Франция уничтожила сборную Парагвая — 5:0
Париж, 2 июня, 2017, 23:50 — ИА Регнум. В дебюте матча таргетман «Арсенала» Оливье Жиру открыл счет, замкнув прострел Усмана Дембеле с правого фланга — 1:0.
Через 7 минут Жиру оформил дубль после навеса Димитри Пайе — 2:0.
На экваторе второго тайма форвард оформил хэт-трик, замкнув прострел с левого фланга — 3:0. На этот раз ассистентом стал Люка Динь.
Через 7 минут Мусса Сиссоко довел счет до разгромного после поперечного паса Александра Ляказетта — 4:0.
В следующей же атаке Антуан Гризманн забил пятый мяч французов, добив мяч в пустые ворота после рикошета от голкипера — 5:0.
Статистика матча (Франция/Парагвай)
Удары 11/5
Удары в створ 7/0
Владение 59%/41%
Фолы 14/11
Составы на матч:
Франция: Льорис, Сидибе, Косьелни, Умтити, Менди, Пайе, Матуиди, Дембеле, Погба, Жиру, Гризманн.
Парагвай: Сильва, Алонсо, Вальдес, Патиньо, Гомес, Ромеро, Айяла, Агуилар, Сантандер, Итурбе, Бенитес.
Главный арбитр матча: Артур Соареш Диаш.
Голы: Жиру 6 — 1:0, Жиру 13 — 2:0, Жиру 69 — 3:0, Сиссоко 76 — 4:0, Гризманн 77 — 5:0.