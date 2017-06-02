Нью-Йорк, США, 3 июня, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН на заседании 2 июня единогласно одобрил резолюцию о введении новых санкций в отношении Северной Кореи в ответ на продолжающиеся испытания баллистических ракет Пхеньяном.

Иван Шилов ИА REGNUM

Принятый документ предусматривает расширение чёрного списка физических и юридических лиц, причастных, по мнению Совбеза ООН, к деятельности в интересах КНДР за рубежом.

На фигурантов списка распространяются такие меры как заморозка финансовых активов за рубежом и запрет на въезд в другие страны.

Ранее на текущей неделе США ввели односторонние санкции против ряда граждан России, Китая и КНДР, которые, по мнению Вашингтона, способствуют развитию северокорейской ядерной программы.

Напомним, КНДР в ночь на 29 мая провела очередное испытание баллистической ракеты, которое стало уже третьим по счёту с начала мая. Ракета была выпущена из района портового города Вонсан и упала в море в 300 км от японских островов, в пределах экономической зоны Японии.

По данным южнокорейских и японских военных, ракета пролетела около 450 километров, а максимальная высота её полёта составила около 100 километров. Как отмечалось, речь идёт о ракете малой дальности типа Scud.

21 мая Северная Корея провела испытания ракеты «Пуккыксон-2», которая преодолела расстояние в 500 км и упала в акватории Японского моря. 14 мая КНДР испытала ракету «Хвансон-12», которая пролетела 787 км, а высота её полёта составила 2111 км.