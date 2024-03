Берлин, 3 июня, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Германии приняли решение прервать проведение известного рок-фестиваля Rock am Ring после получения «конкретных сигналов» о террористической угрозе. Об этом говорится в заявлении, распространённом управлением полиции города Кобленца.

Dirk Eubel Rock am Ring

«Причиной послужили конкретные сигналы, на основании которых был сделан вывод о том, что не исключена террористическая угрозу. В настоящее время в усиленном режиме проводится расследование», — говорится в сообщении.

«Безопасность является приоритетом, и исключить угрозу для посетителей было необходимо в любом случае, — подчеркнули в полиции. — Мы рассчитываем, что фестиваль сможет продолжиться завтра».

Подробностей о том, какие конкретно данные были получены правоохранительными органами не приводится, однако в полиции подчёркивают, что после теракта на стадионе «Манчестер-арена» в Великобритании концепция обеспечения безопасности на развлекательных мероприятиях в Германии была обновлена.

Напомним, ранее организаторы многодневного рок-фестиваля Rock am Ring, открывшегося 2 июня в городе Нюрбурге, сообщили о приостановке мероприятия в связи с террористической угрозой. По требованию службы безопасности с площадки были эвакуированы около 90 тысяч посетителей.

Rock am Ring известен как один из крупнейших рок-фестивалей в Европе. В этом году в программе мероприятия — выступления более 80 исполнителей, среди которых такие группы как Die Toten Hosen, System Of A Down, Rammstein и другие.