Ашхабад, 2 июня, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Власти Туркмении учредили Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями. Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщило госиздание «Туркменистан сегодня».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Во главе нового правоохранительного органа, основной задачей которого является борьба с коррупцией, туркменистанский лидер поставил Мамметхана Чакыева, до настоящего времени занимавшего пост председателя Таможенной службы.

Также глава государства произвел ряд перестановок в рядах туркменистанских чиновников. Так, новым руководителем таможенного ведомства стал Яздурд Соегов. Ранее он занимал должность зампредседателя Таможенной службы, пишет ИА «CA-news».

Председателем Верховного суда Туркмении назначен Гылычмырат Халлыев. На этом посту он сменил Бегенча Чарыева, возглавлявшего высший судебный орган этой среднеазиатской страны с 31 августа 2013 года.

ИА REGNUM напоминает, что в начале мая 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уволил генерального прокурора Аманмырат Халлыева, после чего он был арестован по подозрению в коррупции. Одновременно с этим туркменистанские спецслужбы задержали за аналогичные преступления около 50 работников органов внутренних дел, прокуроров и руководителей ведомств и предприятий нефтегазовой и газохимической сферы.

Во время обыска в домах и квартирах арестованных чиновников и госслужащих было обнаружено большое количество иностранной валюты, золотых слитков и ювелирных изделий.