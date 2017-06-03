Дублин, 3 июня, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Ирландская полиция в ходе спецоперации 2 июня обнаружила автомобиль со взрывчаткой в одном из районов Дублина, передаёт Daily Express.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

По информации издания, автомобиль, в котором находились два человека, был остановлен для досмотра в квартале Баллибох.

При обыске в машине была найдена пластиковая взрывчатка, которая, как отмечается, может применяться как в коммерческих целях, так и для осуществления терактов и диверсий.

Двое мужчин, находившихся в салоне, задержаны. Им пока не предъявлено официальных обвинений.

Сообщается, что после обнаружения автомобиля полиция частично перекрыла движение в квартале. В одном из домов также был проведён обыск.

Издание уточняет, что спецоперация была направлена против республиканцев-диссидентов — сторонников продолжения вооружённой борьбы за отделение Северной Ирландии от Великобритании и воссоединение её с Ирландией.