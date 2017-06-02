Нью-Дели, 2 июня, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 баллов по шкале Рихтера зафиксировано в северном районе Индии, 2 июня сообщает Press Trust of India.

Айтен Юран Индия

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Согласно данным метеорологического департамента Индии, землетрясение произошло в штате Харьяна.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 22 километров в районе города Рохтак. Подземные толчки начались в 04:25 по местному времени.

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Сообщения о возможных разрешениях и пострадавших пока не поступали, колебания земной коры ощущались в Дели и других близлежащих северных районах.