Нью-Йорк, США, 2 июня, 2017, 20:56 — ИА Регнум. В Советет Безопасности Организации Объединенных Наций меняется состав непостоянных членов. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Всемирной организации.

Kremlin.ru Заседание Совета Безопасности ООН

В настоящее время Восточная Европа в Совбезе ООН представлена Украиной, Латинская Америка — Уругваем, Азиатско-Тихоокеанский регион — Японией, Африка — Сенегалом и Египтом.

Срок полномочий этих стран как непостоянных членов Совбеза ООН истекает 31 декабря 2017 года.

В качестве непостоянных членов в Совбез ООН войдут: Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша и Экваториальная Гвинея.

Напомним, постоянными членами Совета Безопасности ООН являются державы-победительницы во Второй мировой войне: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай.