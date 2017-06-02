Киев, 2 июня, 2017, 20:29 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают спорадические перестрелки с применением артиллерии калибра 120 мм, БМП, танков, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 2 июня подтверждают: официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Mil.gov.ua Украинский БТР

Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин отметил, что за прошедшие сутки ВС Украины 34 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР из артиллерии, танков, минометов различного калибра, вооружения БМП, гранатометов. За прошедшую неделю в результате ведения боевых действий погиб один боец ДНР, двое мирных жителей получили ранения.

«Всего за прошедшую неделю противник 389 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории Республики из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 3632 реактивных, артиллерийских, танковых снаряда и мины… Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы 40 населенных пунктов Республики, в восьми из них повреждено и разрушено двадцать три домостроения. Также разрушены строения тракторной бригады и автозаправка населенного пункта Луково, где также повреждено девять единиц сельскохозяйственной техники. За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины получили ранения различной степени тяжести два мирных жителя. Один военнослужащий ВС ДНР погиб», — сказал Басурин.

В НМ ДНР сообщили, что украинская сторона готовит широкомасштабные мероприятия по розыску военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места несения службы.

«Нам стало известно, что в соответствии с требованиями начальника Генерального штаба Украины, военной службе правопорядка в ВСУ совместно с командирами воинских частей и военными комиссарами поставлена задача — организовать в период с 1 по 30 июня текущего года широкомасштабные мероприятия по розыску военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места несения службы. По данным нашей разведки, согласно анализу полученных документов из ГШ ВСУ, с начала войны в Украине из зоны АТО, дезертировало 10 230 военнослужащих. Только по последним данным, в период с 11 по 17 мая зафиксировано 59 фактов дезертирства 67 военнослужащих, а в период с 18 по 25 мая — 64 факта с бегством 81 военнослужащего. За прошедшую неделю отмечается 93 факта дезертирства с самовольным оставлением позиций 127 военнослужащих. При этом основной поток беглецов из зоны «АТО», и в большей степени с передовых позиций 72 и 92 бригад ВСУ, был вызван участием подразделений в обстрелах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Зеленый Гай, где был частично разрушен детский лагерь. Для поиска дезертировавших военнослужащих в зону АТО прибыли, в том числе подразделения Национальной гвардии Украины и СБУ. В частности, на этой неделе отмечалось прибытие батальона Нацгвардии Украины в Дзержинск, трех отрядов спецназа СБУ в район Курахово и Красногоровки, а также подразделения Нацгвардии в Елизаветовку. Все эти подразделения будут исполнять функцию «заградительных отрядов» и удерживать поток беглецов с передовых позиций 72 и 92 бригад ВСУ с временным восполнением образовавшихся брешей на линии соприкосновения войск», — рассказал Басурин.

Он утверждает, что командование ВСУ проводит политику лишения украинских военнослужащих надбавок и премий.

«По указанию вышестоящих штабов командованиями соединений и воинских частей активно фабрикуются материалы расследований по неправомерным выплатам, которые впоследствии удерживаются в пользу государства. Основными «расследуемыми» фактами неправомерных выплат являются: вознаграждение за непосредственное участие в АТО; денежное обеспечение военнослужащим, которые находились на лечении; денежное обеспечение военнослужащим, которые самовольно оставили расположение части; надбавка за выполнение особенно важных заданий; выплата премий и ежемесячных дополнительных денежных вознаграждений военнослужащим. Все эти надбавки, назначенные и выплачиваемые военнослужащим, оказались просто обыкновенным блефом, средства на который теперь надо срочно вернуть государству. Украинское военно-политическое руководство продолжает дезинформировать общественность, обвиняя в людских потерях ВС ДНР вместо того, чтобы признать реальные причины ранений и гибели своих военнослужащих, а также навести порядок в подчиненных подразделениях. Мы уже неоднократно говорили, что соблюдаем взятые на себя обязательства. Тем не менее, всегда готовы наказать украинских силовиков и членов националистических батальонов, проводящих различного рода провокационные вылазки в отношении нашей республики», — подчеркнул Басурин.

Он опроверг причастность войск ДНР к артобстрелам жилых кварталов Авдеевки и Красногоровки (под контролем ВСУ).

«Наряду с провокационным обстрелом Красногоровки другой аналогичный случай произошел 30 мая в 19 часов 30 минут в Авдеевке, когда подразделения 72 бригады ВСУ обстреляли населенный пункт, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение против собственного народа. В частности, под обстрел попал жилой район города вблизи Авдеевского коксохимического завода. От разлета осколков 82-мм мин пострадало трое мирных жителей. При этом важно сказать, что удаление места разрыва мины от линии соприкосновения войск составляет более четырех километров, а максимальная дальность применения минометов такого типа — три километра. О подготовке украинской стороной данной провокации мы заявляли накануне, чтобы пресечь ее. Однако украинские националисты решили исполнить свои планы по расстрелу мирных жителей Донбасса, несмотря ни на что. Все собранные нами материалы будут приобщены к уголовным делам против украинских командиров, отдавших преступные приказы на обстрел населенных пунктов», — отметил Басурин.

Напомним, 31 мая спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня (СЦКК), назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и пресс-служба Национальной полиции Украины обвинили войска ДНР в обстреле жилых кварталов Авдеевки и территории детского лагеря в селе Зеленый Гай Волновахского района из минометов калибра 120 мм. Максимальная дальность стрельбы миномета калибра 120 мм — 9 км.

Кроме того, 2 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что за минувшую неделю киевские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР в населенных пунктах: Веселогоровка, Калиновка, Логвиново, Санжаровка, Лозовое, Калиново, Молодежное, Фрунзе, Сокольники, Желобок, Хорошее, Смелое, Красный Яр, Новокиевка более 950 боеприпасов.

