Шираз, Иран, 3 июня, 2017, 02:59 — ИА Регнум. В городе Шираз на юге Ирана в ночь на 3 июня прогремел мощный взрыв, передаёт агентство IRNA.

Иран.ру Шираз, Иран

По предварительным данным, в результате взрыва не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как уточняется, взрывное устройство сработало в здание местного торгового центра, на первом этаже. Взрыв был такой силы, что в соседних магазинах выбило стёкла.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственности за произошедшее.

Все подробности инцидента выясняются.

Напомним, в середине мая спецслужбы Ирана сообщали о пресечении деятельности террористической группы, готовившей серию взрывов на территории страны. Сообщалось, что правоохранительные органы устанавливают возможные связи группы с агентами в других странах.