2021 Администрация США не планирует вводить для жителей страны обязательные паспорта вакцинации от COVID-19 даже на фоне последних рекомендаций медицинского регулятора, который разрешил полностью вакцинированным гражданам больше не носить маски. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 17 мая сообщила в ходе регулярного брифинга. Читайте подробнее: Власти США заявили, что не планируют вводить в стране паспорта вакцинации

02:58 18.05.2021 Карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, отменяются в 14 регионах Чили, заявил глава чилийского минздрава Энрике Парис в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: Власти Чили отменили карантин в 14 регионах страны

03:07 18.05.2021 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил администрацию США за решение направить другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от COVID-19 до конца июня. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Глава ВОЗ приветствовал решение США поделиться вакцинами от COVID-19

04:31 18.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 106 939 случаев заражения коронавирусом. 99 824 пациента уже здоровы. 2226 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходят 4889 человек. Об этом: В Косово за сутки выявили 25 носителей коронавируса

05:11 18.05.2021 В министерстве здравоохранения Северной Македонии 17 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 1314 образцов в стране выявили 27 носителей коронавируса. Еще 192 человека выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 27 носителей коронавируса

05:18 18.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 528 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили менее 600 носителей коронавируса

05:33 18.05.2021 В Канаду на текущей неделе ожидается поставка рекордных 4,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Об этом 17 мая сообщает телеканал CTV. Об этом: Канада получит рекордные 4,5 млн доз вакцин от COVID-19 за неделю

06:15 18.05.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 28 680 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: В Аргентине за сутки выявили почти 30 тыс. носителей коронавируса

06:52 18.05.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 19 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава. Об этом: Во Вьетнаме за сутки выявили 19 носителей коронавируса

07:14 18.05.2021 Центр вакцинации против коронавируса в Швейцарии. (сс) Kantonaler Krisenstab Basel-Landschaft (Schweiz)

07:32 18.05.2021 Жителям Филиппин запретили выбирать вакцину для прививок против коронавирусной инфекции. Об этом объявил филиппинский президент Родриго Дутерте в ходе выступления по телеканалу PTV. Читайте также: Жителям Филиппин запретили выбирать вакцину для прививки против COVID-19

07:49 18.05.2021 В Индии за прошедшие сутки скончались 4329 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: Индия установила новый рекорд по умершим за сутки пациентам с COVID-19

08:01 18.05.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 29,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили около 30 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:06 18.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 263,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии за сутки выявили свыше 263 тыс. носителей коронавируса

08:17 18.05.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров перешел на дистанционный режим работы — опасается заболеть COVID. Вероятно, переход на самоизоляцию связан с предстоящим визитом Жапарова в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

08:22 18.05.2021 В Словении эпидемиологическая ситуация продолжает стабилизироваться, и эта страна предложила Хорватии облегчить пересечение границы для словенцев, которые были вакцинированы только одной дозой вакцины от короновируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. Читайте подробнее: Словения пытается договориться с Хорватией об облегчении пересечения границ

08:23 18.05.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 28,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 28 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:30 18.05.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 12,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили почти 13 тыс. новых носителей коронавируса

08:35 18.05.2021 Правительство Южной Кореи изучает возможность освобождения от двухнедельного карантина при въезде в страну лиц, вакцинированных от COVID-19 препаратами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на главу Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний страны Чон Ын Гён. Подробности в материале: Южная Корея изучает возможность освобождения от карантина приезжих — KBS

08:41 18.05.2021 Из-за остановки в результате ударов армии Израиля работы единственной в секторе Газа лаборатории, минздрав анклава вечером 17 мая объявил о прекращении проведения тестов на коронавирус. Об этом 18 мая сообщает информационный портал Dunya Al Watan. Об этом: В секторе Газа из-за обстрелов прекратили тестировать на SARS-CoV-2

08:50 18.05.2021 Несмотря на снятие запрета на туристические поездки, жителям Великобритании рекомендовано не посещать страны «умеренного риска», в том числе — большинство государств Евросоюза и Россию — без крайней необходимости. Об этом 18 мая заявил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок во время своего выступления в палате общин парламента страны. Подробности в материале: Жителям Британии рекомендовали воздерживаться от поездок в Россию

08:50 18.05.2021 В Молдавии в течение суток 17 мая выявили 109 случаев заражения коронавирусом в ходе 2293 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 100 носителей коронавируса

09:00 18.05.2021 Вакцина против коронавируса в Иране. (сс) Mohammad Mehdi Pourarab. Fars News Agency

09:17 18.05.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что получить вакцину от коронавируса было непросто, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Президент Индонезии: «Найти вакцину — непростая задача»

09:20 18.05.2021 45 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 17 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Об этом: В Абхазии выявили более 40 носителей коронавируса за сутки

09:45 18.05.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что вакцинация в стране всё ещё очень далека от цели, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Жителям Индонезии ввели 23 млн доз вакцины от коронавируса

09:59 18.05.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 4095 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили свыше 4 тыс. носителей коронавируса

09:59 18.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 29 685 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1562 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 18 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 1550 носителей коронавируса

10:17 18.05.2021 В городе Хэфэй проводится массовая вакцинация от COVID-19. Источник: xinhuanet.com

10:30 18.05.2021 В ходе 155 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 40 случаев заражения коронавирусом

11:05 18.05.2021 Люди в масках на улице. Иран. Источник: xinhuanet.com

11:09 18.05.2021 Военные США в Южной Корее выразили готовность предоставить южнокорейцам около 13 тыс. доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson, имеющихся в запасе. Об этом сообщает YTN со ссылкой на правительственный источник. Подробности в материале: Военные США готовы передать Южной Корее 13 тыс. доз вакцины от COVID-19

11:24 18.05.2021 Вакцинация против коронавируса в Германии. © Raimond Spekking, Wikimedia Commons

11:31 18.05.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров перешел на дистанционный режим работы в связи с предстоящим участием в международных мероприятиях. Глава среднеазиатской республики планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в конце мая. Подробности в материале: Президент Киргизии перешел на «удаленку», готовится к встрече с Путиным

11:43 18.05.2021 По меньшей мере 20 человек в Швеции заразились «индийским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на данные Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщила радиостанция Sveriges Radio. Об этом: В Швеции выявили 20 случав заражения «индийским» штаммом коронавируса

11:44 18.05.2021 Как сообщает один из двух крупнейших шведских дневников Svenska Dagbladet, в отделениях интенсивной терапии в Швеции количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжает снижаться. Об этом: В Швеции продолжает снижаться число «тяжелых» ковид-пациентов

11:45 18.05.2021 Люди в масках на улице Сеула. Источник: xinhuanet.com

11:48 18.05.2021 Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил о 26 выявленных в стране носителях новых штаммов коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: В Индонезии выявили 26 носителей новых штаммов коронавируса

11:56 18.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 12 006 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее за сутки от COVID-19 привили более 12 тыс. человек

11:57 18.05.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 165 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает минздрав ДНР. Подробности в материале: В ДНР за сутки выявили 165 новых носителей коронавируса

12:11 18.05.2021 19-я неделя (10−16 мая), несомненно, была худшей неделей в Арьеплуге с точки зрения распространения коронавируса. С момента вспышки в муниципалитете, расположенном на севере Швеции, местные органы эпидемиологического контроля никогда не фиксировали такого обширного распространения инфекции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В шведском Арьеплуге рассказали о распространении SARS-CoV-2

12:16 18.05.2021 В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что 22−23 мая в страну доставят 16 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезию доставят 16 млн доз вакцины Sinovac

12:17 18.05.2021 Настоящим тормозом для расширения вакцинации от COVID-19 в европейских странах является противодействие чиновников Европейского союза, а никак не Россия. Об этом 18 мая заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом: ЕС готовит новую клеветническую кампанию против России — глава СВР

12:23 18.05.2021 В инфекционной больнице Новокузнецка, готовность которой составляет 90%, планируют трудоустроить более 300 врачей и медсестёр. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, медицинское оборудование больницы предназначено не только для лечения пациентов с коронавирусом, но и других опасных заболеваний: ВИЧ, гепатита. Читайте также: Новокузнецкая инфекционная больница готова на 90%

12:43 18.05.2021 На сегодняшний день решить вопрос с возобновлением поставок российских морепродуктов в Китай, которые были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции, пока не удается. Об этом 18 мая в Шанхае заявил торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. Читайте также: Вопрос поставок рыбы в Китай не удаётся сдвинуть с мёртвой точки — торгпред

12:47 18.05.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что после реализации программы взаимной вакцинации к сентябрю 2021 года 70 млн человек в стране получат вакцину от коронавируса, сообщает Antara. Читайте также: Президент Индонезии выразил надежду на вакцинацию 70 млн человек

12:50 18.05.2021 Агентство общественного здравоохранения сокращает число встреч со шведской прессой. С этой недели пресс-конференции будут проходить только по четвергам. Как объяснили в самом ведомстве, решение обусловлено «снижением интереса» к подобным мероприятиям. Об этом 18 мая сообщила газета Aftonbladet. Читайте также: К пресс-конференциям по коронавирусу в Швеции снизился интерес — FHM

12:55 18.05.2021 Центр вакцинации в Индии. (сс) Sumita Roy Dutta

13:05 18.05.2021 Намеченный на август крупный прайд-парад в Копенгагене в рамках World Pride был отменен из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Первоначально он был рассчитан на 35 000 участников, однако он будет заменен несколькими более мелкими мероприятиями. Об этом сообщила государственная новостная служба Швеции TT. Читайте подробнее: В Дании из-за пандемии отменили прайд-парад на 35 тыс. человек

13:06 18.05.2021 С 1 июня Швецию ожидает объявленное правительством послабление карантинных ограничений. 18 мая студию телеканала SVT посетила министр культуры и спорта Аманда Линд, которая рассказала, как снятие ограничений будет проходить на практике и какие дальнейшие меры будут предприняты в случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Читайте подробнее: Министр культуры и спорта Швеции рассказала о дальнейшем снятии ограничений

13:09 18.05.2021 Запланированного на 18 мая обсуждения кабинетом министров Латвии вопроса о допуске зрителей на матчи домашнего чемпионата мира по хоккею не будет, решение остаётся прежним. С таким заявлением выступила пресс-служба правительства, опровергнув сообщения местных СМИ от 17 мая. Об этом: ЧМ по хоккею в Риге: зрителей на матчах не будет

13:12 18.05.2021 За неделю в Южной Корее выявили почти 250 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения. Об этом: В Южной Корее за неделю выявили 247 носителей новых штаммов SARS-CoV-2

13:30 18.05.2021 «Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией», — заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления перед послами других государств. Он напомнил, что в России уже созданы три эффективные вакцины от COVID-19, а четвёртая вакцина близка к запуску в оборот. При этом вакцинация набирает темп.

13:46 18.05.2021 По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4185 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 4185 носителей коронавируса

13:55 18.05.2021 Вакцинация против коронавируса в Чили. (сс) Vocería de Gobierno

13:59 18.05.2021 Молдавский медицинский университет с 21 по 23 мая проведёт марафон вакцинации от COVID-19. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба минздрава Молдавии. Читайте подробнее: В Молдавии пройдёт марафон вакцинации от COVID-19

14:34 18.05.2021 Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус привился от COVID-19. Источник: who.int

14:54 18.05.2021 Глава Приморской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отправился в Россию для того, чтобы обсудить вопросы поставок вакцины от COVID-19. Об этом он 18 мая сообщил в своём телеграм-канале. Об этом: Глава Приднестровья посетит Россию

15:11 18.05.2021 Правительство Греции продолжает укреплять национальную систему здравоохранения, следующим шагом станет прием на постоянную работу четырех тысяч медсестер, в первую очередь тех, кто оказывал помощь во время пандемии, говорится в совместном заявлении министра здравоохранения Василиса Кикилиаса и министра внутренних дел Макиса Воридиса, которое обнародовано во вторник, 18 мая. Об этом: В Греции усилят систему здравоохранения четырьмя тысячами медсестёр

15:24 18.05.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 1,1% населения Индонезии вернулись в свои родные города в период действия запрета с 6 по 17 мая 2021 года, сообщает Kompas. Читайте подробнее: 1,5 млн жителей Индонезии покинули города в праздники

15:27 18.05.2021 Масочный режим в Ботсване. (сс) Aobakwe Absa Basupi

15:57 18.05.2021 Начало электронной регистрации на вакцинацию с 08:00 утра по таллинскому времени (совпадает с московским) 18 мая привело к крупному сбою в работе общегосударственного инфопортала 1247. Об этом сообщил ERR, отметив, что желающие вынуждены по несколько часов прорываться на онлайн-линию. Об этом: Онлайн-регистрация на вакцинацию в Эстонии дала сбой

16:11 18.05.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил ряду глав регионов, чтобы они были осторожны из-за возможности второй волны пандемии, сообщает Kompas. Читайте также: Президент Индонезии предупредил о второй волне пандемии

16:12 18.05.2021 Несколько дней назад китайский академик Чжун Наньшань сказал в интервью, что глобальная эпидемия нового коронавируса еще далека от завершения, а очень серьезные вирусные мутации могут повлиять на эффективность вакцины и разработку лекарств в будущем Читайте также: «Мы не подопытные кролики!» — граждан Китая убеждают привиться от COVID-19

16:21 18.05.2021 Президент Израиля Реувен Ривлин ставит вакцину против COVID-19. (сс) Mark Neyman. Government Press Office (Israel)

16:53 18.05.2021 В правительстве Польши в настоящее время рассматриваются варианты дальнейшей отмены социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 18 мая журналистам Polskie Radio 24. Читайте также: Глава минздрава Польши не исключил дальнейшей отмены ограничений

16:57 18.05.2021 Российская авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года из-за неопределённости по данному направлению в условиях пандемии коронавируса. Читайте также: S7 отменила авиарейсы в Турцию до конца лета

17:03 18.05.2021 18 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 1 734 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в стране от COVID-19 еще 245 человек. Наибольшее количество новых заражений — 244 новых случая — зафиксировано в Шленском воеводстве. Наименьшее (29) — в Любушском. Об этом: В Польше за сутки выявили более 1,7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

17:05 18.05.2021 Люди стоят в очереди на вакцинацию против коронавируса. Германия. © Raimond Spekking, Wikimedia Commons

17:27 18.05.2021 Итальянка в Ливорно по ошибке получила четыре дозы вакцины от коронавируса американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. Как сообщает во вторник газета Corriere della Sera, это уже по меньшей мере второй подобный случай.

17:27 18.05.2021 Всего на сегодняшний день в Италии полностью иммунизированы почти 9 млн человек, что соответствует 15% населения. Сделано почти 28 млн инъекций. Наиболее используемой является вакцина консорциума Pfizer и BioNTech, отмечает ТАСС.

