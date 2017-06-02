Асуан, Египет, 2 июня, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Археологи нашли на юго-востоке Египта 10 неизвестных ранее гробниц, сообщает портал Ahram Online.

Иван Шилов ИА REGNUM

Гробницы найдены учёными в городе Асуан.

По информации Ahram Online, погребальные сооружения имеют одинаковую конструкцию: ступени каменных лестниц уходят вглубь к небольшим подземным камерам.

В погребальных помещениях археологами обнаружены мумии, саркофаги, и традиционные похоронные наборы вещей и символов.

Учёные пришли к выводу, что найденные захоронения относятся к Позднему периоду Древнего Египта (664—332 годы до нашей эры) и являются продолжением большого асуанского некрополя, в котором имеются гробницы Древнего, Среднего царства и Нового царств.