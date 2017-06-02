Нюрбург, Германия, 2 июня, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Из-за угрозы террористического акта в Германии приостановлен музыкальный рок-фестиваль Rock am Ring, сообщили его организаторы на странице фестиваля в Facebook.

Площадка Rock am Ring

Один из крупнейших музыкальных рок-фестивалей Rock am Ring проходит в городе Нюрбурге.

Полиция ФРГ обязала всех гостей музыкального праздника покинуть территорию его проведения.

Подробности и причины такого распоряжения германских правоохранителей пока не сообщаются.

Стоит отметить, что музыкальный фестиваль Rock am Ring проводится в Германии с 1985 года. По традиции его проводят в первые выходные дни июня. На этом фестивале ежегодно выступают популярные рок-коллективы со всего мира.