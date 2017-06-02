Вена, 2 июня, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Иран приближается к лимиту, установленному ядерным соглашением 2015 года, по объему тяжелой воды, согласно докладу МАГАТЭ, 2 июня сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Иран не вышел за пределы установленных лимитов в рамках ядерного соглашения, согласно ежеквартальному отчету МАГАТЭ.

По состоянию на 27 мая запасы низкообогащённого урана составили 79,8 кг, что значительно ниже установленного лимита в 202,8 кг. Уровень обогащения урана не превышал 3,67%.

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Напомним, 22 мая президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана должно прекратить финансирование «террористов» в регионе, добавив в очередной раз, что Ирану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием. Ранее Трамп назвал ядерное соглашение 2015 года, предусматривающее снятие экономических санкций с Тегерана, худшей сделкой всех времен.