Лондон, 2 июня, 2017, 23:37 — ИА Регнум. 2 июня на стадионе «Виндзор Парк» был разыгран товарищеский матч между сборными Северной Ирландии и Новой Зеландии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу первых.

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В дебюте матча форвард «Росс Каунти» Лиам Бойс открыл счет — 1:0.

Статистика матча (Северная Ирландия/Новая Зеландия)

Удары 11/3

Удары в створ 5/0

Владение 50%/50%

Фолы 15/11

Составы на матч:

Северная Ирландия: Макговерн, Хьюз, Флэнаган, Маклафлин, Эванс, Лунд, Брант, Норвуд, Даллас, Мадженнис, Бойс.

Новая Зеландия: Маринович, Смит, Колви, Дуранте, Боксал, Левич, Макглинчи, Вуд, Томас, Рохас, Дойл.

Главный арбитр матча: Лаурент Коприва.

Предупреждения: Дуранте — 88.

Голы: Бойс 6 — 1:0.