17:37 18.05.2021 По крайней мере 269 докторов умерли по причине коронавирусной инфекции во время второй волны COVID-19 в Индии. Это 20−25 смертей в день, сообщает CNN со ссылкой на Индийскую медицинскую ассоциацию (IMA). Подробности в материале: Вторая волна COVID-19 в Индии унесла жизни 269 молодых врачей

17:38 18.05.2021 На Тайване за истекшие сутки зарегистрировали 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является одним из наивысших показателей с начала пандемии. Об этом 18 мая сообщает CNN со ссылкой на Главный центр эпидемиологии (CECC) острова. Читайте также: На Тайване за сутки выявили 245 случаев заражения коронавирусом

17:40 18.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили 28 634 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 18 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: В США за сутки выявили 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

17:42 18.05.2021 После сильных дождей реки в регионе Бразильской Амазонии вышли из берегов, затопив маленькие города и поставив под удар территории, пострадавшие от COVID-19. Об этом 18 мая сообщает BBC. Читайте подробнее: Наводнение в Бразилии затопило пострадавшие от COVID-19 районы

17:54 18.05.2021 Ассоциация туроператоров России ожидает информации о возможности возобновления полётов в Турцию в конце мая, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Читайте подробнее: АТОР в конце мая ожидает решения по авиасообщению с Турцией

18:06 18.05.2021 Регистрация перед прохождением теста на COVID-19 в Осло. (сс) Asav

18:25 18.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 107 003 случая заражения коронавирусом. 100 233 пациента уже здоровы. 2227 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходят 4543 человека. Читайте также: В Косово за сутки выявили 64 носителя коронавируса

18:26 18.05.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 132 071 случай заражения коронавирусом. 126 405 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2436 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один мужчина в возрасте 72 лет — за последние сутки. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 39 носителей коронавируса

18:35 18.05.2021 По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 804 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5232 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 83 носителя коронавируса

19:00 18.05.2021 В Индии за последние 24 часа зафиксировано около 263 533 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает CNN. Читайте также: В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 25 миллионов

19:04 18.05.2021 Школа в Иране в период пандемии. (сс) Masoud Shahrestani. Tasnim News Agency

20:03 18.05.2021 Ученые из США и Китая создали портативную систему экспресс-тестов, позволяющую обнаружить следы коронавируса в образцах биожидкостей пациента менее чем за секунду. Об этом сообщила 18 мая пресс-служба Американского института физики (AIP) со ссылкой на статью в Journal of Vacuum Science & Technology B.

20:04 18.05.2021 «Наша система позволит решить проблему с медленной обработкой результатов тестов на коронавирус. Более того, эту технологию можно применять для создания недорогих экспресс-тестов на другие болезни, поменяв набор антител, присоединенных к одному из электродов на тестовых полосках», — заявил научный сотрудник университета штата Флорида в Гейнсвилле Сянь Минхань, чьи слова приводит пресс-служба AIP. За последние месяцы российские и зарубежные специалисты создали несколько вариантов тестовых систем, определяющих следы присутствия вируса SARS-CoV-2 в образцах крови или выделений пациента. Как правило, они основаны или на обнаружении обрывков РНК возбудителя болезни COVID-19 при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) и ее аналогов, или же на обнаружении антител к коронавирусу, отмечает ТАСС.

20:10 18.05.2021 Таиланд выражает заинтересованность в закупках российской вакцины от коронавируса для животных, сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано. Читайте также: Таиланд хочет закупать российскую вакцину от COVID-19 для животных

20:44 18.05.2021 Парковка центра вакцинации в Люксембурге. (сс) GilPe

20:50 18.05.2021 В китайской столице вскоре ожидается появление нового, модернизированного передвижного медицинского пункта для вакцинации, созданного на базе автобуса. Об этом 18 мая сообщает Синьхуа, отмечая, что он разработан китайским автопроизводителем Foton Motor Group. Читайте также: В Пекине ожидается появление нового передвижного пункта вакцинации

20:51 18.05.2021 «А почему нет уголовного дела и обвинительного приговора за тысячи умерших украинцев и миллионы, которые не вакцинированы?» На Украине оценили увольнение министра здравоохранения Максима Степанова. Читайте также: «Сейчас такое устроят… Краще тикаты» — на Украине уволили главу минздрава

20:55 18.05.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 515 104 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 11 014 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 515 тысяч новых случаев COVID-19

21:14 18.05.2021 Сушка медицинских масок в Марокко. (сс) Brahim fadel

21:46 18.05.2021 По данным на18 мая, в Италии умерли 124 497человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на201 (днем ранее — на 140), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны. Число подтвержденных носителей выросло на4452(днем ранее — на3455). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 167 025 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 315 308человек — на7583 меньше, чем днем ранее. Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привили почти девять миллионов человек

21:52 18.05.2021 В нескольких горных поселках североитальянского региона Пьемонт (Турин) вакцинировано от коронавируса 100% жителей. Это позволило властям объявить объявить о появлении первых в стране «гор, свободных от коронавируса», смягчить ограничения и рассчитывать на приезд туристов. Ранее по аналогичной схеме в Италии появились первые «свободные от коронавируса» небольшие острова. Подробности в материале: В Италии появились «горы, свободные от коронавируса»

21:55 18.05.2021 Вакцинация в Индии. russian.news.cn

21:56 18.05.2021 Промежуток между первой и второй прививками от коронавируса вакцинами Pfizer или Moderna может составлять до 90 дней, заявил глава итальянского национального фармацевтического агентства Джорджо Палю. Более того, исследования показывают, что при таком промежутке между двумя прививками эффект оказывается даже выше, отметил он. Подробности в материале: Фармацевты Италии: вторую прививку от COVID-19 можно делать через 90 дней

22:14 18.05.2021 Участники Международной конференции по финансированию экономики стран Африки провозгласили задачу вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года не менее 40% населения континента. Об этом сообщил 18 мая президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита. По его мнению, вакцинация осуществляется медленными темпами, необходимо обеспечить массовое производство вакцин для Африки и в самой Африке.

22:17 18.05.2021 Участники Международной конференции по финансированию экономики стран Африки призвали страны Запада отменить действие патентов на вакцины от коронавируса. «Мы поддерживаем передачу технологий и призывы международных организаций снять все ограничения в области интеллектуальной собственности, которые блокируют производство вакцин», — сказал французский лидер.

22:18 18.05.2021 Венесуэла хотела бы, чтобы частота недавно запущенных прямых рейсов между Москвой и Каракасом достигла одного-двух в неделю. Об этом заявил ТАСС посол Венесуэлы в Москве Карлос Фариа Тортоса. Посол напомнил, что для въезда в Венесуэлу на срок до 90 дней гражданам РФ не нужна виза, в то же время санитарными правилами предусмотрено требование об отрицательной справке по итогам ПЦР-тестирования на коронавирус.

22:24 18.05.2021 Если объемы поставляемой в Ломбардию (Милан) вакцины от коронавируса не будут увеличены, закончить прививочную кампанию можно будет только к концу августа 2021 года, заявила советник региональной администрации по вопросам здравоохранения Летиция Моратти.Местные власти готовы вести кампанию быстрее, но всё упирается в недостаток вакцины, подчеркнула она. Подробности в материале: Закончим к осени: в Милане жалуются на объемы поставок вакцин от COVID-19

22:29 18.05.2021 Президент Сейшельских островов ставит вакцину от коронавируса. (сс) State House

22:29 18.05.2021 Президент Италии Серджо Маттарелла подписал ранее утвержденный правительством декрет о смягчении антикоронавирусных ограничений. Комендантский час будет начинаться не в 22:00, а часом позже, а с 7 июня — с полуночи. С 1 июня будет разрешена работа закрытых залов учреждений общественного питания. Возобновится работа торговых центров по выходным. Об этом: Президент Италии подписал декрет о смягчении антикоронавирусных ограничений

22:33 18.05.2021 Вакцинация от коронавируса позволяет улучшать санитарную ситуацию, но не означает отмену ряда ранее введенных ограничений, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.Санитарная дистанция, масочный режим «и всё то, чему мы научились за эти почти полтора года», по-прежнему должно выполняться, отметил он. Об этом: Премьер Италии: вакцинация от COVID-19 не означает отмену масочного режима

22:36 18.05.2021 Задача вакцинировать от коронавируса до конца этого года 40% жителей Африки поставлена Международной конференцией по финансированию экономики африканских стран, сообщил 18 мая журналистам французский президент Эммануэль Макрон. Подробности в материале: До конца года планируется помочь странам Африки вакцинировать 40% жителей

22:46 18.05.2021 Специалисты итальянского исследовательского центра в Кастель Романо не намерены прекращать работу над созданием национальной вакцины от коронавируса, сообщили руководители центра. Ранее Счётная палата Италии запретила правительству финансировать эти разработки напрямую, указав, чтоиспользуемые механизмы финансирования нарушают действующиезаконы. Вторая фаза разработок будет закончена за счет имеющихся средств, параллельно ученые начинают поиск иных источников финансирования, сообщили руководители центра. Читайте подробнее: Ученые Италии ищут деньги на разработку вакцины от коронавируса

22:54 18.05.2021 Непривитые от коронавируса лишатся доступа в госучреждения Саудовской Аравии с 1 августа, сообщили 18 мая в пресс-службе министерства внутренних дел страны. Об этом: В Саудовской Аравии непривитых от COVID-19 не будут пускать в госучреждения

22:55 18.05.2021 60-летнюю жительницу итальянского Ливорно по ошибке привили от коронавируса сразу четырьмя дозами вакцины Pfizer, передают местные СМИ. По имеющимся данным, женщина чувствует себя нормально. Ранее сообщалось об аналогичном инциденте с 23-летней женщиной. Через несколько дней после «передозировки» она стала страдать от обезвоживания и пить по 7 литров воды в сутки. Читайте также: Жительницу Ливорно по ошибке привили четырьмя дозами вакцины от COVID-19

22:56 18.05.2021 Пункт вакцинации против COVID-19 в Мексике. (сс) Wotancito

01:33 19.05.2021 Федеральное бюро расследований США за первые четыре месяца 2021 года провело почти 16 млн проверок данных о покупках огнестрельного оружия, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года, передаёт 18 мая телеканал CBS. Читайте также: В США зафиксировали рекордный рост продаж огнестрельного оружия

02:07 19.05.2021 В Аргентине продлят ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент республики Альберто Фернандес, сообщает агентство Telam. Читайте также: Власти Аргентины решили продлить ограничения из-за COVID-19

02:36 19.05.2021 Соглашение между США и Канадой о взаимном закрытии границ из-за пандемии коронавирусной инфекции продлили до 21 июня, передает телеканал CTV. Читайте также: Границу между США и Канадой закрыли еще на месяц

03:28 19.05.2021 В Аргентине за сутки выявили более 35,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является новым «рекордом». Об этом 19 мая сообщает минздрав страны. Читайте также: Аргентина обновила максимумы по заражениям и смертям от COVID-19

04:11 19.05.2021 Власти Судана решили закрыть университеты и школы на один месяц из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает пресс-служба суданского комитета по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. Читайте подробнее: В Судане решили закрыть учебные заведения из-за коронавируса

04:34 19.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 654 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 650 носителей коронавируса

05:39 19.05.2021 В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 454 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой африканской страны. Читайте также: В Эфиопии число зараженных коронавирусом превысило 267 тысяч

06:13 19.05.2021 В Мексике начали прививать учителей и работников сферы образования против коронавирусной инфекции, сообщает агентство Синьхуа. Подробности в материале: В Мексике началась вакцинация учителей против COVID-19

06:30 19.05.2021 Туристические операторы Индии переоборудуют свои автобусы под машины скорой помощи из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает газета Times of India. Об этом: В Индии решили переоборудовать автобусы в машины скорой помощи

06:58 19.05.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: Во Вьетнаме за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом

07:25 19.05.2021 ПЦР-тестирование на COVID-19. (сс) Navy Medicine

07:59 19.05.2021 В США около 600 тыс. детей в возрасте от 12 до 15 лет получили вакцину от коронавируса, сообщает 18 мая Reuters со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний страны. Читайте также: В США более 600 тыс. детей от 12 до 15 лет получили вакцину от COVID-19

08:01 19.05.2021 Правительство Сингапура опровергло предположение индийской стороны о появлении особо опасного для детей «сингапурского» штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на минздрав страны 19 мая сообщает газета The Straits Times. Читайте подробнее: Минздрав Сингапура опроверг появление сингапурского штамма SARS-CoV-2

08:01 19.05.2021 Более 275 535 207 доз вакцины от COVID-19 были введены гражданам США, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний страны. Об этом 18 мая сообщает Reuters. Читайте также: В США распространено более 346 млн доз вакцины от COVID-19

08:09 19.05.2021 За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 11 040 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 11 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:22 19.05.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 35,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 35 тыс. носителей коронавируса

08:23 19.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В ВС Южной Кореи за сутки выявили трёх носителей коронавируса

08:32 19.05.2021 За сутки на Украине подтвердили 5138 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 227 пациентов. Об этом: На Украине за сутки выявили более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:37 19.05.2021 На сегодняшний день во всем мире сделано свыше 1,5 млрд прививок от COVID-19. Об этом 19 мая сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В мире сделано свыше 1,5 млрд прививок от COVID-19

08:39 19.05.2021 В Молдавии в течение суток 18 мая выявили 121 случай заражения коронавирусом в ходе 4631 исследования. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 120 носителей коронавируса

08:40 19.05.2021 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что поставки вакцин от коронавируса в рамках схемы глобального сотрудничества Covax задерживаются, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Глава МИД Индонезии оценила поставки вакцины по программе Covax

08:42 19.05.2021 За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 13,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили свыше 13 тыс. заразившихся коронавирусом

08:53 19.05.2021 Польша ожидает поставок однодозной вакцины Johnson&Johnson, чтобы начать вакцинацию украинских трудовых мигрантов, прибывающих в страну. Читайте также: В Польше могут начать прививать от COVID-19 трудовых мигрантов с Украины

08:58 19.05.2021 Флешмоб «Я — вакцинировался, а ты» стартовал в Белоруссии. УП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром». minzdrav.gov.by

09:01 19.05.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 75,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 75 тыс. новых носителей коронавируса

09:31 19.05.2021 24 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 18 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии выявили более 20 носителей коронавируса за сутки

09:40 19.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 11 822 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 140

09:49 19.05.2021 В ходе 155 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 44 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 40 случаев заражения коронавирусом

10:00 19.05.2021 18 мая министерство здравоохранения Польши на странице в соцсети Twitter сообщило, что в республике на вакцинацию от COVID-19 записалось уже около 86 тысяч несовершеннолетних граждан — в возрасте 16−17 лет. Читайте подробнее: В Польше на вакцинацию от COVID-19 записалось 86 тысяч несовершеннолетних

10:08 19.05.2021 18 мая провели переговоры министры здравоохранения стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). Мероприятие из-за пандемии SARS-CoV-2 состоялось в удаленном формате, с помощью видеосвязи. Об этом сообщает Polskie Radio. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский по итогам встречи сообщил журналистам, что её главной темой стало обсуждение борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Министры здравоохранения стран Вышеградской группы провели переговоры

10:22 19.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 313 651 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1160 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 19 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 1100 носителей коронавируса

10:23 19.05.2021 В Австрии начинается первый этап реализации проекта «зелёный паспорт» для доступа людей к открывающимся объектам в сферах туризма, общественного питания, культуры и спорта. Как сообщается на сайте федерального министерства социальных дел, здравоохранения, ухода и защиты потребителей Австрии, проект также задумывался для того, чтобы восстановить свободу передвижения между государствами — членами Европейского союза. Читайте подробнее: Проект «зелёный паспорт» запустили в Австрии

