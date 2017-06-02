Петербург подписал на ПМЭФ-2017 соглашений на 250 млрд рублей
Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Инвестиционный портфель Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ-2017 достиг почти 250 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам 2 июня губернатор северной столицы Георгий Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Цифра удивляет, мы до конца точно выверить ее даже не успели, но, по предварительным данным (сумма подписанных соглашений) чуть-чуть не дотягивает до 250 млрд рублей», — сказал Полтавченко.
По его словам, все проекты в области транспорта, фармацевтики, спортивной и социальной инфраструктур «тянут» на статус стратегических, и город будет их поддерживать.
Всего Петербург подписал 47 соглашений в различных сферах деятельности, самым крупным стало обязательство ВТБ вложить более 110 млрд рублей в строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД). «ВТБ долго уговаривать не пришлось», — заметил губернатор.
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«Я удовлетворен предварительными итогами форума», — добавил Полтавченко.
Он отметил рост инвестиционного интереса и к России, и к Петербургу.
«Мы значительно продвинулись в национальном рейтинге (инвестпривлекательности — прим.ред.), что происходит последние 4 года подряд, и здесь Петербургу ни в коем случае нельзя останавливаться», — подчеркнул губернатор.
Сейчас Санкт-Петербурге входит в двадцатку самых инвестиционно привлекательных регионов страны, но это, считает Полтавченко, «отнюдь не предел».
Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург занял 17-ю строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. В прошлом году Северная столица была лишь на 22-м месте. Первые три строчки рейтинга заняли Татария, Чувашия и Москва.
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