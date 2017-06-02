ПМЭФ: мизансцены в тени большой политики
Санкт-Петербург, 2 июня, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Второй день Петербургского международного экономического форума прошел под знаком большой политики. Главным событием этого дня стало пленарное заседание, в котором приняли участие и выступили перед гостями президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президента Молдавии Игорь Додон.
После речей государственных лидеров на сцене форума развернулась жаркая дискуссия по наиболее острым темам мировой политической повестки. Местами она напоминала блестяще сыгранную пьесу, в ходе которой актеры полемизировали и импровизировали.
Сегодня же на ПМЭФ продолжились экспертные дискуссии, в ходе которых обсуждались состояние нефтяного и газового рынка, динамика цен на углеводороды и перспективы «зеленой» энергетики, развитие мировых городов и состояние финансовых рынков.
Большой интерес вызвала также презентация рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов.
Тем временем, в кулуарах форума продолжалось неформальное общение участников, гостей и прессы, знакомство с экспозициями компаний и регионов, проходили события культурно-развлекательной программы форума. За ней понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.