10:24 19.05.2021 Противники карантинных мер, связанных с коронавирусом, провели в Германии более 2,7 тыс. демонстраций и митингов с августа 2020 года. Об этом сообщает 19 мая редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Только 28 из протестных акций носили правоэкстремистский характер, 15 из них прошли в федеральной земле Саксония-Анхальт, в городе Галле. Подробности в материале: В ФРГ насчитали более 2,7 тыс. акций против ограничений из-за COVID-19

10:27 19.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 4529 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 19 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии за сутки от COVID-19 скончались 4529 пациентов

10:46 19.05.2021 Греция подтвердила 2812 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 18 мая Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). С начала пандемии Греция зафиксировала 381 266 случаев заражения. Об этом: В Греции за сутки выявили еще 2812 носителей коронавируса

10:59 19.05.2021 Регистрация перед прохождением теста на COVID-19 в Осло. (сс) Asav

11:03 19.05.2021 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином обсудил поставки таджикской стороне российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 19 мая рассказал глава МИД РФ на пресс-конфренции по итогам переговоров в Душанбе. Читайте также: Лавров обсудил с коллегой из Таджикистана поставки вакцины «Спутник V»

11:06 19.05.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо поручил министру здравоохранения страны отправить больше доз вакцин против коронавируса в провинцию Риау, сообщает Kompas. Подробности в материале: Президент Индонезии поручил отправить больше вакцин в провинцию Риау

11:15 19.05.2021 Нет ничего, что указывало бы на наличие мутации вируса SARS-CoV-2 греческого происхождения, объяснили ректор Афинского национального университета им. Каподистрии Танос Димопулос и профессор Медицинской школы этого вуза Гикас Майоркинис в комментарии AMNA 18 мая. Читайте также: В Греции прокомментировали слухи о «греческом» штамме коронавируса

11:27 19.05.2021 На сегодняшний день на территории Китая сделано свыше 435,6 млн прививок от COVID-19. Об этом 19 мая говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения. Читайте также: В Китае сделали более 435 млн прививок от COVID-19

11:32 19.05.2021 Министерство здравоохранения Индонезии запланировало поставку вакцин Novavax и Pfizer с июня по июль 2021 года, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: В Индонезию привезут вакцины Novavax и Pfizer

11:49 19.05.2021 В Молдавии начался третий этап вакцинации от COVID-19, который предполагает, что прививки будут делать всем желающим. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава республики, 19 мая объявила координатор кампании по вакцинации Нинель Ревенко на брифинге.

12:01 19.05.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 289 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает минздрав ДНР. Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили 289 новых носителей коронавируса

12:05 19.05.2021 Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис оценил перспективы туризма на текущий год во время онлайн-дискуссии на тему «Пример развития Греции: смелые реформы, разумные и устойчивые инвестиции в будущее», состоявшейся 18 мая, передает AMNA. Подробности в материале: В Греции обещают не жертвовать безопасностью ради туризма

12:11 19.05.2021 За минувшие сутки в Израиле было зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Jerusalem Post 19 мая со ссылкой на данные министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Израиле за сутки выявили лишь 22 случая заражения коронавирусом

12:17 19.05.2021 Флешмоб «Я — вакцинировался, а ты?» стартовал в Белоруссии. minzdrav.gov.by.

12:32 19.05.2021 Террористические атаки в метро и другие крупные аварии влияли на то, как мы пользовались общественном транспортом в течение долгих лет. Однако пандемия коронавируса рискует надолго изменить поведение людей в данном вопросе. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: Как пандемия изменит наши привычки пользоваться общественным транспортом?

12:39 19.05.2021 По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 804 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5232 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Читайте подробнее: Свыше 175 тысяч граждан Северной Македонии прошли вакцинацию от COVID-19

12:41 19.05.2021 В общей сложности на сегодняшний день во всем мире было использовано 1,4 миллиарда доз вакцины от COVID-19. Однако из них только 0,3% поступили в беднейшие страны мира. В свою очередь профессор Каролинском института (Швеция) Анна Мия Экстрём, занимающаяся проблемами эпидемиологии, считает, что богатые страны должны вносить больший вклад в помощь странам с низким уровнем развития, о чем она 19 мая заявила в эфире шведского телеканала SVT. Читайте также: Богатые страны должны делиться вакциной с более бедными — профессор

12:49 19.05.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 19 мая 2021 года выявлено 163 989 316 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 625 857 случаев.

13:00 19.05.2021 В Молдавии с начала кампании вакцинации от COVID-19 количество случаев заражения коронавирусом сократилось на 20%, а среди медицинского персонала — на 90%. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.

13:11 19.05.2021 В правительстве Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Kompas. В Индонезии за сутки выявили 4871 новый случай заражения SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили более 4800 носителей коронавируса

13:16 19.05.2021 Государства — члены Евросоюза приняли решение открыть границы для туристов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 19 мая сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в ЕС. Подробности в материале: Полностью вакцинированным туристам разрешат въезд в ЕС

13:16 19.05.2021 19 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировали 2 344 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в стране от COVID-19 еще 255 человек. Читайте также: В Польше за сутки выявили около 2,3 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

13:39 19.05.2021 Въезд на территорию Евросоюза разрешат полностью вакцинированным от коронавируса туристам. Об этом договорились представители государств содружества, сообщает 19 мая агентство France-Presse со ссылкой на источники в ЕС. Читайте также: В ЕС договорились впускать полностью вакцинированных туристов — AFP

13:55 19.05.2021 В городе Хэфэй проводится массовая вакцинация от COVID-19. xinhuanet.com

14:04 19.05.2021 К настоящему времени уже почти половина жителей Польши либо привиты первом компонентом вакцины от COVID-19, либо записаны на вакцинацию и ожидают своей очереди. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик 19 мая журналистам RMF.FM. Подробности в материале: В Польше рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

14:09 19.05.2021 В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что суточный прирост носителей коронавируса в стране достиг 6075, сообщает Antara. Читайте также: В Малайзии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

14:30 19.05.2021 У минздрава Киргизии нет собственного самолета, на котором можно было бы привезти подаренные Китаем 150 тысяч доз вакцины. Читайте подробнее: Киргизия не может доставить вакцину от коронавируса из Китая

14:32 19.05.2021 Правительство Индонезии заявило о том, что 9 366 635 жителей страны сделали полную инъекцию вакцины от коронавируса, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии прививку от коронавируса сделали 14 млн жителей

14:39 19.05.2021 Кто-то из сотрудников поликлиники случайно выдернул шнур из розетки и обесточил холодильник, в котором хранился российский противокоронавирусный препарат. Подробности в материале: В Киргизии испортили 930 доз вакцины «Спутник V», подаренных Россией

14:42 19.05.2021 На данный момент в Европейском союзе хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили около 40% взрослой части населения сообщества. Об этом 19 мая сообщила представитель Еврокомиссии Дана Спинант на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: В Евросоюзе рассказали о темпах проведения вакцинации от COVID-19

14:49 19.05.2021 На сегодняшний день окончательное решение о введении сертификатов вакцинации против коронавируса COVID-19 в Европейском союзе не принято. Европарламент и Совет ЕС вновь не смогли договориться по этому вопросу. Об этом сообщает DPA. Читайте подробнее: В ЕС провален третий раунд переговоров о паспортах вакцинации

14:56 19.05.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте подробнее: На базах США в Южной Корее выявили ещё одного носителя коронавируса

15:36 19.05.2021 Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» сербским институтом вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» одобрено исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом 19 мая заявил министр промышленности и торговли страны Ненад Попович. Об этом: Центр имени Гамалеи одобрил производство в Сербии вакцины «Спутник V»

15:48 19.05.2021 Торговые центры Латвии потеряли 63 млн евро из-за снижения арендной платы во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил Delfi со ссылкой на председателя правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньша Ванагса. Читайте подробнее: Названа сумма потерь торговых центров Латвии от падения аренды

16:04 19.05.2021 Затягивание регистрации российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Европейском союзе связано с «сигналами из высоких кабинетов» Брюсселя. Об этом 19 мая в эфире Первого канала заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Подробности в материале: Нарышкин назвал виновных в затягивании регистрации «Спутника V» в ЕС

16:05 19.05.2021 Партия, состоящая из 16,9 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca, уничтожена в Малави, сообщает 19 мая Agence France-Presse. Читайте подробнее: В Малави уничтожена партия просроченной вакцины AstraZeneca

16:09 19.05.2021 С 19 мая во Франции начинается новый этап смягчения связанных с пандемией коронавирусной инфекции карантинных мер, ранее об этом сообщили французские власти. Читайте подробнее: Во Франции начался новый этап смягчения карантинных мер

16:20 19.05.2021 Кандидат на должность министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал привить 5 млн сограждан за сто дней. Читайте подробнее Ляшко пообещал за 100 дней привить миллионы граждан Украины от COVID-19

16:21 19.05.2021 Угрозы руководства таллинской скорой помощи врачам и работникам уволить тех из них, кто не вакцинируется к 18 мая, остались не реализованными. Об этом сообщил Postimees, отметив, что решение об увольнении отложено до лета. Подробности в материале: Ковид-диссиденты сохранили рабочие места в таллинской скорой помощи

16:27 19.05.2021 Временная больница, созданная на Национальном стадионе в Варшаве для пациентов с диагнозом COVID-19, будет закрыта. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик 19 мая журналистам RMF.FM. Читайте подробнее: Временную больницу для пациентов с COVID-19 закроют на стадионе в Варшаве

17:21 19.05.2021 Монахини в масках. Польша. (сс) Silar

17:24 19.05.2021 В Индии за прошедшие сутки зафиксировано 4529 смертей по причине коронавирусной инфекции, что стало самым большим показателем в стране с начала пандемии. Об этом сообщает 19 мая пресс-служба индийского минздрава. Читайте подробнее: Индия вновь побила суточный рекорд по числу умерших от COVID-19

17:25 19.05.2021 В Таиланде во вторник, 18 мая, было зафиксировано 35 новых смертей по причине коронавирусной инфекции, что стало самым большим показателем в стране с начала пандемии. Об этом 19 мая сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу минздрава страны. Читайте также: Таиланд обновил суточный рекорд по смертности от COVID-19

17:26 19.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили 27 851 новый подтвержденный случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 19 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в США упало до 27 тыс

17:41 19.05.2021 Сербия запустила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории, сообщил глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович. Читайте также: Сербия запустила производство российской вакцины «Спутник V»

18:17 19.05.2021 В Греции за последние сутки выявлено 2293 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 383 558 человек, сообщает национальная организация общественного здравоохранения. Читайте также: В Греции за сутки выявлено более двух тысяч случаев COVID-19

18:23 19.05.2021 Благодарность выразил азербайджанский президент Ильхам Алиев России за поставки вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили 19 мая в пресс-службе Кремля. Об этом: Алиев поблагодарил Путина за поставки «Спутника V» в Азербайджан

18:25 19.05.2021 По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 891 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5249 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 87 носителей коронавируса

18:44 19.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 107 065 случаев заражения коронавирусом. 100 612 пациентов уже здоровы. 2235 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 4218 человек. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 62 носителя коронавируса

18:55 19.05.2021 В Непале зафиксирован рекордный для страны прирост количества смертей от COVID-19 — впервые с начала пандемии за одни сутки умерло 246 пациентов, сообщает 19 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны. Подробности в материале: Непал обновил суточный рекорд по смертности от COVID-19

19:45 19.05.2021 Соглашение о закупке до конца года российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заключили власти Египта с Россией, сообщил 19 мая журналистам возглавляющий Египетское управление по закупкам, медицинскому снабжению и технологиям Бах эд-Дин Зидан. Подробности в материале: Египет подписал соглашение о закупке 20 млн доз «Спутника V»

20:21 19.05.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 546 512 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 335 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 546 тысяч инфицированных SARS-CoV-2

21:20 19.05.2021 19 мая в пяти (из 21) регионах Италии не понадобилось переводить в палаты интенсивной терапии ни одного носителя коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения.Речь о таких регионах, как Марке, Базиликата, Молизе, Валь д’Аоста и Больцано. Читайте также: В Италии становится меньше носителей COVID-19 в палатах интенсивной терапии

21:25 19.05.2021 Горные поселки и городки, в которых 100% жителей будет вакцинировано от коронавируса, появятся в североитальянском регионе Пьемонт (Турин) к середине июня 2021 года, заявил губернатор Пьемонта Альберто Чирио. Как сообщалось ранее, местные власти намерены по аналогии с проектом «острова, свободные от коронавируса» быстро вакцинировать 100% жителей небольших населенных пунктов, объявить о локальной победе над эпидемией, отменить большую часть ограничений и рассчитывать на приезд туристов. Читайте также: «Свободные от коронавируса горы» появятся в Италии в июне 2021 года

21:30 19.05.2021 19 мая комендантский час в итальянском городе Реджо Эмилия начнется не в 22:00, а в полночь, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.Исключение сделано ради финального матча футбольного Кубка Италии, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Аталанта» из Бергамо. Матч начнется в 20:00 по местному времени. Об этом: Власти Италии смягчили ограничения ради финала футбольного кубка

21:35 19.05.2021 Власти североитальянского региона Ломбардия (Милан) запросили у профильных благотворительных организаций данные о количестве бездомных, чтобы организовать для них вакцинацию от коронавируса, заявил советник региональной администрации Марко Сальмоираги.В ближайшие недели местные власти аналогичным образом постараются организовать вакцинацию для нелегальных мигрантов, добавил он. Читайте подробнее: Миланских бездомных готовятся прививать от коронавируса

21:48 19.05.2021 В конце мая 2021 года регулятор ЕС может разрешить использование вакцины от коронавируса Pfizer для граждан в возрасте 12−15 лет, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. Он отметил, что подростков особенно важно начать прививать по двум причинам: чтобы иметь возможность отменять оставшиеся антикоронавирусные ограничения и чтобы в новый учебный год большая часть школьников вступила, уже получив прививки. Читайте подробнее: В Италии рассчитывают привить подростков от COVID-19 к новому учебному году

21:56 19.05.2021 Власти североитальянского региона Венето (Венеция), несмотря на критику, не намерены отказываться от своей идеи прививать от коронавируса туристов, заявил губернатор региона Лука Дзайа. «Туристы для нас — это святое», — подчеркнул он. В администрации региона Лацио (Рим) в свою очередь отметили, что тоже готовы прививать туристов от коронавируса — в случае, если будут увеличены поставки вакцин в регион. Подробности в материале: В Венеции и Риме готовы прививать туристов от коронавируса

22:50 19.05.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 48. Данная информация была опубликована 19 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 48 человек

00:38 20.05.2021 В Черногории до 19 мая от коронавируса были привиты 148 255 человек. Таким образом, было вакцинировано около четверти населения этой страны. Около 113,5 тысячи граждан получили первую дозу вакцины, в то время как почти 35 тысяч черногорцев были полностью иммунизированы. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG. Читайте подробнее: В Черногории от коронавируса привито около четверти населения

00:56 20.05.2021 Гана перешла ко второму этапу массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции, сообщает агентство Синьхуа. Подробности в материале: В Гане начался второй этап вакцинации против COVID-19

01:43 20.05.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 1339 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: На Кубе за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

05:06 20.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 646 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее вновь выявили за сутки более 600 носителей коронавируса

05:33 20.05.2021 Власти Зимбабве подтвердили выявление индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны, заявил глава минздрава этой африканской страны Константино Чивенга в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В Зимбабве выявили индийский штамм коронавируса

06:10 20.05.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 39 652 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: В Аргентине вновь выявили рекордное число носителей SARS-CoV-2 за сутки

06:32 20.05.2021 В США следствие проверит возможное злоупотребление губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо приоритетным доступом к тестам на коронавирус. Об этом со ссылкой на источники 19 мая сообщает газета The Wall Street Journal. Читайте подробнее: В США расширили уголовное дело в отношении губернатора Нью-Йорка

06:56 20.05.2021 Правительство Японии собирается включить Окинаву в перечень префектур, на которых распространяется действие режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники. Читайте также: В японской префектуре Окинава намерены ввести режим ЧС из-за коронавируса

07:12 20.05.2021 Масочный режим в Мексике. (сс) Adam Jones.

