Киев, 2 июня, 2017, 23:26 — ИА Регнум. На этом интернет-ресурсе оказались сведения о 216 пассажирах лайнера «Князь Владимир». При этом на сайте «Миротворец» отмечается, что речь идёт о «работниках Росморпорта, членах их семей и прочих приближенных».

Rosmorport.ru Круизный лайнер «Князь Владимир»

Напомним, на сайте «Миротворец» публикуются персональные данные тех или иных граждан России, которые побывали в Крыму. В основном речь идёт о знаменитостях.

Так 1 июня на сайте опубликованы персональные данные актёров Сергея Баталова, Александра Домогарова, Марины Яковлевой, Натальи Гвоздиковой.

Ранее в список попали такие российские артисты как Юрий Антонов, Дмитрий Харатьян, Станислав Костюшкин, Дмитрий Певцов, Дима Билан, Юлия Самойлова, Григорий Лепс, Михаил Боярский, Леонид Агутин, Николай Цискаридзе, Владимир Кузьмин и другие.

Кроме того, в списке есть всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Также на сайте «Миротворец» публикуются персональные данные журналистов и военнослужащих из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина считает Крым своей территорией и настаивает, что въезд на полуостров должен осуществляться с украинской территории и по специальному разрешению украинских властей. В противном случае Украина вносит иностранных граждан в чёрные списки.