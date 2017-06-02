Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации назвал «истерией» ситуация с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом глава государства заявил сегодня, 2 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

Владимир Путин заявил, что информационная кампания вокруг фигуры российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка является истерией. Российский лидер предложил людям, которые распространяют ложные сведения о российском дипломате, принять лекарства.

Напомним, а США средства массовой информации, подконтрольные Демократической партии, обвиняют посла Кисляка в том, что он «вербует» представителей американских властей.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в самом начале работы новой администрации президента США Дональда Трампа был назначен советником по национальной безопасности. Однако вскоре ему пришлось уйти в отставку, так как его обвинили в том, что он полностью не раскрыл содержание своих разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкции США против России. Сам Флинн это отрицал.

Российские власти заявили, что беседа Кисляка с Флинном действительно имела место, но её содержание передано неверно.

Путин заявил, что вообще не был в курсе всей этой ситуации, и не видит в ней ничего криминального.

«Вы знаете, я об этом ничего не знал — с кем они там встречались, о чем говорили, — да ни о чем не говорили! Просто общие слова. «Нужно подумать о том, как нам выстраивать отношения», а что, не нужно думать о том, как выстраивать отношения? Бездумно что ли? Ничего конкретного. Просто ноль, зеро», — возмутился президент.

Путин отметил, что никаких содержательных переговоров с новой администрацией российская сторона просто не успела начать.

«Удивительно просто. Это просто истерия какая-то, никак не можете прекратить. Ну, таблетку что ли вам дать? Есть таблетка? Дайте таблетку», — обратился президент к залу.