07:33 20.05.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 30 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: Во Вьетнаме за сутки выявили 30 носителей SARS-CoV-2

08:12 20.05.2021 В Нью-Йорке с 19 мая перестали действовать связанные с коронавирусом ограничения по количеству людей в кафе, музеях, библиотеках и других общественных учреждениях. Об этом 19 мая сообщает ТАСС. Читайте подробнее: В Нью-Йорке сняли ограничение по количеству людей в общественных местах

08:15 20.05.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 39,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 39 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:25 20.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи за сутки выявили девять носителей коронавируса

08:32 20.05.2021 В Молдавии в течение суток 19 мая выявили 138 случаев заражения коронавирусом в ходе 4854 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 130 носителей коронавируса

08:34 20.05.2021 За сутки на Украине жертвами COVID-19 стали 203 человека. Всего было выявлено 5165 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом: На Украине за стуки выявили более 5 тыс. носителей коронавируса

08:44 20.05.2021 21 мая в Южную Корею поступит 297 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer в рамках программы COVAX Facility. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: Названа дата поставки вакцины Pfizer в Южную Корею в рамках COVAX

08:48 20.05.2021 На протяжении нескольких последних недель в Перу наблюдается снижение количества выявляемых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 мая сообщил глава минздрава Перу Оскар Угарте, его слова приводит газета El Comercio. Читайте подробнее: В Перу заявили о снижении числа выявляемых случаев заражения коронавирусом

08:50 20.05.2021 Греция подтвердила в общей сложности 383 558 случаев заражения с начала пандемии. Кроме того, за последние 24 часа были зарегистрированы 53 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 11 587 человек. Читайте также: В Греции за сутки выявили более 2,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:55 20.05.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 79,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 79 тыс. носителей коронавируса

09:07 20.05.2021 27 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 19 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии выявили более 20 носителей коронавируса за сутки

09:17 20.05.2021 Японское правительство собирается более чем в два раза по сравнению с первоначальными планами сократить общую численность иностранных делегаций на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 20 мая сообщает агентство Kyodo. Читайте подробнее: Численность иностранных делегаций на ОИ в Токио будет сокращена — Kyodo

09:22 20.05.2021 В магазине Израиля. (сс) Laliv g.

09:25 20.05.2021 КНДР запросила у COVAX Facility вакцину от COVID-19, однако власти страны выступают против международного контроля за вакцинацией. Об этом сообщает японское агенство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники. Читайте также: КНДР выступает против международного контроля за вакцинацией — Kyodo

09:30 20.05.2021 С начала пандемии Грузия получила от международных организаций кредиты на сумму примерно $1,9 млрд. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 19 мая сообщил журналистам первый заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе. Об этом: Грузия с начала пандемии получила кредиты почти на $2 млрд — минфин

09:32 20.05.2021 Власти Соединённых Штатов разрешили хранить вакцину от COVID-19 компании Pfizer до одного месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией. Об этом сообщили в регуляторе FDA. Об этом: В США разрешили хранить вакцину Pfizer в обычном холодильнике

10:06 20.05.2021 Молдавия приобретёт 700 тыс. доз вакцины от COVID-19 у компании Pfizer. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 19 мая сказал на заседании и. о. премьер-министра страны Аурелиу Чокой. Читайте подробнее: Молдавия планирует приобрести партию вакцин Pfizer

10:07 20.05.2021 После коронавирусного кризиса, сильно пошатнувшего туристическую отрасль Греции, страна в долгу перед всеми работниками туриндустрии. Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис. Об этом: В Греции довольны динамикой первых дней туристического сезона

10:15 20.05.2021 В ходе 550 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 70 случаев заражения коронавирусом

10:20 20.05.2021 В Индии власти штатов Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза (грибкового заболевания, известного как «чёрная плесень»). Подробности в материале: В двух штатах Индии объявили эпидемию «чёрной плесени» из-за COVID-19

10:23 20.05.2021 Въезд пассажиров на Шри-Ланку приостановлен на срок десять дней для контроля ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 20 мая сообщает управление гражданской авиации страны. Читайте также: Власти Шри-Ланки из-за пандемии запретили въезд в страну

10:35 20.05.2021 Британский принц Уильям привился первой дозой вакцины от коронавируса, сообщается на странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram. Ранее таблоид Sun со ссылкой на источники сообщал, что принц Уильям переболел коронавирусом в апреле прошлого года, однако решил сохранить это в тайне, чтобы не создавать панику среди граждан Британии.

10:43 20.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 29 032 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1104 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 20 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 1100 носителей коронавируса

10:51 20.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 1783 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили более 3,76 млн человек

11:01 20.05.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 331 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает минздрав ДНР. Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили более 330 носителей коронавируса

11:18 20.05.2021 Дезинфекция метрополитена Нью-Йорка. (сс) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York.

11:23 20.05.2021 В Австралии зарегистрированы шесть новых случаев тромбоза, вызванных вакциной AstraZeneca.

11:57 20.05.2021 Сербия через 15−20 дней произведет первые дозы «Спутника V». Об этом заявил глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович, отметив, что производителем выступит белградский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», получивший вчера необходимое подтверждение от НИЦ им. Гамалеи.

12:11 20.05.2021 В Таиланде могут освободить 16% заключенных из-за вспышки коронавируса в тюрьмах. За последние сутки в тюрьмах выявили две трети всех новых заболевших в стране. Как планирует минюст, досрочно выйдут на свободу около 50 тыс. человек.

12:11 20.05.2021 Ассоциация практикующих врачей Токио призвала отменить летнюю Олимпиаду. Как утверждают медики в письме на имя премьера Японии, из-за вспышки COVID-19 столичные больницы переполнены. Ранее соревнования уже переносили из-за сложной эпидобстановки с 2020-го на 2021 год.

12:12 20.05.2021 Индия второй раз подряд побила антирекорд по смертности из-за COVID-19 — 4 529 летальных исходов за сутки. Кроме того, максимальное количество случаев коронавируса за сутки выявлено в Аргентине — 35 543 заболевших, Малайзии — 6 075 случаев.

12:21 20.05.2021 Помимо китайской вакцины против коронавируса от компании Sinopharm, Индонезия также намерена использовать вакцину CanSino, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии начнут использовать вакцину CanSino против коронавируса

12:25 20.05.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 20 мая 2021 года выявлен 164 647 801 заболевший коронавирусом, прирост за сутки составил 658 485 случаев.

12:53 20.05.2021 Контракт на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 подписала с американо-германским концерном Pfizer-BioNTech Еврокомиссия (ЕК). Об этом 20 мая сообщается в заявлении на сайте ЕК. Подробности в материале: ЕС подписал контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19

13:21 20.05.2021 По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5797 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 5797 носителей коронавируса

13:25 20.05.2021 Просьба о соблюдении дистанции. Австралия. (сс) Nick-D.

13:42 20.05.2021 За месяц еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось на 60%. Об этом 20 мая на брифинге для журналистов заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом: В ВОЗ заявили о значительном снижении заболеваемости COVID-19 в Европе

13:56 20.05.2021 Южная Корея в мае запустит промышленное производство «Спутника V». Корейская фармкомпания GL Rapha в мае начнет производство российской вакцины, сообщает информационное агентство Yonhap.

13:57 20.05.2021 На оживленной торговой улице Мендон стало заметно менее людно. Сеул [xinhuanet.com]

14:06 20.05.2021 ЕС официально рекомендует разрешить въезд иностранцам, получившим одобренные ЕМА или ВОЗ вакцины за две недели до поездки.

14:09 20.05.2021 На сегодняшний день в Европейском регионе прошли вакцинацию от COVID-19 только 23% жителей, а полностью завершили серию вакцинации 11%. Об этом 20 мая сообщил на брифинге в Копенгагене директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Читайте также: В ВОЗ назвали долю вакцинированных от COVID-19 жителей Европы

14:46 20.05.2021 Коронавирусная инфекция продолжает оставаться серьезной опасностью и поэтому людям стоит избегать поездок за рубеж без необходимости. Об этом 20 мая заявил на брифинге Копенгагене директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Читайте также: В ВОЗ рекомендовали избегать поездок за рубеж из-за пандемии

15:11 20.05.2021 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему вакцинировался от COVID-19 индийским препаратом. Читайте также: Зеленский сообщил, сколько доз вакцины от COVID-19 может получить Украина

15:19 20.05.2021 Правительство Малайзии снова ввело 14-дневный карантин для граждан Индонезии, сообщает Antara. Читайте также: В Малайзии ввели 14-дневный карантин для граждан Индонезии

15:23 20.05.2021 Несмотря на резкую критику, в Швеции сейчас наблюдается один из самых высоких уровней охвата вакцинацией от COVID-19 во всей Европе и даже выше, чем в соседних Дании и Норвегии, в то время как уровень смертности в стране относительно низок. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции один из самых высоких уровней охвата вакцинацией в Европе — SVT

15:26 20.05.2021 Россия готова к налаживанию взаимодействия с Азербайджаном в вопросе создания вакцин от COVID-19. Об этом 20 мая заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи в Москве со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Подробности в материале: Москва готова помочь Баку в производстве вакцин от COVID-19 — Мишустин

15:28 20.05.2021 В настоящее время некоторые регионы Швеции, в частности Стокгольм, Сконе и Вермланд, столкнулись с «хаосом», когда сотни тысяч граждан пытаются забронировать время для похода в пункты вакцинации. Однако вечером 19 мая координатор по вакцинам в Швеции Ричард Бергстрём в эфире телеканала SVT заверил, что поставки вакцины в Швецию стабильны и не могли быть причиной логистических проблем в регионах. Читайте подробнее: Швеция будет получать почти 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 в неделю

15:38 20.05.2021 В Малайзии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: В Малайзии снова побит суточный рекорд по коронавирусу

15:39 20.05.2021 Администрация лена Сконе, расположенного на юге Швеции, в настоящее время оценивает эпидемиологическую ситуацию в регионе как «осторожно позитивную». В последнем пресс-релизе отмечается, что в регионе ежедневно регистрируется чуть более 450 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Читайте также: В на юге Швеции ситуацию с коронавирусом оценили как «осторожно позитивную»

15:46 20.05.2021 Вторая казахстанская вакцина против коронавируса прошла доклинические испытания. Об этом 20 мая заявил заместитель генерального директора по науке и коммерциализации научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов. Читайте также: В Казахстане испытывают вторую вакцину против коронавируса

16:04 20.05.2021 В Индонезии зарегистрировали 27 случаев смерти после инъекции китайской вакцины Sinovac против коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии 27 человек погибли после инъекции вакцины против коронавируса

16:08 20.05.2021 Монголия успешно вакцинирует население страны. К 20 мая 97% (926 777) жителей столицы Монголии получили первую дозу вакцины от коронавируса, 53,4% (509 502) полностью вакцинированы. Об этом: Более 97% жителей Улан-Батора получили первую дозу вакцины

16:24 20.05.2021 Масочный режим в Мексике. (сс) Dennis Sylvester Hurd

16:27 20.05.2021 Министерство здравоохранения Никарагуа одобрило применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» для вакцинации населения от коронавируса, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Об этом: Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину «Спутник Лайт»

16:28 20.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили 29 293 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 20 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки выявили 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

16:29 20.05.2021 Мужчина в маске у Мемориала Линкольну. Вашингтон. xinhuanet.com

16:30 20.05.2021 Правительство Финляндии продлило до середины июня ограничения на внешней границе ЕС, а также частичный контроль на внутренних границах. Об этом 20 мая сообщили в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Читайте также: Правительство Финляндии продлило ограничения на внешних границах

17:17 20.05.2021 На Тайване за истекшие сутки зарегистрировали 295 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является одним из наивысших показателей с начала пандемии. Об этом 20 мая сообщает CNN со ссылкой на Главный центр эпидемиологии (CECC) острова. Подробности в материале: На Тайване за сутки выявили 295 случаев заражения коронавирусом

17:18 20.05.2021 Страны Евросоюза согласились открыть границы для вакцинированных от COVID-19 туристов из стран с низким уровнем инфицирования, сообщает 20 мая CNN со ссылкой на источники. Подробности в материале: Страны ЕС согласились открыть границы для вакцинированных туристов

17:18 20.05.2021 Исследователь из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин заявил на пресс-конференции 20 мая, что, по предварительным результатам исследований, существующие вакцины могут бороться с индийским штаммом нового коронавируса. Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое отношение к столь оптимистичным прогнозам под соответствующей публикацией на страничке газеты «Жэньминь жибао». Читайте также: «А можно подробней про защиту от мутаций?» — китайцы не уверены в вакцине

17:19 20.05.2021 Китайцы в масках. (сс) zhizhou deng

17:19 20.05.2021 В соответствии с благоприятной тенденцией эпидемиологической ситуации в Черногории, министерство здравоохранения страны издало приказ об отмене обязанности носить защитную маску на открытом воздухе. Указ действует с субботы, 22 мая. Читайте также: В Черногории отменили обязательное ношение масок на улице

17:22 20.05.2021 Продажа защитных масок в Австрии. (сс) Herzi Pinki

17:23 20.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 276 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает CNN со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте подробнее: В Индии за сутки выявили свыше 276 тыс. носителей коронавируса

17:43 20.05.2021 Антисептик для рук. (сс) Adoscam

18:25 20.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 107 120 случаев заражения коронавирусом. 100 943 пациента уже здоровы. 2237 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли двое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 3940 человек. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 55 носителей коронавируса

19:23 20.05.2021 Во Франции с 31 мая начнётся проведение всеобщей вакцинации населения от COVID-19, сообщает 20 мая BFMTV со ссылкой на премьер-министра Франции Жана Кастекса. По его словам, правительство планирует вакцинировать всех жителей страны в возрасте старше 18 лет. Читайте также: Власти Франции заявили о начале всеобщей вакцинации населения от COVID-19

19:23 20.05.2021 Дезинфекция рук в метро Франции. (сс) Jacques Paquier

19:36 20.05.2021 Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» произведена в Бразилии. Читайте подробнее: В Бразилии произвели первую партию «Спутника V»

19:46 20.05.2021 В Греции за последние сутки зафиксировано 1918 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 385 тысяч человек, сообщает Национальная организация общественного здравоохранения. Читайте также: В Греции за сутки выявлено около двух тысяч случаев COVID-19

19:59 20.05.2021 По данным на20 мая, в Италии умерли 124 810человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на164 (днем ранее — на 149). Число подтвержденных носителей выросло на5741(днем ранее — на5506). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 178 261 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 299 486человек (самый низкий показатель с ноября 2020 года) — на7244 меньше, чем днем ранее. Об этом: Коронавирус в Италии: заражены менее 300 тысяч человек

