Берлин, 2 июня, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Полиция Германии временно остановила проведение рок-фестиваля «Rock am Ring» из-за террористической угрозы, 2 июня сообщает Deutsche Presse Agentur.

Полиция

Посетителей рок-фестиваля попросили очистить место проведения концерта, полиция начала расследование. Около 90 тыс. человек приехали на трехдневный фестиваль в городе Нюрбург.

«Из-за террористической угрозы полиция попросила организаторов «Rock am Ring» временно прервать фестиваль в качестве меры предосторожности, чтобы правоохранительные органы могли провести расследование на месте», — заявили организаторы фестиваля в Twitter.

Напомним, чуть больше недели назад в Великобритании террорист-смертник совершил теракт на стадионе «Манчестер-арена» во время проведения музыкального концерта, 22 человека погибли.