«За минувшую неделю украинские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе, применялось, запрещенное Минскими договоренностями вооружение, это минометы калибра 120 и 82-мм, БМП, зенитные установки, ПТУР, СПГ, РПГ, АГС и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 955 снарядов, мин и гранат», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что за прошедшие сутки противник трижды нарушил режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР более 100 мин и гранат. При этом Марочко отметил, что в Донбасс зашли несколько сотен вооруженных наемников из Прибалтики, Польши и Грузии.

«Украинское руководство продолжает пользоваться военной помощью западных покровителей, а также прибегать к услугам продажных иностранных наемников. По имеющейся у нас информации, в населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения, прибыло несколько сотен наемников из Прибалтики, Польши и Грузии, вооруженных стрелковым оружием, БМП и БТРами. Так, отмечено, что в населенном пункте Боровское зафиксировано размещение полевого лагеря, в котором иностранные военные инструкторы обучают военнослужащих Вооруженных сил Украины ведению диверсионно-разведывательных действий, а также тактике проведения зачистки в городских условиях. Такие же тренировочные лагеря зафиксированы и на территории населенного пункта Счастье, где польские инструкторы проводят занятия по подготовке снайперов и диверсионно-разведывательных групп для их дальнейшей переброски и работы на территории Республик», — считает Марочко, добавив, что «в Трехизбенке Славяносербского района отмечена группа иностранных наемников, вооруженная стрелковым оружием образца стран НАТО».

Представитель НМ ЛНР отметил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на минувшей неделе выявили отсутствие в местах хранения 127 единиц техники и вооружений ВСУ.

В то же время он проинформировал, что командование ВСУ продолжает наращивание вооружения вдоль линии соприкосновения. В частности, в районе населенного пункта Валуйское выявлено передвижение двух 152-мм САУ «Акация» и одного автомобиля «Урал» с боеприпасами. В районе Новозвановки вскрыты огневые позиции минометной батареи, шести 82-мм минометов, из состава 17-й отдельной танковой бригады. В районе Мироновского вскрыты две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 из состава 53-й бригады. В Нижнем отмечено прибытие колонны военной техники, состоящей их пяти грузовых автомобилей с боеприпасами и двух топливозаправщиков в сопровождении одной БМП.

Марочко анонсировал более 20 военных учений в летний период 2017 года. «В соединениях и воинских частях Народной милиции начался новый учебный период, в ходе которого военнослужащим предстоит принять участие более чем в 20 командно-штабных, тактических и тактико-специальных учениях различного уровня. Кроме того, в летнем периоде обучения основной акцент будет сделан на повышение индивидуальной профессиональной подготовки наших военнослужащих. Мы продолжаем совершенствовать и повышать свой профессиональный уровень, чтобы всегда быть в готовности к отражению любой агрессии противника», — заверил он.

Также Марочко опроверг сообщения украинских СМИ о том, что киевские силовики продвинулись на 1,5 км в направлении села Желобок и поселка городского типа Фрунзе.

«На днях ряд украинских средств массовой информации активно начали распространять информацию о продвижении ВСУ на 1,5 км в районе Бахмутской трассы из Крымского в направлении населенных пунктов Желобок и Фрунзе, взяв их якобы под огневой контроль. Причем украинская сторона утверждает, что не нарушила Минские договоренности, так как эти участки якобы и так находились под контролем украинских силовиков. Хочу официально заявить, что на указанном направлении украинские силовики уже достаточно длительное время находятся на занимаемых ранее позициях и вперед не продвигались. А вот обстрелы в этом районе участились. Это говорит о том, что украинские силовики преднамеренно нагнетают обстановку и обостряют конфликт», — указал Марочко.

В свою очередь, 2 июня руководитель пресс-службы Министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко подтвердил информацию, что бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады продвинулись вперед на расстояние около 1,5 км в «серую зону», ближе к Бахмутской трассе.

«Учитывая постоянные обстрелы районов, где расположены украинские военные, в том числе наблюдательные пункты и опорные пункты, командованием бригад, которое сейчас находится на линии разграничения, время от времени принимаются решения о переносе опорных пунктов и наблюдательных постов. Это происходит для того, чтобы обезопасить жизнь военнослужащих и улучшить свои позиции в инженерном плане, потому что противник время от времени пристреливается… Но еще раз подчеркиваю, что активных наступательных действий и пересечения линии разграничения не происходит. Украина четко придерживается Минских договоренностей», — заверил Лысенко.

Полковник сообщил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе ни один украинский военный не погиб и не был ранен, поскольку интенсивность обстрелов со стороны ДНР и ЛНР существенно уменьшилась. В то же время Лысенко рассказал, что, несмотря на режим тишины, противник дважды вел огонь «из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм».

Лысенко сообщил, что на Мариупольском направлении произошло 18 обстрелов со стороны ДНР, из них три — из тяжелого вооружения. Так, ВС ДНР «осуществили три минометных обстрела: два коротких по Чермалыку и один обстрел средней интенсивности по Марьинке».

Напомним, ранее украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что 93-я бригада ВСУ продвинулась на 1,5 км в «серой зоне», в районе Бахмутской трассы. «93-я бригада в Луганской области в районе Бахмутской трассы прошагала вперед на 1,5 км. И уже закрепилась на новых передовых позициях. Недавно 53-я бригада на Светлодарской дуге хорошо прошла вперёд и закрепилась. Эти два участка передовой находятся недалёко друг от друга, примерно 70 км», — отмечает волонтер.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны срывали процесс разведения войск до 40 раз.