20:12 20.05.2021 Вакцинации от коронавируса Janssen — препаратом компании Johnson & Johnson пока не будет в Швеции, сообщил 20 мая журналистам главный эпидемиолог Андерс Тегнель. Читайте подробнее: Швеция не возобновила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

20:21 20.05.2021 Минздрав Бразилии 20 мая официально подтвердил факт выявления на территории страны нового штамма коронавируса, который первоначально был обнаружен в Индии и распространяется быстрее обычного. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ. Подробности в материале: «Индийский» штамм коронавируса обнаружили в Бразилии

20:22 20.05.2021 Масочный режим в Бразилии. (сс) Felipe Barros. ExLibris. PMI

20:25 20.05.2021 В Аргентине за сутки выявили свыше 39 тыс. зараженных коронавирусом нового типа, сообщает 20 мая CNN со ссылкой на пресс-службу аргентинского министерства здравоохранения. Читайте также: Аргентина вновь обновила суточный рекорд по числу случаев COVID-19

20:42 20.05.2021 После отмены значительной части антикоронавирусных ограничений в Италии сотрудники правоохранительных органов должны тем более внимательно следить за соблюдением оставшихся запретов, сказано во внутреннем циркуляре МВД страны. В частности, полицейским предлагается внимательно контролировать возможные места «скопления» граждан, особенно вблизи заведений общественного питания, для которых отменяются ограничения на обслуживание клиентов в закрытых залах. Подробности в материале: МВД Италии обещает следить за соблюдением неотмененных COVID-ограничений

20:57 20.05.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 638 247 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 13 247 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 638 тысяч новых случаев COVID-19

21:05 20.05.2021 Масочный режим на открытых пространствах может быть отменен в Италии, судя по развитию эпидемиологической ситуации, в августе 2021 года, заявил заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.Для этого необходимо, чтобы соблюдались нынешние темпы вакцинации — 500 тысяч прививок в сутки, отметил он. Подробности в материале: Масочный режим в Италии может быть отменен в конце лета 2021 года

21:48 20.05.2021 Победитель конкурса «Евровидение-2019» Дункан Лоуренс заболел COVID-19. Об этом сообщили организаторы конкурса 2021 года. Дункан должен был выступить 22 мая 2021 года во время гранд-финала мероприятия. Читайте также: Прошлый победитель «Евровидения» заболел COVID-19

21:52 20.05.2021 Глава МИД КНР Ван И призвал все страны, обладающие необходимыми возможностями, срочно предоставить вакцины от коронавирусной инфекции странам Африки. Об этом сообщает Синьхуа, отмечая, что руководитель китайской дипломатии выступил с этим призывом накануне, в ходе открытого обсуждения в онлайн-режиме в Совете Безопасности ООН. Читайте также: Китай призывает помочь Африке

21:53 20.05.2021 Женщина в маске в муниципальном транспорте Туниса. (сс) Brahim Guedich

22:12 20.05.2021 Сертификаты о вакцинации в Евросоюзе должны войти в силу с 1 июля, сообщил евродепутат Хосе Фернандо Лопес Агилар в ходе конференции в Брюсселе 20 мая. Читайте также: Сертификаты о вакцинации начнут действовать в ЕС с 1 июня

22:13 20.05.2021 Европейский совет, Европарламент и Европейская комиссия достигли «неформального соглашения» по поводу создания сертификатов о вакцинации, которые, как ожидается, должны облегчить путешествия внутри блока. Об этом 20 мая сообщает CNN со ссылкой на представителей комиссии. Читайте подробнее: Европейский союз достиг согласия по поводу «Паспортов вакцинации»

22:24 20.05.2021 Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик сообщил на своей странице в Twitter, что по состоянию на 20 мая уже 4 794 334 гражданина Польши полностью прошли вакцинацию. Читайте подробнее: В Польше около 4,8 млн жителей полностью прошли вакцинацию от COVID-19

22:31 20.05.2021 20 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 2 086 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в стране от COVID-19 еще 182 человека. Наибольшее количество новых заражений — 274 новых случая — зафиксировано в Велькопольском воеводстве. Наименьшее (39) — в Любушском. Читайте также: В Польше за сутки выявили более 2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

22:35 20.05.2021 Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет от COVID-19 в Польше может начаться уже в период летних каникул. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире Polskie Radio. Об этом: Вакцинация подростков от COVID-19 в Польше может начаться летом — минздрав

22:43 20.05.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 132 118 случаев заражения коронавирусом. 127 869 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2440 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один мужчина в возрасте 72 лет — за последние сутки. Читайте также: В Албании за сутки выявили 23 носителя коронавируса

22:54 20.05.2021 В Турции за последние сутки зафиксировано 9385 новых случаев заражения коронавирусом, что является минимальным показателем с начала марта 2021 года, сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Турции в первые с марта выявлено менее 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

23:13 20.05.2021 С начала пандемии Косово получило от Германии медицинское оборудование и другие средства для борьбы с пандемией на сумму 4,72 миллиона евро, кроме того, в Косово прибыла группа экспертов из института Роберта Коха. Более того, Германия передала Косово 5 миллионов евро на восстановление экономики, а также приняла участие в финансировании программы экономической помощи Евросоюза Западным Балканам в восстановлении после пандемии. Важно помнить, что Германия является одним из ключевых спонсоров международной инициативы COVAX, обеспечившей поступление в Косово вакцин от коронавируса. Читайте также: Германия передала Косово 150 тысяч тестов на коронавирус

23:14 20.05.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 2. Данная информация была опубликована 20 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались два человека

23:14 20.05.2021 По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 937 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5265 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Читайте подробнее: За сутки 16 граждан Северной Македонии скончались от COVID-19

00:37 21.05.2021 В Иране за прошедшие сутки выявили 12 428 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иранского минздрава. Читайте подробнее: В Иране за сутки выявили свыше 12 тыс. носителей коронавируса

01:22 21.05.2021 Эйфелева башня в Париже начнёт работу в середине июля 2021 года, сообщили 20 мая на странице достопримечательности в Twitter. Подробности в материале: Главную достопримечательность Парижа откроют в середине июля

01:32 21.05.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 1252 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского министерства здравоохранения. Подробности в материале: На Кубе за сутки выявили свыше 1,2 тыс. зараженных коронавирусом

02:19 21.05.2021 Власти Марокко объявили о поэтапном смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба марокканского правительства. Читайте также: В Марокко ослабили ограничения по COVID-19

02:35 21.05.2021 Лотерею с ежедневным призом в $40 тыс. среди жителей штата Мэриленд, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона. Об этом 20 мая заявил губернатор штата Ларри Хоган. Читайте подробнее: США: второй штат учредил лотерею с призом в $2 млн для привитых от COVID-19

03:41 21.05.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала пандемии через посольство Германии Северная Македония получила поддержку в борьбе с вирусом на сумму 1450 тысяч евро. Об этом: Северная Македония получила от Германии 72 тысячи тестов на коронавирус

04:32 21.05.2021 Власти Аргентины вводят до конца мая строгий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Альберто Фернандес в ходе официального обращения. Подробности в материале: В Аргентине ввели строгий карантин из-за COVID-19

04:57 21.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 561 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее немного снизилась заболеваемость COVID-19

05:43 21.05.2021 Власти Чили ослабляют карантинные ограничения в 14 городах страны, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом объявил глава чилийского минздрава Энрике Парис в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: В ряде регионов Чили ослабили ограничения по COVID-19

06:53 21.05.2021 Соединенные Штаты настаивают на проведении расследования происхождения коронавирусной инфекции с участием Китая, заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки в ходе брифинга. Об этом: США заявили о необходимости расследования истоков COVID-19 с участием Китая

07:05 21.05.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 24 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: Во Вьетнаме выявили 24 носителя коронавируса за сутки

07:46 21.05.2021 Минздрав Японии официально одобрил британскую вакцину AstraZeneca и американскую Moderna для применения против коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK. Об этом: В Японии одобрили к применению вакцины AstraZeneca и Moderna

07:48 21.05.2021 Транспортировка тела человека, умершего от COVID-19. Иран. (сс) Mohammad Mohsenifar. Fars News Agency

08:33 21.05.2021 Первые случаи заражения индийским штаммом коронавируса выявлены на территории Бразилии. Об этом 21 мая сообщает газета O Globo. Читайте подробнее: В Бразилии выявили первые случаи заражения «индийским» штаммом коронавируса

08:36 21.05.2021 В Молдавии в течение суток 20 мая выявили 166 случаев заражения коронавирусом в ходе 4854 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 160 носителей коронавируса

08:46 21.05.2021 За сутки на Украине подтвердили 986 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, от последствий COVID-19 скончались 202 пациента. Читайте также: На Украине за сутки выявили менее 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:49 21.05.2021 «Серьёзные косвенные доказательства» указывают на то, что коронавирус нового типа начал распространяться после утечки из Института вирусологии в китайском Ухане. Об этом говорится в докладе республиканцев, опубликованном на сайте комитета Палаты представителей США по разведке. Читайте подробнее: В США привели «косвенные доказательства» лабораторной утечки SARS-CoV-2

09:04 21.05.2021 В суд на экс-президента США Дональда Трампа за то, что он называл коронавирус «китайским» вирусом, подала общественная организация, которая занимается защитой прав американцев китайского происхождения. Об этом 21 мая сообщает портал TMZ. Об этом: На Трампа подали иск в суд в США

09:16 21.05.2021 24 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 20 мая. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии выявили более 20 носителей коронавируса за сутки

09:43 21.05.2021 В Греции подтвердили 1918 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 20 мая Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Накануне сообщалосьо 2293 случаях. Читайте также: В Греции за сутки выявили 1918 случаев заражения коронавирусом

09:45 21.05.2021 Платформа онлайн-бронирования вакцинации граждан Греции в возрасте 40−44 лет открылась в пятницу, 21 мая. Теперь гражданам данной возрастной группы предоставлена возможность пройти вакцинацию любыми имеющимися у страны вакцинами. Об этом: В Греции расширили для граждан выбор вакцин от COVID-19

09:49 21.05.2021 Власти Венгрии намерены в скором времени отменить большую часть карантинных ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса. Об этом 21 мая заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Подробности в материале: В Венгрии анонсировали отмену ношения защитных масок в общественных местах

10:01 21.05.2021 В ходе 561 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

10:09 21.05.2021 Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис и заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис приветствовали решение Европейского союза создать «паспорта вакцинации» от коронавируса. Комментируя это решение, Мицотакис сказал: «Сегодняшнее предварительное соглашение ЕС о цифровом сертификате COVID-19 является чрезвычайно позитивным событием. Греция с самого начала решительно выступала за это, поскольку это облегчит свободу передвижения внутри ЕС и внесет вклад в усилия по восстановлению экономики». Читайте подробнее: В Греции приветствовали решение ЕС принять «паспорт вакцинации»

10:12 21.05.2021 Представители центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета провели в Польше опрос среди трудовых иммигрантов республики, прибывших из-за границы, на предмет их желания вакцинироваться в Польше от COVID-19. Результаты исследования публикованы на Polskie Radio. Так, опрос показал, что 36,1% иностранных работников готовы сделать прививку от COVID-19 в Польше, если будет такая возможность. Не готовы пройти вакцинацию в Польше 31,1% опрошенных. Читайте также: 36% трудовых мигрантов в Польше хотят вакцинироваться от COVID-19 — опрос

10:15 21.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 259,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего и[ общее число превысило 26 млн. Об этом 21 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте подробнее: В Индии общее число выявленных носителей коронавируса превысило 26 млн

10:17 21.05.2021 Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер 20 мая сказал во время брифинга, что властям республики необходимо «убедить пройти вакцинацию от COVID-19 тех, кто скептически настроен в отношении неё». Об этом сообщает Polskie Radio. «Чтобы победить пандемию как можно скорее, надо, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию. Но что делать, если половина не запишется на прививки? Убедить их — это огромный вызов, и я не знаю, что мы можем сделать. Мы уже с этой целью начали рекламную акцию, в которой участвуют известные актеры, звезды эстрады, спортсмены, представители общественной жизни. Они призывают всех прививаться на собственном примере», — заявил Мюллер. Об этом: В Польше намерены убедить скептиков пройти вакцинацию от COVID-19

10:31 21.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи за сутки выявили девять носителей коронавируса

10:39 21.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 25 564 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1064 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 21 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 1000 носителей коронавируса

10:48 21.05.2021 Ранее неизвестную разновидность коронавируса, которая, как предполагается, может передаваться от собаки к человеку, нашли ученые из США и Малайзии. Выводы исследователей 21 мая представлены в журнале Science. Читайте также: Ученые выявили неизвестный коронавирус, который распространяют собаки

10:58 21.05.2021 Малайзия продолжает программу вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca, в то время как правительство Индонезии временно прекращает вакцинацию, а также распространение и использование данной вакцины, сообщает Antara. Об этом: Малайзия продолжает прививать граждан препаратом AstraZeneca

11:05 21.05.2021 Правительство Эстонии приняло принципиальное решение продлить действующие правила карантина до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, отметив, что при этом новых правил прохождения карантина устанавливать не планируется. Читайте подробнее: Эстония продлила действующие правила карантина до конца 2021 года

11:21 21.05.2021 Индонезийская компания PT Bio Farma нацелена на производство 122,5 млн доз вакцины Sinovac в октябре этого года для удовлетворения потребностей в вакцинации от коронавируса, сообщает Kompas. Подробности в материале: Индонезийская компания произведёт 122,5 млн доз вакцины Sinovac

11:24 21.05.2021 Правительство Южной Кореи приняло решение продлить действие режима социального дистанцирования ещё на три недели, до 13 июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на премьер-министра страны Ким Бу Гёма. Подробности в материале: В Южной Корее продлили режим социального дистанцирования

11:30 21.05.2021 Социальная дистанция в Мексике. (сс) Sombra Inquieta

11:45 21.05.2021 Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Таиланде из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлен национальным центром по борьбе с SARS-CoV-2 еще на два месяца — до 31 июля. Об этом 21 мая сообщил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун. Читайте также: В Таиланде продлили связанный с пандемией режим ЧП до конца июля

11:47 21.05.2021 К утру 21 мая в Израиле официально подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает минздрав в обновленной сводке. Сутками ранее были зафиксированы 55 случаев, еще днем ранее — 22. Подробности в материале: В Израиле за сутки выявили 33 случая заражения коронавирусом

12:26 21.05.2021 Эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная с распространением коронавирусной инфекции, сейчас выглядит лучше, чем в сценариях, разработанных Агентством общественного здравоохранения. Об этом сообщил Андерс Тегнелл в ходе пресс-конференции, состоявшейся 20 мая, передает новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции ситуация с SARS-CoV-2 улучшается быстрее, чем ожидалось — Тегнелл

12:34 21.05.2021 Решение увеличить производство противогрибкового амотерицина В для лечения мукормикоза («черной плесени») из-за увеличения в Индии числа заболевших данным заболеванием принял экспертный совет при министерстве здравоохранения и благосостояния семьи страны. Об этом 21 мая сообщает телеканал NDTV. Читайте также: В Индии могут увеличить производство лекарств от «черной плесени» — NDTV

