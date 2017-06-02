Калуга, 2 июня, 2017, 20:31 — ИА Регнум.

Торжественное открытие памятника самоходной пусковой установки подвижного берегового ракетного комплекса «Рубеж» состоялось сегодня, 2 июня на территории завода «Тайфун» в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Памятник БРК «Рубеж»

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Рубеж» был принят на вооружение в 1978 году и предназначался для поражения надводных кораблей крылатыми ракетами.

Завод оборонного назначения «Тайфун» в Калуге приступил к выпуску комплекса в начале 1980-х. На службе в береговых войсках ВМФ СССР «Рубеж» зарекомендовал себя эффективным, мобильным, простым и надежным в эксплуатации. Его также экспортировали в Алжир, Йемен, Сирию, Болгарию, Югославию и ГДР. С 1984 по 1986 годы калужским заводом было выпущено 18 комплексов.

В этот же день на территории предприятия акционерного общества «Тайфун» также состоялось открытии нового производственного корпуса. В трехэтажном здании площадью пять с половиной тысяч квадратных метров разместятся инженерно-конструкторская служба предприятия, а также линии по выпуску источников питания. Просторные помещения оснащены современной компьютерной и производственной техникой. Ввод здания в эксплуатацию позволил организовать серийный выпуск систем электропитания и преобразовательной техники, оборудовав 250 рабочих мест.

Реконструкция предприятия проводится в рамках исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре предприятия оборонно-промышленного комплекса Калужской области будут переориентированы на выпуск продукции для гражданского сектора.

Так, потенциал для решения задачи имеют АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, АО «КЭМЗ», АО «Тайфун», ОАО «Калужский двигатель» и другие заводы, связанные с оборонно-промышленным комплексом региона. У этих предприятий есть хорошая возможность выпускать высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию в авиационной, космической и медицинской сферах.

В 2016 году практически все предприятия калужского региона выполнили задачи по оборонному заказу и поставкам высокотехнологичной продукции по линии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Одновременно осуществлялся выпуск и гражданской продукции. Тем временем на федеральном уровне поставлена задача существенно увеличить ее долю.