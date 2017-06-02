Луганск, 2 июня, 2017, 22:44 — ИА Регнум.

Около 2300 семей, которые оказались в затруднительной жизненной ситуации, получили комплексную помощь в республиканских центрах социальных служб. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Совета министров Луганской Народной Республики.

Семья

«Работники восьми городских и двух районных центров социальных служб для семьи, детей и молодежи помогают проблемным семьям справиться с трудностями, чтобы дети не стали сиротами при живых родителях», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Министерстве труда и социальной политики ЛНР добавили, что в течение 2016 года и четырех месяцев 2017 года выявлено 2286 подобных семей, в которых воспитывается 4610 детей.

«Эти семьи систематически получают комплексные социальные услуги центров, а в особо сложных случаях, при наличии целого комплекса проблем, берутся под социальное сопровождение. Ими было охвачено 904 семьи, в которых воспитываются 2019 детей», — рассказали служащие социального ведомства.

В Минтруда проинформировали, что социальное сопровождение 501 семьи уже завершено с позитивным результатом.

«Это позволило 35 детей вернуть в биологические семьи из государственных учреждений, а 34 ребенка смогли остаться с родителями благодаря снятию угрозы для их жизни», — добавили чиновники.

Кроме того, в Министерстве подчеркнули, что 157 семьям оказано содействие в восстановлении документов на получение различных видов государственной помощи, 38 семей смогли решить свои жилищно-бытовые проблемы, 15 детей были устроены на обучение.

Также в ЛНР с начала года трудоустроили каждого третьего обратившегося безработного.

Фонд социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) ЛНР за четыре месяца 2017 года помог трудоустроить каждого третьего из числа обратившихся за помощью. Об этом сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

«С начала 2017 года трудоустроено 4,5 тысячи человек, то есть каждый третий решил проблему своей занятости. Уровень трудоустройства в республики составил 30%. Количество граждан, ищущих работу и зарегистрированных в сфере поиска работы, за четыре месяца 2017 года составляет более 14,5 тысяч человек. Вместе с тем Фонд располагал информацией, предоставленной работодателями Республики, о наличии более семи тысяч вакантных рабочих мест. По состоянию на 1 мая, пребывают на учете 7190 человек, и вакантными остаются около двух тысяч рабочих мест. Таким образом, нагрузка на одну вакансию в республике составляет четыре человека на одно рабочее место», — сообщила министр.