12:48 21.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 11 183 человека. Об этом сообщает The Daily Post со ссылкой на свои источники. Читайте также: В Южной Корее от COVID-19 привили более 3,77 млн человек

13:11 21.05.2021 В Монголии премьер-министр и вице-спикер парламента спорят из-за задержки в поставках вакцины из России. Читайте подробнее: Член парламента подала иск против премьер-министра Монголии

13:13 21.05.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5746 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии за сутки выявили 5746 носителей коронавируса

13:14 21.05.2021 «Наиболее вероятно, что интенсивность пандемии будет ограничена двумя годами — то есть, скорее всего, до февраля 2022-го мы еще будем с ней бороться. Но я думаю, что уже осенью ковид серьезно уменьшится в масштабах. Сейчас основная задача — пройти весеннюю волну, остальное выдержим. А если еще более позитивно, то белорусы — молодцы, этот этап проходят очень достойно», — заявил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в интервью, опубликованном на сайте министерства. Об этом: Минздрав Белоруссии рассказал о пике третьей волны пандемии

13:19 21.05.2021 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал график поставок вакцин от COVID-19 на Украину. Об этом: Шмыгаль рассказал, когда на Украину доставят вакцины от COVID-19

13:23 21.05.2021 Уже менее чем через три недели Испания начнёт принимать туристов из иностранных государств. Обязательное условие — они должны быть привиты от коронавирусной инфекции препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 21 мая, выступая на туристической ярмарке в Мадриде, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, пишет газета El País. Читайте подробнее: Туристам с одобренными ВОЗ прививками разрешат въезд в Испанию

13:41 21.05.2021 В настоящее время правительство Норвегии приступает ко второй фазе снятия карантинных ограничений. Об этом 21 мая во время пресс-конференции сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг. Читайте также: В Норвегии анонсировали очередное послабление ограничений по коронавирусу

13:43 21.05.2021 Жители Нью-Йорка получили шанс выиграть до $5 млн в лотерее, если они пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции в государственной клинике. Об этом накануне, 20 мая, объявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, пишет The Guardian. Читайте подробнее: В штате Нью-Йорк разыграют $5 млн среди вакцинированных от COVID-19

13:47 21.05.2021 В Ассоциации органов муниципального и областного управления Швеции призывают правительство страны направить в соседние северные страны официальный запрос об оказании поддержки. Местные власти требуют от своих коллег в центре, чтобы те обратились с просьбой прислать в Швецию медиков-реаниматологов в течение летнего периода. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Об этом: Руководство Швеции призвали направить в соседние страны запрос о медпомощи

13:50 21.05.2021 В то время как в одном лене Швеции пройти вакцинацию от COVID-19 могут граждане 40 лет и старше, то в другом лене это могут сделать пока что только лица старше 60 лет. Уровень вакцинации и охват населения сильно различается, когда речь идет о таких соседних шведских регионах, как Вестерноррланд и Емтланд-Херьедален, о чем сообщила газета Aftonbladet. Об этом: В Швеции рассказали о сильных различиях между темпами вакцинации в регионах

13:52 21.05.2021 Анализ на коронавирус. Лаборатория в Камбодже. (сс) IAEA Imagebank

14:11 21.05.2021 От 6 млн до 8 млн человек могли умереть за период пандемии коронавируса по всему миру. Об этом помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам данных и аналитики Самира Асма заявила 21 мая на брифинге. На текущий момент, добавила Асма, сообщается о 3,4 млн погибших от пандемии. По подсчётам ВОЗ, нижний порог количества смертей может превышать эти данные в два-три раза. Так получается цифра в 6−8 млн, пояснила она. Подробности в материале: В ВОЗ предположили, сколько на самом деле погибших от COVID-19

14:29 21.05.2021 Правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 9 711 246 человек, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 9,7 млн человек

15:23 21.05.2021 В Южной Осетии за предыдущие сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 21 мая глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева сообщила агентству «Рес». Читайте подробнее: В Южной Осетии за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

15:34 21.05.2021 Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Индии будет начато в августе нынешнего года. Об этом 21 мая рассказал журналистам индийский посол в России Бала Венкатеш Варма. Подробности в материале: В Индии уже в августе начнется производство вакцины «Спутник V»

15:35 21.05.2021 В Молдавию в течение 21 и 22 мая доставили новую партию вакцины от COVID-19 от компании Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Молдавии. Об этом: В Молдавию доставили новую партию вакцины от COVID-19

15:44 21.05.2021 Европейский союз планирует развивать производство вакцин от коронавирусной инфекции на Африканском континенте. Об этом 21 мая в ходе Глобального саммита по здравоохранению сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности в материале: На производство вакцин в Африке ЕС намерен выделить €1 млрд

15:45 21.05.2021 В течение ближайших трех лет правительство Китая намерено выделить еще $3 млрд развивающимся странам для оказания помощи в борьбе с пандемией и способствования в восстановлении их экономического роста. Об этом 21 мая рассказал в режиме видеоконференции председатель КНР Си Цзиньпин на Глобальном саммите по здравоохранению, который проходит в Риме. Читайте также: Власти Китая выделят $3 млрд развивающимся странам на борьбу с пандемией

15:53 21.05.2021 В Южной Корее одобрили для использования вакцину американской компании Moderna. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств. Об этом: В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID-19 компании Moderna

15:59 21.05.2021 Вакцинация подростков 12—15 лет в Польше может быть организована непосредственно в школах. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время пресс-конференции. Читайте также: Вакцинация подростков в Польше может пройти прямо в школах

16:14 21.05.2021 Представители Института опроса общественного мнения (CBOS), базирующегося в Варшаве, провели социологическое исследование на предмет боязни заразиться коронавирусом среди жителей Польши. Результаты опубликованы на портале Onet.pl. Так, выяснилось, что более половины респондентов (55%) боятся заразиться SARS-CoV-2. При этом почти каждый пятый респондент (18%) выражает очень сильный страх столкнуться с коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: Более 50% жителей Польши опасаются заразиться SARS-CoV-2 — опрос

16:21 21.05.2021 Министерство здравоохранения Польши 21 мая опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 1679 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался в стране от COVID-19 еще 191 человек. Наибольшее количество новых заражений — 221 новый случай — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее (39) — в Любушском. Об этом: В Польше за сутки выявили более 1,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

17:04 21.05.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 15. Данная информация была опубликована 21 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 15 человек

17:15 21.05.2021 Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» поставляется уже в 35 стран мира, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова: вакцина «Спутник V» поставляется уже в 35 стран

17:25 21.05.2021 В новой лаборатории ежедневно ПЦР-тестирование смогут пройти около 14 тысяч авиапассажиров, а результаты будут готовы уже через час после сдачи теста. Читайте также: В аэропорту столицы Киргизии открыли лабораторию быстрого ПЦР-тестирования

17:27 21.05.2021 Минздрав Таиланда 21 мая официально подтвердил факт выявления на территории страны 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который первоначально был обнаружен в Индии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ. Подробности в материале: В Таиланде выявили 15 случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса

17:28 21.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили 30 141 новый подтвержденный случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: В США за сутки выявили 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

18:02 21.05.2021 Эпидемиологическая ситуация в Черногории стабилизировалась на уровне июля 2020 года. Подробности в материале: Эпидемиологическая ситуация в Черногории стабилизируется

18:53 21.05.2021 Около 90% использованных доз вакцин от коронавируса во всём мире приходится на страны «Группы двадцати». Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению. Читайте также: ВОЗ: 90% использованных вакцин от коронавируса приходится на страны G20

19:15 21.05.2021 Международный валютный фонд предложил инициативу по борьбе с пандемией COVID-19 общей стоимостью $50 млрд, сообщает 21 мая пресс-служба фонда. Читайте подробнее: МВФ предложил программу борьбы с пандемией на $50 млрд

19:30 21.05.2021 Производители вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson пообещали предоставить 3,5 млрд доз препарата в страны с низким уровнем доходов, сообщает 21 мая CNN. Читайте также: Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson снизили цену на вакцины для бедных стран

20:11 21.05.2021 Дополнительные средства в размере €100 млн на развитие COVAX — программы предоставления вакцины от коронавируса беднейшим странам — намерена выделить Германия, сообщила 21 мая журналистам федеральный канцлер страны Ангела Меркель. Подробности в материале: Германия пообещала ещё €100 млн на программу COVAX

20:37 21.05.2021 Президент Киргизии отметил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и поддержания стабильности в первую очередь следует обеспечить широкий доступ к вакцинам всем гражданам ЕАЭС. Читайте также: Глава Киргизии предлагает обеспечить доступ к вакцинам всем гражданам ЕАЭС

20:48 21.05.2021 Послы стран Европейского союза одобрили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19, которые планируется ввести в действие на всей территории объединения с 1 июля 2021 года, сообщает пресс-служба Совета ЕС. Подробности в материале: Послы ЕС одобрили соглашение о сертификатах вакцинации от COVID-19

21:16 21.05.2021 По данным на21 мая, в Италии умерли 125 028человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на218 (днем ранее — на 164). Число подтвержденных носителей выросло на5218(днем ранее — на5741). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 183 476 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 291 788человек — на7698 меньше, чем днем ранее. Читайте также: Число жертв коронавируса в Италии достигло 125 тысяч

21:22 21.05.2021 Первыми из регионов Италии в «белую зону» (с минимальными ограничениями) 1 июня 2021 года войдут Молизе и Фриули-Венеция-Джулия (Триест), сообщили в министерстве здравоохранения. 7 июня этот список пополнится Сардинией, Лигурией (Генуя), Абруццо и Венето (Венеция). Вся Италия станет «белой зоной» 28 июня. Подробности в материале: Регионы Италии готовятся к отмене коронавирусных ограничений

21:25 21.05.2021 Необходимость носить маски на открытом воздухе будет сохраняться «еще пару месяцев», заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом: Премьер Италии: ходить по улицам без маски можно будет через пару месяцев

21:31 21.05.2021 Италия готовится открыть границы для всех имеющих право на так называемый «зеленый паспорт», заявил премьер-министр Марио Драги. Привитые одной из сертифицированных в ЕС вакцин, или сдавшие отрицательный тест на коронавирус, или переболевшие и сохранившие антитела туристы смогут посещать страну без прохождения карантина. Итальянские «зеленые паспорта» будут выдаваться по тем же правилам, что и аналогичные «документы» всего ЕС, но в Италии они появятся раньше, отметил Драги. Подробности в материале: В Италии «зелёные паспорта» появятся раньше, чем в остальном ЕС

21:40 21.05.2021 Реальная смертность от коронавируса в мире может в разы превышать данные официальной статистики. Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма. Читайте также: ВОЗ: реальная смертность от COVID-19 в разы превышает официальные данные

21:46 21.05.2021 Власти регионов Италии должны выполнять намеченный план вакцинации и не отклоняться от него ради того, чтобы повысить свой рейтинг, заявил комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло. Местные СМИ полагают, что эта реплика была обращены к властям Кампании (где начали прививать граждан на предприятиях ранее установленной даты), а также Лигурии и Венето, где губернаторы обещают прививать не только местных жителей, но и туристов. Подробности в материале: Власти Италии требуют от регионов прекратить прививочную самодеятельность

21:51 21.05.2021 Туристы из других регионов Италии или из-за рубежа, приехавшие в Венецию и уже получившие первую прививку от коронавируса дома, смогут получить вторую во время своего отпуска, подтвердил губернатор региона Венето Лука Дзайа. Губернатор Лигурии (Генуя) Джованни Тоти в свою очередь отметил, что те, кто проведут в Лигурии не меньше недели, тоже смогут рассчитывать на получение второй дозы вакцины. Национальные власти Италии выступают против подобной самодеятельности регионов и требуют, чтобы губернаторы придерживались установленного плана вакцинации, однако экономическая заинтересованность в приезде туристов, по мнению наблюдателей, окажется для губернаторов важнее. Подробности в материале: Власти Генуи и Венеции обещают туристам вторую прививку от коронавируса

21:56 21.05.2021 В южноитальянском регионе Кампания (Неаполь) маски необходимо будет носить как минимум до июля 2021 года, если не до конца лета, заявил губернатор Винченцо Де Лука. Он отметил, что даже в национальном правительстве есть «оптимисты», которые рассуждают о скором наступлении времени без масок. Однако в Кампании прививки от коронавируса сделала лишь пятая часть населения, «эту работу нужно закончить», прежде чем отменять ограничения, подчеркнул губернатор. Об этом: Губернатор Неаполя призвал граждан не снимать маски

22:03 21.05.2021 В Европе «уже начинает быть видимым конец этой трагедии» — коронакризиса, но в некоторых других частях мира это еще не так, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Выступая на саммите по здравоохранению в Риме, он поддержал идею помочь бедным странам с вакциной от коронавируса, а также отметил, что пандемия напомнила о «ненормальном неравенстве в мире». Читайте подробнее: Премьер-министр Италии увидел начало конца коронакризиса

22:20 21.05.2021 70% граждан Италии поддерживают решение правительства страны сохранить комендантский час и постепенно сокращать его продолжительность, таковы данные опроса EMG, опубликованные в пятницу, 21 мая. До середины мая 2021 года комендантский час действовал с 22:00 до 5:00, в настоящее время он начинается в 23:00, с 7 июня будет начинаться в полночь, а 21 июня будет отменен окончательно. Об этом: Две трети итальянцев поддерживают сохранение комендантского часа

22:28 21.05.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 620 434 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 12 786 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 620 тысяч инфицированных SARS-CoV-2

22:55 21.05.2021 Велосипедист в маске. Польша. (сс) Stiopa

23:29 21.05.2021 Лотерею с главным призом в $1 млн среди жителей штата Орегон, которые сделали прививку от COVID-19, будут проводить власти региона. Об этом 21 мая заявила губернатор штата Кейт Браун во время конференции. Подробности в материале: США: Орегон проводит лотерею с призом в $1 млн среди привитых от COVID-19

23:51 21.05.2021 По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 982 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5280 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 46 носителей коронавируса

23:58 21.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 107 178 случаев заражения коронавирусом. 101 099 пациентов уже здоровы. 2239 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли двое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 3840 человек. Об этом: В Косово за сутки выявили 58 носителей коронавируса

00:03 22.05.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 132 153 случая заражения коронавирусом. 128 425 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 244 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один мужчина в возрасте 77 лет — за последние сутки. Читайте также: В Албании за сутки выявили 35 новых носителей коронавируса

01:31 22.05.2021 Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне превысило миллион человек, сообщило 21 мая агентство Reuters со ссылкой на данные научного издания Our World in Data. Читайте также: В Латинской Америке от COVID-19 умерли более миллиона человек

03:08 22.05.2021 В Аргентине общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 73 тысячи человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава. Об этом: В Аргентине число умерших пациентов с COVID-19 превысило 73 тысячи

04:09 22.05.2021 США планируют до окончания 2022 года произвести ещё порядка одного млрд доз вакцин от COVID-19 и предоставить часть этого объёма нуждающимся странам. Об этом президент США Джо Байден заявил 21 мая в ходе совместной с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пресс-конференции в Белом доме. Читайте подробнее: За полтора года США намерены произвести ещё 1 млрд доз вакцин от COVID-19

04:10 22.05.2021 Соединенные Штаты окажут помощь Южной Корее по вакцинации южнокорейских военнослужащих против коронавирусной инфекции, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме. Об этом: Байден пообещал помочь провакцинировать южнокорейских военнослужащих

