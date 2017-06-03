Вашингтон, 3 июня, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бизнесмена Ричарда Спенсера на должность министра Военно-морских сил, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

1news.az Лидер «альтернативных правых» Ричард Спенсер

Теперь предложенная президентом кандидатура должна быть представлена на утверждение в Сенат США.

Ричард Спенсер в прошлом был капитаном морской пехоты и с 1976 по 1981 год входил в Совет по оборонному бизнесу.

Позднее Спенсер занялся финансовой деятельностью. В настоящее время он является совладельцем инвестиционной компании Fall Creek Management.

В конце 2016 года Спенсер был назначен на пост советника начальника штаба ВМС США.

Напомним, в январе Дональд Трампа выдвигал, но должность министра ВМС кандидатуру экс-офицера разведки, а ныне бизнесмена и инвестора Филиппа Билдена. Однако позднее тот отказался от назначения, сославшись на личные причины и интересы своего бизнеса.