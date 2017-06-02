Вашингтон, 2 июня, 2017, 22:01 — ИА Регнум. По мнению Кристофера Форда, возобновление диалога Вашингтона с Москвой необходимо для решения вопросов стратегической стабильности.

Kremlin.ru Петербургский Международный Экономический Форум — 2017

По словам Форда, возобновление такого диалога будет фактически означать приведение в порядок всего процесса отношений с Россией по вопросам стратегической стабильности.

Специальный помощник президента США считает, что это поможет достичь лучшего понимания позиций сторон по всему кругу вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отметил, что отношения России и США находятся в своей низшей точке с эпохи холодной войны.

Тем не менее российский президент заявил о том, что продолжение диалога с президентом США Дональдом Трампом может способствовать нормализации отношений.

Владимир Путин отметил, что необходимы двусторонние усилия Москвы и Вашингтона, чтобы вывести российско-американские отношения из их теперешнего состояния.