05:11 22.05.2021 Власти Канады решили продлить запрет на въезд в страну из Индии и Пакистана еще на один месяц из-за индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба канадского департамента здравоохранения. Читайте подробнее: Канада продлила запрет на въезд в страну из Индии и Пакистана

05:15 22.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 666 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 666 носителей коронавируса

05:35 22.05.2021 Правительство Зимбабве ввело режим карантина в крупном городе Квекве из-за появления в регионе индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2, заявил глава зимбабвийского минздрава Константино Чивенга в официальном обращении. Об этом: В Зимбабве закрыли крупный город на карантин из-за COVID-19

05:56 22.05.2021 Правительство Японии рассматривает целесообразность продления режима чрезвычайной ситуации в ряде префектур страны из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK. Читайте подробнее: В Японии не исключили продления режима ЧС из-за коронавируса

07:18 22.05.2021 Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Об этом: Во Вьетнаме за сутки выявили 20 носителей коронавируса

07:56 22.05.2021 В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 485 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны. Читайте подробнее: В Эфиопии за сутки выявили почти 500 случаев заражения коронавирусом

08:38 22.05.2021 На Украине за сутки зарегистрировали 4606 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 4,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:47 22.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 13 673 человека. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 148

09:01 22.05.2021 Одна из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress в 2021 году пройдёт в Барселоне с личным участием большинства докладчиков, заявил один из организаторов мероприятия Матс Гранрид. В 2020 году конференция была отменена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Читайте также: Mobile World Congress 2021 пройдёт в смешанном формате

09:05 22.05.2021 В Узбекистане за сутки от коронавируса вакцинировались 46 018 человек, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте также: В Узбекистане за сутки вакцинировались более 46 тыс. человек

09:34 22.05.2021 В Киргизии за сутки зарегистрировали 308 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с COVID-19. Об этом: В Киргизии с начала пандемии выявили более 102 тыс. заражений SARS-CoV-2

09:40 22.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Подробности в материале: В армии Южной Кореи за сутки выявили 12 носителей коронавируса

09:43 22.05.2021 В Узбекистане за сутки зарегистрировали 308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Узбекистане с начала пандемии выявили более 98 тыс. носителей SARS-CoV-2

12:28 22.05.2021 В Донецкой Народной Республике за сутки подтвердили 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР. Читайте подробнее: В ДНР за сутки зарегистрировали 286 носителей SARS-CoV-2

13:52 22.05.2021 В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1471 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили 1471 случай заражения коронавирусом

15:41 22.05.2021 181 новый случай инфицирования SARS-CoV-2 зарегистрировали за сутки в Армении, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: В Армении за сутки выявили более 180 носителей SARS-CoV-2

16:54 22.05.2021 Более 450 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории Румынии за минувшие сутки. Об этом 22 мая сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при румынском правительстве. Читайте также: В Румынии за сутки выявили более 450 случаев заражения SARS-CoV-2

17:08 22.05.2021 За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 28 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: В США за сутки выявили свыше 28 тыс. носителей коронавируса

17:58 22.05.2021 В Чехии за минувшие сутки выявили свыше 670 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщает министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Чехии за сутки выявили свыше 670 носителей коронавируса

19:15 22.05.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Молдавии за сутки выявили более 100 носителей SARS-CoV-2

20:14 22.05.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 2694 случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 22 мая свидетельствуют данные правительства страны. Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявили более 2,6 тыс. носителей SARS-CoV-2

20:25 22.05.2021 Председатель комитета по здравоохранению парламента Южно-Африканской Республики Сибонгисени Дхломо заявил, что страна заинтересована в скорейшем использовании российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Подробности в материале: В ЮАР заявили о заинтересованности в «Спутнике V»

20:42 22.05.2021 За минувшие сутки в Греции выявили более 1,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения. Читайте также: В Греции за сутки выявили более 1,5 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:59 22.05.2021 За последние сутки в мире выявили 607 681 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 165 772 430 человек. Такие данные приводит 22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 600 тыс. носителей SARS-CoV-2

05:58 23.05.2021 Только за период с начала четвёртого квартала 2020 года по второй квартал текущего года Германия потеряла 140 миллиардов евро, при этом треть этой суммы составляют экономические потери из-за возобновления карантина в связи с ростом заболеваемости COVID-19 во время второй волны коронавируса. Об этом: Названа сумма ущерба для экономики Германии от пандемии COVID-19

07:46 23.05.2021 В Казахстане по состоянию на 23 мая первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции были вакцинированы 1 984 761 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Казахстане почти 918 тыс. человек завершили вакцинацию от SARS-CoV-2

08:29 23.05.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 585 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 580 носителей коронавируса

09:03 23.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 4933 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили 7,4% населения

09:17 23.05.2021 На Украине за сутки зарегистрировали 2533 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: На Украине за сутки выявили более 2,5 тысячи инфицированных коронавирусом

09:27 23.05.2021 Вакцина американской компании Moderna будет производится в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: Американскую вакцину Moderna будут производить в Южной Корее

10:22 23.05.2021 В Узбекистане за сутки от коронавируса вакцинировались 42 065 человек, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Узбекистане за сутки вакцинировались более 42 тыс. человек

10:48 23.05.2021 23 мая в Южную Корею доставили 438 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Партию вакцины Pfizer доставили в Южную Корею

10:49 23.05.2021 В Киргизии за сутки от SARS-CoV-2 вакцинировались 2575 человек, 680 из них — вторым компонентом препарата (завершили вакцинацию), сообщили 23 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19. Читайте также: В Киргизии от SARS-CoV-2 вакцинировались уже более 71 тыс. человек

11:13 23.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте также: В ВС Южной Кореи за сутки выявили четырех носителей коронавируса

12:28 23.05.2021 В Донецкой Народной Республике за сутки в результате лабораторных исследований подтвердили 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В ДНР за сутки выявили 216 случаев инфицирования коронавирусом

13:15 23.05.2021 В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Белоруссии с начала пандемии выявили более 386 тыс. носителей SARS-CoV-2

14:33 23.05.2021 Украина достигла политического согласия с Европейским союзом относительно возможности взаимного признания «паспортов вакцинации», заявил 23 мая украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Читайте также: Киев договорился с ЕС о возможном взаимном признании «паспортов вакцинации»

16:45 23.05.2021 Более 300 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории Румынии за минувшие сутки. Об этом 23 мая сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при румынском правительстве. Об этом: В Румынии за сутки выявили более 300 случаев заражения SARS-CoV-2

19:18 23.05.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 2235 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 23 мая свидетельствуют данные правительства страны. Читайте также: В Великобритании за сутки выявили более 2,2 тыс. носителей SARS-CoV-2

20:41 23.05.2021 В Греции за минувшие сутки выявили более 870 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения. Читайте также: В Греции за сутки выявили более 870 носителей SARS-CoV-2

21:49 23.05.2021 Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 на планете Земля достигло 166 346 635 человек, за последние сутки в мире выявили 563 692 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 23 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 560 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:29 23.05.2021 За минувшие сутки на территории Латвии было выявлено свыше 230 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Подробности в материале: В Латвии за сутки выявили свыше 230 носителей коронавируса

22:39 23.05.2021 75 носителей SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 70 носителей SARS-CoV-2

04:07 24.05.2021 Журналистам удалось ознакомиться с данными разведсообщества США, согласно которым трое учёных Уханьского института вирусологии якобы ещё в ноябре 2019 года обратились в больницу с заболеванием, сходным по симптомам с теми, что наблюдались у пациентов, заболевших COVID-19. Читайте также: WSJ назвал аргумент в пользу теории об искусственной природе SARS-CoV-2

07:12 24.05.2021 На китайском заводе. Источник: xinhuanet.com

08:08 24.05.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 538 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили более 530 носителей коронавируса

08:09 24.05.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 24,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили свыше 24 тыс. носителей коронавируса

08:12 24.05.2021 Как минимум трое ученых Уханьского института вирусологии КНР заболели предположительно COVID-19 в тяжелой форме еще в ноябре 2019 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованный доклад разведывательного сообщества США. Об этом: WSJ: трое учёных Уханьского института тяжело болели в ноябре 2019 года

08:38 24.05.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 21,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 21 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:47 24.05.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 35,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает минздрав страны. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 35 тыс. носителей коронавируса

08:55 24.05.2021 Американская компания Johnson & Johnson направила в министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии запрос на регистрацию в стране вакцины от COVID-19 своего подразделения Janssen. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба компании. Читайте подробнее: Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Японии

08:57 24.05.2021 За сутки на Украине подтвердили 1334 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 68 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:58 24.05.2021 Украина утром 24 мая открыла границу Молдавией, закрытую ранее в рамках мер по борьбе с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Читайте также: Украина открыла границу с Молдавией

09:08 24.05.2021 В поддержку создания международного договора для предотвращения пандемий выступил глава немецкого минздрава Йенс Шпан. Он заявил об этом 24 мая перед открытием 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, его слова передает агентство DPA. Читайте также: В Германии выступили за создание договора для предотвращения пандемий

09:12 24.05.2021 24 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 1075 новых случаев заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 46 человек. Об этом: В Польше за сутки выявили более 1 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

09:29 24.05.2021 Партия вакцины от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna прибудет в Южную Корею в начале следующей недели. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Сон Ён Рэ. Читайте также: Первую партию вакцины Moderna доставят в Южную Корею на следующей неделе

09:50 24.05.2021 В ходе 197 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 19 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

10:09 24.05.2021 Эксперты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могли бы обсудить, какая из существующих в организации вакцин от COVID-19 могла бы стать общей для всех участников ЕАЭС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Читайте подробнее: В МИД РФ оценили идею создать единую вакцину от COVID-19 в ЕАЭС

10:10 24.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались свыше 4,4 тыс. пациентов, и потому общее число летальных исходов превысило 300 тыс. Об этом 24 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте также: В Индии число скончавшихся от COVID-19 превысило 300 тыс

10:15 24.05.2021 Генеральная прокуратура Киргизии займется расследованием обстоятельств инцидента, в результате которого были испорчены 994 дозы вакцины «Спутник V», подаренных Россией. Читайте также: В Киргизии расследуют случай порчи вакцины, подаренной Россией

10:30 24.05.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 9598 исследования на SARS-CoV-2 выявили 388 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 380 носителей коронавируса

10:39 24.05.2021 Страны G20 должны оказывать поддержку в увеличении производства и равном доступе к вакцинам для всех стран. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в своем аккаунте в Twitter. Об этом: Президент Индонезии призвал страны G20 поддержать равный доступ к вакцинам

10:55 24.05.2021 В Кишинёве с 26 мая начнут работать троллейбус и автобус, в которых можно будет привиться от COVID-19, заявил мэр молдавской столицы Ион Чебан 24 мая на еженедельном заседании. Трансляцию заседания вела пресс-служба мэрии. Читайте подробнее: В Кишинёве появятся пункты вакцинации от COVID-19 на колесах

10:55 24.05.2021 Девушки в масках на футбольном матче. США. (сс) All-Pro Reels

11:05 24.05.2021 Провинция Западная Ява в Индонезии продлевает ограничения по коронавирусу до 31 мая 2021 года, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезии продлевают ограничения по коронавирусу

11:06 24.05.2021 Допадемийный режим пересечения границы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продлён на один месяц. Об этом 24 мая заявил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале. Подробности в материале: В Приднестровье продлили допандамийный режим пересечения границы

11:14 24.05.2021 На острове Кипр зарегистрировали первый летальный исход от последствий тромбоза среди прошедших вакцинацию от COVID-19 препаратом Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба кипрской государственной организации здравоохранения (Okypy). Подробности в материале: На Кипре сообщили о гибели женщины после вакцинации препаратом AstraZeneca

11:32 24.05.2021 Информация о тяжёлой болезни до пандемии коронавирусной инфекции трёх сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности. Такое заявление сегодня, 24 мая, в ходе регулярного брифинга сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНРЧжао Лицзянь. Читайте подробнее: В Китае опровергли сообщения о болезни трёх вирусологов из Уханя в 2019 г

11:37 24.05.2021 24 мая новостная служба SVT Nyheter сообщила, что в ходе проведенного журналистского расследования выяснилось, за время пандемии коронавируса порядка девяти регионам Швеции пришлось возвращать средства индивидуальной защиты (СИЗы) из-за плохого качества закупленных товаров. Об этом: SVT: девять регионов Швеции заказали СИЗы низкого качества

11:39 24.05.2021 Министерство здравоохранения Индонезии приступило к вакцинации людей старше 50 лет, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии приступили к вакцинации людей старше 50 лет

11:43 24.05.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Об этом: На базе США в Южной Корее выявили ещё одного носителя коронавируса

11:47 24.05.2021 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко своими действиями принудил самолет Ryanair, следовавший в Литву, приземлиться в Минске, с целью арестовать критически настроенного к режиму журналиста и политического активиста Романа Протасевича. Иностранный репортер шведской новостной службы SVT Nyheter Элин Йонссон постаралась разобраться в произошедшем и объяснить мотивы белорусских властей. Об этом: SVT: арест Протасевича в Минске является хорошо спланированной акцией

11:50 24.05.2021 Медицинские маски на сумму более 30 миллионов крон (€3 млн) были отправлены столичными властями обратно поставщику после того, как мэрию не удовлетворило качество закупленного материала. Вскоре был начат процесс возврата товара, но он был приостановлен до того, как дело дошло до суда. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: Власти Стокгольма потратили €3 млн на закупку некачественных масок

12:02 24.05.2021 Многие владельцы торговых точек в Швеции пережили тяжелые времена во время пандемии коронавируса. Однако поскольку вакцинация от COVID-19 в стране проходит должным образом, многие предприниматели теперь видят заметное улучшение на рынке, выражающееся прежде всего в наплыве в торговые центры покупателей пенсионного возраста. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В ТЦ в Швеции наблюдается рост числа посетителей-пенсионеров — SVT

12:09 24.05.2021 21 мая в Стокгольме стартовала запись на прием для вакцинации от COVID-19 для граждан, родившихся в 1976 году или ранее. Вскоре стало известно, что интерес к вакцинации оказался настолько большим, что время посещения забронировали десятки тысяч жителей шведской столицы. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: За выходные в Стокгольме на вакцинацию записались десятки тысяч людей

12:11 24.05.2021 Пандемия коронавирусной инфекции сильно ударила по гражданскому обществу в Швеции. Некоммерческие ассоциации ощущают на себе все более плачевное финансовое положение, что приводит к тому, что все большему количеству нуждающихся людей становится трудно сделать так, чтобы их голоса были услышаны. Об этом 24 мая сообщила государственная новостная служба Швеции TT. Читайте также: Пандемия коронавируса «ударила» по гражданскому обществу в Швеции — TT

12:12 24.05.2021 24 мая студию шведского телеканала SVT посетил специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний профессор Каролинского института (Стокгольм) Йоаким Дилнер, который постарался ответить на актуальные вопросы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в том числе — стоит ли прививаться от COVID-19 вторым компонентом вакцины тем, кто уже перенес заболевание. Читайте также: Нужно ли прививаться второй дозой тем, кто переболел COVID-19?

