Новосибирск, 9 июня, 2017, 07:17 — ИА Регнум. С 9 по 11 июня в кинотеатре «Победа» покажут фильмы «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход» в оригинальной озвучке с субтитрами. Показ организован проектом «Иноекино».

Цитата из х/ф «Индиана Джонс и и Храм судьбы». Реж. Стивен Спилберг. 1984. США Харрисон Форд

Уже сегодня на большой экран вернется первый фильм, повествующий о приключениях отважного археолога — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Впервые картина увидела свет в 1981 году и стала самой кассовой за год, получив при этом восемь номинаций и четыре премии «Оскар».

С того момент герой в фетровой шляпе, с кнутом в руках и патологической боязнью змей вошел в мировой кинематограф, проложив себе длинную дорогу из многочисленных фильмов и сериала. Индиана Джонс отправляется на поиски различных исторических артефактов, рассказывая при этом зрителю о той стороне религии, которая редко поворачивается к нам «лицом».

Аналогичные показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.