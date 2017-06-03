Москва, 3 июня, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Участок Филёвской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт в выходные дни, 3 и 4 июня, в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Ivangricenko Станция «Киевская», Филёвская линия, московский метрополитен

В течение двух дней дня для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская».

Движение поездов по Филёвской линии будет осуществляться только на участках от станции «Александровский сад» до станции «Киевская» и до станции «Международная». Перевозка пассажиров через станцию «Кунцевская» будет осуществляться только по Арбатско-Покровской линии.

«На время закрытия участка Филёвской линии для проезда пассажиры смогут воспользоваться станциями Арбатско-Покровской линии метрополитена, а также наземным городским транспортом», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, на закрытом участке будут проведены плановые работы по текущему содержанию и ремонту пути.

Движение поездов по Филёвской линии возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена утром в понедельник, 5 июня.