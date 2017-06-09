Екатеринбург, 9 июня, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, в Екатеринбурге начинается показ фильмов об Индиане Джонсе. Ретроспектива продлится до 11 июня в кинотеатре «Колизей». Мероприятие организовано компанией «Иноекино».

Цитата из х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Реж. Стивен Спилберг. 1989. США У Храма

Начнется ретроспектива с фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», впервые появившегося на экранах в 1981 году. Ученый-археолог сталкивается с нацистами, которые ищут Ковчег завета. Следующий фильм «Индиана Джонс и храм судьбы» будет показан 10 июня. Он является приквелом к предыдущей картине и рассказывает о событиях, произошедших за год до начала поисков утраченного Ковчега. Последней лентой в показе станет «Индиана Джонс и последний крестовый поход», повествующий о новом столкновении главного героя с нацистами в погоне за Святым Граалем.

Помимо Екатеринбурга, эти же фильмы можно будет увидеть в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.