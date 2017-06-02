Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 23:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он рассказал, что Путин после рабочего дня на Петербургском международном экономическом форуме принял главу МИД Германии и обсудил с ним российско-германские отношения.

«В конце рабочего дня в Константиновском дворце Владимир Путин принял министра иностранных дел Германии Габриэля, который прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)», — сказал Песков.

По словам Пескова Путин и Габриэль детально обсудили проблематику российско-германских отношений, которые переживают не лучшие времена.

Напомним, ранее сегодня «на полях» ПМЭФ путин провел краткую встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию в российско-молдавских отношениях.