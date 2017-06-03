Калининград, 3 июня, 2017, 05:21 — ИА Регнум. «Аппарат правительства Калининградской области официально заявляет, что никаких мероприятий на эту дату не запланировано. Вся информация и контактные телефоны, содержащиеся в распространяемом письме, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Kremlin.ru Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Правоохранительные органы в настоящее время проводят необходимые действия по установлению причастных к рассылке лиц.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в пришедших в СМИ электронных письмах находились сканы якобы приказа Министерства по промышленной политики Калининградской области и распоряжения Алиханова об организации торжественных массовых мероприятий, посвященных исполнению «Майских указов» президента РФ Владимира Путина.

В лжеприказе высказана просьба к бизнес-сообществу региона «в обязательном порядке обеспечить явку сотрудников предприятий — не менее половины кадровой численности — на площадь Победы в Калининграде» для слушания выступления Алиханова.

Отметим, что на Петербургском международном экономическом форуме президент Путин отметил Калининградскую область в числе тех регионов, которые «добились резкого качественного улучшения деловой среды».