Вашингтон, 3 июня, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Власти США приняли решение прекратить участие в Зелёном климатическом фонде ООН. Об этом сообщил глава Федерального агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт на брифинге в Белом доме.

Greenbelarus.info Зелёный климатический фонд ООН

По его словам, Вашингтон вложил в общей сложности $3 млрд, однако теперь финансирование фонда со стороны США будет прекращено и «это произойдёт незамедлительно».

Комментируя решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату, Скотт Прюитт отметил, что поставленные цели по сокращению на 26−28% выбросов парниковых газов «недостижимы».

Он также сообщил, что в настоящее время Белый дом проводит консультации с Минюстом США по поводу дальнейших шагов, необходимых для выхода из Парижского соглашения. Ожидается, что этот процесс займёт несколько недель.

«Что же касается Зелёного фонда, то это случится сейчас же», — подчеркнул Прюитт.

Напомним, Дональд Трамп 1 июня объявил, что США выходят из Парижского соглашения, обещания о чём он давал ещё в рамках своей президентской кампании. По мнению Трампа, глобального потепления не существует, а выполнение договорённостей, предусмотренных соглашением, может принести убытки США.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали 194 страны в декабре 2015 года. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который так и не стал глобальным и выполнен не был. Данное соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

Зелёный климатический фонд ООН был создан как инструмент для выполнения Парижского соглашения. Страны-участницы обязались внести в фонд в общей сложности $100 млрд к 2020 году.