Берлин, 3 июня, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Полиция немецкой земли Гессен задержала двух человек после объявления о террористической угрозе на известном рок-фестивале Rock am Ring, передаёт Die Welt.

По информации издания, задержанные являются работниками субподрядчика, сотрудничающего с организаторами фестиваля. Как отмечается один из них подозревается в связях с исламистами.

В полиции Нюрбурга отказались комментировать данную информацию, сообщив лишь, что на данный момент активно продолжается расследование.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июня организаторы многодневного рок-фестиваля Rock am Ring, открывшегося в городе Нюрбурге, сообщили о приостановке мероприятия в связи с террористической угрозой. По требованию службы безопасности с площадки были эвакуированы около 90 тысяч посетителей.

Позднее в полиции пояснили, что решение прервать проведение фестиваля было принято после получения «конкретных сигналов» о возможной угрозе теракта. Каких-либо подробностей в полиции раскрывать не стали, но подчеркнули, что после теракта на стадионе «Манчестер-арена» в Великобритании концепция обеспечения безопасности на развлекательных мероприятиях в Германии была обновлена.

Rock am Ring известен как один из крупнейших рок-фестивалей в Европе. В этом году в программе мероприятия — выступления более 80 исполнителей, среди которых такие группы как Die Toten Hosen, System Of A Down, Rammstein и другие.