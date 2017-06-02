Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Постоянно применяемое Западом в международных вопросах «кулачное право» стало причиной того, что страны вроде КНДР вынуждены создавать ядерное оружие для защиты своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин 2 июня на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

По мнению Владимира Путина, необходимо договориться о единообразном понимании основополагающих норм и принципов международного права и придерживаться их. Пока этого нет, пока применяется право сильного, «кулачное право», в мире постоянно будут возникать проблемы, подобные ракетно-ядерным исследованиям в Северной Корее.

В существующей ситуации другого способа защитить независимость, безопасность и суверенитет малые страны не видят. Это результат злоупотребления силой, подчеркнул Владимир Путин.

Президент России напомнил, что придерживаясь права сильного страны Запада разрушили Ирак, Ливию, чуть не разрушили Сирию, довели до критического состояния Египет и Тунис, не говоря уже про другие страны типа Сомали.

После этого начали раскачивать постсоветское пространство. Официальные лица США даже не скрывали, что вложили $ 5 млрд в оппозицию на Украине, а затем открыто поддержали государственный переворот и вооруженный захват власти.

Владимир Путин также подчеркнул, что в Йемене тоже был свергнут президент, но при этом весь западный мир во главе с США откровенно поддерживает страны, которые после этого начали там военные действия.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2017 году проводится с 1 по 3 июня.