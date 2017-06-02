Курды взяли на себя ответственность за крушение турецкого вертолета
Анкара, 2 июня, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Курдистские боевики взяли на себя ответственность за крушение турецкого военного вертолета, разбившегося 31 мая, 2 июня сообщает Associated Press.
Представители Народных сил обороны, боевого крыла Рабочей партии Курдистана, заявили, что открыли огонь по вертолёту ВВС Турции Sikorsky S-70 в провинции Ширнак.
В заявлении указано, что «подбитый вертолет разбился, когда попытался покинуть сектор обстрела».
Напомним, в оборонном ведомстве Турции заявили, что вертолет Sikorsky S-70 разбился 31 мая в результате ошибки пилотирования.
Турецкие военные сообщили, что в районе города Улудере вертолет столкнулась с высоковольтной линией электропередач. Погибли 13 военнослужащих, включая командира дивизии турецкой армии в звании генерал-майора.