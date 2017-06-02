Рим, 2 июня, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры и транспорта Италии подписал указ, в соответствии с которым сотрудники береговой охраны Италии (экспериментально до ноября этого года) могут иметь при себе оружие и использоваться его при выполнений «рискованных для жизни» заданий. Новость 2 июня публикует газета Il Giornale.

Морское побережье

Как следует из указа, персонал береговой охраны на земле и на борту может быть вооружен в целях противодействия «агрессивным действиям, направленным против личных свобод и деятельности, даже в конкуренции с другими полицейскими подразделениями; для поддержания общественного порядка, деятельности, осуществляемой в портах и на борту суден коммерческого типа, в том числе рыболовной деятельности; в случаях контроля за морской безопасностью и борьбой с терроризмом, при контроле миграционных потоков и управления толпой на борту».

Министерство транспорта во исполнении своего же указа обязуется снабдить береговую охрану наручниками, резиновыми дубинками, шлемами и касками различных видов, бронежилетами, рациями и холодным оружием.

В министерство не раз поступали заявления и жалобы от сотрудников береговой охраны, которые не раз находились в опасных для жизни ситуаций при исполнении служебных обязанностей, при этом ни имя средств самозащиты.

«Последней каплей» стал эпизод от 23 мая, когда по итальянскому патрульному катеру в 30 милях от побережья Ливии пустили пулеметную очередь для запугивания, и это сделала береговая охрана Ливии, по иронии судьбы обученная самими же итальянцами. «Несчастный случай» вызвал неловкую ситуацию и заставил ливийское правительство извиниться перед итальянцами за «ошибку». Ливийское судно перепутало итальянский патрульный катер береговой охраны с лодкой с мигрантами.