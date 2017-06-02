Уфа, 2 июня, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Делегацией Башкирии во главе с премьер-министром республики Рустэмом Мардановым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписан ряд соглашений и документов. По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, одним из наиболее ожидаемых моментов стало заключение соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал».

Pravitelstvorb.ru Петербургский международный экономический форум — 2017

В том числе подписаны меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проекта «Реконструкция аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий, 1 этап» с Международным банком экономического сотрудничества и протокол о намерениях по взаимодействию, подготовке и реализации инвестиционных проектов в Башкирии по развитию агропромышленного комплекса с ООО «А7 АГРО».

2 июня делегация Башкирии провела встречу с представителями Всемирного банка в России. На переговорах с участием главного экономиста Всемирного банка по России Апурвой Санги и руководителем программ в сфере развития частного сектора, человеческого капитала, улучшения инвестиционного климата Сильви Боссутро обсуждались вопросы сотрудничества республики с Всемирным банком в области консультирования по оптимизации бюджетных расходов, привлечения инвестиций и развития предпринимательской экосистемы. Делегация Башкирии приняла предложение Всемирного банка принять участие во Всероссийской конференции «Регионы России как локомотивы экономического роста — приоритетные задачи и пути решения», которая состоится 15 июня в Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации.

Также Власти Башкирии и ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК) на ПМЭФ подписали соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал».

Речь идёт о так называемом Восточном выезде, предусматривающем тоннель, мостовой переход и платную автомобильную дорогу. Стоимость строительства составит около 29 млрд рублей, срок концессии — 25 лет.

Как считает политолог Дмитрий Казанцев, подписанные соглашения являются результатом последовательной работы по развитию инфраструктуры государственно-частного партнерства (ГЧП) региона, проводимой республиканскими властями, местными законодателями и представителями негосударственного сектора.

При этом за последние два года республика делает достаточно много для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в Башкирии. «Так в ноябре 2015 года республиканским правительством была разработана и утверждена «дорожная карта» по развитию институциональной среды в сфере ГЧП, — отметил эксперт. — На фоне того острого дефицита, который испытывают регионы с инвестициями, республике удается подписывать многомиллиардные соглашения».

Тем не менее, говорить о том, что это обеспечит качественный рост в экономике республике пока рано. «Необходимо интенсифицировать эту работу и определить реперные точки во всех ключевых отраслях экономики региона», — заключил собеседник агентства.