Париж, 2 июня, 2017, 23:50 — ИА Регнум. В дебюте матча таргетман «Арсенала» Оливье Жиру открыл счет, замкнув прострел Усмана Дембеле с правого фланга — 1:0.

Ronnie Macdonald Оливье Жиру

Через 7 минут Жиру оформил дубль после навеса Димитри Пайе — 2:0.

На экваторе второго тайма форвард оформил хэт-трик, замкнув прострел с левого фланга — 3:0. На этот раз ассистентом стал Люка Динь.

Через 7 минут Мусса Сиссоко довел счет до разгромного после поперечного паса Александра Ляказетта — 4:0.

В следующей же атаке Антуан Гризманн забил пятый мяч французов, добив мяч в пустые ворота после рикошета от голкипера — 5:0.

Статистика матча (Франция/Парагвай)

Удары 11/5

Удары в створ 7/0

Владение 59%/41%

Фолы 14/11

Составы на матч:

Франция: Льорис, Сидибе, Косьелни, Умтити, Менди, Пайе, Матуиди, Дембеле, Погба, Жиру, Гризманн.

Парагвай: Сильва, Алонсо, Вальдес, Патиньо, Гомес, Ромеро, Айяла, Агуилар, Сантандер, Итурбе, Бенитес.

Главный арбитр матча: Артур Соареш Диаш.

Голы: Жиру 6 — 1:0, Жиру 13 — 2:0, Жиру 69 — 3:0, Сиссоко 76 — 4:0, Гризманн 77 — 5:0.