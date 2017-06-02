Сборная Северной Ирландии минимально обыграла Новую Зеландию — 1:0
Лондон, 2 июня, 2017, 23:37 — ИА Регнум. 2 июня на стадионе «Виндзор Парк» был разыгран товарищеский матч между сборными Северной Ирландии и Новой Зеландии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу первых.
Gazprom.ru
Футбол
В дебюте матча форвард «Росс Каунти» Лиам Бойс открыл счет — 1:0.
Статистика матча (Северная Ирландия/Новая Зеландия)
Удары 11/3
Удары в створ 5/0
Владение 50%/50%
Фолы 15/11
Составы на матч:
Северная Ирландия: Макговерн, Хьюз, Флэнаган, Маклафлин, Эванс, Лунд, Брант, Норвуд, Даллас, Мадженнис, Бойс.
Новая Зеландия: Маринович, Смит, Колви, Дуранте, Боксал, Левич, Макглинчи, Вуд, Томас, Рохас, Дойл.
Главный арбитр матча: Лаурент Коприва.
Предупреждения: Дуранте — 88.
Голы: Бойс 6 — 1:0.