Владикавказ, 2 июня, 2017, 19:34 — ИА Регнум. В Северной Осетии создадут Агентство развития РСО-Алания, которое займется вопросами, связанными с привлечением инвестиций. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума глава региона Вячеслав Битаров, сообщили ИА REGNUM 2 мая в пресс-службе руководителя республики. По его словам, для предпринимателей в Северной Осетии будут созданы все условия.

Shaun Merritt Скульптура «Предприниматель на лошади». Торонто, Канада

«Мы будем создавать условия для бизнеса, чтобы в республике был предпринимательский рай. Такова моя цель, — цитирует Битарова «Gradus.Pro».

Начать заниматься бизнесом в Северной Осетии, как отметил Битаров, сможет каждый, кто «хочет кормить хотя бы свою семью и создать себе рабочее место, не требуя того у правительства». Руководитель республики пообещал снять все административные барьеры для будущих инвесторов и предпринимателей.

Бизнесу будет оказано содействие в ограничении давления со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Не пострадают бизнесмены, которые захотят вкладывать свои средства в реализацию проектов на территории РСО-Алании и от криминальных группировок, пообещал Битаров.

Напомним, глава региона возглавляет делегацию Северной Осетии на Петербургском международном экономическом форуме. Республика заинтересована в инвесторах из различных отраслей, в том числе из сферы жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок, а также новых технологий для повышения качества тепло‑ и водоснабжения.