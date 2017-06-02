Черногория 5 июня официально станет 29-м членом НАТО
Вашингтон, 3 июня, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Церемония официального вступления Черногории в НАТО состоится 5 июня в здании Госдепартамента США. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
Как отмечается, в ходе церемонии заместитель госсекретаря США Томас Шеннон примет документ о вступлении балканской страны в военной блок. Документ официально представит премьер-министр Черногории Душко Маркович. В церемонии будет принимать участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Уточняется, мероприятие назначено на 12:00 по местному времени (19:00 мск). 7 мая флаг Черногории будет поднят в штаб-квартире Североатлантического альянса.
Напомним, ранее протокол о принятии Черногории в НАТО был ратифицирован всеми 28 странами-членами военного блока.
28 мая парламент Черногории под акции протеста с сожжением флага НАТО перед зданием скупщины голосами правящей коалиции одобрил закон о вступлении страны в альянс.
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