12:40 24.05.2021 Власти Турции предложили России модель создания условий безопасного туризма — возобновление полетов в первую очередь на курорты, заявил 24 мая министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. Читайте также: В Турции предложили России возобновить полёты в курортные регионы

12:49 24.05.2021 Продавцы в защитных масках и экранах. Бангладеш. (сс) Ahm masum

12:54 24.05.2021 В Индии запущено производство «Спутник V».

12:55 24.05.2021 В Кишинёве с 28 по 30 мая пройдет новый марафон вакцинации от COVID-19, заявил мэр молдавской столицы Ион Чебан 24 мая на еженедельном заседании. Трансляцию заседания вела пресс-служба мэрии. Читайте подробнее: В Кишинёве пройдет новый марафон вакцинации от COVID-19

12:58 24.05.2021 Председатель комитета по борьбе с коронавирусом в Индонезии Арлангга Хартарто заявил, что жители должны сохранять бдительность в отношении всплеска случаев заражения SARS-CoV-2 в следующие 4−5 недель, поскольку число случаев заболевания начало расти, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Число активных случаев COVID-19 в Индонезии выросло на 5,2%

13:14 24.05.2021 Новый центр вакцинации на острове Родос готов начать свою работу в понедельник, 24 мая, передает AMNA. Греческие СМИ называют помещение «мегацентром». Об этом: На греческом острове Родос открылся «мегацентр» вакцинации

13:14 24.05.2021 По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5907 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили почти шесть тысяч носителей коронавируса

13:35 24.05.2021 За сутки к утру понедельника, 24 мая, в Израиле было диагностировано 27 новых случаев коронавируса, сообщает минздрав. В настоящее время в стране насчитывается 500 активных случаев коронавируса. Из них 103 пациента госпитализированы, а остальные находятся на карантине в своих домах. Читайте также: В Израиле за сутки выявили 27 случаев заражения коронавирусом

13:37 24.05.2021 Казахстанские юмористы обсуждают тему вакцинации. https://www.facebook.com/meirzhanmakefilms/posts/1825696407628621

13:43 24.05.2021 Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Индии начали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Panacea Biotec. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба РФПИ. Читайте подробнее: В Индии начали производить российскую вакцину «Спутник V»

13:46 24.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 217 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 153

13:56 24.05.2021 Распространение коронавируса в Южной Осетии удалось сдержать благодаря помощи со стороны России, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 24 мая, выступая с посланием к народу и парламенту страны. Трансляцию выступления вела телекомпания «Ир». Об этом: Пандемию в Южной Осетии удалось сдержать благодаря России — Бибилов

13:59 24.05.2021 За все время пандемии коронавирусной инфекции от COVID-19 и вызываемых им последствий умерли не менее 115 тыс. медицинских работников. Об этом 24 мая рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Читайте также: В ВОЗ назвали число умерших от COVID-19 медицинских работников

14:02 24.05.2021 В Сингапуре одобрили респираторный тест на COVID-19 под названием Breathonix, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Сингапуре создали респираторный тест на COVID-19

14:07 24.05.2021 Особые карантинные меры, действовавшие на греческом острове Калимнос, были отменены в понедельник, 24 мая, передает AMNA. Согласно сообщению Генерального секретариата по гражданской защите, с учетом улучшения эпидемиологической картины на острове Калимнос было принято решение отменить специальные ограничительные меры, введенные на острове 5 мая, чтобы ограничить распространение коронавируса. Подробности в материале: На греческом острове Калимнос сняты особые карантинные меры

14:21 24.05.2021 Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире в будущем появится новый смертоносный вирус. Он рассказал об этом 24 мая на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Читайте также: Генеральный директор ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

14:22 24.05.2021 В Индонезию доставят восемь млн доз китайской вакцины Sinovac против коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Об этом: В Индонезию доставят новую партию китайской вакцины от коронавируса

14:38 24.05.2021 В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) члены Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса приняли решение отменить ряд карантинных ограничений. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба главы республики. Об этом: В Приднестровье объявили о смягчении карантинных мер

14:40 24.05.2021 Правительство Индонезии решило продлить ограничения по коронавирусу с 1 по 14 июня 2021 года из-за роста числа активных случаев COVID-19, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Власти Индонезии продлят до 14 июня ограничения по коронавирусу

14:57 24.05.2021 Уровень заражения коронавирусом в Израиле очень низок и нет никаких оснований для ограничений, заявил координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Эш в интервью радио 103FM 24 мая. Об этом: Профессор призвал снять коронавирусные ограничения в Израиле

15:05 24.05.2021 Министр сообщил журналистам, что в настоящее время к в день проходит иммунизация 10 тысяч человек. По словам Филипче, в случае сохранения нынешней динамики вакцинации и росте заинтересованности граждан в вакцине уже к августу большая часть населения будет вакцинирована. Читайте также: В минздраве Северной Македонии ожидают новой волны эпидемии осенью

15:06 24.05.2021 За последние сутки в стране скончались 18 пациентов с диагнозом COVID-19, днем ранее умерли 15 человек. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 146 940 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходит 2798 человек. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили семь носителей коронавируса

15:30 24.05.2021 Граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» и имеющие сертификат об этом, не будут испытывать проблем со въездом на территорию Греции. Об этом 24 мая заявил глава греческого МИД Никос Дендиас на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом: У привитых «Спутником V» не будет проблем с въездом в Грецию — Дендиас

15:32 24.05.2021 Некоторые украинские школы могут продолжить работать удалённо из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил министр образования Украины Сергей Шкарлет. Читайте подробнее: На Украине заявили о небольшом падении уровня образования из-за пандемии

15:48 24.05.2021 Президент Киргизии выразил особую признательность российской стороне за бесценную поддержку, оказанную Россией с момента начала пандемии коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Садыр Жапаров поблагодарил Владимира Путина за поддержку Киргизии

16:12 24.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили 12 853 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало одним из самых низким показателей за 2021 год. Об этом 24 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в США упало до 12 тыс

16:16 24.05.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Республики Корея Пак Пен Сок договорились развивать межпарламентские отношения РФ и Республики Корея в сфере технологий и производства вакцины от коронавируса. Читайте также: Спикеры Госдумы и нацсобрания КНДР обсудили вакцинацию

16:29 24.05.2021 Концерн AstraZeneca снова отложил поставку своих вакцин от COVID-19 в Польшу. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик в эфире Polskie Radio. Читайте подробнее: Компания AstraZeneca снова отложила поставку вакцин в Польшу

16:51 24.05.2021 Одним из главных минусов дистанционного обучения школьников и гимназистов Латвии в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 стало резкое падение их успеваемости, что грозит тысячам таких детей либо продлением учебного года, либо отчислением. Об этом сообщил новостной портал гостелерадиовещания Латвия lsm. lv со ссылкой на руководителей учебных заведений страны. Читайте также: Тысячам школьников Латвии грозит отчисление в связи с эпидемией

17:39 24.05.2021 Исследование, проведённое в Аргентине, подтвердило высокую эффективность российской вакцины «Спутник V» против «бразильского» штамма коронавируса, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Подробности в материале: В Аргентине оценили эффективность «Спутника V» против «бразильского» штамма

17:39 24.05.2021 Вакцинацию российским препаратом «Спутник V» от коронавирусной инфекции прошёл боливийский президент Луис Арсе, сообщает 24 мая Боливийское информационное агентство. Об этом: Президент Боливии вакцинировался «Спутником V»

18:43 24.05.2021 В Мексике 23 мая зарегистрировали 50 смертей по причине коронавирусной инфекции, что стало самым низким суточным показателем за последний год, сообщает 24 мая Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Об этом: В Мексике зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 за год

18:43 24.05.2021 В Аргентине начался новый девятидневный карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает 24 мая BBC со ссылкой на заявление президента страны Альберто Фернандеса. Читайте также: Аргентина снова закрылась на карантин из-за нового скачка COVID-19

18:45 24.05.2021 В Индии выявили по меньшей мере 8 484 случая заражения мукормикозом («чёрной плесенью»), сообщает 24 мая CNN со ссылкой на местные СМИ. Читайте также: В Индии выявили свыше 8 тыс. случаев заражения «чёрной плесенью»

18:46 24.05.2021 Штат Северная Каролина, США, предлагает заплатить жителям $25 за получение первой дозы вакцины от COVID-19, сообщает 24 мая CNN со ссылкой на объявление местного департамента здоровья и социальных услуг (NCDHHS). Читайте подробнее: От лотереи к зарплате — в США заплатят тем, кто привился от COVID-19

18:47 24.05.2021 В воскресенье, 23 мая, 1,86 млн человек прошли посадку в аэропортах США. Это самый высокий показатель, зарегистрированный с начала пандемии коронавируса, сообщает 24 мая CNN со ссылкой на администрацию транспортной безопасности США (TSA). Читайте подробнее: Авиасообщение в США вернулось к докоронавирусным показателям

18:47 24.05.2021 Директор лаборатории Пекина по биологической безопасности сообщил 24 мая, что новый доклад разведывательного сообщества США (IC), указывающий на первые случаи заражения COVID-19 среди китайских ученых в 2019 году, является «сплошным враньем». Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ. Об этом: «Сплошное вранье» — в Пекине прокомментировали новый доклад США о COVID-19

19:26 24.05.2021 Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 24 мая провел встречу с послом республики Хорватия в крае. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подписали соглашение о передаче Хорватией Косово 10 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом: Хорватия передаст Косово 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

19:34 24.05.2021 В Черногории по состоянию на вечер 24 мая не зарегистрировано смертей от COVID-19, а число новых случаев заражения коронавирусом составляет 43, сообщил институт общественного здравоохранения. Читайте также: В Черногории за сутки не зарегистрировали смертей от COVID-19

19:46 24.05.2021 В Черногории было использовано 157 592 дозы вакцины против коронавируса, сообщило министерство здравоохранения. Об этом: В Черногории первую дозу вакцины получили 19% населения

19:47 24.05.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 132 215 случаев заражения коронавирусом. 128 826 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2445 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один мужчина в возрасте 66 лет — за последние сутки. Об этом: В Албании за сутки выявили всего шесть новых носителей коронавируса

20:21 24.05.2021 Всемирная организация здравоохранения третью неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире. Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю число выявленных инфицированных снизилось на 14,2%, число умерших — на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей. Подробности в материале: ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд

21:08 24.05.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 508 074 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 807 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено полмиллиона новых случаев COVID-19

21:33 24.05.2021 По данным на24 мая, в Италии умерли 125 335человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на110 (днем ранее — на 72). Число подтвержденных носителей выросло на2490(днем ранее — на3995). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 194 672 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 276 439человек — на4653 меньше, чем днем ранее. Читайте подробнее: От коронавируса в Италии привили 10 миллионов человек

21:44 24.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 107 258 случаев заражения коронавирусом. 101 467 пациентов уже здоровы. 2240 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходит 3551 человек. Читайте также: В Косово за сутки выявили 14 носителей коронавируса

21:56 24.05.2021 Все жители североитальянской Лигурии (Генуя) вне зависимости от возраста с 24 мая могут записаться на прививку от коронавируса, заявил губернатор Джованни Тоти. При этом ни Pfizer, ни Moderna для таких прививающихся доступны не будут — только AstraZeneca и Johnson and Johnson. Тоти отметил, что и сам намерен записаться в эту «очередь вне очереди» и привиться вакциной AstraZeneca вместо Pfizer, чтобы сделать это быстрее. Подробности в материале: В Генуе предлагают привиться от COVID-19 вне очереди — вакциной AstraZeneca

22:00 24.05.2021 С 17 по 23 мая 2021 года на территории Республики Сан-Марино не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса, сообщили местные власти 24 мая. В республике используют для прививочной кампании российскую вакцину «Спутник V». Граждане соседней Италии по решению своих властей получить такую прививку не могут. Об этом: В Сан-Марино благодаря «Спутнику V» уже неделю нет новых случаев COVID-19

22:04 24.05.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, большая часть поставки, 5850 доз, были куплены страной и ещё 4680 поступили в качестве дара от Евросоюза, предусмотренного трехсторонним соглашением в рамках программы Team Europe. Об этом: В Северную Македонию прибыли еще 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

22:05 24.05.2021 В Хорватии, в соответствии с результатами 2704 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 26 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 24 мая. Читайте также: В Хорватии зафиксировано 74 новых случая заражения коронавирусом

22:13 24.05.2021 Власти регионов Италии при желании легко смогут решить проблему «второй прививки в отпуске», заявил директор по санитарным вопросам национального инфекционного госпиталя «Спалландзани» Франческо Вайя. Ранее руководители некоторых регионов страны (в том числе Венето, Лигурии и Лацио) выразили готовность делать вторую прививку от коронавируса всем туристам, кто в должное время будет находиться на их территории. У других губернаторов эта идея не вызвала энтузиазма. Достаточно обменяться региональными базами данных, это нетрудно, если исходить из того, что в центре внимания должны быть интересы граждан, а не удобство организации, отметил Вайя. Читайте подробнее: Итальянские врачи просят разрешить прививаться от коронавируса в отпуске

22:20 24.05.2021 44% граждан Италии набрали вес за время пандемии и карантина, таковы итоги исследования национальной бизнес-ассоциации Coldiretti. Еда в этот период принималась более калорийная, констатировали авторы исследования. Открытие спортзалов накануне сезона летних отпусков — одно из самых востребованных послаблений, утвержденных властями в последние недели, сказано также в исследовании. Читайте подробнее: Почти половина итальянцев набрали вес за время пандемии

22:26 24.05.2021 Во второй половине июля 2021 года в Италии может быть отменен обязательный масочный режим на открытом воздухе, заявил в интервью La Stampa глава национального Высшего совета здравоохранения Франко Локателли. Масочный режим в закрытых помещениях в указанный период еще будет сохраняться, хотя, возможно, для тех, кто уже привился или не относится к «группам риска», также будет отменен, предположил эксперт. Подробности в материале: Врачи Италии ждут отмены масочного режима в июле 2021 года

22:47 24.05.2021 24 мая будет подписан протокол об организации вакцинации от коронавируса на миланских предприятиях, заявил глава региона Ломбардия Аттилио Фонтана. Этот режим уже действует в ряде регионов страны. Власти Ломбардии рассчитывают, что прививочная кампания на рабочих местах поможет завершить вакцинацию всех жителей региона до конца июля 2021 года. Читайте подробнее: Жителям Милана разрешат прививаться на рабочих местах

23:14 24.05.2021 В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 1893 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 24 мая. Читайте также: В Боснии и Герцеговине выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом

23:15 24.05.2021 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 9298 проведённых ПЦР-тестов, выявили 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 11 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 68 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 24 мая. Подробности в материале: В Сербии зафиксировано 376 новых случаев заражения коронавирусом

00:44 В Омане за прошедшие сутки выявили 857 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Оманское новостное агентство (ONA). Читайте подробнее: В Омане за сутки выявили свыше 850 носителей коронавируса

01:43 На Кубе за прошедшие сутки выявили 1155 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте также: На Кубе за сутки выявили свыше 1100 носителей SARS-CoV-2

04:08 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 516 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили более 500 зараженных коронавирусом

06:09 В Колумбии за прошедшие сутки умерли 483 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава республики. Подробности в материале: В Колумбии число умерших пациентов с COVID-19 превысило 85 тысяч

06:39 В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 306 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны. Об этом: В Эфиопии число зараженных коронавирусом приблизилось к 270 тысячам