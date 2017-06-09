Москва, 9 июня, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» начинается показ трилогии об известном искателе приключений Индиане Джонсе. Проект «Иноекино» представит фильмы «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход» в оригинале с субтитрами.

Цитата из х/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Реж. Стивен Спилберг. 1981. США Харрисон Форд

Работа над историей об ученом-археологе велась на протяжении нескольких лет. Сценарист Джордж Лукас придумал своего персонажа, опираясь на популярные сериалы 1930−40-х годов, наделив Индиану жаждой приключений. Однако работа над фильмом все откладывалась до тех пор, пока хороший друг Лукаса Стивен Спилберг не заинтересовался проектом. Однажды во время отдыха он признался сценаристу, что хотел бы снять фильм о Джеймсе Бонде, на что Джордж Лукас предложил режиссеру создать картину об охотнике за сокровищами.

Первый фильм вышел в прокат в 1981 и стал самым кассовым за год. Ретроспектива продлится до 11 июня и пройдет еще в трех городах: Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.