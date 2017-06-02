Санкт-Петербург, 3 июня, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 июня пообщался с одним из создателей блокчейна и криптовалюты Виталиком Бутериным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт телеканал RT.

Romanpoet Виталик Бутерин

«После общения с главами крупнейших корпораций президент познакомился и кратко пообщался с основателем Ethereum Виталиком Бутериным, одним из создателей блокчейна и криптовалюты», — сообщил Дмитрий Песков

По его словам, Бутерин, в частности, говорил о возможности использования данных технологий в России. Путин, как отмечается, «поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнёрами».

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Как передавало ИА REGNUM, ранее 2 июня стало известно о планах Центробанка России по разработке национальной криптовалюты.

«Регуляторы всех стран пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту делать надо, это будущее… С учетом пилотов, которые мы делаем, мы поймем, какую систему мы могли бы использовать в нашем случае для нашей национальной валюты», — сообщила на ПМЭФ зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

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