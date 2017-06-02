Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Второй день Петербургского международного экономического форума прошел под знаком большой политики. Главным событием этого дня стало пленарное заседание, в котором приняли участие и выступили перед гостями президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президента Молдавии Игорь Додон.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

После речей государственных лидеров на сцене форума развернулась жаркая дискуссия по наиболее острым темам мировой политической повестки. Местами она напоминала блестяще сыгранную пьесу, в ходе которой актеры полемизировали и импровизировали.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Сегодня же на ПМЭФ продолжились экспертные дискуссии, в ходе которых обсуждались состояние нефтяного и газового рынка, динамика цен на углеводороды и перспективы «зеленой» энергетики, развитие мировых городов и состояние финансовых рынков.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Большой интерес вызвала также презентация рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов.

Валентин Илюшин ИА REGNUM

Тем временем, в кулуарах форума продолжалось неформальное общение участников, гостей и прессы, знакомство с экспозициями компаний и регионов, проходили события культурно-развлекательной программы форума. За ней понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.