Бухарест, 2 июня, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Румыния предпринимает дипломатические усилия для получения места непостоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций сроком на два года (2020−2021). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе румынского МИДа, глава ведомства Теодор Мелешкану продолжает серию многосторонних встреч и дипломатических действий с целью продвижения кандидатуры Румынии.

Pixabay.com Флаг Румынии

Мелешкану, в частности, встретился с представителями Группы арабских стран, заявив им, что «проблемы, с которыми мы сталкиваемся на Ближнем Востоке и в Северной Африке, требуют совместных усилий на международном уровне».

«В ходе диалога представители Группы арабских стран оценили действия Румынии в качестве активного сторонника мирного разрешения конфликтов и приверженца политики диалога и переговоров», — сообщили в пресс-службе румынского МИДа.

В ходе встречи с представителями группы КАРИКОМ (Карибское сообщество), глава румынской дипломатии выразил заинтересованность Румынии в продолжении тесного сотрудничества с этими странами, основываясь на «неизменной приверженности к продвижению общих принципов международного права».

Представителей Карибской группы интересовали инициативы в таких областях, как сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, искоренение нищеты, изменение климата и туризм.

В продолжение серии встреч румынский министр встретился с главами Миссии стран франкоязычной группы, которые «отметили вклад Румынии в действия по поддержанию мира, применительно к франкофонному пространству».

Мелешкану также провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами из Кувейта, Экваториальной Гвинеи, Кот-д'Ивуара.