Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Бывший «лучший» министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал о последствиях санкций для российской экономики. Об этом он заявил «на полях» Петербургского экономического форума (ПМЭФ) сегодня, 2 июня.

Roscongress.org Алексей Кудрин

«Санкции будут оставаться чувствительными и вычитать у нас примерно ближайшие 3−4 года почти до полупроцента нашего потенциального роста ВВП», — рассказал Кудрин.

Кудрин пояснил, что в первые годы эффект вычета вычета из экономического роста из-за санкций достигал 0,8%, в настоящее время он находится в пределах 0,5% ВВП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе работы ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика справилась с введёнными странами Запада санкциями.

Напомним, санкции против России были введены странами Запада после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав Российской Федерации.

На Западе считают, что Крым был Россией «аннексирован» и Москва активно вмешивается в украинскую гражданскую войну. Доказательств этому представлено не было, но на основании этих ложных обвинений Запад ввёл санкции.

Условием снятия санкций страны Запада ставят возврат Крыма Украине и фактическую капитуляцию Народных Республик Донбасса.