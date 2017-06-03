Москва, 3 июня, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Предполагаемые «российские хакеры», о вмешательстве которых в ход президентской кампании в США заявляют в Вашингтоне, в действительности могли быть американскими. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

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«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке, — отметил Владимир Путин. — Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединённых Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели стрелку на Россию».

«Вы не можете такое допустить? В ходе острой политической борьбы», — обратился российский лидер к журналисту.

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Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума Владимир Путин призвал прекратить «бесполезную и вредную болтовню» о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США.

По мнению российского президента, подобные заявления, до сих пор не подкреплённые никакими доказательствами, по сути являются «переносом внутриполитических дрязг в США на внешнюю арену», и «попыткой решить внутриполитические вопросы с использованием инструментов внешней политики».

«Это наносит ущерб и международным отношениям, и мировой экономике, и вопросам безопасности, и вопросам борьбы с терроризмом», — подчеркнул Владимир Путин.

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Отметим, что ещё в 2016 году бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, комментируя заявления о причастности «российских хакеров» к взлому базы данных Национального комитета Демократической партии США, утверждал, что находящихся в руках спецслужб Вашингтона средств достаточно для того, чтобы без труда установить источник хакерской атаки.

«У АНБ, без сомнения, есть доказательства, с помощью которых можно точно сказать, кто причастен к взлому НКДП, однако директор национальных разведывательных служб не пойдёт на то, чтобы обнародовать данную информацию», — отмечал Сноуден.