Анкара, 2 июня, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Курдистские боевики взяли на себя ответственность за крушение турецкого военного вертолета, разбившегося 31 мая, 2 июня сообщает Associated Press.

Alan Wilson Вертолёт Sikorsky S-70 Blackhawk

Представители Народных сил обороны, боевого крыла Рабочей партии Курдистана, заявили, что открыли огонь по вертолёту ВВС Турции Sikorsky S-70 в провинции Ширнак.

В заявлении указано, что «подбитый вертолет разбился, когда попытался покинуть сектор обстрела».

Напомним, в оборонном ведомстве Турции заявили, что вертолет Sikorsky S-70 разбился 31 мая в результате ошибки пилотирования.

Турецкие военные сообщили, что в районе города Улудере вертолет столкнулась с высоковольтной линией электропередач. Погибли 13 военнослужащих, включая командира дивизии турецкой армии в звании генерал-майора.