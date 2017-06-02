Вашингтон, 2 июня, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Специальный помощник президента США Кристофер Форд заявил, что американские власти хотят возобновить диалог с Российской Федерацией по вопросам стратегической стабильности. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает телеканал RT.

ИА REGNUM США — Россия

«Мы бы хотели возобновить, а фактически — привести в порядок процесс диалога (с Россией — ИА REGNUM ) по стратегической стабильности. Это поможет, как мы надеемся, добиться лучшего понимания того, на какой позиции находятся стороны по широкому кругу вопросов», — сказал Форд.

Напомним, сегодня в ходе работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения находятся в низшей точке со времён холодной войны.

При этом Путин заявил, что намерен продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом по нормализации российско-американских отношений.