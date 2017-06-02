Дамаск, 2 июня, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Сирийские демократические силы (СДС) захватили город Аль-Мансура, расположенный к западу от Ракки, вытеснив боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 2 июня сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник.

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«Подразделения СДС атаковали город Аль-Мансура около трёх дней. Сегодня они вошли в город с двух сторон, город был освобождён», — заявил собеседник агентства.

Напомним, на этой неделе официальные представители США заявили, что курдские отряды самообороны YPG, входящие в состав коалиции СДС, получили американскую военную технику, в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа, отданного в начале мая.

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В Ираке к финальной стадии подходит операция по освобождению Мосула. Иракские солдаты начали штурм последнего укрепрайона боевиков в западной части города.

Военные эксперты западной коалиции считают, что в Мосуле осталось около 1 тыс. боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).