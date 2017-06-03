Москва, 3 июня, 2017, 04:31 — ИА Регнум. Как сообщается, данное решение обусловлено введением в России новых правил регулирования отрасли кредитных рейтингов, которые делают невозможным использование в регулятивных целях рейтингов S&P по национальной шкале после 14 июня 2017 года.

Standard&Poors

В этой связи агентство отозвало свои рейтинги по российской национальной шкале, ранее присвоенные 104 эмитентам и 48 выпускам долговых обязательств.

Решение S&P затронуло, в частности, банк ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Роснано», «Лукойл», «Газпром нефть», «Норникель», «Русгидро», «Северсталь», «Мосэнерго», РЖД, «Мегафон» и другие компании, а также их дочерние структуры.

Отмечается, что отзыв рейтингов по национальной шкале не отразится на рейтингах по международной шкале, присвоенных S&P российским эмитентам — все эти рейтинги остаются в силе.

Напомним, в 2016 году аналогичные решения приняли международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's.