Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Инвестиционный портфель Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ-2017 достиг почти 250 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам 2 июня губернатор северной столицы Георгий Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко подписывает соглашение

«Цифра удивляет, мы до конца точно выверить ее даже не успели, но, по предварительным данным (сумма подписанных соглашений) чуть-чуть не дотягивает до 250 млрд рублей», — сказал Полтавченко.

По его словам, все проекты в области транспорта, фармацевтики, спортивной и социальной инфраструктур «тянут» на статус стратегических, и город будет их поддерживать.

Всего Петербург подписал 47 соглашений в различных сферах деятельности, самым крупным стало обязательство ВТБ вложить более 110 млрд рублей в строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД). «ВТБ долго уговаривать не пришлось», — заметил губернатор.

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«Я удовлетворен предварительными итогами форума», — добавил Полтавченко.

Он отметил рост инвестиционного интереса и к России, и к Петербургу.

«Мы значительно продвинулись в национальном рейтинге (инвестпривлекательности — прим.ред.), что происходит последние 4 года подряд, и здесь Петербургу ни в коем случае нельзя останавливаться», — подчеркнул губернатор.

Сейчас Санкт-Петербурге входит в двадцатку самых инвестиционно привлекательных регионов страны, но это, считает Полтавченко, «отнюдь не предел».

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург занял 17-ю строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. В прошлом году Северная столица была лишь на 22-м месте. Первые три строчки рейтинга заняли Татария, Чувашия и Москва.

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