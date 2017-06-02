Сантьяго, 3 июня, 2017, 00:21 — ИА Регнум. За похищение противников режима Пиночета во время операции «Коломбо» осуждённые получили от полутора до 20 лет лишения свободы.

Аугусто Пиночет и Генри Киссинджер. 1976

Самые большие тюремные сроки получили отставные генералы Сесар Манрикес Браво, Рауль Итурриага Неуманн, а также экс-бригадиры тайной полиции Педро Октавио Эспиноса и Мигель Краснов — потомок казачьего атамана и бригаденфюрера СС Петра Краснова.

Следствием было установило, что агентами тайной полиции DINA в 1974—1975 годах были незаконно арестованы 16 членов Левого революционного движения Чили. Позднее они были перевезены в тайные тюрьмы, после чего их уже никто не видел ни живыми, ни мертвыми.

Напомним, операция «Коломбо» была элементом операции «Кондор», в ходе которой диктаторские режимы Латинской Америки физически ликвидировали политических противников.

Военная диктатура в Чили была установлена после государственного переворота 11 сентября 1973 года, в ходе которого было свергнуто законное правительство Сальвадора Альенде, а глава государства был убит при штурме президентского дворца. К власти пришла военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом. За 17 лет диктатуры более трех тыс. человек были убиты или пропали без вести.