Луганск, 3 июня, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Мониторинговая миссия ООН по правам человека считает необходимым расследовать авиаудар ВСУ по центру Луганска в июне 2014 года и привлечь к ответственности виновных. Об этом 2 июня заявила глава миссии Фиона Фрейзер во время визита в Луганскую Народную Республику, передаёт «Луганскинформцентр».

Флаг ООН

В ходе встречи с уполномоченным представителем ЛНР на переговорах в Минске Владиславом Дейнего и главой рабочей группы по обмену пленных Ольгой Кобцевой представитель ООН подчеркнула, что факт обстрела здания бывшей Луганской облгосадминистрации и прилегающей к нему территории был отображён в докладе миссии ООН.

«Те, кто были убиты, или те, кто были ранены в результате конфликта — очень важно, чтоб проводились расследования, и потом была понесена ответственность за то, что происходит. И это, как мы верим, также послужит частью дальнейшего мирного урегулирования конфликта», — отметила Фрейзер.

Напомним, 2 июня 2014 года около 15:00 штурмовик Су-25 украинских ВВС нанёс удар по зданию Луганской облгосадминистрации, предположительно, 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами С-8, а также обстрелял здание из авиационных пушек калибра 30 мм. Под обстрел также попали автостоянка перед администрацией и сквер имени Героев Великой Отечественной войны.

В результате атаки погибли восемь человек — трое мужчин и пять женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек.

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