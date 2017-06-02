Бамако, 2 июня, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Французские солдаты, дислоцированные в Мали для борьбы с исламскими экстремистами, ликвидировали по меньшей мере 20 джихадистов на границе с Буркина-Фасо, 2 июня сообщает Associated Press.

Voice of America Французские солдаты

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Операция в приграничных лесах Мали, длившаяся с 28 мая по 1 июня, привела к ликвидации 20 боевиков. Антитеррористическая операция началась после нанесения серии авиаударов.

Напомним, 1 июня в результате минометного обстрела базы ООН в Мали получили ранения несколько французских солдат, один из них находится в тяжелом состоянии.

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Около 1 тыс. 600 французских солдат находятся в Мали в рамках операции «Бархан» против исламских экстремистов в регионе Сахель, начиная с Эритреи на востоке, заканчивая Сенегалом на западе. Численность всего миротворческого контингента Франции составляет 4 тыс. 500 солдат.