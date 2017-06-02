Москва, 3 июня, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Москва ожидает разъяснений от Вашингтона в связи с введением новых санкций США против КНДР, под которые попали в том числе российские физические и юридические лица. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, передаёт телеканал RT.

Владимир Сафронков

«Хотели бы услышать разъяснение от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин нашей страны», — сказал российский дипломат.

Сафронков добавил, что данный шаг американской администрации «вызывает недоумение и глубокое разочарование» у Москвы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе США ввели односторонние санкции против ряда граждан России, Китая и КНДР, которые, по мнению Вашингтона, способствуют развитию северокорейской ядерной программы.

В частности, в чёрный список попал российский гражданин Игорь Мичурин — по данным Минфина США, он связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation, которая была внесена в чёрные списки США ещё в 2009 году. Американские власти считают, что Korea Tangun Trading Corporation обеспечивает поддержку ядерной программы КНДР.

В МИД России заявили, что российская сторона прорабатывает варианты ответных мер на санкции США. «После смены администрации в Вашингтоне не прекращаются попытки применить те же самые неработоспособные схемы к российским организациям и нашим соотечественникам. Ясно, что искомого эффекта авторы этой политики не добьются и в этот раз», — заявил 1 июня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.